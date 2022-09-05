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700 місць на 49 пунктах. Варшава підготувалася до дистанційного навчання студентів з України

5 września 2022, 15:29

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP
Kaznowska: przygotowujemy kolejne punkty nauki zdalnej dla dzieci z Ukrainy
Kaznowska: przygotowujemy kolejne punkty nauki zdalnej dla dzieci z Ukrainy TVN24
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TVN24Kaznowska: przygotowujemy kolejne punkty nauki zdalnej dla dzieci z Ukrainy

Один із перших пунктів дистанційної освіти мерія створила в Палаці культури і науки. Загалом місто підготувало їх по всій Варшаві 49. Найбільший пункт знаходиться на вулиці Товаровій.

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- Чимало родин обрали Варшаву своїм місцем проживання, а ми знаємо, що ні Варшава, ні будь-яке інше місто світу не зможе прийняти всіх охочих учнів. Ми також усвідомлюємо, що не кожен учень матиме сприятливі умови для підключення до школи в Україні. Тому що немає ноутбука чи інтернету. І для таких студентів ми готуємо ці пункти, - сказала віце-президент Варшави Рената Казновська.

700 місць дистанційного навчання

Вона зазначила, що українська сторона про це добре знає. - Крім того, вони також піклуються, щоб особливо старшокласники, чиїі батьки знають, що після цієї війни вони захочуть повернутися в Україну, щоб вони не втратили навчання, не втратили рік, - додала вона.

Таких пунктів дистанційного навчання у Варшаві 49. Загалом - майже 700 місць дистанційного навчання. - Один із перших таких пунктів дистанційного навчання ми відкрили у Палаці культури і науки, а точніше у Палаці молоді. Пізніше були створені наступніі, - розповіла Казновська. 

- Найбільший - Центр освіти та розвитку, який ми запустили на вулиці Товаровій, у головному офісі Aliorbank. І це наша спільна ініціатива, - додала вона.

- Але ми запустили багато й інших пунктів, які створені в окремих районах, наприклад, у бібліотеці в Бемово. Він дуже розрісся і тепер має понад 100 студентів з України, які приходять туди. В цей пункт завозять більше комп’ютерів, там практично всі місця задіяні, - сказала вона.

На Товаровій аж 120 місць навчання

Вона зазначила, що пункти виглядають дуже по-різному. - У нас такі навчальні центри є трохи менші і трохи більші. Той, що на вулиці Товаровій - дуже великий. В одному місці розташовано понад 120 комп’ютерних робочих станцій. Також є високошвидкісне з'єднання. А ще консультаційні кабінети та психологічний пункт, - додала вона.

Деякі пункти дистанційного навчання розташовані в читальних залах, наприклад, у Бемово на вулиці Конарських, у Бєлянах у початковій школі - з 16 підготовленими робочими місцями. На Охоті є прокатний пункт книжок - там 18 місць, в Урсинові, в бібліотеці на вулиці Нємцевіча теж 18, а у Віляновському культурному центрі - 25.

Не всі пункти вже працюють, оскільки місто все ще чекає на доставку ноутбуків від ЮНІСЕФ. Але всі вони вже оснащені робочими місцями та інтернетом. 

- Деякі з них уже діють, деякі запрацюють найближчим часом. Ми чекаємо на ноутбуки, які будуть працювати систематично з понеділка, - сказала Казновська і додала, що всі пункти створені завдяки коштам ЮНІСЕФ.

- Ці місця призначені насамперед для молодих людей, які приїхали до Варшави і не отримують освіту за базовою польською програмою, а залишилися в українській системі та навчаються дистанційно, підключившись до своєї школи на території України,- зазначила віце-президентка.

Вона повідомила, що будь-хто може прийти та підключитися до своєї школи в режимі реального часу. - Якщо студент приїхав зі сходу і його школу розбомбили, то, як запевнили в українському Міністерстві освіти, молоді люди можуть зв’язуватися зі школами на заході України, - підкреслила Казновська та додала, що підтримує постійний зв’язок із міністерством освіти і науки України.

Пункти дистанційного навчання.  Де дізнатися їх розташування?

- Студенти з України можуть просто приїхати в такий пункт, - сказала Казновська. Усі адреси будуть доступні на сайті мерії.

 - На нашому освітньому сайті все, що стосується молоді з України, перекладено українською мовою, також посилання на сайт є на сторінці міністерства освіти і науки України, - підкреслила вона.

За підрахунками, у Варшаві близько 60 тисяч учнів з України. З них близько 40 тисяч дітей та підлітків шкільного та дошкільного віку, тобто від 3 до 19 років, залишилося в українській системі освіти, а 16,8 тисяч у вересні розпочали навчання в міських закладах.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

Warszawa
Pomoc dla Ukrainy
Edukacja
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