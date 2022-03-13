Управління захисту прав споживачів запустило гарячу лінію українською мовою
Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) запустило телефон довіри українською мовою для людей, які приїжджають з України, - повідомили на сайті офісу
UOKiK запустив гарячу лінію українською мовою за номерами 801 440 220 та 22 290 89 16 та електронним порадником: uaporady@dlakonsumentow.pl – повідомляє Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK)
UOKiK запустив гарячу лінію українською мовою
В Офісі повідомили, що разом із шістьма установами: KNF, UKE, UTK, UODO, ECK та Фінансовим омбудсменом заплановали комунікаційну кампанію, під час якої громадянам, які приїжджають з України, буде надана вся необхідна інформація.
«Ми будемо публікувати різноманітні допоміжні матеріали у вигляді довідника, спеціальних сторінок чи коротких текстів/графічної інформації», – додали у релізі.
П’ятниця – шістнадцятий день російської агресії проти України. З початку війни – 24 лютого офіцери прикордонної служби оформили на прикордонних переходах 1,52 млн осіб, які виїхали з України до Польщі.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jakub Kaczmarczyk