Варшава: місто забрало будинок, в якому містилася російська школа. Подивіться, як це виглядає всередині 

Який вигляд має всередині будівля на Кєлецькій, 45, яку до минулих вихідних займало посольство Росії? Після того, як місто забрало свою нерухомість, кореспонденти TVN24 зайшли всередину. У вівторок увечері матеріал з'явиться у журналі "Polska i Świat".

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Журналістам TVN24 вдалося потрапити в будівлю у вівторок, 2 травня. Зробили перші фото. Що на них? Вирваний та подряпаний паркет, підручники та дидактичні матеріали, та напис "Здравствуй, школа!" російською мовою. Також є бюст Леніна. Ще кілька днів тому заклад займали росіяни.

Порівняно з будинками "Szpiegowo" на вулиці Собєського (в приблизному перекладі "Шпигунове", житловий комплекс, в якому мешкали спочатку радянські, а згодом російські дипломати. З 2005 року стояв покинутий - ред.), які місто перебрало минулого року, інтер’єр закладу на вулиці Кєлецькій не в найгіршому стані. Коли минулої весни камера TVN24 потрапила в "Шпигунове", то виявила: порізані труби, вирвані раковини, зламані меблі та покинутий нічний клуб.

Wnętrze rosyjskiej szkoły, której budynek przejęło miasto Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24 Wnętrze szkoły przy Kieleckiej 45 | TVN24

Дії судового виконавця на запит міста

На tvnwarszawa.pl ми повідомляли, що столична влада в суботу заволоділа будівлею на вулиці Келецькій, 45, яку, на думку польської держави, посольство Росії займало незаконно. У ньому була російська гімназія, де навчалися діти дипломатів і військових. Судовий виконавець діяв за запитом міста, поданим за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Перебрання нерухомого майна підтвердив Лукаш Ясіна, речник Міністерства закордонних справ. Як зазначив він тоді, дії судових виконавців відбулися за клопотанням міста, яке було подано за погодженням з Міністерством закордонних справ - "на підставі рішення суду, яке надає польській державі право власності на цю будівлю, яка роками незаконно утримується посольством Росії".

Речник міністерства зазначив, що це майно не має жодного дипломатичного статусу. І це було "просте повернення майна у власність державної скарбниці, яке не має жодного відношення до Віденської конвенції". Він також підтвердив, що виконання рішення судовим виконавцем було здійснене у суботу.

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Будівлю призначать на навчальні потреби

У суботу ввечері мер Варшави Рафал Тшасковський написав у соцмережах про закінчення акції.

"Ми забрали ще одну незаконно захоплену Російською Федерацією будівлю. Судовий виконавець щойно закінчив свої дії на вулиці Кєлецькій, 45. Ми терміново звернемося до Мазовецького воєводства, щоб передати майно столичному місту Варшаві", - повідомив він.

"Ми хочемо використовувати будівлю для освітніх цілей - вже з наступного навчального року, в якому ми зіткнемося з труднощами, пов'язаними із зростанням кількості учнів-однолітків. Російська Федерація на вулиці Кєлецькій, 45 тримала середню школу для дітей російських дипломатів", - написав Тшасковський.

Поза будинком на вулиці Кєлецькій, 45, це було так зване Szpiegowo на вулиці Собєського, 100. Місто забрало його понад рік тому. В обох випадках винесено остаточні рішення польських судів щодо видачі нерухомості Держказначейству.

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Autor:red.