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Вакцинація та тести на COVID-19 для біженців з України. Відповідаємо на найважливіші питання

14 marca 2022, 19:36

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
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tvn24Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

Пандемія COVID-19 триває. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вакцинація є найефективнішим засобом у боротьбі з коронавірусом. У Польщі щеплення проти COVID-19 є добровільними та безкоштовними – для біженців з України також. Як і де їх отримати? Відповідаємо на найважливіші питання.

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У Польщі щеплення проти COVID-19 є добровільними та безкоштовними. Згідно з рекомендаціями Міністерства Здоров’я, вакцинувати проти COVID-19 можна починаючи з 5 років. При тому для вакцинації дітей віком від 5 до 11 років використовується тільки Pfizer-BioNTech у зменшеній дозі.

З 25 лютого МОЗ дозволило вакцинувати проти COVID-19 громадян України у рамках Національної програми імунізації проти COVID-19. Є лише одна умова. При собі необхідно мати документ, що підтверджує вашу особу (наприклад, посвідчення особи, паспорт або тимчасове посвідчення особи іноземця – TZTC).

У наступному посібнику ми зібрали відповіді на найважливіші запитання про вакцинацію, тестування на COVID-19 та сертифікат ЄС Covid.

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  Вакцинація проти COVID-19 для громадян України в Польщі

Чи повинні іноземці платити за вакцинацію від COVID-19 у Польщі?

Іноземці, які перебувають у Польщі, можуть легально отримати безкоштовну вакцинацію.

Чому варто зробити щеплення?

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щеплення є ефективним засобом боротьби з пандемією COVID-19. Вакцинуючись, ми дбаємо не лише про власну безпеку, а й про людей похилого віку, хворих та тих, хто не може бути вакцинований за медичними показаннями. Міністерство здоров’я Польщі наголошує, що стаціонарне навчання протягом року стало можливим саме вакцинації. Вакцинований учень або дошкільнятко більше не потрапляє на карантині, коли у класі або групі фіксують випадок захволрювання на COVID-19.

Чи можна вагітним робити щеплення від COVID-19?

Вагітні жінки належать до групи підвищеного ризику важкого перебігу зараження коронавірусною інфекцією. Тому їм рекомендовано зробити щеплення від COVID-19. Варто порадитися про це зі своїм лікарем. Перш ніж прийняти рішення про вакцинацію, пацієнтка повинна ознайомитися з інформацією про запропонований препарат. Варто пам’ятати, що вакцинація захищає не тільки жінок: антитіла, що виробляються в організмі матері, проникають через плаценту і циркулюють у крові новонародженого після народження. Більше того, дослідження широко використовуваних препаратів на сьогоднішній день не показали збільшення частоти небажаних побічних ефектів ні у жінок, ні у потомства.

Чи можна зробити щеплення від COVID-19 тому, хто одужує?

Так, але препарат можна приймати найраніше через 30 днів після позитивного результату тесту на COVID-19.

Які вакцини використовуються в Польщі?

Пацієнти в Польщі можуть бути вакциновані чотирма різними препаратами. Вакцини від Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca є дводозовими, а вакцина, розроблена Janssen Pharmaceutica NV, компанією з фармацевтичного підрозділу Johnson & Johnson, є однодозовою вакциною. За даними МОЗ, усі препарати проти COVID-19, які використовуються в Національній програмі імунізації, мають порівнюваний профіль безпеки, є безпечними, ефективними та якісними.

Які вакцини рекомендовані людям старшим 18 років?

Міністерство охорони здоров’я Польщі у своєму повідомленні про вакцинацію для іноземців рекомендує препарат Johnson & Johnson для людей старше 18 років. Чому саме його? Тому що потрібна лише одна доза. Але можна використовувати й інші препарати, доступні в Польщі. Щоб вакцинація була повністю ефективною, дві основні дози слід приймати з інтервалом у 35 днів. У зв’язку з появою нових варіантів коронавірусу, у Польщі та багатьох інших країнах рекомендовано третю бустерну дозу. Бустерна доза призначається людям від 12 років через п’ять місяців після другої дози.

Які вакцини рекомендовані людям віком до 18 років?

Для людей віком до 18 років використовуються мРНК-вакцини (наприклад, Pfizer-BioNTech, Moderna). Маленьким пацієнтам у віці від 5 до 11 років призначають дводозовий Pfizer-BioNTech у дозі, адаптованій для дітей – 10 мкг. Це втричі менше, ніж для дорослої людини. Чи підлягають вакцинації діти 5-11 років вирішує лікар. Реєстрація на щеплення можлива лише за умови, що на дату вакцинації дитині виповнилося 5 років. Дві дози вакцини вводяться з інтервалом у три тижні.

А якщо хтось прийняв першу дозу вакцинації проти COVID-19 в Україні, але цей препарат не схвалений для використання в Європейському Союзі?

Міністерство охорони здоров’я розробило схему вирішення подібних ситуацій. Детальний розклад українською мовою розміщений на сайті відомства.

Що робити, щоб отримати направлення на щеплення?

Направлення на вакцинацію дає сімейний лікар (лікар загальної практики). Вам не потрібен номер PESEL. Лікар має видати направлення на вакцинацію через додаток gabinet.gov.pl. Замість номера PESEL лікар введе номер документа, яким користується уповноважений іноземець. Важливо, що на наступних етапах проведення вакцинації необхідно пред’явити той самий документ, що посвідчує особу, за яким було виписано направлення. Направлення на щеплення видається в електронному вигляді.

Як зареєструватися на вакцинацію від COVID-19?

Якщо лікар вже виписав вам електронне направлення на щеплення, тепер час записатися на конкретну дату. Це можна зробити, зателефонувавши на гарячу лінію 989 або безпосередньо в зручному пункті вакцинації. Під час реєстрації ви повинні вказати номер документа, який вказано на вашому електронному направленні.

Де в Польщі можна зробити щеплення від COVID-19?

У Польщі вакцинацію проти COVID-19 можна зробити в окремих клініках, лікарнях, центрах вакцинації та аптеках. Міністерство охорони здоров’я опублікувало карту всіх пунктів вакцинації в Польщі. Щоб скористатися ним, просто перейдіть на веб-сайт www.gov.pl. Інформація про пункти згрупована по воєводствах.

Які документи потрібно мати для вакцинації?

Для візиту на щеплення необхідно взяти з собою документ, що посвідчує особу, який був підставою для видачі направлення. Для осіб віком до 18 років під час візиту до вакцинації повинні бути присутні батьки або законні опікуни. При собі необхідно мати посвідчення особи з фотографією дитини.

Як проходить щеплення?

Після прибуття в центр вакцинації необхідно спочатку заповнити анкету первинного опитування У ньому містяться питання про персональні дані, попередні хвороби, алергії та ліки, які людина зараз приймає. Формуляр має бути наявний в закладі польською, англійською та українською мовами. Ви також можете завантажити його з сайту МОЗ і роздрукувати та заповнити заздалегідь. Українська версія анкети доступна як для дорослих, так і для дітей. Неповнолітнім пацієнтам анкету заповнюють батьки або законний представник. В кінці бланка він вказує свої дані та своїм підписом погоджується на вакцинацію дитини. Досить згоди одного з батьків на анкету.

Анкета первинного відбіркового опитування перед вакцинацією проти COVID-19 для дорослого (польсько-українська версія)

Анкета первинного відбіркового опитування перед вакцинацією проти COVID-19 для осіб у віку 5-11 років (польсько-українська версія)

Перед введенням вакцини кожна особа, яка з’явилася у центр вакцинації, проходить медичний огляд. Найважливіші питання про ваше здоров’я включені в анкету. Але, якщо ви страждаєте хронічними захворюваннями або у вас були гострі реакції на вакцину після попередніх щеплень - повідомте про це лікаря перед прийомом препарату. Завдяки цьому медичний персонал буде знати, як реагувати, якщо виникнуть якісь ускладнення. Якщо ви вагітна або годуєте грудьми, повідомте про це лікаря під час огляду. Останній етап візиту – введення препарату.

Чи видають довідку після вакцинації?

Так. У процедурному кабінеті ви отримаєте довідку про щеплення відразу після вакцинації. Він містить: ім’я та прізвище пацієнта, дату вакцинації та назву препарату, яким щеплено. У разі введення препаратів у двох дозах (Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra Zeneca) у довідці буде вказана дата наступної вакцинації.

Чи можу я піти додому відразу після вакцинації?

З міркувань безпеки медичний персонал просить пацієнтів почекати 15 хвилин у приймальні відразу після вакцинації (30 хвилин для людей з тяжкими алергічними реакціями в анамнезі). Це час, коли може виникнути можлива побічна реакція на вакцинацію. Якщо через 15 хвилин ви почуваєтеся добре, можете просто йти додому.

Які побічні ефекти можна очікувати після вакцинації?

Після вакцинації можуть виникнути побічні ефекти і тривати до трьох днів. Найпоширенішими є біль і набряк навколо місця ін’єкції, втома, головні болі, біль у суглобах і м’язах, озноб і лихоманка. Варто запитати під час візиту щеплення, як боротися з можливими побічними ефектами. Найчастіше пацієнтам рекомендують препарат, що містить, наприклад, парацетамол. Прийом препарату не впливає на реакцію імунної системи на вакцину.

Сертифікат ЄС COVID (UCC) - що це таке?

Це документ, який сприяє безпечному та вільному переміщенню між країнами Європейського Союзу під час пандемії. Крім того, кожен, хто має сертифікат, може легко і швидко підтвердити, що він вакцинований. Тоді, у разі введення обмежень, пов’язаних із загостренням пандемічної ситуації, на цю людину не поширюються ліміти на участь у спортивних та культурних заходах, весіллях. Документ містить такі дані: ім’я та прізвище вакцинованого, дата вакцинації та кількість прийнятих доз препарату. Сертифікат видається безкоштовно і дійсний у всіх країнах Європейського Союзу. UCC також визнають: Албанія, Андорра, Вірменія, Кабо-Верде, Сальвадор, Фарерські острови, Грузія, Ізраїль, Ісландія, Ліван, Ліхтенштейн, Молдова, Монако, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Панама, Сан-Марино, Сербія, Сінгапур, Швейцарія, Тайвань, Таїланд, Туніс, Того, Туреччина, Україна, Об’єднані Арабські Емірати, Великобританія (включаючи Джерсі, Гернсі та острів Мен), Уругвай та Ватикан.

Документ дійсний протягом 270 днів з моменту останньої вакцинації.

Де можна отримати сертифікат ЄС Covid?

Людина, яка повністю вакцинована, може попросити роздрукувати сертифікат ЄС Covid у клініці, де вона була вакцинована.

Чи повинні громадяни України оплачувати ПЛР-тести на коронавірус?

Ні, тестування на COVID-19 можна зробити безкоштовно в будь-якому визначеному пункті. Але спочатку потрібно отримати направлення на обстеження від лікаря.

Як і де пройти тест на COVID-19?

Як отримати направлення на ПЛР-тест на COVID-19?

Все, що вам потрібно зробити, це зателефонувати в будь-яку клініку первинної медичної допомоги по телефону та попросити свого лікаря направити вас на обстеження. Потім потрібно зареєструватися в обраному пункті, який надає таку послугу. Не забудьте взяти з собою на обстеження документ, що засвідчує особу – той самий, на підставі якого було видано направлення.

Де можна пройти тест на коронавірус?

У Польщі є майже тисяча пунктів відбору мазків, десятки з яких працюють 24 години на добу 7 днів на тиждень. На сайті Національного фонду здоров’я є карта з адресами всіх пунктів.

Що робити, якщо тест на COVID-19 позитивний?

Ви повинні залишатися вдома в ізоляції протягом 7 днів з моменту здачі тесту. У разі погіршення самопочуття ви можете зв’язатися зі своїм лікарем первинної ланки по телефону. У разі загрози життю викликати швидку допомогу за номером екстреної допомоги 112.

Де можна знайти інформацію про доступну медичну допомогу?

Гаряча лінія Національного фонду здоров’я працює цілодобово, 7 днів на тиждень: 800 190 590. Дзвінок безкоштовний, консультанти надають інформацію кількома мовами: польською, українською, англійською та російською. Зателефонувавши на гарячу лінію, ви можете отримати детальну інформацію про те, де знаходиться найближча медична поліклініка/лікарня/аптека, що робити, якщо ви захворіли на коронавірус та як записатися на щеплення.

Крім того, у нічний час, у вихідні та святкові дні, тобто у неробочий час державної медичної опіки, ви можете отримати медичну допомогу через Телеплатформу першого контакту (ТПК). Все, що вам потрібно зробити, це зателефонувати за безкоштовним номером 800 137 200 або заповнити форму.ТПК можуть скористатися і люди з вадами слуху. Досить заповнити форму та поставити прапорець «так» біля опції «консультація мовою жестів». Пацієнт отримає текстове повідомлення з посиланням на відеодзвінок. Послуга доступна з понеділка по п’ятницю з 18.00 до 8.00, а також у суботу, неділю та святкові дні.

Принципи в’їзду до країн Європейського Союзу

Чи мають громадяни України, які перетинають польсько-український кордон, пред’являти негативний результат тесту на COVID-19?

З 25 лютого люди, які перетинають польсько-український кордон, не повинні пред’являти на кордоні негативний результат тесту на COVID-19. Вони також звільнені від карантину. Прикордонна служба Польщі запустила гарячу лінію щодо перетину польсько-українського кордону: +48 82 568 51 19.

Які правила поїздки до країн Європейського Союзу?

Оскільки ситуація з пандемією мінлива, рекомендується ретельно перевіряти правила, що діють у кожній країні. Це можливо завдяки публічному порталу Re-open EU. На сайті запущена спеціальна функція «планування безпечної подорожі» між окремими країнами ЄС. Re-open EU — офіційний сайт Європейського Союзу.

Чи можуть громадяни України розраховувати на допомогу в країнах Європейського Союзу?

Європейська Рада 4 березня ухвалила рішення надати тимчасовий захист громадянам України та громадянам третіх країн або особам без громадянства, якщо вони проживали в Україні до 24 лютого 2022 року включно. Це означає, що ці люди отримають вид на проживання та отримають доступ до освіти та ринку праці. Захист запровадили на рік. Детальна інформація доступна на сайті Європейської Комісії.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

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wini/gp
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Autor:
red.
Źródło:
TVN

Melodia znanej na całym świecie włoskiej piosenki "Bella Ciao" została wykorzystana przez ukraińską artystkę Chrystynę Sołowij. Utwór "Ukraiński gniew" opowiada o ataku Rosji na Ukrainę i sile z jaką Ukraina ten atak odpiera. "To piosenka zadedykowana naszym bohaterom, siłom zbrojnym Ukrainy i wszystkim tym, krórzy obecnie walczą za swój kraj" - wyjaśnia artystka.

Ukraińska artystka stworzyła pieśń dla walczących o swój kraj. Wykorzystała utwór "Bella ciao"

Świat

Ukraińska artystka stworzyła pieśń dla walczących o swój kraj. Wykorzystała utwór "Bella ciao"

14 marca 2022, 17:04

Świat

Autor:
JZ
Źródło:
TVN24, facebook.com

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

Najnowsze

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

Najnowsze

Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

14 marca Instagram w Rosji został zablokowany. W niedzielę wielu influencerów pożegnało się ze swoimi obserwatorami. Nie zabrakło łez, w końcu dla wielu z nich było to źródło pokaźnych dochodów. - Nie robiłam tego wszystkiego w ramach pracy, to jest część mojej duszy. Czuję, że jest to duża część mojego serca - mówiła w nagraniu rosyjska celebrytka Olga Buzowa, którą obserwowało ponad 23 miliony osób.

Rosyjscy influencerzy pożegnali się z Instagramem. "Dzieliłam się swoim życiem, pracą i duszą, idę dalej płakać"

Najnowsze

Rosyjscy influencerzy pożegnali się z Instagramem. "Dzieliłam się swoim życiem, pracą i duszą, idę dalej płakać"

14 marca 2022, 13:46

Najnowsze

Autor:
MAK//az
Źródło:
TVN24, insider.com, washingtonpost.com, Instagram, PAP

Uchodźca to osoba, która przebywa poza granicami swojego państwa, a powrót do domu jest dla niej niebezpieczny, może nawet grozić śmiercią. Ukraińcy, którzy dzisiaj uciekają do Polski przed wojną, mogą złożyć wniosek o status uchodźcy podczas przekraczania granicy lub już w trakcie pobytu w naszym kraju. Ale warto dopełnić tych formalności. Będąc uchodźcą, każdy otrzyma kartę pobytu.

Jak zdobyć status uchodźcy - gdzie się zgłosić i jakie dokumenty trzeba przedstawić

Polska

Jak zdobyć status uchodźcy - gdzie się zgłosić i jakie dokumenty trzeba przedstawić

14 marca 2022, 12:52

Polska

Autor:
mag//az
Źródło:
TVN24

Більшість людей мають добрі наміри і прагнуть допомогти біженцям з України. Пропонують транспорт, ночівлю, працю. Втім можливо, що хтось захоче використати складне становище людей, які втікають від війни в своїй країні. Фонд «Ла Страда» і поліція приготували листівки з правилами безпеки для біженців.

"Ла Страда" біженцям: не сідайте в автівки поодинці, попросіть показати посвідчення, запитайте про умови допомоги

TVN24 po ukraińsku

"Ла Страда" біженцям: не сідайте в автівки поодинці, попросіть показати посвідчення, запитайте про умови допомоги

14 marca 2022, 11:05

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Сервіс Player зробить доступними безкоштовно та без реєстрації найкращі мультфільми з українським дубляжем та субтитрами українською мовою. До збірки «Казки по-українськи» увійшли «Дора пізнає світ», «Щенячий патруль» та «Губка Боб Квадратні Штани».

Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

TVN24 po ukraińsku

Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

11 marca 2022, 14:13

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред
Źródło:
tvn24.pl

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach uchodźcę z Ukrainy, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie z tego tytułu. Chodzi o 40 złotych dziennie za osobę, czyli około 1200 złotych miesięcznie. Pierwsze wnioski będzie można składać już od środy 16 marca.

Gościsz w domu uchodźcę, możesz dostać 40 złotych dziennie. Jakie warunki trzeba spełnić?

Polska

Gościsz w domu uchodźcę, możesz dostać 40 złotych dziennie. Jakie warunki trzeba spełnić?

14 marca 2022, 15:50

Polska

Autor:
wini,
MAK//az
Źródło:
TVN24 Kraków / PAP

TVN Grupa Discovery i Polska Akcja Humanitarna podjęły współpracę, aby pomóc uciekającym przed wojną oraz osobom wciąż potrzebującym wsparcia w Ukrainie. Grupa jako patron medialny wspomoże PAH w długofalowym zbieraniu funduszy na kluczowe w perspektywie kolejnych miesięcy działania pomocowe.

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

Polska

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

9 marca 2022, 20:06

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

51-letnia kierująca wjechała na czerwonym świetle w zamknięte zapory głównego mostu w Rybinie w województwie pomorskim. Most właśnie się otwierał. - Mogła wpaść do wody. Na szczęście udało jej się przeskoczyć na drugą stronę mostu. Tłumaczyła, że oślepiło ją słońce - informuje rzeczniczka policji.

Rybina. Zignorowała czerwone światło, przełamała zapory i wjechała na zwodzony most, który właśnie się podnosił. Nagranie

Pomorze

Rybina. Zignorowała czerwone światło, przełamała zapory i wjechała na zwodzony most, który właśnie się podnosił. Nagranie

14 marca 2022, 14:21

Pomorze

Autor:
mag//rzw
Źródło:
TVN24

Strażnicy miejscy we Wrocławiu zauważyli, że z auta, zaparkowanego na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością, wysiadła sprawna kobieta. Okazała kartę, uprawniającą do zatrzymywania się tam, ale wystawioną na nazwisko mężczyzny. Przekonywała, że przywozi go do pracy i odwozi do domu. Nagrania z monitoringu pokazały co innego. Skończyło się wysokimi mandatami.

Wrocław. Parkowała na miejscu dla osób z niepełnosprawnością, z nie swoją kartą. Mandaty na 3,6 tysiąca złotych

Wrocław

Wrocław. Parkowała na miejscu dla osób z niepełnosprawnością, z nie swoją kartą. Mandaty na 3,6 tysiąca złotych

14 marca 2022, 15:01

Wrocław

Autor:
mag//rzw
Źródło:
TVN24