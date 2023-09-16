Уряд Польщі відповівна рішення Єврокомісії

Польща запровадила заборону на імпорт певної сільськогосподарської продукції з України. До списку, зокрема, входять: пшениця, кукурудза, пшеничне борошно, насіння ріпаку та соняшнику. Постанова з цього приводу є безстроковою і набула чинності в суботу.

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Спочатку у п'ятницю ввечері на сайті Урядового центру законодавства опублікували проект постанови про заборону імпорту до Польщі сільськогосподарської продукції з України, зокрема пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Положення підготувало Міністерство розвитку та технологій.

"Законодавство Союзу дозволяє державам-членам застосовувати заборони, кількісні обмеження або заходи спостереження, виправдані міркуваннями громадської моралі, громадського порядку чи громадської безпеки, захисту здоров’я та життя людей, тварин або рослин, захисту національних надбань, що мають мистецьку, історичну чи археологічну цінність або охорони промислової та комерційної власності" - запевнили в обґрунтуванні до проекту.

Як додали, "пропонована постанова також реалізує постанову Ради міністрів від 12 вересня 2023 року про дії, спрямовані на продовження запобіжних заходів щодо імпорту окремих видів продукції з України".

Невдовзі після 22:00 постанову було опубліковано у "Журналі законів".

Коментує Вальдемар Буда

Постанова набула чинності в суботу, 16 вересня. "Через неправильне рішення Європейської Комісії не продовжувати ембарго на зерно з UA, відповідно до вказівок @MorawieckiM і всієї Ради міністрів, я підписав національне розпорядження про збереження ембарго", - написав міністр розвитку, Вальдемар Буда, на сервісі X (колишній Twitter).

"Постанова є безстроковою та набуде чинності після опублікування опівночі 16 вересня 2023 року. Польський фермер понад усе!" - додав очільник Міністерства розвитку і технологій.

Раніше на подібний крок зважилася Угорщина. Уряд у Будапешті в односторонньому порядку продовжив заборону на імпорт харчових продуктів з України. В указі перераховано 24 категорії сільськогосподарської продукції, так звані чутливі продукти, що походять з України, включаючи різні види зернових та м'яса.

Міністр сільського господарства Словаччини Ян Біреш також заявив у п’ятницю в заяві для телеканалу Makiza, що уряд у Братиславі в односторонньому порядку продовжить заборону на імпорт українського зерна.

"Продовження заборони на імпорт необхідне"

За словами Міністерства розвитку, "запровадження заборони на імпорт насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Польщі в поточній ринковій ситуації є виправданим і спрямоване на збереження продовольчої та громадської безпеки Польщі".

"Продовження заборони на імпорт окремих товарів з України до Польщі є необхідним, оскільки можливе відновлення імпорту після 15 вересня 2023 року призведе до повернення до ситуації до введення заборони у вигляді дестабілізації ринку в Польщі. Існує реальна загроза того, що польські фермери через величезний приплив дешевшої вищезгаданої продукції з України відмовляться від вирощування зернових та ріпаку, що в найближчому майбутньому загрожуватиме продовольчій безпеці Польщі та зробить нашу країну залежною від імпорту основних сільськогосподарських продуктів", - читаємо в обґрунтуванні проекту.

При цьому автори проекту звернули увагу на "спадаючі до дуже низького рівня ціни на зернові на міжнародних ринках, у тому числі в Польщі".

"Зараз ціни на зерно на 6-16 відсотків нижчі за ціни дворічної давності (тобто до початку війни), коли витрати на агровиробничі ресурси (добрива, засоби захисту рослин, паливо, витрати на оплату праці) були значно нижчими. Ріпак майже на 6% дешевший порівняно з цінами 2-річної давності. Така ситуація може призвести до банкрутства виробників зернових та олійних культур в країні", - зазначили в міністерстві.

Najwięksi importerzy ukraińskiego zboża PAP/Mateusz Krymski

Рішення Єврокомісії

У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що тимчасова заборона на імпорт українського збіжжя до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини не буде продовжена. Термін дії обмеження закінчується в п'ятницю.

У заяві Комісії йдеться, що Україна погодилася запровадити всі правові заходи протягом 30 днів, включаючи систему ліцензування експорту, щоб уникнути раптових коливань цін на зерно.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна, незважаючи на відсутність згоди Єврокомісії.

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Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes, PAP