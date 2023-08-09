Ускладнення для клієнтів популярного перевізника. Частину рейсів скасовано

Wizz Air оголосила про скасування деяких рейсів. Причина - прискорена перевірка деяких двигунів GTF у літаках угорського перевізника.

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Авіакомпанія Wizz Air у вівторок повідомила, що через термінові перевірки кількох своїх двигунів GTF, проведені на замовлення Pratt & Whitney, їй довелося внести зміни у свою сітку польотів. Як пояснюють, це призвело до скасування деяких рейсів у вибрані дати між деякими пунктами призначення.

Агентство Reuters наприкінці липня писало, що проблема стосується щонайменше 1200 двигунів GTF, які використовуються для живлення літаків Airbus A320neo. Виробник двигуна Pratt & Whitney повідомив про виявлення мікроскопічних домішок у металі, який використовується для виготовлення серцевини двигуна.

Агентство Reuters повідомило з посиланням на дані компанії Cirium, що основними одержувачами машин, які можуть постраждати від проблеми, є: Spirit Airlines, JetBlue Airways, Hawaiian Airlines і Wizz Air.

Wizz Air скасовує частину рейсів

"Пасажирам, яких торкнуться зміни, буде запропоновано альтернативний розклад рейсів, повне повернення коштів за допомогою початкового способу оплати або 120% початкової ціни в рамках бронювання WIZZ", - запевнив угорський перевізник.

Авіакомпанія пояснила, що "якщо бронювання було створено через турагента або онлайн-турагентство, Wizz Air рекомендує зв’язатися з компанією, яка є власником бронювання, щоб внести необхідні зміни". Wizz Air також рекомендує перевіряти папку зі спамом на наявність електронних листів про можливі зміни розкладу рейсів.

"Wizz Air щиро просить вибачити за незручності, спричинені цією незапланованою подією, яка не залежить від неї, але безпека наших пасажирів, екіпажу та літака є нашим пріоритетом", - йдеться у заяві у вівторок.

Точну кількість скасованих рейсів угорський перевізник не розголошує. За даними галузевого порталу fly4free.pl, масштаби можуть бути великими. З внутрішнього листування, до якого отримав доступ цей сервіс, можна збагнути, що будуть бази, де у вересні та жовтні кількість літаків може бути скорочена майже вдвічі. "Ми читаємо в британських ЗМІ, що протягом цих 2 місяців Wizz Air може значно скоротити кількість рейсів до та з лондонських аеропортів Лутон і Гатві", - додає галузевий портал.

Найпопулярніші авіакомпанії в Польщі

Згідно з останніми доступними даними Управління цивільної авіації, у першому кварталі 2023 року Wizz Air була однією з найпопулярніших авіакомпаній у Польщі. У період з січня по березень поточного року в польських аеропортах було обслужено трохи більше 2 мільйонів пасажирів угорського перевізника на внутрішньому та міжнародному регулярному сполученні. Wizz Air за цим показником посів третє місце.

Перше місце посіла ірландська Ryanair - понад 3,1 мільйона пасажирів. Друге місце - у польської авіакомпанії LOT - майже 2,2 мільйона пасажирів. Відразу за п’єдесталом пошани розташувалася німецька Lufthansa - понад 351 тисяча пасажирів.

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Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes, Reuters