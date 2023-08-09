Ускладнення для клієнтів популярного перевізника. Частину рейсів скасовано

9 sierpnia 2023, 16:20
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, Reuters
Samoloty węgierskiej linii lotniczej Wizz Air na lotnisku w Budapeszcie i brytyjskim Luton
Samoloty węgierskiej linii lotniczej Wizz Air na lotnisku w Budapeszcie i brytyjskim Luton Reuters Archive
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Reuters ArchiveSamoloty węgierskiej linii lotniczej Wizz Air na lotnisku w Budapeszcie i brytyjskim Luton

Wizz Air оголосила про скасування деяких рейсів. Причина - прискорена перевірка деяких двигунів GTF у літаках угорського перевізника.

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Авіакомпанія  Wizz Air у вівторок повідомила, що через термінові перевірки кількох своїх двигунів GTF, проведені на замовлення Pratt & Whitney, їй довелося внести зміни у свою сітку польотів. Як пояснюють, це призвело до скасування деяких рейсів у вибрані дати між деякими пунктами призначення.

Агентство Reuters наприкінці липня писало, що проблема стосується щонайменше 1200 двигунів GTF, які використовуються для живлення літаків Airbus A320neo. Виробник двигуна Pratt & Whitney повідомив про виявлення мікроскопічних домішок у металі, який використовується для виготовлення серцевини двигуна.

Агентство Reuters повідомило з посиланням на дані компанії Cirium, що основними одержувачами машин, які можуть постраждати від проблеми, є: Spirit Airlines, JetBlue Airways, Hawaiian Airlines і Wizz Air.

Wizz Air скасовує частину рейсів

"Пасажирам, яких торкнуться зміни, буде запропоновано альтернативний розклад рейсів, повне повернення коштів за допомогою початкового способу оплати або 120% початкової ціни в рамках бронювання WIZZ", - запевнив угорський перевізник.

Авіакомпанія пояснила, що "якщо бронювання було створено через турагента або онлайн-турагентство, Wizz Air рекомендує зв’язатися з компанією, яка є власником бронювання, щоб внести необхідні зміни". Wizz Air також рекомендує перевіряти папку зі спамом на наявність електронних листів про можливі зміни розкладу рейсів.

"Wizz Air щиро просить вибачити за незручності, спричинені цією незапланованою подією, яка не залежить від неї, але безпека наших пасажирів, екіпажу та літака є нашим пріоритетом", - йдеться у заяві у вівторок.

Точну кількість скасованих рейсів угорський перевізник не розголошує. За даними галузевого порталу fly4free.pl, масштаби можуть бути великими. З внутрішнього листування, до якого отримав доступ цей сервіс, можна збагнути, що будуть бази, де у вересні та жовтні кількість літаків може бути скорочена майже вдвічі. "Ми читаємо в британських ЗМІ, що протягом цих 2 місяців Wizz Air може значно скоротити кількість рейсів до та з лондонських аеропортів Лутон і Гатві", - додає галузевий портал.

Найпопулярніші авіакомпанії в Польщі

Згідно з останніми доступними даними Управління цивільної авіації, у першому кварталі 2023 року Wizz Air була однією з найпопулярніших авіакомпаній у Польщі. У період з січня по березень поточного року в польських аеропортах було обслужено трохи більше 2 мільйонів пасажирів угорського перевізника на внутрішньому та міжнародному регулярному сполученні. Wizz Air за цим показником посів третє місце.

Перше місце посіла ірландська Ryanair - понад 3,1 мільйона пасажирів. Друге місце - у польської авіакомпанії LOT - майже 2,2 мільйона пасажирів.  Відразу за п’єдесталом пошани розташувалася німецька Lufthansa - понад 351 тисяча пасажирів.

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Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Renatas Repcinskas / Shutterstock.com

Lotnictwo
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Do akcji Obywatelskiej Kontroli Wyborów dołączyło dotąd 32 tysiące osób - poinformował poseł Sławomir Nitras (KO). Zaznaczył przy tym, iż "to nie znaczy, że będziemy mieli tych osób wystarczająco". - Wczoraj Donald Tusk postawił przede mną ambitne zadanie, że ma nas być więcej niż 50 tysięcy - powiedział. Posłanka Izabela Leszczyna wskazywała, że w dniu wyborów "wszyscy musimy mieć szeroko otwarte oczy i uszy".

"Wczoraj Donald Tusk postawił przede mną ambitne zadanie". Nitras o Obywatelskiej Kontroli Wyborów

"Wczoraj Donald Tusk postawił przede mną ambitne zadanie". Nitras o Obywatelskiej Kontroli Wyborów

9 sierpnia 2023, 14:25
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
PAP, TVN24

Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący PKW oceniał w TVN24 przeprowadzenie referendum i wyborów parlamentarnych w jednym dniu. - Są rozbieżności pomiędzy kodeksem wyborczym i ustawą o referendum ogólnokrajowym - zauważył. Jego zdaniem "Prawo i Sprawiedliwość chce z referendum zrobić rodzaj plebiscytu". - Tak się nie przeprowadza referendum. W referendum się podaje pewne problemy - mówił.

PiS "chce z referendum zrobić rodzaj plebiscytu". Hermeliński: tak się tego nie przeprowadza

PiS "chce z referendum zrobić rodzaj plebiscytu". Hermeliński: tak się tego nie przeprowadza

9 sierpnia 2023, 13:40
Autor:
akw
Źródło:
TVN24
Milion z publicznych pieniędzy na willę, a zajęcia w przyczepie wśród chaszczy?

Milion z publicznych pieniędzy na willę, a zajęcia w przyczepie wśród chaszczy?

8 sierpnia 2023, 15:14
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Autor:
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Trzyletni chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala w Białymstoku (woj. podlaskie). Chłopiec został pogryziony przez psa, który należał do jego rodziny. Jak informują lekarze, obecnie stan dziecka jest stabilny.

Pies ugryzł trzylatka w twarz. Dziecko z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitala

Pies ugryzł trzylatka w twarz. Dziecko z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitala

9 sierpnia 2023, 12:45
Autor:
wini/
tam
Źródło:
TVN24

Cztery osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej zyski z nierządu obywatelek Ukrainy. Grupa działała pod przykrywką firmy zajmującej się wynajmowaniem pokoi i sprzątaniem w Puławach (woj. lubelskie).

Działali jako firma wynajmująca mieszkania, ale klienci mieli uprawiać tam seks. Policja zatrzymała cztery osoby

Działali jako firma wynajmująca mieszkania, ale klienci mieli uprawiać tam seks. Policja zatrzymała cztery osoby

9 sierpnia 2023, 12:48
Autor:
ms/tok
Źródło:
PAP

Gdzie jest burza? W środę 9.08 nad Polską pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Po południu grzmi na północy i południu kraju. Sprawdź, gdzie jest burza, i śledź aktualną sytuację pogodową w Polsce na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Błyska się w sześciu województwach

Gdzie jest burza? Błyska się w sześciu województwach

9 sierpnia 2023, 12:34
Aktualizacja: 9 sierpnia 2023, 16:42
Aktualizacja:
Autor:
kw,ps
Źródło:
tvnmeteo.pl

U wybrzeży Francji zatonął luksusowy jacht. Przez krótki czas był najsłynniejszą tego typu jednostką świata - niedługo przed śmiercią wakacje spędzała na nim księżna Diana. Francuska policja pokazała zdjęcia tonącej jednostki. 

Zatonął jacht, na którym księżna Diana spędzała wakacje z miliarderem. Policja pokazała zdjęcia

Zatonął jacht, na którym księżna Diana spędzała wakacje z miliarderem. Policja pokazała zdjęcia

9 sierpnia 2023, 14:41
Autor:
am
Źródło:
Gendarmerie des Alpes-Maritimes, Boat Intermational, Robb Report

Pracownicy Nadleśnictwa Osie (woj. kujawsko-pomorskie) wspólnie z myśliwym pomogli danielowi, który zaplątał się porożem w taśmę od wyłączonego pastucha elektrycznego. Cała akcja była dość niebezpieczna, bo - jak przyznają leśnicy - trudno było do końca przewidzieć reakcję zmęczonego zwierzęcia. Na szczęście udało się je uwolnić.

Młody daniel zaplątał się w taśmę elektrycznego pastucha. Szarpał się i był wyczerpany. Nagranie

Młody daniel zaplątał się w taśmę elektrycznego pastucha. Szarpał się i był wyczerpany. Nagranie

9 sierpnia 2023, 14:39
Autor:
mm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Po raz kolejny w tym sezonie nie można wchodzić do kąpieliska na jeziorze Dąbie w Szczecinie. Wcześniej wykryto w nim sinice, teraz - po raz kolejny - groźne bakterie. Zanieczyszczenie miało pojawić się z zewnątrz, więc albo spłynęło z wodami deszczowymi, albo celowo zostało spuszczone do wody.

Popularne kąpielisko z czerwoną flagą. "Kąpiel może grozić problemami żołądkowymi"

Popularne kąpielisko z czerwoną flagą. "Kąpiel może grozić problemami żołądkowymi"

9 sierpnia 2023, 11:59
Autor:
eŁKa/tok
Źródło:
TVN24 Szczecin

Do wsparcia Straży Granicznej na granicy z Białorusią pojedzie nie tysiąc, a dwa tysiące żołnierzy - przekazał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Jak wyjaśnił, dodatkowi żołnierze wzmocnią działania funkcjonariuszy zarówno na Podlasiu, jak i Lubelszczyźnie. Wąsik ocenił, że choć presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy nie jest już taka jak dwa lata temu, to jednak nadal trwa.

Polska zwiększy wsparcie na granicy z Białorusią. "Nie o tysiąc, tylko o dwa tysiące żołnierzy"

Polska zwiększy wsparcie na granicy z Białorusią. "Nie o tysiąc, tylko o dwa tysiące żołnierzy"

9 sierpnia 2023, 12:42
Autor:
akr/kg
Źródło:
PAP, TVN24

Niemcy zaoferowały wydłużenie obecności Patriotów w Polsce do końca 2023 roku - przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej, potwierdzając wtorkowe doniesienia Reutersa, powołującego się na niemiecki resort obrony. Berlin zaznaczył, że obecność baterii w Polsce po tym okresie "nie jest przewidziana".

MON: Niemcy zaoferowały Polsce wydłużenie obecności Patriotów do końca roku

MON: Niemcy zaoferowały Polsce wydłużenie obecności Patriotów do końca roku

8 sierpnia 2023, 22:07
Aktualizacja: 9 sierpnia 2023, 12:06
Aktualizacja:
Autor:
mjz,ft/adso,kg
Źródło:
PAP, Reuters
W Przylepie mówią o klątwie, w Płotach o plagach egipskich, a na Łężycy o apokalipsie

W Przylepie mówią o klątwie, w Płotach o plagach egipskich, a na Łężycy o apokalipsie

8 sierpnia 2023, 6:00
Iga
Dzieciuchowicz
Autor:
Iga
Dzieciuchowicz
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Ministerstwo obrony Tajwanu poinformowało w środę, że dziesięć chińskich samolotów wojskowych przekroczyło linię mediany w Cieśninie Tajwańskiej. Linia mediany uznawana jest za nieformalną granicę aktywności militarnej pomiędzy Chinami i Tajwanem, po której przekroczeniu dozwolone jest otwarcie ognia przez obronę drugiej strony.

Chińskie samoloty wojskowe przekroczyły linię mediany

Chińskie samoloty wojskowe przekroczyły linię mediany

9 sierpnia 2023, 12:51
Autor:
ft/kg
Źródło:
PAP

Jeden z synów króla Tajlandii niespodziewanie wrócił do kraju po 27 latach nieobecności w ojczyźnie. Vacharaesorn Vivacharawongse odwiedził między innymi ośrodek opieki nad dziećmi dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Wielu Tajlandczyków odczytuje to jako przygotowywanie gruntu pod ewentualny powrót do pełnienia królewskich obowiązków.

Syn króla niespodziewanie wrócił do kraju. To może być sygnał

Syn króla niespodziewanie wrócił do kraju. To może być sygnał

9 sierpnia 2023, 11:42
Autor:
akr/kg
Źródło:
CNN, Reuters, BBC

Papuga wpakowała się w kłopoty. Jak informuje straż miejska, ptak prawdopodobnie uciekł komuś z domu i trafił do stada wron. Wystraszonym zwierzakiem zajął się przechodzień i powiadomił ekopatrol.

Wrony zaatakowały papugę. "Była wystraszona i w kiepskiej kondycji"

Wrony zaatakowały papugę. "Była wystraszona i w kiepskiej kondycji"

9 sierpnia 2023, 15:27
Autor:
mg
Źródło:
tvnwarszawa.pl