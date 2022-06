Варшава хоче допомогти українцям відбудувати міста

czytaj dalej

Epidemia dżumy, zwanej też Czarną Śmiercią, która kilkaset lat temu doprowadziła do śmierci dziesiątek milionów ludzi, miała rozpocząć się w Kirgistanie, w Azji Środkowej. Wykazały to badania międzynarodowego zespołu naukowców. Specjaliści ustalili to, badając pozostałości DNA pobrane z zębów. Obszar ten wybrano, ponieważ w pierwszych latach rozprzestrzeniania się tej choroby odnotowano tam zaskakująco dużo pochówków.