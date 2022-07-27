«В Україні» чи «на Україні»? Є позиція Ради польської мови. «Зміни в мові відбуваються повільно»

З початку російського вторгнення з’явилося набагато більше запитань і сумнівів щодо того, які вирази вживати: «в Україні» і «до України» чи «на Україні» і «на Україну»? Що є правильним? - висловилася Рада польської мови.

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Як зазначає Рада польської мови (RJP), до неї та її членів продовжують надходити запитання щодо правильного вживання прийменників із назвою Україна. На сайті RJP опубліковано думку, яка визначає правильне вживання цих виразів. «Хоча обидва типи зв’язків (і «до України»/«в Україні», і «на Україну»/«на Україні») правильні, радимо використовувати перший тип (особливо в офіційних текстах)», – читаємо в підсумку.

Яку форму використовувати - "в Україні" чи "на Україні"?

Як читаємо, звичай вживати прийменники «на» і «до» не лише стосовно України, а й узагалі назв деяких сусідів Польщі сформувався давно, ще в часи, коли державні кордони та відчуття державної спільноти були зовсім іншими, ніж сьогодні. «Це пережиток старих реалій, а не прояв постановки під сумнів суверенітету України, Литви, Латвії, Білорусі, Словаччини чи Угорщини», - сказано у висновку.

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Проте звичай - це одне, а проте важливе його нинішнє сприйняття. «Беручи до уваги особливу ситуацію та особливі почуття наших українських друзів, які часто сприймають вислови «на Україні», «на Україну» як ознаку ставлення до своєї країни як до несуверенної, Рада польської мови заохочує використання «в Україні» і «до України». (...) Прийменники «в» і «до» особливо рекомендовані в публічній мові (офіційній, в пресі) та в тих контекстах, де можна замінити слово «Україна» словосполученням «Українська держава». То ж пишемо «візит президента в Україні», а не «на Україні». Краще писати про війну «в Україні», ніж «на Україні», хоча друга версія також не є невірною", - наголошує Рада польської мови.

Наводять також статистику використання «на Україні» та «в Україні» у пресі з початку 2022 року. І хоча перше досі однозначно переважає, синтаксис «в Україні» з першого дня російської агресії «виріс лавиноподібно».

Рада звертається до українських друзів і «всіх прихильників революційних змін» аби поважали мовні звички тих поляків, які вживатимуть форму «на Україні», бо це не є виявом зневаги. Крім того, зазначає Рада, ми все ще чуємо українську версію «на Україні», як від біженців, які проживають у нашій країні, так і в українських газетах та на веб-сайтах. «Зміни в мові відбуваються повільно, не тільки в польській», - підкреслює RJP.

Написання «в» або «нa» - інші сусіди Польщі

Рада польської мови рекомендує такі ж словосполучення з назвами інших сусідніх з Польщею країн, таких як Білорусь, Литва, Латвія, Словаччина та Угорщина. «Всі вони підтверджуються в історичних джерелах прийменниками «в» і «до», навіть «до Угорщини» і «в Угорщині». Такі сполучення сьогодні прийнятні, хоча громадяни цих країн загалом не протестують проти польського прийменника «на» - читаємо в рекомендаціях.

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Autor:Ред.

Źródło: rjp.pan.pl