Травневі без пункту видачі PESEL на Національному. Закриватимуть його також під час спортивних заходів

Пункт видачі номерів PESEL на Національному стадіоні в травні буде закритий на кілька днів через державні свята та спортивні заходи. Це єдине місце в столиці, де українські громадяни можуть вирішити формальні питання.

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Пункт на PGE Narodowy не працюватиме у травневі вихідні – з 1 по 3 травня 2022 року. У мерії пояснюють, що в цей період є державні свята і проходить фінал Кубка Польщі з футболу. Наступне закриття пункту заплановано на 10 травня та 13-15 травня 2022 року. Причиною також є спортивні заходи.

З понеділка, 25 квітня, громадяни України можуть вирішувати формальні питання, пов’язані з видачею номерів PESEL лише в пункті на Національному стадіоні. Раніше це було можливо і в районних адміністраціях. У мерії стверджують, що таке рішення дозволяє чиновникам зосередитися поточному обслуговуванні всіх мешканців.

Пункт готовий приймати до трьох тисяч людей на день. Громадяни України, які мають право на статус біженця, також можуть влаштувати там інші формальності, наприклад, відкрити банківський рахунок або подати заяву на отримання сімейної допомоги від ZUS.

Kolejka przed Stadionem Narodowym Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Як працює пункт прийому біженців на Національному стадіоні?

Поза згаданими вище винятками пункт на Національному стадіоні працює сім днів на тиждень. Прийом клієнтів здійснюється з 8:00 до 16:00.

Вхід до пункту надання номера PESEL на стадіоні здійснюється через ворота 1, 2, 3, 10 та 11. Для людей з обмеженими можливостями вхід через ворота 1. На території Національного, навпроти входу через ворота1 є безкоштовна автостоянка,.

Номер PESEL на Національному стадіоні отримують люди, які особисто перетнули кордон України з Польщею з 24 лютого. "До заяви потрібно додати, зокрема: паперову заяву, подану особисто, з розбірливим власноручним підписом, заповнену заявником; документ, що підтверджує особу, або декларацію (за неправдиві дані у якій передбачено кримінальну відповідальність) щодо персональних даних особи та перетин українсько-польського кордону, адресу електронної пошти та номер мобільного телефону – для надання довіреного профілю та електронної ідентифікації, а також фотографію, яка відповідає певним параметрам", – повідомила у попередніх оголошеннях столична мерія.

Детальну інформацію про роботу пункту на Національному стадіоні можна отримати в міському контактному центрі у Варшаві за телефоном 19 115.

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Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl