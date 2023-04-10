Урочистості з нагоди 13-ї річниці Смоленської катастрофи. "Загинули люди, віддані польській справі"

10 kwietnia 2023, 17:55
Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl, PAP
Prezydent o ofiarach katastrofy smoleńskiej: do dzisiaj pozostaje wielki żal, że nie mogli dalej kontynuować swojego dzieła
Prezydent o ofiarach katastrofy smoleńskiej: do dzisiaj pozostaje wielki żal, że nie mogli dalej kontynuować swojego dziełaTVN24
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TVN24Prezydent o ofiarach katastrofy smoleńskiej: do dzisiaj pozostaje wielki żal, że nie mogli dalej kontynuować swojego dzieła

У понеділок, 10 квітня, виповнюється 13 років з дня Смоленської катастрофи. Президент Анджей Дуда згадав трагічно загиблих на Вавелі. - Це були люди з великими заслугами перед Польщею, які багато зробили для неї. До сьогоднішнього дня залишається великий жаль, що вони не змогли продовжити свою працю, - сказав він. Президент також візьме участь в урочистостях у Варшаві. Сьогодні на місце катастрофи прибула делегація посольства Польщі в Москві, у тому числі посол Кшиштоф Краєвський.

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13 років тому, 10 квітня 2010 року, біля аеропорту Смоленська розбився польський урядовий "туполєв". Загинуло 96 осіб, які перебували на борту, включно з президентським подружжям Лехом і Марією Качиньськими, політиками, вищими командувачами армії та останнім президентом Республіки Польща у вигнанні Ришардом Качоровським.

Президент Анджей Дуда прибув у понеділок вранці на Вавель, щоб віддати шану президентській парі, яка спочиває у склепі під Вавельською вежею срібних дзвонів. У склепі встановлена ​​дошка на честь усіх жертв Смоленської катастрофи з латинською фразою "Corpora dormiunt, vigilant animae" (Тіло спить, душі не сплять).

13-ті роковини Смоленської катастрофи. Анджей Дуда поклав вінок на Вавелі

Під час приватної церемонії президента супроводжували заступник керівника Канцелярії президента Пьотр Цвік та державний секретар Канцелярії президента Войцех Коларський. У соборі відбулася меса, після якої президент поклав вінок до саркофага президентського подружжя.

У короткій заяві для ЗМІ президент зазначив, що під Смоленськом загинули люди, "віддані Річпосполитій, віддані польській справі, які вирушили віддати данину пам’яті нашим офіцерам, убитим совєтами в Катині".

- Це були люди з великими заслугами перед Польщею, які багато зробили для неї. До сьогоднішнього дня залишається великий жаль, що вони не змогли продовжити свою роботу, вони не змогли продовжити працю для Польщі, але ми робимо все можливе, щоб ці справи продовжувати так, я сподіваюся, як вони собі уявляли, - сказав він.

Президент також поклав вінки на могили жертв Смоленської катастрофи на Раковіцькому цвинтарі в Кракові та парафіяльному цвинтарі в Бєлянах.

У другій половині дня президент поклав квіти у храмі Божого Провидіння у Варшаві, до могили останнього президента Польщі в екзилі Ришарда Качоровського та до могил отця Юзефа Йоньця, отця Здіслава Круля та отця Анджея Квасьніка, а також біля дошки пам'яті жертв Смоленської катастрофи.

Потім Анджей Дуда вирушив на Військовий цвинтар на Повонзках, де поклав вінки перед пам’ятником та на могилах жертв Смоленської катастрофи.

Президент також вшанує пам'ять жертв Смоленської катастрофи покладанням вінків до пам'ятника Жертвам Смоленської трагедії та пам'ятника президенту Леху Качинському, які розташовані на площі Пілсудського. Також планується, що президент покладе квіти до меморіальної дошки, присвяченої президенту Леху Качинському, яка розташована перед президентським палацом.

Президент вшанував президентськн пару, яка спочиває у склепі під Вавельською вежею срібних дзвонівPrzemysław Keler/KPRP

Про жертви згадували на Повонзках

Урочисте вшанування річниці організовує і столична влада. На Військовому цвинтарі на Повонзках воно розпочалося виконанням державного гімну. Потім було зачитано імена всіх 96 загиблих та відбулася екуменічна молитва. На завершення рідні загиблих, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування поклали вінки та запалили свічки біля пам’ятника.

Окрім родин загиблих, були голова канцелярії президента Павел Шрот, віце-маршалок Сейму Малгожата Кідава-Блонська разом із депутатом Барбарою Новацькою, дочкою Ізабели Яруги-Новацької, та заступник мера Варшави Альдона Махновська-Гура. Вінки також поклали члени "Громадянської Коаліції", колишній міністр оборони Томаш Сімоняк і колишній голова Державної комісії з розслідування авіаційних аварій Мацєй Лясек.

Церемонію покладання вінків перервали о 8.41, щоб вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання у момент катастрофи.

Prezydent złożył wieńce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
Prezydent złożył wieńce na Cmentarzu Wojskowym na PowązkachTVN24

Частину вшанування річниці перенесли

Жертв Смоленської катастрофи також вшанували голова ПіС Ярослав Качиньський і прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. Лідер Права і Справедливості та глава уряду поклали квіти до Пам'ятника жертвам Смоленської катастрофи. Їх супроводжували глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак і депутат від ПіС Антоній Мацєревич.

Основні урочистості, включно з виступом голови ПіС, перенесли на неділю, 16 квітня. - Цього року 10 квітня припадає на другий день Великодня, тому ми вирішили перенести цьогорічні урочистості на неділю, 16 квітня, - пояснив генеральний секретар ПіС Кшиштоф Соболевський.

Раніше Матеуш Моравецький написав у соцмережах, що "цього року Великодній понеділок має особливий вимір для поляків", оскільки цього дня "83-ті роковини Катинського розстрілу та 13-ті роковини Смоленської катастрофи". "Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв Катинського розстрілу та всіх загиблих у Смоленській катастрофі", - сказав глава уряду. Їх боротьба за свободу і суверенітет Польщі, зазначив він, "є і залишиться для нас безцінною спадщиною навіки".

Річницю катастрофи відзначив президент України Володимир Зеленський. "Ми єднаємося у скорботі з польськтм народом та вклоняємося пам’яті покійного Президента Польської Республіки Леха Качинського, його дружини та всіх тих, хто загинув в ім’я служіння батьківщині", - написав він.

Анджей Дуда поклав квіти до пам’ятника жертвам Смоленської катастрофи на площі Пілсудського у ВаршавіPAP/Marcin Obara

Делегація посольства Польщі в Москві на місці Смоленської катастрофи

Делегація посольства Польщі в Москві на чолі з послом Кшиштофом Краєвським сьогодні поклала квіти на місці Смоленської катастрофи.

Також відбудуться урочистості на польському військовому цвинтарі в Катині, де делегація вшанує польських офіцерів, розстріляних навесні 1940 року радянським НКВС.

Працівники посольства Польщі в Москві вшанували пам'ять жертв Смоленської катастрофиTwitter/@PLinRussia

Катастрофа під Смоленськом

10 квітня 2010 р. польська делегація, до складу якої входили численні представники польської політичної, військової та церковної еліти, а також середовищ, які плекали пам'ять про Катинський розстріл, об’єднаних у Федерацію Катинських родин, вирушили на церемонію в Катиньському лісі. У літаку було 96 осіб - 89 членів делегації до Катині і 7 членів екіпажу.

Качинський Лех, Президент Польської Республіки

Качинська Марія, дружина Президента Польської Республіки

Качоровський Ришард, колишній Президент Польської Республіки у вигнанні

Агацка-Індецька Йоанна, голова Ради адвокатів Польщі

Бонковська Єва, онука бригадного генерала Мечислава Сморавіньського

Бласік Анджей, командувач ВПС Польщі

Бохенек Кристина, віце-спікер Сенату Польської Республіки

Боровська Анна Марія, представник Катинських родин та інших організацій

Боровський Бартош, представник Катинських родин та інших організацій

Бук Тадеуш, командувач сухопутними військами Польщі

Ходаковський Мирон, православний ординарій Війська Польського

Цивінський Чеслав, президент Світового союзу вояків Армії Крайової

Дептула Лєшек, представник парламенту Польщі

Дембський Збігнєв, супроводжуюча особа

Дольняк Гжегож, представник парламенту Польщі

Дорачинська Катажина, представник Канцелярії Президента Польської Республіки

Духновський Едвард, генеральний секретар Спілки сибіряків

Федорович Олександр, перекладач з російської мови

Фетлінська Яніна, сенатор Польської Республіки

Фльорчак Ярослав, співробітник BOR (Бюро охорони уряду)

Француз Артур, співробітник BOR

Гонґор Францішек, начальник Генерального штабу Війська Польського

Ґенсіцька Гражина, представник парламенту Польщі

Ґілярський Казімєж, комендант варшавського гарнізону

Госєвський Пшемислав, представник польського парламенту

Гостомський Броніслав, прелат

Гандзлік Маріуш, заступник Державного секретаря Канцелярії Президента Польської Республіки

Інджейчик Роман, капелан Президента Польської Республіки

Янечек Павел, співробітник BOR

Янковський Даріуш, Бюро обслуги Канцелярії Президента Польської Республіки

Яруга-Новацька Ізабела, представник польського парламенту

Йонєц Юзеф, президент Асоціації Парафіада

Карпінюк Себастіян, представник парламенту Польщі

Карвета Анджей, командувач ВМС Польщі

Казана Маріуш, директор дипломатичного протоколу Міністерства закордонних справ

Кохановський Януш, омбудсмен

Коморніцький Станіслав, представник капітулу ордену Virtuti Militari

Коморовський Станіслав, Єжи заступник державного секретаря Міністерства національної оборони

Краєвський Павел, співробітник BOR

Кремер Анджей, заступник державного секретаря Міністерства закордонних справ

Король Здзіслав, капелан варшавської "Катинської родини" 1987-2007 рр.

Крупський Януш, голова Управління у справах ветеранів війни та жертв репресій

Куртика Януш, президент Інституту національної пам’яті

Кваснік Анджей, капелан Федерації катинських сімей

Квятковський Броніслав, оперативний командувач польських збройних сил

Любінський Войцех, лікар Президента Польської Республіки

Лютоборський Тадеуш, представник Катинських родин та інших організацій

Мамінська Барбара, директор Канцелярії Президента Польської Республіки

Мамонтович-Лоєк Зенона, представник Катинських родин та інших організацій

Меляк Стефан, президент Катинського комітету

Мерта Томаш, заступник державного секретаря Міністерства культури та національної спадщини

Мікке Станіслав, віце-президент ROPWiM

Наталлі-Свят Александра, представник парламенту Польщі

Натусевич-Мірер Яніна, супроводжуюча особа

Носек Пьотр, співробітник BOR

Нуровський Пьотр, голова Олімпійського комітету Польщі

Оравець-Леффлер Броніслава, представник Катинських родин та інших організацій

Осіньський Ян, військовий ординарій Війська Польського

Пільх Адам, Євангельське польове душпастерство

Піскорська Катажина, представник Катинських родин та інших організацій

Плажинський Мацей, президент Асоціації "Польська спільнота".

Плоский Тадеуш, польовий ординарій Війська Польського

Потасінський Влодзімєж, командир Військ спеціальних ПР

Пжевозьнік Анджей, секретар ROPWiM

Путра Кшиштоф, віце-спікер Сейму Польської Республіки

Румянек Ришард, ректор UKSW

Рибіцький Аркадіуш, представник польського парламенту

Саріуш-Скопський Анджей, президент Федерації сімей Катині

Северин Войцех, представник Катинських родин та інших організацій

Скшипек Славомір, президент Національного банку Польщі

Сольський Лєшек, представник Катинських родин та інших організацій

Стасяк Владислав, керівник Канцелярії Президента Польської Республіки

Сурувка Яцек, співробітник BOR

Щигло Александер, голова Бюро національної безпеки

Шмайдзінський Єжи, віце-спікер Сейму Польської Республіки

Шиманек-Дереш Йоланта, представник парламенту Польщі

Томашевська Ізабела, директор Канцелярії Президента Польської Республіки

 Улерик Марек, співробітник BOR

Валентинович Анна, засновниця Вільних профспілок

Валевська-Пшиялковська Тереза, Фундація "Голгофа Сходу"

Вассерман Збігнєв, представник польського парламенту

Водяний Вєслав, представник польського парламенту

Войтас Едвард, представник польського парламенту

Випих Павел, Державний секретар Канцелярії Президента Польської Республіки

Зайонц Станіслав, сенатор Польської Республіки

Закшеньський Януш, видатний польський актор

Зих Габріела, представник Катинських родин та інших організацій

Міхаловський Даріуш, співробітник BOR

Погрудка-Вєнцлавек Агнєшка співробітник BOR

Протасюк Аркадіуш, капітан

Гживна Роберт, член екіпажу

Міхаляк Анджей, член екіпажу

Зєнтек Артур, член екіпажу

Мацєйчик Барбара, стюардеса

Янушко Наталія, стюардеса

Монюшко Юстина, стюардеса

Pełna lista ofiar katastrofy pod Smoleńskiem
Pełna lista ofiar katastrofy pod SmoleńskiemTVN24

Розслідуванням катастрофи займалася в Польщі Державна комісія з розслідування авіаційних аварій, яку очолював тодішній глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Єжи Міллер. Її звіт був опублікований у липні 2011 року. Єдиної конкретноїбпричини чи імен винних не було встановлено.

У підсумкових висновках звіту експерти вказали, що причиною аварії стало "зниження нижче мінімальної висоти зниження, з надмірною швидкістю зниження, в атмосферних умовах, що перешкоджають візуальному контакту з землею, і пізній початок процедури виходу на друге коло", що призвело до зіткнення з місцевою перешкодою, відриву уламка лівого крила разом з елероном і, як наслідок, до втрати керованості літака та зіткнення з землею".

Zaślepka materiału TVN24GO
Katastrofa smoleńska. Tak wyglądał poranek w TVN24
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Keler/KPRP

Tagi:
Polska
Andrzej Duda
Raporty:
Katastrofa smoleńska
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Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

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Uroczystości w 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej. "Zginęli ludzie oddani sprawie polskiej. Do dzisiaj pozostaje wielki żal"

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Aktualizacja: 10 kwietnia 2023, 9:08
Autor:
akw//now,
adso
Źródło:
tvn24.pl, PAP

W związku z przypadającą w poniedziałek 13. rocznicą katastrofy pod Smoleńskiem delegacja z ambasady RP w Moskwie złożyła kwiaty w miejscu katastrofy. "Ambasador Krzysztof Krajewski wraz z rodziną, Pracownikami Ambasady RP w Moskwie, Konsulem RP w Smoleńsku, funkcjonariuszami SOP, duchowieństwem i Polonią uczcił pamięć elity Państwa Polskiego, która zginęła w katastrofie lotniczej polskiego samolotu rządowego pod Smoleńskiem" - napisano na profilu na Twitterze ambasady.

13. rocznica katastrofy smoleńskiej. Polscy dyplomaci i Polonia w Rosji złożyli kwiaty w miejscu katastrofy 

13. rocznica katastrofy smoleńskiej. Polscy dyplomaci i Polonia w Rosji złożyli kwiaty w miejscu katastrofy 

10 kwietnia 2023, 13:51
Autor:
mjz/adso
Źródło:
PAP

48-letnia Hilary Swank, dwukrotna laureatka Oscara, poinformowała na Instagramie, że została mamą bliźniaków, chłopca i dziewczynki. W komentarzach pod wpisem aktorce pogratulowało wiele gwiazd, m.in. Sharon Stone i Sophia Bush.

Hilary Swank urodziła bliźniaki. "Nie było łatwo"

Hilary Swank urodziła bliźniaki. "Nie było łatwo"

10 kwietnia 2023, 12:18
Autor:
kgo//mro
Źródło:
Instagram/@hilaryswank,

Internauci rozsyłają informację, jakoby prezydent USA Joe Biden przyznał publicznie, że potrzeba więcej pieniędzy, "aby zaplanować drugą pandemię". To zmanipulowana wersja jego wypowiedzi z 2022 roku. Wtedy wykorzystywały to rosyjskie media.

Biden potrzebuje pieniędzy, "aby zaplanować drugą pandemię"? Cytat zmanipulowano

Biden potrzebuje pieniędzy, "aby zaplanować drugą pandemię"? Cytat zmanipulowano

10 kwietnia 2023, 13:54
Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Władze położonej w Ligurii krainy Cinque Terre zamierzają wprowadzić specjalne przepisy, by uregulować napływ turystów, zanim wymknie się on spod kontroli - informują lokalne media. Dyskusja na ten temat nasiliła się teraz, gdy w okresie wielkanocnym niewielkie miejscowości przeżywają turystyczne oblężenie.

Włoska kraina przeżywa oblężenie. Rozważają limity dla turystów w kilku miejscowościach

Włoska kraina przeżywa oblężenie. Rozważają limity dla turystów w kilku miejscowościach

10 kwietnia 2023, 9:44
Autor:
kgo//mro
Źródło:
PAP, Ansa

W niedzielę trasę S8 w kierunku Białegostoku całkowicie zablokował przewrócony kamper. Jak podała policja, kierująca jechała za szybko i uderzyła w bariery. Tak doszło do przewrócenia auta, który na koło służby postawiły po kilkudziesięciu minuta.

Przewrócony kamper zablokował ruch na trasie S8

Przewrócony kamper zablokował ruch na trasie S8

10 kwietnia 2023, 12:18
Autor:
mg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek rozpocznie wizytę w Stanach Zjednoczonych. Wśród planów szefa rządu znalazły się między innymi rozmowy w Białym Domu, spotkanie z przedstawicielami czołowych firm amerykańskiego sektora zbrojeniowego oraz udział w debacie w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Premier Morawiecki poleci do USA. Jest plan wizyty

Premier Morawiecki poleci do USA. Jest plan wizyty

10 kwietnia 2023, 12:49
Autor:
/ToL
Źródło:
PAP

Kraska to jeden z najbarwniejszych ptaków występujących w Polsce. O jego spotkaniu marzą obserwatorzy przyrody. Dawniej gatunek ten był szeroko rozpowszechniony w naszym kraju, dziś jego jedyną ostoją pozostaje Równina Kurpiowska.

Kraska na granicy wyginięcia. Kiedyś ten barwny ptak w Polsce występował często

Kraska na granicy wyginięcia. Kiedyś ten barwny ptak w Polsce występował często

9 kwietnia 2023, 10:26
Autor:
anw//rzw
Źródło:
PAP

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce szuka osób do opieki nad dziećmi, które z różnych przyczyn nie mogą liczyć na rodziców. Jedni z tych, którzy się na to zdecydowali – Kasia i Tomek – przekonują, że warto i że "każdy może sobie poradzić". Pod opieką mieli już dziewięcioro dzieci.

Rodzice SOS pilnie poszukiwani. "Najważniejsze, by dać dzieciom siebie, swój czas, swoją uwagę"

Rodzice SOS pilnie poszukiwani. "Najważniejsze, by dać dzieciom siebie, swój czas, swoją uwagę"

10 kwietnia 2023, 11:55
Autor:
eŁKa//ec
Źródło:
TVN24

Jeszcze nigdy dotąd, jak mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, lodówki społeczne nie budziły tak dużego zainteresowania wśród potrzebujących. - Zdarza się, że przed nimi pojawiają się kolejki - podkreśla. Miejsc, w których można podzielić się jedzeniem w mieście jest siedemnaście. Niestety, osób przekazujących produkty spożywcze szybko ubywa.

Nie wyrzucaj jedzenia, jest wielu chętnych. Lodówki społeczne popularne jak nigdy dotąd

Nie wyrzucaj jedzenia, jest wielu chętnych. Lodówki społeczne popularne jak nigdy dotąd

10 kwietnia 2023, 11:09
Autor:
Źródło:
TVN24

Pełne stoły, pełne lodówki. Ale święta zaraz się skończą. Co zrobić z dobrą żywnością, która nam zostanie? Na pewno nie wyrzucać. Można ją zostawić w jadłodzielniach. Ktoś na pewno skorzysta.

Nie wyrzucaj dobrej żywności, zanieś do jadłodzielni

Nie wyrzucaj dobrej żywności, zanieś do jadłodzielni

9 kwietnia 2023, 9:31
Autor:
pop
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Wywodzą się jeszcze z XIX wieku. Pierwotnie były wykonywane poprzez kolorowanie czarno-białych zdjęć, a później jako - malowane na podstawie zdjęć - portrety. To monidła, które dziś już można spotkać głównie na strychach. Przed laty wisiały zaś na ścianach jako "dostojne portrety". W Gminnym Ośrodku Kultury w Leśnej Podlaskiej (woj. lubelskie) szykowana jest wystawa monideł. Powstaje też archiwum cyfrowe. 

"Dostojne portrety" z pokolorowanymi ustami. Kiedyś zdobiły ściany, później uznano je za kicz

"Dostojne portrety" z pokolorowanymi ustami. Kiedyś zdobiły ściany, później uznano je za kicz

10 kwietnia 2023, 9:20
Autor:
Tomasz
Mikulicz
Źródło:
tvn24.pl
Usłyszeli od lekarza: "Jaśko będzie warzywem". To dało im kopa, może dlatego syn chodzi

Usłyszeli od lekarza: "Jaśko będzie warzywem". To dało im kopa, może dlatego syn chodzi

9 kwietnia 2023, 9:00
Rafał
Kazimierczak
Autor:
Rafał
Kazimierczak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl