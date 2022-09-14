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Голова Єврокомісії: Маємо науку. Треба було прислухатися до голосів Польщі та балтійських країн

14 września 2022, 22:35

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP, TVN24
Szefowa KE: Mamy nauczkę. Trzeba było się wsłuchać w głosy z Polski i krajów bałtyckich
Szefowa KE: Mamy nauczkę. Trzeba było się wsłuchać w głosy z Polski i krajów bałtyckichTVN24
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TVN24Szefowa KE: Mamy nauczkę. Trzeba było się wsłuchać w głosy z Polski i krajów bałtyckich

Якщо ми проявимо необхідну хоробрість і солідарність, Путін зазнає поразки, а Україна і Європа переможуть, - заявила в Європарламенті голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також визнала, що "необхідно було прислухатися до голосів всередині Євросоюзу, в Польщі та країнах Балтії" щодо Володимира Путіна.

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила в середу під час дебатів про стан ЄС в Європейському парламенті в Страсбурзі. Щороку у вересні президент Європейської комісії приїжджає до Європейського парламенту, щоб обговорити з депутатами діяльність Комісії за минулий рік і плани на майбутнє. Цього разу спеціальним гостем дебатів була перша леді України Олена Зеленська.

Ставка висока

- Скажімо чітко: ставка висока. Не тільки для України, а для всієї Європи і всього світу. Нас чекає важке випробування. Випробування, якому нас піддають ті, хто хоче скористатися всіма розбіжностями поміж нами. Це не тільки війна, яку Росія розв'язала проти України. Це війна за нашу енергію, нашу економіку, наші цінності, боротьба за наше майбутнє. Боротьба автократії з демократією. Я переконана, що завдяки нашій мужності та солідарності Путін програє, а Європа виграє, - заявила глава Єврокомісії.

Як підкреслила фон дер Ляєн, звертаючись до Олени Зеленської, останні дні показали, що мужність українців дає свої плоди.

- Ви дали слово українцям і українкам на світовій арені. І ви дали нам усім надію. Тож сьогодні ми дякуємо вам і всім українцям і українкам. Слава державі європейських героїв! Слава Україні! Солідарність Європи з Україною залишиться безсумнівною. З першого дня Європа була на боці України. Підтримуючи її зброєю, фінансовими ресурсами та гостинністю для біженців. І найсуворішими санкціями, які будь-коли існували у світі, - доводила вона.

Олена Зеленська – гостя дебатів у ЄвропарламентіCHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA

"Кремль довів російську економіку до краху"

Глава Єврокомісії заявила, що санкції Заходу були ефективними. - Російський фінансовий сектор ледве дихає. Ми відрізали три чверті російського банківського сектора від міжнародних ринків. Країну покинули майже тисяча транснаціональних компаній. Виробництво автомобілів впало на три четверті порівняно з минулим роком. Літаки "Аерофлоту" не літають через відсутність запчастин. Російські військові знімають мікросхеми з посудомийних машин і холодильників для ремонту військової техніки, оскільки напівпровідників більше немає. Російська промисловість винищена. Саме Кремль штовхнув російську економіку до краху. Це ціна за смерть і руйнування, завдані Путіним. Скажу чітко - санкції будуть збережені. Настав час бути рішучими і не йти на жодні поступки, - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що разом із Зеленською підтримуватиме відновлення зруйнованих українських шкіл. - Ми виділимо на це сто мільйонів євро. Бо майбутнє України починається зі школи, - додала вона.

Голова Єврокомісії заявила також, що ЄС включить Україну в європейську зону безкоштовного роумінгу. - Комісія працюватиме з Україною, щоб забезпечити плавний доступ до єдиного ринку. І навпаки. Наш єдиний ринок є одним із найбільших успіхів Європи. Настав час поширити цей успішний проект і на наших українських друзів. Тому я сьогодні вирушаю до Києва, щоб детально обговорити це питання з президентом Зеленським, - підкреслила вона.

Дебати про стан Європейського Союзу в ЄвропарламентіCHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA

Голова Єврокомісії: маємо науку

Фон дер Ляєн говорила, зокрема, про дії ЄС в умовах російської агресії проти України. - Європейці продемонстрували сміливість зробити те, що потрібно було зробити. Європейський Союз загалом виявився на висоті. Як тільки російські війська перетнули український кордон, наша реакція була солідарна. Ми можемо цим пишатися. (…) Якщо ми проявимо необхідну мужність і солідарність, Путін зазнає поразки, а Україна та Європа переможуть, - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн також розповіла про "уроки цієї війни". - Треба було прислухатися до тих, хто знає Путіна, хто мав з ним справу в минулому. До Анни Політковської і всіх тих російських журналістів, які викривали злочини і заплатили за це найвищу ціну. До наших друзів в Україні, Молдові, Грузії, опозиціонерів з Білорусі. Треба було прислухатися до голосів, які лунали всередині нашого Союзу: у Польщі, у країнах Балтії та в країнах Центральної та Східної Європи. Ці голоси роками говорили нам, що Путін не зупиниться, - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн під час виступуEPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Залежність від палива з Росії

Урсула фон дер Ляйєн підкреслила, що ЄС повинен покінчити із своєю залежність від викопного палива з Росії. 

- Відходячи від поставок з Росії, ми забезпечуємо імпорт від надійних постачальників: із США, Норвегії, Алжиру та інших країн. Торік російський газ становив 40 відсотків нашого газового імпорту. Сьогодні цей показник знизився до 9 відсотків газу, що транспортується по трубопроводах. Проте Росія продовжує маніпулювати нашим енергетичним ринком. Замість того, щоб постачати газ, Росія вважає за краще його спалювати, - зазначила вона.

Фон дер Ляєн також повідомила, що Єврокомісія запропонує заходи у відповідь на високі ціни на енергоносії. 

- Ми пропонуємо обмеження доходу для компаній, які виробляють електроенергію з низькими витратами. Ці компанії отримують доходи, на які вони ніколи не розраховували, про які навіть не сміли мріяти. У нашій соціальній ринковій економіці прибутки - явище позитивне. Однак у наш час отримувати рекордні прибутки від війни за рахунок споживачів неприпустимо. Сьогодні нам потрібно ділитися нашими прибутками та направляти їх тим, хто їх найбільше потребує. Завдяки нашій пропозиції країни-члени отримають понад 140 мільярдів євро для безпосереднього пом’якшення потрясінь, - пояснила вона.

Олена Зеленська, Роберта Мецола (президент Європарламенту) та Урсула фон дер ЛяєнCHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA

А також додала, що оскільки нинішня криза пов’язана з викопним паливом, перед добувною промисловостю теж стоїть конкретне завдання. 

- Великі нафтові, газові та вугільні компанії отримують високі прибутки. Тож їм доведеться чесно ними ділитися - віддавати частину, отриманого завдяки кризі. Усі рішення, над якими ми працюємо, є винятковими та тимчасовими заходами. Це також стосується наших дискусій щодо граничних цін. Ми повинні продовжувати працювати над зниженням ціни на газ. Ми повинні гарантувати безпеку поставок, одночасно забезпечуючи нашу глобальну конкурентоспроможність, - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн визнала, що ЄС працює над встановленням "більш репрезентативної" базової ціни на газ, ніж та, яку формує голландський хаб TTF, де ціни на газ різко зросли. - Треба припинити домінуючий вплив газу на ціни електроенергії. Для цього ми проведемо глибоку та комплексну реформу ринку електроенергії, - підкреслила вона.

Фон дер Ляєн також розповіла про ринок водню, який, як вона підкреслила, може стати проривом в європейській енергетиці.

- Ринок водню має стати масовим, а не нішевим, як це було досі. План REPowerEU дозволив нам подвоїти нашу мету - до 2030 року ми хочемо виробляти у Європейському Союзі десять мільйонів тонн відновлюваного водню на рік. Щоб досягти цього, на ринку має з’явитися суб’єкт, здатний керувати процесом, щоб можна було заповнити прогалину інвестицій і узгодити майбутню пропозицію з попитом. Тому сьогодні я можу оголосити, що ми створимо новий Європейський банк водню. Банк виступить гарантом закупівлі водню, в тому числі за рахунок коштів інноваційного фонду. Банк зможе інвестувати 3 мільярди євро в розвиток майбутнього водневого ринку. Таким чином ми побудуємо економіку майбутнього, - підкреслила вона.

Ursula von der Leyen o europejskim banku wodoru
Урсула фон дер Ляєн про Європейський банк воднюTVN24

Подвоєння здатності боротися з пожежами

Голова Єврокомісії оголосила, що наступного року ЄС подвоїть свої можливості боротьби з пожежами. - Євросоюз поповнить свій флот десятьма легкими літаками-амфібіями та трьома додатковими гелікоптерами. Це європейська солідарність на практиці, - сказала вона.

Окрім того оголосила створення "Європейського закону про критичну сировину". - Ми знаємо, що такий підхід може принести результати. П'ять років тому Європа заснувала альянс акумуляторів. Незабаром дві третини необхідних нам акумуляторів будуть виробляти в Європі. Минулого року я поставила завдання створення європейських чіпів. Тепер, у найближчі місяці, розпочнеться будівництво першої гігафабрики чіпів. І тепер ми повинні повторити успіх, - сказала вона.

Запрошення Магдалени та Агнєшки

Урсула фон дер Ляєн запросила до Європарламенту двох польок, які допомагали біженцям з України. - Щойно почули про потяги, наповнені біженцями, вони поспішили на Центральний вокзал у Варшаві, - сказала голова Єврокомісії.

- Кажуть, що в темряві світло сяє найяскравіше. Власне так можуть сказати жінки і діти, які рятуються від російських бомб. Вони втекли з країни, охопленої війною, сповнені смутку через те, що їм довелося залишити, і страхом перед тим, що їх ще чекає. Але їх зустріли з розпростертими обіймами. Багато людей таких як Магдалена та Агнєшка. Дві самовіддані молоді жінки з Польщі. Як тільки почули про потяги, наповнені біженцями, вони поспішили на Центральний вокзал у Варшаві. Вони почали самоорганізовуватися. Поставили намет, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Організували харчування з супермаркетів, просили місцеву владу забезпечити автобусами до пунктів прийому. За кілька днів вони зібрали 3000 волонтерів, які допомагали приймати біженців 24 години на добу, сім днів на тиждень, – розповіла голова Єврокомісії під час дебатів про стан ЄС.

Обох польок євродепутати вітали бурхливими оплесками. - Це дух Європи. Союзу, який міцний своєю єдністю. Союз, який єдністю перемагає. Хай живе Європа! - виголосила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії також повідомила, що ще в середу вирушає до Києва на переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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Autor:red.

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Ukraina
Rosja
Ursula von der Leyen
Komisja Europejska
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Źródło:
WMO, PAP, IMGW, ONZ

Karol III podczas wtorkowej ceremonii podpisania umowy w Irlandii Północnej nie krył frustracji przeciekającym piórem. Agencja Reutera zauważyła, że to kolejny w ciągu ostatnich dni moment, w którym widać wyraźną irytację brytyjskiego króla.

Karol III w Irlandii Północnej. Król zirytowany przeciekającym piórem

Świat

Karol III w Irlandii Północnej. Król zirytowany przeciekającym piórem

14 września 2022, 5:42

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
Reuters

W 2004 roku Royal String Quartet pojechał wraz z ówczesnym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim do Londynu na zaproszenie królowej Elżbiety II. W ramach niespodzianki kwartet smyczkowy miał zagrać dla rodziny królewskiej krótki koncert. Tuż po nim, wbrew protokołowi, doszło do nieformalnej i żartobliwej pogawędki.

Skrzypaczka wspomina spotkanie z Elżbietą II. "Królowa złamała protokół, podeszła do nas"

Najnowsze

Skrzypaczka wspomina spotkanie z Elżbietą II. "Królowa złamała protokół, podeszła do nas"

14 września 2022, 18:07

Najnowsze

Autor:
dk,
dg/b
Źródło:
Kontakt24

Nasza flaga powiewa w Iziumie. I tak będzie w każdym ukraińskim mieście - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, który odwiedził w środę odbite z rąk Rosjan miejscowości w obwodzie charkowskim. - Żaden okupant nie zdoła zdobyć serc Ukraińców - dodał.

Prezydent Zełenski przyjechał do wyzwolonego Iziumu

Świat

Prezydent Zełenski przyjechał do wyzwolonego Iziumu

14 września 2022, 17:39

Świat

Autor:
tas/kg
Źródło:
PAP, tvn24.pl