В Україні поранено польських волонтерів. Міхал Дворчик про їх стан здоров’я та можливе перевезення до Польщі

20 marca 2023, 14:50
Autor:
tvn24.pl
Źródło:
tvn24.pl, PAP
Polscy wolontariusze ranni w Ukrainie. Relacja Tomasz Kanika
Polscy wolontariusze ranni w Ukrainie. Relacja Tomasz KanikaTVN24
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TVN24Polscy wolontariusze ranni w Ukrainie. Relacja Tomasz Kanika

У суботу польські волонтери, які їхали з гуманітарною допомогою, постраждали в Україні внаслідок російського обстрілу. "Вони обоє в лікарні, далеко від лінії фронту. Вони поранені: стан одного оцінили як легкий, а іншого як важкий, але стабільний", - повідомила "Ініціатива Неємія", з якою пов'язані волонтери. Міністр Канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик повідомив, що в понеділок мають ухвалити рішення щодо їх можливого транспортування до Польщі.

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"Російський снаряд влучив в бус польських волонтерів, які везли гуманітарну допомогу в місто Часів Яр. Двоє волонтерів отримали поранення", - повідомив у суботу в Twitter радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він додав, що одного з них Центр порятунку евакуював до лікарні в Дніпрі. "Бажаю вам обом повного і швидкого одужання", - написав Геращенко.

Незабаром інформацію частково підтвердив в інтерв'ю ПАП посол Польщі в Києві Бартош Ціхоцький. 

- Ми отримали інформацію про пораненого громадянина Польської Республіки. Йому надається медична допомога і буде забезпечено догляд, - сказав він, не розголошуючи інших подробиць.

Дипломат запевнив, що "завдяки зусиллям Канцелярії прем’єр-міністра, Польща та Україна розробили ефективний механізм інформування та співпраці у сфері допомоги пораненим".

Стан здоров'я поранених волонтерів

ПАП також поспілкувалася з представником польської ініціативи допомоги "Неємія". Саме в рамках цієї групи працювали волонтери. В організації підтвердили, що поранених поляків двоє.

- Бус поляків, який належить цій ініціативі, був розстріляний у четвер пізно пополудні. Постраждали шість осіб, у тому числі двоє поляків. Вони обоє живуть у Познані. Один із них у стабільному, але важкому стані. Другий у легшому стані. Ми підтримуємо зв’язок як з їхніми родинами, так і з посольством у Києві. Я хотів би, щоб ми змогли побачити їх у Польщі за тиждень-два, - сказав представник "Неємії".

За його словами, волонтерів "негайно евакуювали із зони обстрілу, госпіталізували та оточили доглядом". - Їх точно супроводжував санітар, що розмовляв польською. Коли я їм зателефонував, там уже була людина, яку прислали з Варшави, щоб підготувати їхню медичну евакуацію, - сказав він.

- Це була наша двадцять друга поїздка. Вони також були там не вперше. Один із них бував там із 2014 року, він дуже досвідчена людина, - додав представник благодійної організації.

Заява "Ініціативи Неемія"

Пізніше "Ініціатива Неємія" оприлюднила заяву, в якій коротко виклала подробиці інциденту. "Під час останньої зупинки стався ракетний обстріл, і обидва волонтери отримали поранення. Їх негайно евакуювали відповідно до медичних процедур. Обидва знаходяться в лікарні, далеко від лінії фронту. З самого початку, крім допомоги та підтримки, отриманої від наших українських співробітників, волонтерів оточило піклуванням посольство Польщі. На місце також виїхав заступник керівника Групи гуманітарної та медичної допомоги, який підтримує постійний зв’язок з нами та родинами волонтерів.Обидва волонтери поранені: стан одного був описаний як легкий, а інший як серйозний, але стабільний", - читаємо в заяві.

"Ми з надією чекаємо евакуації, яку професійно та відповідально готує Група гуманітарної та медичної допомоги разом з українськими лікарями. Від себе та від імені родин обох волонтерів ми хочемо подякувати вам за численні вирази підтримки, які ми отримуємо. Водночас просимо зв’язатися з посольством Польщі в Києві, щоб дати нам змогу зосередитися на наших відважних хлопцях", - йдеться у повідомленні.

Дворчик: у понеділок ухвалять рішення про транспортування постраждалих до Польщі

Міхал Дворчик, міністр канцелярії прем’єр-міністра, у суботу надав додаткову інформацію у Twitter. "Польський волонтер постраждав під час російського обстрілу в Україні. Група гуманітарної та медичної допомоги підтримує постійний зв'язок з медиками лікарні, де перебувають поранені. Його відвідав заступник голови ГГМД. За рішенням прем'єр-міністра Матеуша Моравецькогоi, Група гуманітарної та медичної допомоги, щойно буде можливо, перевезе поранених до Польщі для подальшого лікування" - написав чиновник.

У неділю вранці в інтерв'ю РАП Дворчик заявив, що інформації про погіршення здоров'я чоловіків немає. "У понеділок планується зв'язок медиків ГГМД з лікарями госпіталя в Дніпрі. У понеділок також буде прийнято рішення щодо можливого транспортування обох постраждалих", - повідомив він.

Дворчик зазначив, що в п'ятницю в лікарні в Дніпрі побував військовий медик, заступник начальника Групи гуманітарної та медичної допомоги. 

- У них є домовленість про телефонну розмову з лікарями, чи достатньо покращився стан того, якийважче постраждалого, щоб його можна було евакуювати, – пояснив міністр.

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Autor:tvn24.pl

Źródło: tvn24.pl, PAP

Ukraina
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Źródło:
tvn24.pl

Na ulicy w Kaliszu (Wielkopolska) mężczyzna został oblany kwasem. Ponad rok po zdarzeniu przed sądem ruszył proces w tej sprawie. Oskarżonych jest dwóch mężczyzn: 23-latek, który miał oblać kwasem, i szwagier ofiary, który - według prokuratury - miał to zlecić. Pokrzywdzony przedsiębiorca przeszedł szereg operacji, stracił ucho i nie widzi na jedno oko.

Został oblany kwasem na ulicy, nie widzi na jedno oko, stracił ucho. Dwóch oskarżonych przed sądem

Został oblany kwasem na ulicy, nie widzi na jedno oko, stracił ucho. Dwóch oskarżonych przed sądem

20 marca 2023, 14:22
Autor:
tam
Źródło:
PAP, Radio Poznań

Gatunek orchidei - do tej pory nieznany, choć należący do jednej z najbardziej popularnych rodzin storczyków - odkryli botanicy w Japonii. Tajemnice tych roślin, o delikatnych kwiatach wyglądających jak zrobione ze szkła, naukowcy badali przez 10 lat. Opisują je jako "botaniczne klejnoty".

Japonia. Nowy gatunek orchidei. Kwiat wygląda, jakby był zrobiony ze szkła

Japonia. Nowy gatunek orchidei. Kwiat wygląda, jakby był zrobiony ze szkła

20 marca 2023, 12:52
Autor:
kw//rzw
Źródło:
CNN, tvnmeteo.pl

Na trasie S2, na wysokości miejscowości Pągowiec, kierujący ciężarówką wjechał do rowu i następnie oddalił się z miejsca wypadku. Został szybko złapany przez policjantów. Okazało się, że miał dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

"Zjechał ciężarówką do rowu" i uciekł pieszo. Był pijany

"Zjechał ciężarówką do rowu" i uciekł pieszo. Był pijany

20 marca 2023, 14:34
Autor:
katke
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policjanci z łódzkiej drogówki zatrzymali do kontroli jadącą z dużą prędkością skodę. Jak się okazało, za jej kierownicą siedział zdenerwowany mężczyzna, który wiózł do szpitala rodząca żonę. Funkcjonariusze eskortowali samochód do placówki medycznej. Jak informują, udało się dojechać na czas, bo chwilę później na świat przyszła zdrowa dziewczynka.

Pirat drogowy okazał się ojcem, wiozącym żonę na porodówkę. "Na świat przyszła zdrowa dziewczynka"

Pirat drogowy okazał się ojcem, wiozącym żonę na porodówkę. "Na świat przyszła zdrowa dziewczynka"

20 marca 2023, 13:29
Autor:
pk/tam
Źródło:
tvn24.pl

W australijskim stanie Nowa Południowa Walia rozpoczęto usuwanie martwych ryb z rzeki Darling. W ubiegłym tygodniu doszło tam do ich masowego śnięcia, po raz kolejny w tym samym akwenie w ciągu kilku lat. Obecne zdarzenie w rejonie miasta Menindee tłumaczone jest niskim poziomem tlenu i upałami. Służby zapewniają o stałym monitorowaniu jakości wody i twierdzą, że "nie ma powodu do niepokoju".

Masowa śmierć ryb w Australii. Trwa usuwanie martwych zwierząt. "Zgniły" zapach i "bardzo wymagająca" operacja

Masowa śmierć ryb w Australii. Trwa usuwanie martwych zwierząt. "Zgniły" zapach i "bardzo wymagająca" operacja

20 marca 2023, 14:03
Autor:
ps//rzw
Źródło:
ABC.net.au, BBC, Reuters, tvnmeteo.pl

Nagranie białego zwierzęcia biegnącego przez pole w okolicach Wielunia (województwo łódzkie) otrzymaliśmy na Kontakt 24. Według miejscowego nadleśnictwa to "z dużym prawdopodobieństwem łania daniela w odmianie albinistycznej". - Byłem pod ogromnym wrażeniem - opowiadał internauta.

Przez pole pędził biały daniel. "Pierwszy raz takiego widziałem"

Przez pole pędził biały daniel. "Pierwszy raz takiego widziałem"

20 marca 2023, 13:24
Autor:
ps,
jw//rzw
Źródło:
Kontakt 24, tvnmeteo.pl

Władze miasta Guixi w chińskiej prowincji Jiangxi uruchomiły nową aplikację randkową, która ma pomóc samotnym mieszkańcom w odnalezieniu partnera. Inicjatywa finansowana jest przez państwo, a jej celem jest poprawa wskaźnika małżeństw, który w Chinach spada z roku na rok.

Miasto Guixi uruchomiło własną aplikację randkową, by zwiększyć liczbę zawieranych małżeństw

Miasto Guixi uruchomiło własną aplikację randkową, by zwiększyć liczbę zawieranych małżeństw

20 marca 2023, 14:25
Autor:
pb//az
Źródło:
Guardian

Na instagramowym profilu księżnej Kate w brytyjskim Dniu Matki pojawiło się wspólne zdjęcie jej oraz trojga jej dzieci: George'a, Charlotte i Louisa. W opisie fotografii żona następcy tronu złożyła matkom z Wielkiej Brytanii życzenia z okazji ich święta.

Nowe zdjęcia księżnej Kate z dziećmi. Tak rodzina królewska świętowała Dzień Matki

Nowe zdjęcia księżnej Kate z dziećmi. Tak rodzina królewska świętowała Dzień Matki

20 marca 2023, 13:14
Autor:
kgo//az
Źródło:
People.com, Instagram/@princeandprincessofwales

Po raz pierwszy w historii szkic "Hołdu pruskiego" Jana Matejki został udostępniony zwiedzającym. Projekt XIX-wiecznego dzieła można oglądać na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie do połowy września 2023 roku. Na jego podstawie Matejko namalował potem jeden ze swoich najsłynniejszych obrazów.

Ten szkic oglądał cesarz Franciszek Józef I. Po 149 latach po raz pierwszy trafił na wystawę

Ten szkic oglądał cesarz Franciszek Józef I. Po 149 latach po raz pierwszy trafił na wystawę

20 marca 2023, 14:20
Autor:
bp
Źródło:
Wawel, PAP

Grupa Wagnera zasłynęła ze swojego okrucieństwa na froncie w Ukrainie. W piątek, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, w Playerze premierę ma dokument pt. "Wagnerowcy. Najemnicy Putina", który przedstawia historię grupy, opowiedzianą m.in. przez jej byłych najemników.

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

23 lutego 2023, 17:24
Autor:
pb//am
Źródło:
TVN, Player

W poniedziałek cena złota przebiła poziom dwa tysiące dolarów za uncję. Zdaniem eksperta PKO BP Tomasza Niewińskiego to efekt spadku zaufania w sektorze bankowym oraz przekonania rynku, że Fed w obliczu ryzyka kryzysu finansowego przestanie podwyższać stopy.

Cena złota przebiła kolejny poziom. Dwie przyczyny

Cena złota przebiła kolejny poziom. Dwie przyczyny

20 marca 2023, 13:14
Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

W poniedziałek cena złota przebiła poziom dwa tysiące dolarów za uncję. Zdaniem eksperta PKO BP Tomasza Niewińskiego to efekt spadku zaufania w sektorze bankowym oraz przekonania rynku, że Fed w obliczu ryzyka kryzysu finansowego przestanie podwyższać stopy.

Cena złota przebiła kolejny poziom. Dwie przyczyny

Cena złota przebiła kolejny poziom. Dwie przyczyny

20 marca 2023, 13:14
Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP