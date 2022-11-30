Уряд хоче внести зміни до закону про допомогу українцям. Є новий проект

Рада міністрів ухвалила проект змін до закону про допомогу громадянам України. Раніше його представило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації. Пропоновані поправки передбачають, серед іншого, посилення системи пільг воєнним біженцям та покриття ними частини витрат на проживання в місцях колективного розміщення.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Проект чергових змін до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави має на меті уточнити та доповнити чинні положення. Проект змін, оприлюднений у Центрі законодавства при уряді, має врегулювати, зокрема, питання допомоги біженцям у місцях колективного розміщення.

Нові пропозиції уряду

Згідно з пропозицією, з 1 березня 2023 року біженці, які перебуватимуть у Польщі понад 120 днів, повинні будуть покривати 50 відсотків витрат на таку допомогу, але не більше 40 злотих на особу на день. У свою чергу, з 1 травня 2023 року біженці, перебування яких у Польщі перевищує 180 днів, покриватимуть 75 відсотків витрат на допомогу, однак не більше 60 злотих на особу на день. Крім того, для того, щоб скористатися колективним розміщенням після 120 днів перебування у Польщі, біженці повинні будуть мати номер PESEL.

Відповідно до проекту, витрати на допомогу не повинні будуть покривати інваліди, діти, особи пенсійного віку, вагітні жінки, особи, які виховують дитину до 12 місяців, особи, які доглядають не менше трьох дітей, а також ті, хто перебуває у складній ситуації, що перешкоджає їх участі у витратах. Ситуацію має оцінити воєвода або суб’єкт, який надає допомогу.

Метою проекту змін також є впорядкування системи виплати допомоги біженцям. Згідно із запропонованою зміною, виплата буде призупинена, якщо український громадянин виїжджає з Польщі, і якщо виїжджає більше ніж на 30 днів, то втрачає право легального проживання відповідно до Закону і, таким чином, більше не матиме права до пільг.

Поправками також передбачено запровадження правової основи для отримання з реєстру прикордонної служби, в тому числі ZUS, даних та історії перетину кордону громадянином України. Йдеться про кожен в’їзд і виїзд біженця з Польщі.

Проект поправок також надасть законної сили електронному документу, доступному в додатку Diia.pl (еквівалент mObywatel для українських біженців) як дозволу на перебування. Цей документ разом із проїзним документом дасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.

Законодавче врегулювання також дозволить перераховувати кошти з Фонду Допомоги на цілі, пов’язані з оцифруванням об’єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в Україні, а також управління такими об’єктами. Кошти Фонду також можуть бути використані для фінансування завдань Польського Червоного Хреста у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, які виконує Національне інформаційно-пошукове бюро.

Рада міністрів Kancelaria Premiera/Twitter

Подальше фінансування освіти українських дітей

Наступного року уряд має намір продовжити фінансову підтримку органів місцевого самоврядування в частині додаткових освітніх завдань для дітей з України. До них належать, зокрема, витрати, пов’язані з навчанням, вихованням та доглядом за дітьми та вихованцями, а також забезпечення користування дошкільною освітою. Підтримка також стосуватиметься державних вищих шкіл, шкіл для дорослих та професійно-технічних шкіл другого ступеня, де навчаються учні з України, які приїхали до Польщі у зв’язку з війною.

Запропоновані поправки стануть черговою зміною до Закону про допомогу громадянам України. Цей закон ухвалений 12 березня з терміном чинності з 24 лютого - дня нападу Росії на Україну. Він регулює становище біженців у Польщі з початку війни, зокрема законність їхнього перебування, право на навчання та роботу, доступ до медичної допомоги.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP