Via Carpatia в списку головних шляхів ЄС. "Автострада східного флангу"

11 grudnia 2022, 22:48
Autor:
red.
Rozładunek maszyny TBM
Rozładunek maszyny TBMTVN24
wideo 2/7
TVN24На місце будівництва траси Via Carpatia у Бабиці прибула колона з ТБМ

Via Carpatia і Центральний комунікаційний порт увійшли до основної мережі Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), тобто мережі основних транспортних шляхів у ЄС. Завдяки цьому є хороші шанси пришвидшити роботи, а сам проект мав би посісти важливе місце в національному порядку денному інфраструктурних проектів, - вважає доктор Конрад Поплавський, експерт Центру східних досліджень (OSW).

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Via Carpatia, ідея якої виникла ще у 2006 році, має на меті посилити економічну та територіальну єдність Європейського Союзу.

- З’єднуючи слабко сполучені регіони, Via Carpatia створює великий потенціал для побудови економічних зв’язків між ними та підвищення рівня добробуту, - сказав Конрад Поплавський в інтерв’ю Польському пресовому агентству.

Відрізок траси Via Carpatia - "Люблін-Білосток-Елк" включено до транс'європейської транспортної мережі TEN-T. У Міністерстві інфраструктури зазначили, що це стало результатом узгодження транспортною радою ЄС проекту розпорядження щодо принципів ЄС у розвитку транс'європейської транспортної мережі.

PAP/Maciej Zieliński , Maria Samczuk

"Via Carpatia стане автострадою східного флангу"

Як підкреслив Поплавський, це рішення є "величезним успіхом і сигналом того, що регіон, старанно створюючи коаліцію підтримки конкретних інфраструктурних проектів, здатний проштовхнути їх включення до мережі найважливіших транспортних сполучень в ЄС".

"Під час дебатів у Брюсселі 5 грудня 2022 року міністри транспорту ЄС одноголосно підтримали проект чеського головування щодо розвитку транс’європейської транспортної мережі TEN-T", - повідомили в міністерстві інфраструктури. Проект поправок до розпорядження щодо TEN-T передбачає побудову до 2050 року надійної, безперебійної та високоякісної транс’європейської транспортної мережі, яка забезпечить стале сполучення по всьому ЄС без фізичних перерв, вузьких місць і відсутніх сполучень.

На прохання Польщі були внесені зміни в продягання мережі TEN-T на польській території. Як зазначається, в першу чергу було створено новий коридор, що сполучає Балтійське море з Чорним і Егейським морями, який доповнено ділянкою "Люблін-Білосток-Елк". "Цей маршрут трьох морів у його нинішньому курсі пролягає від Таллінна/Гельсінкі до Лімасола на Кіпрі, і його ключовим елементом є траса Via Carpatia, що йде вздовж східного кордону ЄС, головною віссю якого в Польщі є швидкісна магістраль S19", - сказано в повідомленні.

Розроблені положення є основою для подальшої роботи в рамках трилогів (тристоронніх переговорів між Радою Європи, Європейською Комісією та Європейським Парламентом) з Європейським Парламентом. На думку міністра інфраструктури Анджея Адамчика, завершення роботи над регламентом TEN-T на рівні Ради Європи "дає можливість, досягнувши компромісу з Європарламентом, ухвалити документ уже у 2023 році".

- Після російського вторгнення в Україну важливість маршруту з точки зору оборонних потреб зростає, оскільки Via Carpatia стане автострадою східного флангу (НАТО – ред.), - зазначив експерт Центру Східних досліджень.

Via Carpatia S19gov.pl/web/gddkia

Via Carpatia - стан реалізації

Згідно з заявами голови польського МВС Анджея Адамчика, Via Carpatia має бути побудована в базовому вигляді до 2030 року. Ступінь просування окремих ділянок - різний. У Польщі маршрут Via Carpatia пролягає через Підляське, Мазовецьке, Люблінське та Підкарпатське воєводства, слідуючи за маршрутом швидкісних доріг S61, DK8 та S19.

У планах передбачено, що базова мережа буде завершена до 2030 року, а комплексна - до 2050 року. Польща планує завершити роботи на своїй ділянці протягом кількох років, частина вже здана в експлуатацію.

Найбільш просунулася реалізація проекту в Угорщині, Греції та Литві. 

- Значно більші проблеми з фінансуванням будівництва траси у Словаччині, Румунії та Болгарії, - зазначив Поплавський.

Ідея створення маршруту Via Carpatia була започаткована в 2006 році в Ланьцуті міністрами Литви, Польщі, Словаччини та Угорщини під патронатом тодішнього Президента Польської Республіки Леха Качинського. Загальна довжина польської ділянки, яка проходить через Білосток, Люблін і Жешув, становить приблизно 760 км. Генеральна дирекція національних доріг і автомагістралей у квітні цього року повідомила, що наразі в Польщі, у рамках шляху Via Carpatia, здали в експлуатацію 205,4 км доріг.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 BiS na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Motoryzacja
GDDKiA
Pozostałe wiadomości

To był ogromny wstyd. Nie potrafiłam się przyznać do moich problemów ani poprosić kogoś o pomoc. Gdyby nie wolontariusze, nie nauczyłabym się mówić słowa "proszę" - opowiadała w TVN24 Elżbieta Droń-Mękal, wolontariuszka Szlachetnej Paczki, która sama - właśnie dzięki tej akcji - zmieniła swoje życie. - Dzisiaj jestem zupełnie innym człowiekiem niż wtedy, kiedy dostawałam pomoc ze Szlachetnej Paczki. Zostałam wolontariuszką, żeby się odwdzięczyć - mówiła druga gościni programu Monika Szczepanik.

Debata "Pokonać biedę". "Brakowało praktycznie wszystkiego. Dwie paczki makaronu to był obiad na tydzień"

Debata "Pokonać biedę". "Brakowało praktycznie wszystkiego. Dwie paczki makaronu to był obiad na tydzień"

11 grudnia 2022, 21:03
Autor:
ads/kg
Źródło:
TVN24

Pogoda była, jest i będzie niebezpieczna. Synoptycy IMGW wydali pomarańczowe i żółte ostrzeżenia meteorologiczne przed intensywnymi opadami śniegu. Sprawdź, w których regionach warunki będą trudne.

Alerty IMGW przed intensywnymi opadami. Może spaść nawet 25 centymetrów śniegu

Alerty IMGW przed intensywnymi opadami. Może spaść nawet 25 centymetrów śniegu

11 grudnia 2022, 6:47
Aktualizacja: 11 grudnia 2022, 22:12
Aktualizacja:
Autor:
kw,
anw,
ps//rzw
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

Serhij Hajdaj, szef obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy, przekazał, że doszło do wybuchu w bazie grupy Wagnera w mieście Kadijiwka w tym obwodzie. Stwierdził, że w jego wyniku "zabrakło wielu wagnerowców". Wcześniej Hajdaj powiedział, że Rosja zamierza siłą zmobilizować wszystkich mężczyzn bez wyjątku, ponieważ siły jej profesjonalnej armii są na wyczerpaniu.

Szef obwodu ługańskiego: zaatakowaliśmy bazę grupy Wagnera

Szef obwodu ługańskiego: zaatakowaliśmy bazę grupy Wagnera

11 grudnia 2022, 19:25
Autor:
mjz/kg
Źródło:
PAP

Minął niemal miesiąc, od kiedy policja z miasta Moscow w amerykańskim stanie Idaho odnalazła ciała czwórki studentów. Zostali zadźgani, gdy leżeli we własnych łóżkach. Do dziś nie udało się odnaleźć sprawcy, ani nawet wskazać podejrzanego. Śledczy wpadli jednak na nowy trop.

Studenci zostali zadźgani we własnych łóżkach. Zabójca od blisko miesiąca jest na wolności, policja ma nowy trop

Studenci zostali zadźgani we własnych łóżkach. Zabójca od blisko miesiąca jest na wolności, policja ma nowy trop

11 grudnia 2022, 17:29
Autor:
ads/kg
Źródło:
BBC, CNN

Prezydent Andrzej Duda uda się w poniedziałek z jednodniową roboczą wizytą do Berlina, gdzie spotka się z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Jak przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, wśród tematów rozmowy znajdą się bezpieczeństwo, grożący Ukrainie kryzys humanitarny, a także relacje dwustronne.

Andrzej Duda udaje się do Berlina. Będzie rozmowa "w cztery oczy" z prezydentem Niemiec

Andrzej Duda udaje się do Berlina. Będzie rozmowa "w cztery oczy" z prezydentem Niemiec

11 grudnia 2022, 21:35
Autor:
mjz/kg
Źródło:
PAP

Frank Heppner, niemiecki kucharz celebryta, jest jednym z zatrzymanych tak zwanych Obywateli Rzeszy. Niemiecka policja w środę przeprowadziła szeroką akcję aresztowań członków tej skrajnie prawicowej ekstremistycznej organizacji.

Niemiecki kucharz celebryta wśród zatrzymanych prawicowych ekstremistów

Niemiecki kucharz celebryta wśród zatrzymanych prawicowych ekstremistów

11 grudnia 2022, 18:40
Autor:
ads/kg
Źródło:
"The Guardian", tvn24.pl

Doktor Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego, komentując w "Faktach po Faktach" w TVN24 ostatnie aktywności polityków głównych partii, stwierdziła, że "pachnie wyborami, i to co bardziej". Profesor Sławomir Sowiński z UKSW powiedział, że trwa "batalia, żeby zasiąść przy wigilijnym stole ze swoją polityczną opowieścią".

Konwencje polityków. "Batalia, żeby zasiąść przy wigilijnym stole ze swoją polityczną opowieścią"

Konwencje polityków. "Batalia, żeby zasiąść przy wigilijnym stole ze swoją polityczną opowieścią"

11 grudnia 2022, 20:50
Autor:
mjz/kg
Źródło:
TVN24

Pogodę w Polsce wciąż kształtuje wilgotny niż ze strefą opadów śniegu. Sypać będzie także w najbliższych dniach, jednak już nie tak intensywnie, jak w weekend. Nie oznacza to jednak końca zimowej aury, ponieważ poranki w niektórych regionach mogą nam przynosić temperaturę rzędu -16 stopni Celsjusza.

Pogoda na 5 dni. Przyjdzie tęgi mróz, ale śnieg w wielu miejscach może nie dotrwać do Bożego Narodzenia

Pogoda na 5 dni. Przyjdzie tęgi mróz, ale śnieg w wielu miejscach może nie dotrwać do Bożego Narodzenia

11 grudnia 2022, 17:08
Autor:
kw//rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl

W Kosowie rośnie napięcie. W niedzielę zamieszkujący kraj Serbowie zablokowali drogi, ustawiając na nich ciężkie pojazdy i ciężarówki. W nocy z soboty na niedzielę doszło do wymiany ognia między protestującymi a policją. Wcześniej w patrol misji EULEX rzucono granatem ogłuszającym - podają agencje. Zamieszki wybuchły po aresztowaniu byłego serbskiego policjanta w obliczu napięć między władzami a serbską mniejszością w Kosowie. 

Serbowie zablokowali drogi w Kosowie. Patrol unijnej misji zaatakowany granatem hukowym

Serbowie zablokowali drogi w Kosowie. Patrol unijnej misji zaatakowany granatem hukowym

11 grudnia 2022, 22:34
Autor:
momo/kg
Źródło:
PAP, Reuters

Eva Kaili, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, została zawieszona w obowiązkach. Jak poinformowała agencja AFP, w piątek została zatrzymana w Brukseli w związku z toczącym się śledztwem w sprawie korupcji, w którą uwikłane są również władze Kataru. Według belgijskiego dziennika "L'Echo" Kaili została w niedzielę postawiona w stan oskarżenia i aresztowana. Zarzuty wobec niej i trzech innych osób to korupcja, udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy.

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego podejrzana o korupcję. Belgijskie media: trafiła do aresztu

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego podejrzana o korupcję. Belgijskie media: trafiła do aresztu

11 grudnia 2022, 6:28
Aktualizacja: 11 grudnia 2022, 15:56
Aktualizacja:
Autor:
dg,
mjz
/ prpb
Źródło:
PAP

Na drodze krajowej nr 91 w Emilii - pomiędzy Zgierzem i Ozorkowem (Łódzkie) - autobus komunikacji miejskiej wpadł do przydrożnego rowu. Pojazdem podróżowały 22 osoby. Jak przekazała policja, wszystko wskazuje na to, że kierowca pojazdu nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad autobusem.

Nie dostosował prędkości do warunków, autobus zsunął się do rowu. W środku były 22 osoby

Nie dostosował prędkości do warunków, autobus zsunął się do rowu. W środku były 22 osoby

11 grudnia 2022, 18:20
Autor:
pk/tam
Źródło:
tvn24.pl

Wiktor But jest jedną z ważnych postaci w systemie handlu bronią, powiązanym z interesami Federalnej Służby Bezpieczeństwa i innych służb specjalnych Rosji - uważa znany ukraiński publicysta Witalij Portnikow. Przebywający od lat w amerykańskim więzieniu handlarz bronią wrócił do kraju w ramach wymiany.

Ukraiński publicysta: Wiktor But jest potrzebny Putinowi

Ukraiński publicysta: Wiktor But jest potrzebny Putinowi

11 grudnia 2022, 15:55
Autor:
tas
Źródło:
tvn24.pl, meduza.io, BBC

Jedna osoba zginęła w pożarze straganów handlowych w Kołobrzegu (Zachodniopomorskie). Jej ciało znaleziono w pogorzelisku. Akcja gaśnicza była prowadzona z dalszej odległości, ponieważ strażacy podejrzewali, że w środku mogą znajdować się butle gazowe i fajerwerki.

Kołobrzeg. Pożar straganów handlowych, w pogorzelisku znaleźli ciało

Kołobrzeg. Pożar straganów handlowych, w pogorzelisku znaleźli ciało

11 grudnia 2022, 16:36
Aktualizacja: 11 grudnia 2022, 17:24
Autor:
pk/tam
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Po przejściu śnieżnego niżu Brygida czeka nas ochłodzenie, a nocami nawet kilkanaście stopni mrozu. Sprawdź długoterminową prognozę pogody Tomasza Wasilewskiego na 16 dni.

Pogoda na 16 dni: całą Polskę ściśnie mróz

Pogoda na 16 dni: całą Polskę ściśnie mróz

11 grudnia 2022, 13:52
Autor:
Tomasz
Wasilewski
Źródło:
tvnmeteo.pl

Do policjantów z Chorzowa (woj. śląskie) zgłosił się mężczyzna, którego wizerunek policja opublikowała w związku z "nowymi ustaleniami" w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Jak poinformowano, 58-latek został przesłuchany przez policjantów z Komendy Stołecznej Policji i zwolniony do domu. Nagranie pokazujące mężczyznę zostało usunięte ze strony policji.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja szukała mężczyzny z nagrania, sam zgłosił się do funkcjonariuszy

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja szukała mężczyzny z nagrania, sam zgłosił się do funkcjonariuszy

11 grudnia 2022, 11:51
Autor:
tam
Źródło:
PAP

Wystraszył się innych psów i uciekał przez kilka kilometrów. Ostatecznie położył się na schodach przed Sądem Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia i czekał na swojego właściciela. Mowa o Kropku - małym kundelku, który nie trafił do schroniska dzięki przywieszonej przy obroży adresówce. Strażnicy miejscy apelują o czipowanie zwierząt.

Wystraszył się, biegł przez kilka kilometrów. Na właściciela czekał przed sądem

Wystraszył się, biegł przez kilka kilometrów. Na właściciela czekał przed sądem

11 grudnia 2022, 15:13
Autor:
pk/tam
Źródło:
tvn24.pl

Mer Melitopola Iwan Fedorow poinformował, że we wschodniej części tego miasta spłonęła cerkiew, którą okupanci zajęli kilka miesięcy temu. Urzędnik przekazał jednocześnie, że w sobotę późnym wieczorem w mieście doszło do serii eksplozji, w których zginęło co najmniej 200 rosyjskich żołnierzy.

Władze regionalne: 200 zabitych Rosjan w serii wybuchów w Melitopolu. Spłonęła też cerkiew

Władze regionalne: 200 zabitych Rosjan w serii wybuchów w Melitopolu. Spłonęła też cerkiew

11 grudnia 2022, 10:24
Autor:
tas
/ prpb
Źródło:
Ukraińska Prawda, Radio Swoboda, tvn24.pl

Niedziela jest 291. dniem rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Po południu prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał przez telefon z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem o 10-punktowej formule pokojowej, która ma umożliwić zakończenie wojny. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół Ukrainy.

Zełenski rozmawiał z Macronem. Tematem 10-punktowa formuła pokojowa

Zełenski rozmawiał z Macronem. Tematem 10-punktowa formuła pokojowa

11 grudnia 2022, 5:25
Aktualizacja: 11 grudnia 2022, 18:39
Aktualizacja:
Autor:
dg,
ft,
tas/prpb
Źródło:
PAP
"Z teatru wykurzył mnie nie tylko PiS, ale również ciągły kontakt z przemocą"

"Z teatru wykurzył mnie nie tylko PiS, ale również ciągły kontakt z przemocą"

11 grudnia 2022, 9:23
Tomasz-Marcin
Wrona
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl
Premium
Sam Bankman-Fried i upadek giełdy FTX. Jak wygląda krajobraz krypto po katastrofie?

Sam Bankman-Fried i upadek giełdy FTX. Jak wygląda krajobraz krypto po katastrofie?

11 grudnia 2022, 10:53
Piotr
Szostak
Autor:
Piotr
Szostak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Piotr Świerczek, dziennikarz TVN24 i autor reportażu "Siła kłamstwa", ujawniającego dokumenty dotyczące katastrofy smoleńskiej nieopublikowane przez komisję Antoniego Macierewicza, jest nominowany do nagrody Dobrego Dziennikarza 2022. Powalczy zarówno o nagrodę główną, jak i wyróżnienie w kategorii Dziennikarstwo śledcze.

Piotr Świerczek nominowany do nagrody głównej Dobrego Dziennikarza 2022 roku za reportaż "Siła kłamstwa"

Piotr Świerczek nominowany do nagrody głównej Dobrego Dziennikarza 2022 roku za reportaż "Siła kłamstwa"

25 listopada 2022, 15:17
Autor:
red.
Źródło:
TVN24