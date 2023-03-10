В Україну їдуть конфісковані авто нетверезих водіїв. Перший транспорт

З 2023 року в Латвії почали конфіскувати автомобілі нетверезих водіїв. Державні штрафмайданчики почали переповнюватися, тому було вирішено направити техніку до української армії та госпіталів. Перша колона автотехніки вирушила у середу.

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У середу з державного паркінгу в напрямку України виїхали сім конфіскованих автомобілів. Reuters повідомляє, що за перші два місяці дії нових правил у водіїв було конфісковано 200 транспортних засобів.

- Дійсно страшно, коли усвідомлюєш, як багато автомобілі їздять з п’яними водіями за кермом, - сказав Рейніс Познакс, засновник компанії Twitter Convoy, з якою уряд уклав контракт на доставку транспортних засобів в Україну. Владці оголосили, що щотижня будуть передавати йому по 20 конфіскованих автомобілів для відправки в Україну.

Латвія допомагає Україні

- Ніхто не очікував, що аж стільки людей напідпитку керують транспортом (...). Тому у мене виникла ідея - відправити їх в Україну, - пояснив Познакс. Чоловік пригадує як сміявся, знайшовши в одній із конфіскованих машин російський прапор, залишений власником.

Twitter Convoy вже відправив близько 1200 транспортних засобів після публікації прохання про пожертви в соціальних мережах через кілька днів після початку вторгнення Росію 24 лютого 2022 року. Минулого року організація зібрала 2 мільйони євро на придбання транспортних засобів, ремонт і транспортування.

Міністр фінансів Латвії Арвілс Асераденс заявив, що успіх організації надихнув уряд на припинення спроб продажу автомобілів на аукціоні. У вівтороковому твіттері очільника Мінфіну, в якому він повідомив про затверджений урядом перший список конфіскованих автомобілів для України, зазначено, що від ідеї до реалізації пройшло 33 дні.

"Я пишаюся тим, що разом ми можемо це зробити! Вірю, що кожна наша акція допомоги наближає нас до перемоги України. Дякую @poznaks і всім за співпрацю", - додав міністр.

Протягом 2022 року на дорогах Латвії зупинили 4300 водіїв, які перевищили допустиму норму алкоголю в крові. Статистика поліції свідчить, що вони стали учасни3ами майже тисячі аварій.

У Польщі мають також початися конфіскації автомобілів нетверезих водіїв. Це передбачено поправками до Кримінального кодексу. Відповідні норми мають набрати чинності 14 березня 2024 року.

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Autor:TVN24 Biznes

Źródło: Reuters, TVN24 Biznes