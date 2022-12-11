Via Carpatia в списку головних шляхів ЄС. "Автострада східного флангу"

Via Carpatia і Центральний комунікаційний порт увійшли до основної мережі Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), тобто мережі основних транспортних шляхів у ЄС. Завдяки цьому є хороші шанси пришвидшити роботи, а сам проект мав би посісти важливе місце в національному порядку денному інфраструктурних проектів, - вважає доктор Конрад Поплавський, експерт Центру східних досліджень (OSW).

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Via Carpatia, ідея якої виникла ще у 2006 році, має на меті посилити економічну та територіальну єдність Європейського Союзу.

- З’єднуючи слабко сполучені регіони, Via Carpatia створює великий потенціал для побудови економічних зв’язків між ними та підвищення рівня добробуту, - сказав Конрад Поплавський в інтерв’ю Польському пресовому агентству.

Відрізок траси Via Carpatia - "Люблін-Білосток-Елк" включено до транс'європейської транспортної мережі TEN-T. У Міністерстві інфраструктури зазначили, що це стало результатом узгодження транспортною радою ЄС проекту розпорядження щодо принципів ЄС у розвитку транс'європейської транспортної мережі.

PAP/Maciej Zieliński , Maria Samczuk

"Via Carpatia стане автострадою східного флангу"

Як підкреслив Поплавський, це рішення є "величезним успіхом і сигналом того, що регіон, старанно створюючи коаліцію підтримки конкретних інфраструктурних проектів, здатний проштовхнути їх включення до мережі найважливіших транспортних сполучень в ЄС".

"Під час дебатів у Брюсселі 5 грудня 2022 року міністри транспорту ЄС одноголосно підтримали проект чеського головування щодо розвитку транс’європейської транспортної мережі TEN-T", - повідомили в міністерстві інфраструктури. Проект поправок до розпорядження щодо TEN-T передбачає побудову до 2050 року надійної, безперебійної та високоякісної транс’європейської транспортної мережі, яка забезпечить стале сполучення по всьому ЄС без фізичних перерв, вузьких місць і відсутніх сполучень.

На прохання Польщі були внесені зміни в продягання мережі TEN-T на польській території. Як зазначається, в першу чергу було створено новий коридор, що сполучає Балтійське море з Чорним і Егейським морями, який доповнено ділянкою "Люблін-Білосток-Елк". "Цей маршрут трьох морів у його нинішньому курсі пролягає від Таллінна/Гельсінкі до Лімасола на Кіпрі, і його ключовим елементом є траса Via Carpatia, що йде вздовж східного кордону ЄС, головною віссю якого в Польщі є швидкісна магістраль S19", - сказано в повідомленні.

Розроблені положення є основою для подальшої роботи в рамках трилогів (тристоронніх переговорів між Радою Європи, Європейською Комісією та Європейським Парламентом) з Європейським Парламентом. На думку міністра інфраструктури Анджея Адамчика, завершення роботи над регламентом TEN-T на рівні Ради Європи "дає можливість, досягнувши компромісу з Європарламентом, ухвалити документ уже у 2023 році".

- Після російського вторгнення в Україну важливість маршруту з точки зору оборонних потреб зростає, оскільки Via Carpatia стане автострадою східного флангу (НАТО – ред.), - зазначив експерт Центру Східних досліджень.

Via Carpatia S19 gov.pl/web/gddkia

Via Carpatia - стан реалізації

Згідно з заявами голови польського МВС Анджея Адамчика, Via Carpatia має бути побудована в базовому вигляді до 2030 року. Ступінь просування окремих ділянок - різний. У Польщі маршрут Via Carpatia пролягає через Підляське, Мазовецьке, Люблінське та Підкарпатське воєводства, слідуючи за маршрутом швидкісних доріг S61, DK8 та S19.

У планах передбачено, що базова мережа буде завершена до 2030 року, а комплексна - до 2050 року. Польща планує завершити роботи на своїй ділянці протягом кількох років, частина вже здана в експлуатацію.

Найбільш просунулася реалізація проекту в Угорщині, Греції та Литві.

- Значно більші проблеми з фінансуванням будівництва траси у Словаччині, Румунії та Болгарії, - зазначив Поплавський.

Ідея створення маршруту Via Carpatia була започаткована в 2006 році в Ланьцуті міністрами Литви, Польщі, Словаччини та Угорщини під патронатом тодішнього Президента Польської Республіки Леха Качинського. Загальна довжина польської ділянки, яка проходить через Білосток, Люблін і Жешув, становить приблизно 760 км. Генеральна дирекція національних доріг і автомагістралей у квітні цього року повідомила, що наразі в Польщі, у рамках шляху Via Carpatia, здали в експлуатацію 205,4 км доріг.

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