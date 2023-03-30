Уряд готує Національну програму. боєприпасів. "Запрошую державні компанії, приватні суб'єкти"

Уряд прийняв Національну програму амуніції, яка передбачає збільшення виробництва артилерійських боєприпасів. - Ми заохочуємо державні компанії, а також приватні та перевірені закордонні компанії розвивати виробничі потужності в Польщі, - сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

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Про прийняття постанови з цього приводу Радою міністрів прем'єр-міністр повідомив на прес-конференції після засідання уряду в середу.

- Сьогодні Рада міністрів прийняла постанову, в якій йдеться про Національну програму боєприпасів - програму, яка збільшить потужність виробництва боєприпасів у Польщі, - повідомив він.

- За останні кілька місяців спостереження за полем бою в Україні ми, поляки, і наші найближчі союзники, американці, а також інші партнери по НАТО, маємо майже повну інформацію про те, скільки артилерійських боєприпасів витрачається щодня, щотижня чи щомісяця. на полі бою. Ці обсяги в рази перевищують ті, які сьогодні мають більшість країн НАТО і які могли б або надати їх Україні, або поповнити власні запаси, - підкреслив він.

"Відтак я запрошую всі державні структури, державні компанії"

За словами прем'єр-міністра, зараз заводи, які виробляють боєприпаси калібру 155 або 120 мм, можуть продати їх негайно. Він додав, що попит у рази перевищує виробничі потужності Франції, Німеччини чи інших країн ЄС.

- Тому сьогодні ми затвердили програму, яка спонукає приватні структури, державні компанії, а також іноземні структури - звісно перевірені нашими службами - швидко відповісти на цей виклик, щоб на території Польської Республіки були побудовані нові заводи з виробництва боєприпасів, - зазначив прем'єр-міністр.

Моравецький підкреслив, що йдеться про кілька заводів, які будуть побудовані в різних частинах країни.

- Ми сьогодні бачимо, що ці заводи, які були під Донецьком, а також в околицях Житомира та інших куточків України, зазнали ракетних обстрілів у перші місяці війни, тому що росіяни чудово знали, що це надзвичайно важливо підірвати потенціал виробництва артилерійських боєприпасів, - зазначив він.

- Відтак я запрошую всі державні структури, державні компанії - тут, звісно, ​​ключовою є PGZ - але й приватні структури, які знаються на цьому. Я також проситиму Польський фонд розвитку взяти участь у розробці бізнес-плану, щоб у цих починань були ділові руки і ноги, - додав прем’єр-міністр, підкресливши, що це інвестиції, які будуть реалізовані в короткостроковій перспективі - "за рік або два".

- Ця резолюція сьогодні була доповнена дуже важливим зауваженням віце-прем’єр-міністра (Маріуша - ред.) Блащака, аби також додатково розбудувати потужності з виробництва компонентів, які прискорять виробництво боєприпасів, компонентів для виробництва цих снарядів, - зазначив прем'єр-міністр.

прем’єр-міністр Матеуш Моравецький Paweł Supernak/PAP

Замовлення на 12 мільярдів злотих

Моравецький також зазначив, що уряд зобов’язався "найближчим часом виділити до 2 мільярдів злотих на інвестиції з державного бюджету, Державної скарбниці та державних фінансів".

- А замовлення - 800 тисяч боєприпасів, це замовлення, які можуть скласти 12 мільярдів злотих. Це те зобов’язання, яке ми взяли на себе і яке збільшить спроможність отримати арсенал боєприпасів у короткий термін, а найкраще - аби вони й вироблялися на території Польської Республіки, - заявив він.

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Autor:red.

Źródło: PAP