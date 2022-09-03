В українських дітей у Польщі також новий навчальний рік. Психолог про виклики

Учні з України також розпочали новий навчальний рік у Польщі. Про те, як має виглядати їх акліматизація та які ризики пов’язані з цією ситуацією, в ефірі TVN24 розповіла доктор Малгожата Гольонка-Вуйцік, психолог з Університету SWPS. За її словами виклик, про який кажуть вчителі, полягає, серед іншого, в тому, що «українські учні все ще мають дуже сильне відчуття тимчасовості».

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1 вересня, крім польських дітей, до шкіл повернулися українські діти, які приїхали до Польщі після російського вторгнення в Україну. Міністерство освіти і науки продовжило дію положень, що стосуються їх освіти.

Міністр освіти Пшемислав Чарнек заявив у четвер, що минулого навчального року до польської системи освіти було прийнято 200 тисяч дітей та молоді з України. «Це число, ймовірно, буде збільшуватися, але не так, щоб у будь-який спосіб і будь-де в Польщі постали проблеми з навчанням польських дітей у польських школах», - сказав він.

Trudny początek roku szkolnego TVN24

Акліматизація учнів з України та пов'язані з цим ризики

Докторку Малгожату Гольонку-Вуйцік, психологиню з Університету SWPS, у суботу на TVN24 запитала, як має виглядати акліматизація учнів з України та які ризики пов’язані з цією ситуацією.

Вона висловила думку, що ризиків багато. Зокрема, що «вони стосуються як дидактичного процесу, тобто вивчення конкретних предметів, так і, що виявилося дуже важливим, принаймні це результат минулорічного дослідження, аспекту стосунків, тобто того, як студенти з України функціонують серед своїх однолітків. на польських уроках, тобто як краще організувати цю співпрацю, щоб їм було комфортно».

- Якщо й польські, й українські студенти почуватимуться добре, навчальний процес буде легшим, - підкреслила вона.

Rozmowa z psycholog Małgorzatą Golonką-Wójcik z Uniwersytetu SWPS TVN24

Психолог зазначила, що виклик, за словами викладачів, також полягає в тому, що «у студентів з України все ще дуже сильне відчуття тимчасовості». Вона зазначила, що "вони часто змінюють місце проживання в Польщі, а отже й школу".

Вона відзначила, що вчителі вже краще підготовлені і знаходяться в трохи кращому становищі, ніж минулого навчального року, коли "була така раптова ситуація".

Вона додала, що залишаються в силі «всі виклики школи як такої як і проблеми "міжкультурності та тимчасовості", ставлення до польської школи, колег та вчителів не як до своїх. Вона підкреслила, що потрібен хороший педагог, який буде керувати процесом так, щоб він «не був надто настирливим», але водночас створював умови, аби учнів мали контакт.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP