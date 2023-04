Урочистості з нагоди 13-ї річниці Смоленської катастрофи. "Загинули люди, віддані польській справі"

czytaj dalej

Rosyjskie wojsko zaczęło opracowywać "ochronę północno-zachodnich granic" po przystąpieniu Finlandii do NATO - powiedział w rozmowie z gazetą resortu obrony "Krasnaja Zwiezda" generał Andriej Diomin, dowódca sił obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Nie ujawnił przy tym żadnych szczegółów. Finlandia zdecydowała się na członkostwo w Sojuszu po agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Jak przypomina rosyjska sekcja Głosu Ameryki, oficjalne przystąpienie tego kraju do NATO miało być spełnieniem jednego z najgorszych koszmarów Władimira Putina. Zdaniem rozmówców rozgłośni, temat "ekspansji" Sojuszu, który obecnie podwoił granicę z Rosją, może teraz "zniknąć z oficjalnej retoryki Kremla", by nie przypominać elektoratowi Putina, że nie udało się temu zapobiec.