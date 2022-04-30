Варшавський університет розпочав програму для студентів українських вишів. Він пропонує 110 місць

Студенти та аспіранти з України можуть взяти участь у кількамісячній безкоштовній дослідницькій програмі, організованій Варшавським університетом. На першому етапі набору університет підготував 110 місць.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

У Варшавському університеті повідомили, що програма орієнтована на студентів та студенток, аспірантів та аспіранток з України, які перетнули польський кордон після 24 лютого 2022 року та навчалися в українських вишах у 2021/2022 навчальному році. Він буде реалізований у цьому та наступному навчальному році.

Умовою для участі є проведення досліджень у Варшавському університеті з будь-якої з наукових дисциплін, які викладаються в університеті. Візит може тривати від трьох до шести місяців. Учасники програми будуть звільнені від плати за навчання. Вони також зможуть подати заявку на участь у доступних заняттях у Варшавському університеті, включно з курсом польської мови, а також подати заявку на проживання в гуртожитку. Університет також пропонує можливість отримати стипендію.

Як зазначено в повідомленні Варшавського університету, набір буде проводитися Відділом закордонної співпраці на конкурсній основі, бкз зупинки аж до заповнення вакантних місць. Умовою для зарахування є прийняття заявки приймальним викладацьким підрозділом Варшавського університету, схвалення плану дослідження та призначення наукового керівника. Вирішальним для зарахування буде місце кандидата в рейтинговому списку.

У першому турі набору університет підготував 100 місць для студентів та 10 для аспірантів.

Ми також повідомляли на tvnwarszawa.pl, що Варшава працевлаштує вчителів з України в міських школах та дитсадках.

Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl