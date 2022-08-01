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"Це визнання боротьби, яку ми ведемо. Варшава і Київ – міста-побратими"

1 sierpnia 2022, 15:26

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP
Władimir Kliczko odebrał odznaczenie Honorowego Obywatela Warszawy w imieniu brata, mera Kijowa Witalija Kliczki
Władimir Kliczko odebrał odznaczenie Honorowego Obywatela Warszawy w imieniu brata, mera Kijowa Witalija KliczkiTVN24
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TVN24Władimir Kliczko odebrał odznaczenie Honorowego Obywatela Warszawy w imieniu brata, mera Kijowa Witalija Kliczki

У неділю, 31 липня, відбулося урочисте засідання Ради Варшави. За традицією, напередодні річниці Варшавського повстання радники надають звання Почесного громадянина Варшави. Цього року їх отримали колишній мер Варшави Ханна Гронкевич-Вальц та мер Києва Віталій Кличко. Титул також надали історику мистецтва та музеєзнавцеві, професору Анджею Роттермунду.

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На урочистому засіданні Ради Варшави, яке відбулося в Палаці культури і науки у Варшаві, були присутні, серед інших, Ханна Гронкевич-Вальц і професор Анджей Роттермунд, історик мистецтва, колишній директор Королівського замку у Варшаві, який отримав звання почесного громадянина у 2020 році, але титул досі не був вручений. Від імені Віталія Кличка титул прийняв його брат Володимир.

Віталій Кличко: ми переможемо, бо від цього залежить майбутнє Європи

Віталій Кличко, виступ якого транслювався на екрані, подякував за присвоєння звання почесного громадянина міста та наголосив, що сьогодні Україна захищає не лише власну незалежність, а й демократію всієї Європи. - Ми переможемо, тому що від цього залежить майбутнє Європи і всього демократичного світу, - сказав він. 

Додав, що поляки, як і українці, зазнали багато лиха від Радянського Союзу і дуже добре розуміють українців. Кличко нагадав, що понад мільйон українців знайшли притулок у Польщі, а Варшава стала міжнародним центром допомоги Україні. 

Брат Віталія Кличка Володимир під час виступу наголосив, що українці дотримуються тих же принципів, що й поляки, – демократичних. – Як поляки, ви добре знаєте, що таке війна. У вас схожа історія з нашою, ви пережили нацистську навалу та окупацію, потім стали начебто частиною радянської імперії. Тому ви добре розумієте, як ми почуваємося під час цієї війни, – сказав Володимир Кличко.

Він додав, що надання Віталію Кличку звання почесного громадянина – це честь не лише для нього самого, а й для всіх українців. – Ми дотримуємося тих самих, що й поляки, демократичних принципів, і наші народи знають, що нам потрібно боротися (...) ми добре знаємо, що Польща - і суспільство, і польський уряд від самого початку російського нападу, з 2014 року, постійно нас підтримує, - сказав він. 

Володимир Кличко отримав нагороду Почесного громадянина Варшави від імені свого брата, мера Києва Віталія КличкаPAP/Radek Pietruszka

Кличко підкреслив, що Україна є союзником Польщі так само, як Польща є союзником України. 

-Треба пам'ятати про це, - зазначив він. А також запевнив, що українці відбудують свою країну та зроблять її сучасною. - Ми знаємо, що означає страждання, але ми також знаємо, як відбудувати та покращити нашу країну, - наголосив він. 

В інтерв’ю кореспонденту TVN 24 про нагороду титулом він сказав: "Це визнання боротьби, яку ми ведемо. Варшава і Київ – міста-побратими". Він також знову закликав до ефективних санкцій і зброї не тільки оборонної, а й наступальної. "Ми маємо позбутися російських солдатів з української землі", - наголосив він.

Ханна Гронкевич-Вальц: Варшава мала хороших володарів

Ханна Гронкевич-Вальц, отримуючи звання почесного громадянина, сказала, що дуже пишається і дякує за високу оцінку її праці для розвитку міста та роботу на благо варшавянок і варшавян. - Це велика честь, враховуючи попередніх лауреатів цього гідного звання, серед яких професор Бартошевський, Ванда Трачик-Ставська, прем’єр-міністр Ян Ольшевський, Тадеуш Мазовецький. Сьогодні, оглядаючись назад, можу сказати, що у Варшави були хороші володарі. Намагалися дбати про мешканців і

мешканок, кожен у свій спосіб намагався вирішувати їхні проблеми, - сказала Гронкевич-Вальц. 

Додала, що в міру своїх можливостей продовжила досягнення своїх попередників. Підкреслила, що з самого початку для неї був дуже важливий комфорт життя мешканців Варшави. Вона нагадала, що боролася в т.ч. за додаткове фінансування будівництва метро або кошти на нові трамваї. 

Під час вручення почесного громадянства Ханні Гронкевич-Вальц залу залишив заступник голови Ради Варшави Даріуш Фігура (ПіС), фракція якого від початку була проти кандидатури колишньої президентки міста на це звання.

Рафал Тшасковскі: сучасна Варшава - велика заслуга Ханни Гронкевич-Вальц

Перед церемонією нагородження мер Варшави Рафал Тшасковскі зазначив, що звання почесних громадян присуджується в особливий момент. 

- Ми завжди збираємося перед річницею Варшавського повстання, щоб згадати повстання, але ми, мабуть, не очікували, що заповіт повстання стане колись настільки актуальним, - сказав він. - Ми не очікували, що повернуться ті образи, які ми знаємо з історії, що ми дивитимемося на зруйновані міста, на вбитих жителів і що раптом виявиться, що це послання Варшавського повстання виявиться надзвичайно актуальним, - підкреслив Тшасковський. Він додав, що сьогодні Варшава виглядає як одне з найсучасніших міст Європи. 

- Це величезна заслуга Ханни Гронкевич-Вальц, - сказав він. І підкреслив, що це свідчить, що "вона виявилася вірною місії розвитку нашого міста". 

Спільна кандидатура

На вересневій сесії Рада Варшави вирішила присвоїти меру Києва Віталію Кличку та екс-меру міста Ханні Гронкевич-Вальц звання почесних громадян Варшави. На вимогу Громадянської коаліції, яка, на думку ПіС, була скандальною, депутати не дебатували щодо пропозиції. 

Мера Києва запропонував на звання Почесного громадянина клуб ПіС, а колишню президентку Варшави – клуб ГK. У порядку денному сесії Варшавської Ради був один проект постанови з цього приводу з обома кандидатами. Опозиція критично поставилася до кандидатури Ханни Гронкевич-Вальц. Пропозиція щодо Віталія Кличка не викликала жодних суперечок. 

ПіС: Це неприпустимо

– Я вважаю, що це дуже погане рішення, незрозуміле. Це розмиває всі моральні сенси. З одного боку, рік тому ми дали почесне громадянство покійній Йоланті Бжеській, а тепер ми надаємо почесне громадянство пані президент, яка відповідальна за реприватизаційний скандал, який завдав шкоди багатьом людям, - сказав депутат від ПіС Даріуш Фігура Польському агентству преси. - Це неприпустимо, що ми не караємо своїх, а нагороджуємо їх, що б вони не робили. Не можна вдавати, що скандалу не було, що пані президент мала самі лише успіхи. Не йдеться про те, що кожен мер Варшави автоматично повинен мати почесне громадянство міста. Особливо зараз, коли тривають судові справи, - наголосив він. - Ми намагалися зробити так, щоб наша кандидатура об'єднувала, а кандидатура Громадянської коаліції чітко розділяє Раду Варшави і мешканців Варшави, - наголосив він.

Ханна Гронкевич-ВальцTVN24

Ліві: застосувано моральний шантаж

Вибір колишньої президентки міста також не подобається лівим. – Ми з самого початку протестували проти цього рішення та процедури, за якою воно було ухвалене. Цей спосіб був просто скандальним, – зазначив лівий депутат Марек Шольц. – З одного боку, Ханна Гронкевич-Вальц має дуже суперечливі досягнення – пасивність щодо "дикої" реприватизації чи рішення про приватизацію SPEC (столичного теплокомуненерго - Ред.). Багато подібних рішень кидають тінь на цю кандидатуру і ставлять питання, чи виправдана вона взагалі. З іншого боку, на сесію, де

Громадянська платформа, яка має більшість у Раді Варшави, проголосувала за цю кандидатуру, ані депутати, ані мешканці не були допущені до дебатів щодо цієї кандидатури, - зазначив депутат. - Об’єднавши в одній ухвалі кандидатури Ханни Гронкевич-Вальц і мера Києва Віталія Кличка, депутатам фактично не дали можливості проголосувати по совісті. У даному випадку це був просто моральний шантаж. Усе це викликало у мене величезну огиду. Було обрано найбільш насильницький метод, з тих, які можна було б застосувати. На жаль, приємною урочистістю це ні для кого не стане, - додав він. 

Місто - наше: це звання девальвовано

Рішення про надання почесного громадянства Варшави неприхильно зустріли й міські активісти. 

- На наш погляд, це просто девальвація цього звання. Це просто партія продає важливий титул своїй колежанці, яка, окрім того, що була президенткою Варшави протягом трьох термінів, прославився скандалом із реприватизацією, – сказав активіст Ян Менцвель з Асоціації Місто - наше.

Він також прокоментував голосування. - Це такий хитрий спосіб ускладнити блокування цієї кандидатури. Мені здається, що було б справедливіше проголосувати ці кандидатури окремо, - наголосив він. 

ГК: вона змінила наше місто, заслуговує 

Кандидатуру Ханни Гронкевич-Вальц захищають депутати Громадянської Платформи. 

– Ханна Гронкевич-Вальц була тим президентом, який змінював наше місто протягом трьох термінів. Якщо згадати, як виглядала Варшава в 2006 році, і подивитися на неї сьогодні, то це зовсім інше місто. Інвестиції, мости, добудова першої лінії метро, запуск другої лінії метро, ціла купа навчальних закладів, бульварів, - сказав Ярослав Шостаковський, голова клубу Громадянської коаліції. – Все це означає, що Ханна Гронкевич-Вальц цілком заслуговує на цю відзнаку, – додав він.

Коментуючи звинувачення щодо спільного голосування за обох кандидатів, він сказав, що Рада Варшави завжди голосувала разом за тих кандидатів, які були подані, і тих, які мали шанс пройти. - Ми ніколи не голосували за такі кандидатури окремо, - наголосив він.

Мер Києва Віталій КличкоUM Wrocław
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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Warszawa
Ukraina
Kijów
Witalij Kliczko
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Źródło:
TVN24

Nieoczekiwany zwrot akcji w sprawie warszawskiej mumii. Badacze spierają się już nie tylko o to, czy w jej brzuchu znajduje się płód. Członkowie zespołu zawiesili badaczkę, która twierdzi, że nie, i przekonują, że swoje badania prowadziła za ich plecami.

Co jest w brzuchu warszawskiej mumii? Spór się zaostrza, autorka artykułu zawieszona

Śródmieście

Co jest w brzuchu warszawskiej mumii? Spór się zaostrza, autorka artykułu zawieszona

1 sierpnia 2022, 9:45

Śródmieście

Autor:
katke/r
Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl
Ćpają wszędzie, wszyscy i wszystko. Lustra

Premium

Ćpają wszędzie, wszyscy i wszystko. Lustra

31 lipca 2022, 13:34
Justyna
Suchecka

Premium

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Zbite szyby, zniszczona karoseria i lusterka - tak wyglądała taksówka, którą kijami baseballowymi niszczyło dwóch 23-latków z Bydgoszczy. Mężczyzn zauważyli policjanci, którzy patrolowali ulice Gdańska. Właściciel samochodu ocenił straty na kilkanaście tysięcy złotych. A wandalom grozi do pięciu lat więzienia.

Zbite szyby, zniszczona karoseria i lusterka. Kijami baseballowymi niszczyli taksówkę

Pomorze

Zbite szyby, zniszczona karoseria i lusterka. Kijami baseballowymi niszczyli taksówkę

1 sierpnia 2022, 14:45

Pomorze

Autor:
ng/
tam
Źródło:
KMP w Gdańsku

Spódnica zaprezentowana jako część jesiennej kolekcji domu mody Dior wzbudziła kontrowersje wśród chińskich internautów i w tamtejszych państwowych mediach. Powodem ma być rzekoma inspiracja tradycyjną chińską odzieżą dla kobiet.

Chińczycy oburzeni spódnicą Diora. "To jest tradycyjny chiński strój"

Ciekawostki

Chińczycy oburzeni spódnicą Diora. "To jest tradycyjny chiński strój"

1 sierpnia 2022, 14:14

Ciekawostki

Autor:
wac//am
Źródło:
CNN

W niedzielę podczas uroczystej sesji Rady Warszawy tytuł honorowego obywatela miasta otrzymał mer Kijowa Witalij Kliczko. Wyróżnienie w jego imieniu odebrał brat polityka Władimir. W mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie na którym Kliczko zwraca się do weteranki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej. - Jest pani moim idolem - mówi.

Kliczko do weteranki Powstania Warszawskiego: jest pani moim idolem

Najnowsze

Kliczko do weteranki Powstania Warszawskiego: jest pani moim idolem

31 lipca 2022, 15:46

Najnowsze

Autor:
dg/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP