Уряд ухвалив рішення щодо програми "Перше помешкання"

У вівторок уряд ухвалив проект закону про програму "Перше помешкання", - повідомив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький на прес-конференції. Тепер нові правила спрямують на опрацювання до Сейму. Початок програми запланований на 1 липня 2023 року. - Хтось може сказати, що це не перша житлова програма, яку ми презентуємо, та, яку ми сьогодні пропонуємо, і це правда. У світі немає ідеальних рішень, ми не живемо в ідеальному світі, тому таких рішень немає, - сказав прем'єр-міністр на конференції.

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Проект закону про державну допомогу у заощадженнях на житло підготувало Міністерство розвитку та технологій. Перші заяви з цього приводу з’явилися в грудні 2022 року. Нові норми, за деякими винятками, мають набути чинності 1 липня 2023 року.

- Хтось може сказати, що це не перша житлова програма, яку ми презентуємо, та, яку ми сьогодні пропонуємо, і це правда. У світі немає ідеальних рішень, ми живемо не в ідеальному світі, тому таких рішень немає. Хороший уряд відрізняється від поганого тим, що він пристосовує свою політику до ситуації, впроваджує нові рішення, не ховає голову в пісок, встає після того, як спіткнувся, і пропонує нові програми, - сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час прес-конференції.

- Нинішня програма - це нове відкриття, ще одна програма, яка пропонується для всіх, хто хоче мати квартиру і є кредитоспроможним аби її купити, - додав очільник уряду.

Міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда зазначив, що програма "Перше помешкання" передбачає як придбання квартири, будинку, так і самостійне будівництво будинку.

- Якщо у когось є земельна ділянка, то він також зможе реалізувати свою мрію про власний куток, - зазначив очільник міністерства.

Безпечний кредит під 2 відсотки

Програма "Перше помешкання" складатиметься з двох елементів. Перший із них - "Безпечний кредит під 2 відсотки", який буде адресовано людям до 45 років, які не мають та не мали квартири, будинку чи кооперативного права на квартиру чи будинок. У випадку подружжя або батьків хоча б однієї спільної дитини умові віку та "першого місця проживання" повинен відповідати хоча б один із них.

Рішення передбачає субсидування кредиту впродовж 10 років, щоб відсоткова ставка за зобов’язаннями протягом усього цього періоду становила 2%. плюс маржа банку.

- Маржа банку не може бути вищою за маржу в інших його іпотечних кредитах, - наголосив прем’єр-міністр Моравецький. Це гарантуватиме стабільний рівень кредитних платежів. За словами авторів проекту, таке рішення практично означатиме "повернення до умов надання іпотечних кредитів у допандемічний період, коли WIBOR 3M був стабільним на рівні 2-3 відсотки". WIBOR разом із маржею банку є складовими процентної ставки за кредитом, що впливає на розмір щомісячних платежів (WIBOR - скорочення від Warsaw Interbank Offered Rate - процентна ставка на міжбанківському ринку, впливає на розмір процентних ставок за роздрібними кредитами - ред.).

Максимальна сума кредиту, яку може отримати одна особа в рамках "Безпечного кредиту під 2 відсотки", становить 500 000 злотих. У випадку подружньої пари або батьків з дитиною - це 600 тисяч злотих. У свою чергу, власний внесок позичальника може становити максимум 200 000 злотих.

- "Безпечний кредит" розвантажить сімейні бюджети поляків. З кредитом у розмірі 320 000 злотих на 25 років розстрочка зараз становить 3322 злотих, а з "Безпечним кредитом" внесок становитиме 1825 злотих, отже, суттєва різниця, близько 1500 злотих за один внесок кредиту, лише за один місяць, - сказав шеф уряду.

Отримати кредит можна буде на квартири як на первинному, так і на вторинному ринку. За запевненнями урядовців, жодних обмежень ціни за квадратний метр житла в програмі не буде.

За підрахунками уряду, у 2023 році за програмою "Безпечний кредит під 2 відсотки" буде надано 10 тисяч кредитів, а у 2024 році - 40 тисяч. Вартість наданого фінансування оцінюється в 3,2 мільярди злотих і 13,2 мільярди злотих відповідно. Згідно з проектом, джерелом фінансування субсидій на розстрочку буде Урядовий житловий фонд, який уже існує в Banku Gospodarstwa Krajowego.

Наразі невідомо, які банки візьмуть участь у "Безпечному кредиті під 2 відсотки". Міністерство розвитку та технологій зазначило, що в програмі візьмуть участь ті фінансові установи, які підпишуть відповідну угоду з банком "Bank Gospodarstwa Krajowego" та запровадять інструменти до пропонованих ними фінансових продуктів.

- Позика буде доступна до 2027 року, але з можливістю продовження всієї програми, - сказав прем'єр-міністр Моравецький.

Чи буде обмеження?

Міністр розвитку Вальдемар Буда заявив, що через те, що програма "Перше помешкання" стартує 1 липня, у 2023 році уряд не передбачає "жодних обмежень" щодо кількості заявок.

- Перші кредитні рішення, припускаємо, що й купівля квартир, будуть десь у серпні-вересні. Тому ми не передбачаємо обмежень у 2023 році, - заявив він.

Водночас міністр повідомив, що ліміти будуть в 2024 році.

- Це пов'язано з законом про бюджет на наступний рік, (...) ми ще не розглядаємо його, але я думаю, що всі зацікавлені особи зможуть скористатися цією програмою, - зазначив Буда.

Bezpieczny Kredyt 2 procent. Minister rozwoju Waldemar Buda o terminie i limitach TVN24

Житловий рахунок

Другим інструментом програми "Перше помешкання" є "Житловий рахунок". Рахунок може відкрити особа, яка не має та не мала квартири, одноквартирного будинку чи кооперативного права на квартиру чи одноквартирний будинок, - повідомило міністерство.

Також у програмі може брати участь особа, яка проживає в одній квартирі як мінімум з двома власними або усиновленими дітьми. Існують обмеження щодо розміру квартири: вона не може перевищувати 50 кв.м для 2 дітей, 75 кв.м для 3 дітей, 90 кв.м для 4 дітей і необмежена для 5 і більше дітей.

Мінімальний щомісячний платіж на рахунок повинен становити 500 злотих, а максимальний - 2000 злотих. Власник рахунку щороку має право на 1 місяць відпустки від заощаджень без наслідків.

"Мінімум 11 внесків не менших ніж 500 злотих протягом року є гарантією додаткового Бонусу на житло від держави. Якщо ви не виконали цю умову впродовж одного року, ви все одно можете отримати бонус у наступному році - за умови виконання умови 11 платежів", - пояснили в міністерстві.

Як повідомляється, бонус дорівнюватиме річному рівню інфляції або величині зміни вартості 1 квадратного метра корисної площі житлового будинку. Бонус нараховується щорічно і виплачується одноразово. На заощадження додатково нараховуватимуться відсотки згідно з пропозицією банку, при цьому відсотки будуть звільнені від так званого "податку Бельки" (податок на дохід з капіталу фізичних осіб - Ред.).

У Мінрозвитку застерігають, що житлова надбавка та звільнення від сплати податку надаватиметься лише у разі якщо відкладені кошти будуть сплачені, наприклад, на купівлю першої квартири або купівлю чи будівництво одноквартирного будинку.

Обидва елементи програми "Перше помешкання" є незалежними. Це означає, як пояснив міністр Буда, що вам не потрібно буде мати житловий рахунок, щоб подати заявку на "Безпечний кредит під 2 відсотки".

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Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes