Уряд хоче скасувати довічне користування.  Буде створена нова модель плати за землю

4 kwietnia 2023, 10:10
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Mateusz Morawiecki o zmianach w użytkowaniu wieczystym
Mateusz Morawiecki o zmianach w użytkowaniu wieczystymTVN24
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TVN24 Mateusz Morawiecki o zmianach w użytkowaniu wieczystym

Уряд ухвалив проект змін до Закону про управління нерухомим майном. Положення передбачають можливість, серед іншого, компаніям, приватним особам і житлово-будівельним кооперативам отримати право власності на землю, яку вони мають у довічному користуванні, - зазначив Вальдемар Буда, міністр розвитку та технологій. "Ми скасовуємо довічне користування в Польщі, - додав він.  Тепер проект регламенту подадуть на опрацювання до Сейму.

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Йдеться про проект закону про внесення змін до Закону про управління нерухомим майном та деяких інших актів, ухвалений Радою Міністрів, підготовлений Міністерством розвитку та технологій.

Довічне користування збираються ліквідувати

- Законопроект запроваджує нову ринкову модель оплати землі, яку продають довічному користувачу.  Це усуне ризик надання незаконної державної допомоги, а також дозволить підприємцям скористатися можливістю розрахунку вартості землі в межах доступного ліміту допомоги de minimis, - зазначив міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда в інтерв’ю Польському Агентству Преси.

- Закон є наступним етапом ліквідації безстрокового користування з правової системи.  Таким чином ми дамо можливість підприємцям, а також фізичним особам, кооперативам і житлово-комунальним громадам отримати у власність землю, яка протягом багатьох років перебуває у безстроковому користуванні, - пояснив Буда.  Він додав, що в Польщі налічується понад 400 тисяч об'єктів нерухомості у довічному користуванні.

За словами міністра розвитку, нові правила усунуть "фінансовий тягар, що виникає внаслідок зобов’язання сплачувати щорічні збори за довічне користування, і невизначеність, що виникає через обмеженість цього права у часі".

- Проект змін до Закону про управління нерухомим майном є продовженням процесу глибокої реформи довічного користування, запровадженого ще за часів ПНР.  Після надання прав жителям і кооперативам на землі під житловими будинками у 2019 році настав час для підприємницької та іншої землі, - підкреслив очільник Мінрозвитку.

Прем'єр про зміни

Під час прес-конференції після засідання уряду прем’єр-міністр Матеуш Моравецький підкреслив, що це продовження безперервної реформи землекористування, яка ліквідує "пережиток комуністичної епохи".  

- Після надання права власності у 2019 році мешканцям житлово-будівельних кооперативів на землі під житловими будинками настав час для підприємців.  Ми дамо можливість підприємцям, кооперативам і житловим товариствам отримати у власність землю, яка протягом багатьох років перебуває у довічному користуванні, - сказав Моравецький.

За його словами, ліквідацією довічного користування зможуть скористатися близько 450 тисяч суб'єктів.

Він зазначив, що буде створена нова модель оплати землі, проданої довічним користувачам.  

- Нові норми будуть дуже корисні для підприємців, кооперативів, ЖБК, для всіх компаній господарського права.  Ними можуть користуватися, наприклад, власники гаражів, а також мешканці житлових масивів.  Ми також залишаємо свободу вибору за громадянами, тому купівля землі її користувачем не буде обов’язковою, це залежатиме від його рішення.  Застосовуватимуться прості правила придбання землі.  Додаткова спеціальна знижка буде призначена для матеріально чутливих осіб.  Підприємці зможуть скористатися преференціями в межах ліміту допомоги de minimis, - перерахував прем'єр-міністр.

- Таким чином ми гарантуємо послідовну, вигідну, добру систему для підприємців, яка збільшить їхні інвестиційні можливості, - зазначив Моравецький.

Нова модель сплати за землю

Згідно з проектом, нова модель сплати за землю поширюватиметься на: підприємців (великі компанії, ФОП);  фізичних осіб, наприклад, власників гаражів;  кооперативи та житлові товариства (інфраструктура житлових масивів, комерційні павільйони);  жителів житлових масивів - наприклад, щодо автостоянок, внутрішніх доріг, дитячих майданчиків.

Як пояснюється, принципом буде не право власності на підставі закону, як у випадку з перетворенням землі житлової забудови, "а за бажанням - ми не хочемо змушувати користувача, який не хоче платити за право власності, тому що у нього є інші інвестиційні плани".

Передбачено, що постійний користувач забудованої земельної ділянки, який досяг мети довічного користування, встановленого до 1 січня 1998 року, "зможе вимагати продажу".  У цьому випадку орган влади буде зобов’язаний укласти договір.  Строк подання такої заяви становитиме один рік з дня набрання чинності Законом.

- Згідно з новими правилами, органи державної влади більше не зможуть відмовити у продажу землі користувачеві, в тому числі підприємцю, який подає заяву протягом року з моменту набрання чинності Законом, - зазначив Вальдемар Буда.

Будуть винятки

Виняток стосується в першу чергу незабудованих земель або земель, зайнятих сімейними садовими ділянками.  

- У таких випадках землю можна придбати за згодою місцевої влади або старости та воєводи за умови, що договір діє не менше 10 років, - зазначив міністр розвитку.

У відомстві зазначили, що з вимоги продажу також будуть виключені землі Держказначейства, які перебувають у власності Національного центру підтримки сільського господарства, Агентства військового майна, Державних лісів, національних парків, Польських вод, а також землі в портах і гаванях.  "Ці землі є важливими з точки зору національної економіки, тому необхідно забезпечити Держказначейству контроль за їх використанням", - зазначають урядовці.  Також не можна буде укласти договір купівлі-продажу землі, щодо якої відкрито провадження про розірвання договору довічного користування.

Які ціни викупу?

Проектом правил передбачається запровадити нову модель плати за землю: викупна ціна у випадку сплати відразу повністю, має становити 20-кратний розмір річної плати за довічне користування;  а ціна за саму землю  еквівалентна 6 відсоткам, 20 відсоткам, 40 відсоткам, 60 відсоткам.  або більше ринкової вартості землі.

Також є можливість розстрочки на максимум 10 років - тоді ціна становить 25 поточних річних або знижки для соціально незахищених верств населення, наприклад, людей з інвалідністю та осіб, які за ними доглядають.  "Органи місцевого самоврядування зможуть приймати ті ж самі правила оплати або визначати їх самостійно", - зазначають в міністерстві.  З іншого боку, підприємцям надаються преференції в межах мінімальної допомоги.

Щодо переваг нових норм, Мінрозвитку, серед іншого, вказало на "узгоджений і справедливий механізм сплати за землю", правову стабільність та безпеку інвестицій, мотивацію для підприємців інвестувати в землю, яка стане їхньою власністю.

Нові норми також покликані стати інвестиційним імпульсом для органів місцевого самоврядування - вони призведуть до більшого одноразового надходження до бюджету.  У Міністерстві розвитку і технологіц також вказали на "економію грошей і відчуття безпеки - відсутність щорічних зборів за постійне користування і підвищення їх рощмірупов'язане з цим підвищення, а також право власності, яке є необмеженим у часі».

Нові норми набудуть чинності через 30 днів після опублікування у Віснику законів.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

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Źródło:
Reuters

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zaliczają najmocniejszy wzrost od roku po nieoczekiwanej i znacznej obniżce dostaw surowca z krajów sojuszu OPEC+.

Ropa zalicza najmocniejszy wzrost cen od roku

Ropa zalicza najmocniejszy wzrost cen od roku

4 kwietnia 2023, 8:48
Autor:
/ToL
Źródło:
PAP

Nadmierne spożycie alkoholu wpływa na zmiany w przekazywaniu sygnałów w mózgu, co zakłóca zdolność do podejmowania decyzji i kontrolowania impulsów, napędzając dalsze picie - wskazują wyniki nowych badań. Zdaniem ich autorów odkrycie dokonane dzięki badaniom na myszach, może przyczynić się do opracowania nowych strategii pomocy osobom uzależnionym.

Jak działa mechanizm uzależnienia od alkoholu? Naukowcy piszą o "ciągłym zapaleniu" w mózgu

Jak działa mechanizm uzależnienia od alkoholu? Naukowcy piszą o "ciągłym zapaleniu" w mózgu

3 kwietnia 2023, 17:58
Autor:
wac//am
Źródło:
PAP, WHO

Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, była najpopularniejszą stacją informacyjną w marcu 2023 roku w grupie ogólnej - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. "Fakty" TVN pozostają natomiast najchętniej oglądanym programem informacyjnym. Pozycję lidera wśród portali stacji telewizyjnych utrzymał także tvn24.pl.

Bardzo dobre wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy!

Bardzo dobre wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy!

3 kwietnia 2023, 13:27
Autor:
mp
Źródło:
TVN24 Biznes

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl