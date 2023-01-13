Варшава передасть поїзди метро, ​​Прана - трамваї, а Братислава - автобуси

13 stycznia 2023, 16:48
Autor:
red.
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Rafał Trzaskowski podsumował wizytę w Ukrainie
Rafał Trzaskowski podsumował wizytę w UkrainieTVN24
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TVN24Rafał Trzaskowski podsumował wizytę w Ukrainie

Завершився візит в Україну мера Варшави Рафала Тшасковського та мерів Братислави, Будапешта та Праги. У п'ятницю вони зустрілися з журналістами, щоб поділитися своїми висновками.

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- Ми вирішили, що варто їхати до Києва, поговорити про те, що буде далі, поговорити про конкретну допомогу сьогодні. Друзі з України підказують, що треба допомагати й далі. Ми вирішили подарувати Києву десять поїздів метро, ​​це 60 старіших вагонів, ще радянських часів. В Києві вони точно такі ж і запчастин дефіцит. Мої колеги також їхали з конкретними пропозиціями допомоги, - сказав Рафал Тшасковський.

Захід не може "втомитися" допомагати Україні

Він додав, що йшлося і про майбутнє. - У рамках Пакту вільних міст започатковано ініціативу створення "Дому відбудови України". Ми хочемо допомогти у відбудові. Ми вже сьогодні охороняємо пам’ятки та культурну спадщину. Ми готуємося до подальшої допомоги, щоб поділитися своїм досвідом, наприклад, коли йдеться про отримання допомоги ЄС, - пояснив мер Варшави.

- Чехія, щоправда, не має такого протяжного кордону з Україною, як Польща, але Прага за кількістю біженців, які прибули до нашого міста, стоїть на другому місці після Варшави. Ми намагаємося надати допомогу в практичному вимірі. Ми подарували трамваї місту Харкову, тому що там є потяги, подібні до празьких. Ми передали автобуси місту Хмельницькому, а генератори електроенергії Києву та Миколаєву, - перерахував Зденек Гріб, мер Праги.

Він також поділився враженнями від перебування в Бучі, де відбувалися варварські злочини. - Ми всі бачили фото і відео з Бучі, ми знаємо, які звірства чинили там солдати російської армії, ми знаємо, що був геноцид мирного населення з України. Та важливо поїхати туди і побачити це на власні очі, - наголосив Гріб.

Він додав, що мери бачили братські могили та зустрілися з мером Бучі. - Я не сумніваюся, що сьогодні ми маємо справу зі справжнім зіткненням цивілізації, з варварами, яким чинить опір Україна, і важливо нести цей посил постійно, щоб Захід не втомився допомагати Україні, - підсумував Гріб.

"Побачити те, що здавалося неможливим"

Мер Братислави Матуш Валло наголосив, що важливо, щоб допомога Україні мала постійний характер. - Братислава також перекидає автобуси до Києва, - сказав Валло. А ще підкреслив важливість зустрічей з мерами Києва та Бучі. - Для них особисті зустрічі на місці дуже важливі, - сказав він.

Про важливість поїздки до Бучі говорив і мер Будапешта Ґергель Карачон. - Важливо було поїхати в Бучу та Київ, побачити те, що здавалося неможливим. У 20 столітті Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина дуже постраждали під радянським ярмом, тому ми знаємо, наскільки важливою є присутність Європи, сказав Карачонь. - Сподіваюся, що скоро в Україні настане мир і українські громадяни житимуть у безпечній і мирній державі - додав він.

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Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Warszawa
Rafał Trzaskowski
Pomoc dla Ukrainy
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
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akw/kab
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Źródło:
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Autor:
kgo//az
Źródło:
BBC, tvn24.pl

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Tak wygląda drukowanie piętrowego domu. Pierwsza taka budowa w USA

13 stycznia 2023, 16:26
Autor:
wac//mm
Źródło:
Reuters

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Wszczepili elektrody w mózg Igora, by mógł cieszyć się życiem bez padaczki. Pomógł robot od WOŚP

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mm/
tam
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TVN24

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WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

5 stycznia 2023, 13:58
Aktualizacja: 5 stycznia 2023, 18:51
Aktualizacja:
Autor:
tmw/kg
Źródło:
tvn24.pl

Zachód przełamuje kolejne bariery, wysyłając na Ukrainę broń, której dostarczanie uważano dotąd za zbyt prowokacyjne - ocenia w piątkowej publikacji amerykański dziennik "New York Times". Zmiana równowagi sił we wschodniej Ukrainie jest konieczna, aby przełamać impas w wojnie - twierdzą rozmówcy gazety.

"New York Times": zachodni urzędnicy szybko podejmują działania, aby dać Ukraińcom zaawansowaną broń

"New York Times": zachodni urzędnicy szybko podejmują działania, aby dać Ukraińcom zaawansowaną broń

13 stycznia 2023, 14:13
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tas
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