TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Варшава хоче допомогти українцям відбудувати міста

16 czerwca 2022, 19:20

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Ukraińcy, w obawie przed rosyjskim ostrzałem, chronią swoje dziedzictwo. Na nagraniu żołnierze na posterunku w Odessie
Ukraińcy, w obawie przed rosyjskim ostrzałem, chronią swoje dziedzictwo. Na nagraniu żołnierze na posterunku w OdessieArchiwum Reuters
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Archiwum ReutersUkraińcy, w obawie przed rosyjskim ostrzałem, chronią swoje dziedzictwo. Na nagraniu żołnierze na posterunku w Odessie

У Варшаві створено «Дім відбудови України», який має допомогти нашим східним сусідам захистити історичні пам’ятки від воєнних руйнувань та допомогти у відбудові зруйнованих міст. Столиця також взяла участь у підготовці заявок на включення трьох міст України до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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В ініціативі «Дім відбудови України» йдеться про збереження спадщини та, у довгостроковій перспективі, відбудову міст України. Як зазначають у столичній мерії, після першої негайної матеріальної допомоги, здійсненої через органи самоврядування та налагодження регулярної співпраці з українськими містами, Варшава запускає пакет ініціатив, які допоможуть підготуватися до цільової реконструкції пошкоджених пам’яток.

– Уже в перші дні війни у ​​Варшаві почали збирати матеріали для охорони українських пам’яток. Ми зібрали понад 500 протипожежних ковдр, а також негорючі тканини, пакети кріпильних стрічок, плити ДСП та електрогенератори, майже 2000 вогнегасників. Завдяки надісланим з Польщі матеріалам вдалося убезпечити пам’ятки у Львові, а мішки з піском використано для захиту пам’ятників у Харкові. Збір триває, але настав час для наступного рівня підтримки. Тому ми створюємо «Дім відбудови України», - цитує комюніке мера Варшави Рафала Тшасковського..

- У «Домі» ми зберемо людей, які хочуть відновити розбомблені українські об’єкти, захистити пам’ятки видатної цінності, покращити архітектуру історичних міст, а також обмінятися досвідом та налагодити контакти з фахівцями різних галузей. Тому ми розмовляємо з українськими представниками місцевого самоврядування, запитуємо про потреби та методи співпраці, - додав Міхал Красуцький, столичний фахівець з охорони пам’яток.

Підтримка українських міст

Згаданий пакет ініціатив це: платформа для обміну інформацією польських та українських міст, збір матеріалів для охорони пам’яток, підтримка Варшави у внесенні українських міст до списку ЮНЕСКО, фонд для відбудови України та розробка плану відбудови української спадщини з експертами в різних галузях.

За посередництвом столичного Управління з охорони пам’яток зініційовано мережу контактів. У циклічних дистанційних консультаціях беруть участь реставратори з Харкова, Хортиці, Чернівців, Чернігова, Дніпра, Києва, Львова, Луцька, Сум та Запоріжжя. З польського боку  на зустрічах, окрім столичного керівника реставраційного відомства, взяли участь муніципальні фахівці з охорони пам’яток, зокрема з Бендзіна, Кракова, Любліна, Лодзі, Ольштина, Познані, Рацібожа, Руди Шльонської, Жешува, Сопота, Щеціна, Торуня та Жур. У зустрічах також беруть участь представники створеного при Національному інституті спадщини Польського центру підтримки культури в Україні. Тема, яка на першому плані - охорона, інвентаризація та подальша реконструкція пам’яток України.

Як нагадує столична мерія, збір матеріалів для охорони пам’яток в Україні стартував на початку березня. Органам місцевого самоврядування вдалося зібрати понад 500 протипожежних ковдр, майже 400 упаковок мінеральної вати, а також негорючих тканин, пакети кріпильних стрічок, плити ДСП, генератори та майже 2 тисячі вогнегасників. Після перевантаження у вагони вантаж досягав міст України. Використовуючи зібрані матеріали захистили пам’ятки у Львові (наприклад, вітражі у львівській катедрі чи пам’ятник Адаму Міцкевичу), а мішки з піском використовували для охорони пам’ятників у Харкові. Вогнегасники були передані серед іншого розпорядникам дерев’яних пам’яток. Збір необхідного триває.

Zbiórka darów, które pomogą ratować ukraińskie zabytki

Три заявки на включення міст України до списку ЮНЕСКО

Крім того, Варшава допомагає українським містам підготувати три заявки на внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Заявки стосуватимуться: Одеси (історичний центр портового міста кінця XVIII-XIX ст.), Чернігова (історичний центр міста з собором св. Бориса і Гліба XII ст. та Спасо-Преображенським собором XI ст.) та Харкова (урбаністичний компдекс площі Свободи та Держпрому - першого хмарочосу в СРСР, побудованого у 1928 році в стилі конструктивізму). Після спільної підготовки заявок вони будуть направлені до Міністерства культури України, яке є партнером у дискусіях з ЮНЕСКО.

«Дім відбудови України» також збирає кошти на охорону пам’ятників та реконструкцію. Для цього буде використано спеціальний фонд, створений Організацією міст Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Кошти дозволять, серед іншого, закупити матеріали для охорони пам’яток, провести інвентаризацію та 3D-сканування об’єктів, що перебувають під найбільшою загрозою, придбати обладнання для документації, а в майбутньому також реконструювати обрані пам’ятки після закінчення війни.

У рамках «Дому відбудови України» також розпочнеться робота з експертами над планом реконструкції українських міст. Поки триватиме війна, справжня відбудова, мабуть, не почнеться, але - щоб почати відразу після закінчення бойових дій, - вже зараз необхідно це планувати і обговорювати, що важливо, що необхідно реконструювати, а з іншого боку, що в майбутньому потрібно змінити у просторі українських міст.

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vitaliy Hrabar

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Medal Wolności Słowa 2022. Można już zgłaszać kandydatów

Polska

Medal Wolności Słowa 2022. Można już zgłaszać kandydatów

15 czerwca 2022, 9:46

Polska

Autor:
red.
Źródło:
Fundacja Grand Press