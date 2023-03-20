В Україні поранено польських волонтерів. Міхал Дворчик про їх стан здоров’я та можливе перевезення до Польщі

У суботу польські волонтери, які їхали з гуманітарною допомогою, постраждали в Україні внаслідок російського обстрілу. "Вони обоє в лікарні, далеко від лінії фронту. Вони поранені: стан одного оцінили як легкий, а іншого як важкий, але стабільний", - повідомила "Ініціатива Неємія", з якою пов'язані волонтери. Міністр Канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик повідомив, що в понеділок мають ухвалити рішення щодо їх можливого транспортування до Польщі.

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"Російський снаряд влучив в бус польських волонтерів, які везли гуманітарну допомогу в місто Часів Яр. Двоє волонтерів отримали поранення", - повідомив у суботу в Twitter радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він додав, що одного з них Центр порятунку евакуював до лікарні в Дніпрі. "Бажаю вам обом повного і швидкого одужання", - написав Геращенко.

Незабаром інформацію частково підтвердив в інтерв'ю ПАП посол Польщі в Києві Бартош Ціхоцький.

- Ми отримали інформацію про пораненого громадянина Польської Республіки. Йому надається медична допомога і буде забезпечено догляд, - сказав він, не розголошуючи інших подробиць.

Дипломат запевнив, що "завдяки зусиллям Канцелярії прем’єр-міністра, Польща та Україна розробили ефективний механізм інформування та співпраці у сфері допомоги пораненим".

Стан здоров'я поранених волонтерів

ПАП також поспілкувалася з представником польської ініціативи допомоги "Неємія". Саме в рамках цієї групи працювали волонтери. В організації підтвердили, що поранених поляків двоє.

- Бус поляків, який належить цій ініціативі, був розстріляний у четвер пізно пополудні. Постраждали шість осіб, у тому числі двоє поляків. Вони обоє живуть у Познані. Один із них у стабільному, але важкому стані. Другий у легшому стані. Ми підтримуємо зв’язок як з їхніми родинами, так і з посольством у Києві. Я хотів би, щоб ми змогли побачити їх у Польщі за тиждень-два, - сказав представник "Неємії".

За його словами, волонтерів "негайно евакуювали із зони обстрілу, госпіталізували та оточили доглядом". - Їх точно супроводжував санітар, що розмовляв польською. Коли я їм зателефонував, там уже була людина, яку прислали з Варшави, щоб підготувати їхню медичну евакуацію, - сказав він.

- Це була наша двадцять друга поїздка. Вони також були там не вперше. Один із них бував там із 2014 року, він дуже досвідчена людина, - додав представник благодійної організації.

Заява "Ініціативи Неемія"

Пізніше "Ініціатива Неємія" оприлюднила заяву, в якій коротко виклала подробиці інциденту. "Під час останньої зупинки стався ракетний обстріл, і обидва волонтери отримали поранення. Їх негайно евакуювали відповідно до медичних процедур. Обидва знаходяться в лікарні, далеко від лінії фронту. З самого початку, крім допомоги та підтримки, отриманої від наших українських співробітників, волонтерів оточило піклуванням посольство Польщі. На місце також виїхав заступник керівника Групи гуманітарної та медичної допомоги, який підтримує постійний зв’язок з нами та родинами волонтерів.Обидва волонтери поранені: стан одного був описаний як легкий, а інший як серйозний, але стабільний", - читаємо в заяві.

"Ми з надією чекаємо евакуації, яку професійно та відповідально готує Група гуманітарної та медичної допомоги разом з українськими лікарями. Від себе та від імені родин обох волонтерів ми хочемо подякувати вам за численні вирази підтримки, які ми отримуємо. Водночас просимо зв’язатися з посольством Польщі в Києві, щоб дати нам змогу зосередитися на наших відважних хлопцях", - йдеться у повідомленні.

Дворчик: у понеділок ухвалять рішення про транспортування постраждалих до Польщі

Міхал Дворчик, міністр канцелярії прем’єр-міністра, у суботу надав додаткову інформацію у Twitter. "Польський волонтер постраждав під час російського обстрілу в Україні. Група гуманітарної та медичної допомоги підтримує постійний зв'язок з медиками лікарні, де перебувають поранені. Його відвідав заступник голови ГГМД. За рішенням прем'єр-міністра Матеуша Моравецькогоi, Група гуманітарної та медичної допомоги, щойно буде можливо, перевезе поранених до Польщі для подальшого лікування" - написав чиновник.

У неділю вранці в інтерв'ю РАП Дворчик заявив, що інформації про погіршення здоров'я чоловіків немає. "У понеділок планується зв'язок медиків ГГМД з лікарями госпіталя в Дніпрі. У понеділок також буде прийнято рішення щодо можливого транспортування обох постраждалих", - повідомив він.

Дворчик зазначив, що в п'ятницю в лікарні в Дніпрі побував військовий медик, заступник начальника Групи гуманітарної та медичної допомоги.

- У них є домовленість про телефонну розмову з лікарями, чи достатньо покращився стан того, якийважче постраждалого, щоб його можна було евакуювати, – пояснив міністр.

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Autor:tvn24.pl