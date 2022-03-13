TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Управління захисту прав споживачів запустило гарячу лінію українською мовою

13 marca 2022, 11:19

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Сейм закликає до якомога швидшого прийняття України до Європейського Союзу
Сейм закликає до якомога швидшого прийняття України до Європейського Союзуtvn24
wideo 2/5
tvn24Сейм закликає до якомога швидшого прийняття України до Європейського Союзу

Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) запустило телефон довіри українською мовою для людей, які приїжджають з України, - повідомили на сайті офісу

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

UOKiK запустив гарячу лінію українською мовою за номерами 801 440 220 та 22 290 89 16 та електронним порадником: uaporady@dlakonsumentow.pl – повідомляє Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK)

Робота для українців. Які правила? Де шукати пропозиції?

UOKiK запустив гарячу лінію українською мовою

В Офісі повідомили, що разом із шістьма установами: KNF, UKE, UTK, UODO, ECK та Фінансовим омбудсменом заплановали комунікаційну кампанію, під час якої громадянам, які приїжджають з України, буде надана вся необхідна інформація.

«Ми будемо публікувати різноманітні допоміжні матеріали у вигляді довідника, спеціальних сторінок чи коротких текстів/графічної інформації», – додали у релізі.

П’ятниця – шістнадцятий день російської агресії проти України. З початку війни – 24 лютого офіцери прикордонної служби оформили на прикордонних переходах 1,52 млн осіб, які виїхали з України до Польщі.

Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Pozostałe wiadomości

Atak Rosji na Ukrainę trwa już osiemnastą dobę. Według ukraińskich władz najbardziej palącym problemem jest obecnie rosyjskie oblężenie Mariupola. Rosjanie ostrzelali w niedzielę międzynarodowe centrum sił pokojowych w okolicach Jaworowa w obwodzie lwowskim. Miejsce to znajduje się około 29 kilometrów od granicy z Polską. Władze Iwano-Frankiwska przekazały z kolei, że celem rosyjskiego ataku w tym mieście było lokalne lotnisko. Władze Kijowa poinformowały o zakończeniu godziny policyjnej. Jest zapas wszystkich niezbędnych produktów, działa transport publiczny i sklepy - dodano. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

Atak Rosji na Ukrainę. Ukraińskie władze: oblężenie Mariupola najbardziej palącym problemem

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Ukraińskie władze: oblężenie Mariupola najbardziej palącym problemem

13 marca 2022, 5:12
Aktualizacja: 13 marca 2022, 12:20

Świat

Aktualizacja:
Autor:
mjz//now
Źródło:
TVN24

Trwa osiemnasty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W nocy z soboty na niedzielę wojska agresora przeprowadziły atak rakietowy na Międzynarodowe Centrum Sił Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie w obwodzie lwowskim, niedaleko granicy z Polską - poinformowały miejscowe władze. W ataku zginęło 35 osób, a 134 zostały ranne - poinformował szef obwodu lwowskiego.

Rosyjski atak na Jaworów, przy granicy z Polską. Ostrzelano Centrum Sił Pokojowych i Bezpieczeństwa

Świat

Rosyjski atak na Jaworów, przy granicy z Polską. Ostrzelano Centrum Sił Pokojowych i Bezpieczeństwa

13 marca 2022, 8:03

Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Reuters

Trwa osiemnasta doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Sytuację militarną analizował w TVN24 były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak. - Armia rosyjska przeszła w całym pasie natarcia do obrony. Aktywność przejawia szczególnie w rejonie Kijowa, gdzie od północy i wschodu próbuje wdzierać się do miasta kolumnami uderzeniowymi - mówił generał. Ocenił, że obrońcy stolicy skutecznie odpierają rosyjskie ataki.

Mapa rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Generał Waldemar Skrzypczak: Rosjanie przeszli w całym pasie natarcia do obrony

Świat

Mapa rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Generał Waldemar Skrzypczak: Rosjanie przeszli w całym pasie natarcia do obrony

13 marca 2022, 11:05

Świat

Autor:
momo//rzw
Źródło:
TVN24

Trwa atak Rosji na Ukrainę. Mer Iwano-Frankiwska Rusłan Marcinkiw poinformował w mediach społecznościowych, że Rosjanie zbombardowali miejskie lotnisko. - Dzisiaj dokonano trzeciego ataku na lotnisko. Infrastruktura jest niemal zniszczona - powiedział w nagraniu zamieszczonym na Facebooku. To kolejny niedzielny atak sił rosyjskich na obszary zachodniej Ukrainy. 

Atak Rosji na Ukrainę. Rosjanie ostrzelali lotnisko w Iwano-Frankiwsku

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Rosjanie ostrzelali lotnisko w Iwano-Frankiwsku

13 marca 2022, 10:17

Świat

Autor:
ft//now
Źródło:
PAP

Rosyjska agresja na Ukrainę zmusiła setki tysięcy ludzi do opuszczenia swoich domów. Wśród nich znalazła się historyczka doktor Olena Krawczenko. O swojej ucieczce ze zniszczonego Charkowa opowiedziała na antenie TVN24. - Zabrałam dokumenty, zabrałam córkę, zabrałam psa - mówiła. Przyznała, że w Polsce czuje się bezpiecznie, ale ma koszmary. - Śni mi się wojna - wyznała.

Uciekła ze zniszczonego Charkowa do Polski. Krawczenko: Straszne sny tutaj mam. Śni mi się wojna

Świat

Uciekła ze zniszczonego Charkowa do Polski. Krawczenko: Straszne sny tutaj mam. Śni mi się wojna

13 marca 2022, 9:32

Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
TVN24
Pauza generalna. "To nie jest czas, byśmy swoją duszę oddawali sztuce pochodzącej z kraju, który stał się agresorem"

Premium

Pauza generalna. "To nie jest czas, byśmy swoją duszę oddawali sztuce pochodzącej z kraju, który stał się agresorem"

13 marca 2022, 10:50
Aleksander
Przybylski

Premium

Autor:
Aleksander
Przybylski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Trwa inwazja na Ukrainę. W obwodzie donieckim Rosjanie przeprowadzili nalot, w wyniku którego został uszkodzony pociąg ewakuacyjny - przekazał szef władz obwodowych Paweł Kyryłenko. Poinformował, że zginęła jedna osoba i jedna została ranna. Przekazał również, że rosyjscy agresorzy zaatakowali sanatorium dziecięce Perła Donbasu oraz klasztor w Swiatohirsku, gdzie schroniło się około tysiąca osób. 

Inwazja na Ukrainę. Trafiony odłamkami pociąg ewakuacyjny, ostrzelane sanatorium dziecięce i klasztor

Świat

Inwazja na Ukrainę. Trafiony odłamkami pociąg ewakuacyjny, ostrzelane sanatorium dziecięce i klasztor

13 marca 2022, 9:55

Świat

Autor:
ft//now
Źródło:
PAP

W białoruskich miastach Homel, Mozyrz i Narowla szpitale są pełne rannych rosyjskich żołnierzy, a kostnice - ich ciał - przekazała w nocy z soboty na niedzielę agencja Ukrinform, która powołała się na Radio Swoboda.

Radio Swoboda: szpitale na południu Białorusi są pełne rannych rosyjskich żołnierzy, a kostnice ciał

Najnowsze

Radio Swoboda: szpitale na południu Białorusi są pełne rannych rosyjskich żołnierzy, a kostnice ciał

13 marca 2022, 10:23

Najnowsze

Autor:
MAK//rzw
Źródło:
PAP
Super-Ołena, żona super-Zełenskiego

Premium

Super-Ołena, żona super-Zełenskiego

13 marca 2022, 6:37
Anna
Zaleska

Premium

Autor:
Anna
Zaleska
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Niektóre amerykańskie fundusze hedgingowe otrzymały polecenie zamrożenia aktywów należących do rosyjskiego biznesmena Romana Abramowicza po tym, jak Wielka Brytania nałożyła na niego sankcje - podała gazeta "Wall Street Journal".

Abramowicz z "zamrożonymi aktywami"

Ze świata

Abramowicz z "zamrożonymi aktywami"

13 marca 2022, 9:47

Ze świata

Autor:
mb
Źródło:
Reuters

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu brytyjskiej stacji BBC. Wyraził opinię, że prezydent Rosji Władimir Putin w obecnej sytuacji może być skłonny do wszystkiego, nawet do użycia broni chemicznej. - Wszyscy mają nadzieję, że nie odważy się tego zrobić. Ale jeśli użyje broni masowego rażenia, to będzie to zmiana całej sytuacji - ocenił Duda.

Prezydent Duda w BBC: Putin politycznie przegrał tę wojnę, a militarnie nie jest w stanie jej wygrać

Świat

Prezydent Duda w BBC: Putin politycznie przegrał tę wojnę, a militarnie nie jest w stanie jej wygrać

13 marca 2022, 11:32

Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
PAP, BBC

Ceny paliw na stacjach w ostatnich dniach zmieniają się nawet kilkukrotnie w ciągu doby. Przekonał się o tym jeden z kierowców z Warszawy. W jego przypadku cena zmieniła się w trakcie tankowania, ale mimo iż zdążył nalać paliwa po niższej cenie, to ostatecznie zapłacił wyższy rachunek. - Sytuacja kuriozalna - ocenił Krzysztof Oracz. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

Zmiana cen paliw w trakcie tankowania. "Sytuacja kuriozalna"

Moto

Zmiana cen paliw w trakcie tankowania. "Sytuacja kuriozalna"

13 marca 2022, 11:22

Moto

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN Turbo

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 7580 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Podano, że w tej liczbie odnotowano 812 ponownych zakażeń. Zmarło 10 osób chorujących na COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Polska

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

13 marca 2022, 10:38

Polska

Autor:
ft,
momo
//now
Źródło:
tvn24.pl

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w miejscowości Wola Łącka. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Zginęli kierowcy obu aut w wieku 19 i 20 lat. Dwie osoby zostały ranne.

Czołowe zderzenie pod Płockiem. Nie żyją dwaj młodzi kierowcy

Ulice

Czołowe zderzenie pod Płockiem. Nie żyją dwaj młodzi kierowcy

13 marca 2022, 9:22

Ulice

Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

W leżącym w północnej części Iraku mieście Irbil, będącym stolicą Kurdyjskiego Okręgu Autonomicznego, doszło w sobotę do ataku rakietowego. O ostrzale poinformował gubernator prowincji Irbil. Kierownictwo brygady antyterrorystycznej przekazało, że na miasto spadło łącznie 12 pocisków. "Pociski zostały wystrzelone spoza terytorium Iraku i Kurdystanu, ze wschodu" - zaznaczono w komunikacie.

Atak rakietowy na Irbil w irackim Kurdystanie

Świat

Atak rakietowy na Irbil w irackim Kurdystanie

13 marca 2022, 7:56

Świat

Autor:
mjz//now
Źródło:
PAP, Reuters

Trwa osiemnasta doba inwazji Rosji na Ukrainę. W nocy z soboty na niedzielę w Kijowie rozległ się alarm przeciwlotniczy. Władze stolicy Ukrainy wezwały mieszkańców do natychmiastowego udania się do schronów. Nad ranem rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na międzynarodowe centrum sił pokojowych i bezpieczeństwa w okolicach Jaworowa w obwodzie lwowskim. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

13 marca 2022, 5:25
Aktualizacja: 13 marca 2022, 7:04

Świat

Aktualizacja:
Autor:
mjz//now
Źródło:
PAP, Reuters, Interfax-Ukraina

Nagranie z kamery monitoringu pokazuje moment bombardowania osiedla mieszkalnego w Mikołajowie na południu Ukrainy.

Ukraina, Mikołajów. Bombardowanie osiedla mieszkalnego, nagranie z monitoringu

Świat

Ukraina, Mikołajów. Bombardowanie osiedla mieszkalnego, nagranie z monitoringu

12 marca 2022, 21:32

Świat

Autor:
ads/pm
Źródło:
Reuters

W "Faktach po Faktach" o obrazach wojny i dramacie Ukraińców, o tym, jak to wygląda z bliska opowiedzieli dziennikarze "Faktów" TVN i TVN24, którzy wrócili z Ukrainy: reporter Wojciech Bojanowski, operator Kamil Struzik, a także producent projektów specjalnych TVN24 Marcin Piankowski.

Reporterzy TVN i TVN24 wrócili z Ukrainy. "Zadaniowość trochę ratuje, ale nie jest tak, że to nie zostaje w głowie. Zostaje"

Polska

Reporterzy TVN i TVN24 wrócili z Ukrainy. "Zadaniowość trochę ratuje, ale nie jest tak, że to nie zostaje w głowie. Zostaje"

12 marca 2022, 20:47

Polska

Autor:
akw/pm
Źródło:
TVN24

Trwa osiemnasta doba inwazji Rosji na Ukrainę. Obecność generałów tak blisko frontu sugeruje, że sytuacja militarna dla Rosji nie jest dobra - ocenił Edward Stringer, brytyjski marszałek lotnictwa. - Jeśli straciliśmy trzech generałów, a twierdzimy, że straciliśmy tylko około 500 żołnierzy, to coś tu się nie zgadza - mówił.

Brytyjski marszałek lotnictwa: obecność generałów na froncie sugeruje, że sprawy dla Rosji idą źle

Najnowsze

Brytyjski marszałek lotnictwa: obecność generałów na froncie sugeruje, że sprawy dla Rosji idą źle

13 marca 2022, 5:56

Najnowsze

Autor:
MAK//now
Źródło:
PAP
"Spóźnili się na Dziadka Mroza" i teraz grzęzną, ale wciąż są groźni. Co dzieje się poza Kijowem?

Premium

"Spóźnili się na Dziadka Mroza" i teraz grzęzną, ale wciąż są groźni. Co dzieje się poza Kijowem?

12 marca 2022, 18:52
Rafał
Lesiecki

Premium

Autor:
Rafał
Lesiecki
Źródło:
tvn24.pl
Premium

W pobliżu Kijowa doszło do zasadzki i ataku ukraińskich sił na rosyjską kolumnę wojskową. Jeden z czołgów został trafiony pociskiem. Na nagraniu widać zjeżdzające z drogi rosyjskie pojazdy wojskowe oraz uciekających żołnierzy. - Ta sytuacja świadczy o kompletnym braku profesjonalizmu i indolencji wojskowej ze strony Rosjan - ocenił w TVN24 pułkownik Maciej Matysiak.

Zasadzka i atak ukraińskich sił na rosyjską kolumnę wojskową. "Kompletny brak profesjonalizmu"

Świat

Zasadzka i atak ukraińskich sił na rosyjską kolumnę wojskową. "Kompletny brak profesjonalizmu"

12 marca 2022, 9:32

Świat

Autor:
momo/dap
Źródło:
TVN24, Militaryland.net, PAP

Koncert charytatywny, którego celem będzie zebranie jak najwyższej kwoty na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, odbędzie się 20 marca w Łodzi. Całkowity dochód z wydarzenia zostanie przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej, która prowadzi szeroko zakrojone działania pomocowe. Na scenie pojawią się artyści zarówno polscy, jak i ukraińscy.

"Razem z Ukrainą" - koncert charytatywny w Łodzi

Polska

"Razem z Ukrainą" - koncert charytatywny w Łodzi

11 marca 2022, 19:20

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN

Na spotkaniu Agaty Kornhauser-Dudy z uchodźcami z Ukrainy w Brańszczyku tłumaczem był oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji Mateusz Piskorski - podała Wirtualna Polska. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot pytany o to spotkanie oświadczył, że Kancelaria Prezydenta nie była jego organizatorem. Zapewnił, że KPRP po potwierdzeniu jego tożsamości przekazała sprawę odpowiednim służbom.

"Człowiek oskarżony o szpiegostwo był tłumaczem pierwszej damy". Odpowiedź Kancelarii Prezydenta

Polska

"Człowiek oskarżony o szpiegostwo był tłumaczem pierwszej damy". Odpowiedź Kancelarii Prezydenta

12 marca 2022, 19:11

Polska

Autor:
akw/pm
Źródło:
Wirtualna Polska, PAP

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

Najnowsze

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

Najnowsze

Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy weszła w życie. Od najbliższej środy, 16 marca ruszy przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy. "Pierwszą osobą której nadano PESEL w nowej procedurze dla gości z Ukrainy została pani Oksana ze Starokonstantynowa" - poinformował Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od środy będzie można również składać wnioski o refinansowanie kosztów pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Oksana ze Starokonstantynowa jako pierwsza ma już numer PESEL. Nowe przepisy dla uchodźców

Z kraju

Oksana ze Starokonstantynowa jako pierwsza ma już numer PESEL. Nowe przepisy dla uchodźców

13 marca 2022, 8:41
Aktualizacja: 13 marca 2022, 11:48

Z kraju

Aktualizacja:
Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

We Florencji odbyła się wielotysięczna manifestacja antywojenna, w trakcie której połączono się z metropoliami w Europie, w tym z Warszawą, oraz z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. - To nie tylko wojna przeciwko Ukraińcom, ale też przeciwko łączącym nas wartościom Zachodu - mówił. Do uczestników wiecu zwrócił się również w telełączeniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Tłumy na manifestacji we Florencji, Zełenski i Trzaskowski przemawiali przez telemost

Świat

Tłumy na manifestacji we Florencji, Zełenski i Trzaskowski przemawiali przez telemost

13 marca 2022, 8:28

Świat

Autor:
mjz//now
Źródło:
PAP

Сервіс Player зробить доступними безкоштовно та без реєстрації найкращі мультфільми з українським дубляжем та субтитрами українською мовою. До збірки «Казки по-українськи» увійшли «Дора пізнає світ», «Щенячий патруль» та «Губка Боб Квадратні Штани».

Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

TVN24 po ukraińsku

Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

11 marca 2022, 14:13

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред
Źródło:
tvn24.pl

Державна початкова школа за місцем проживання дитини з України прийняти дитину зобов’язана. Інші державні початкові та середні школи зроблять це, якщо є вільні місця. Якщо у обраному закладі місь немає, потрібно звернутися до органу самоврядування (гміни) – там повинні допомогти. Станом на 11 березня до польських шкіл прийняли приблизно 24 тис. дітей, які втекли від війни в Україні.

Як записати дитину з України до польської школи або дитячого садочка?

TVN24 po ukraińsku

Як записати дитину з України до польської школи або дитячого садочка?

12 marca 2022, 13:48

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Justyna
Suchecka,
Ред
Źródło:
tvn24.pl

TVN Grupa Discovery i Polska Akcja Humanitarna podjęły współpracę, aby pomóc uciekającym przed wojną oraz osobom wciąż potrzebującym wsparcia w Ukrainie. Grupa jako patron medialny wspomoże PAH w długofalowym zbieraniu funduszy na kluczowe w perspektywie kolejnych miesięcy działania pomocowe.

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

Polska

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

9 marca 2022, 20:06

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Sobota jest siedemnastym dniem ataku Rosji na Ukrainę. W tym dniu została podjęta kolejna próba ewakuacji mieszkańców z miast zajętych przez wojska rosyjskie. Władze obwodu kijowskiego poinformowały, że sytuacja jest trudna, a siły rosyjskie wciąż atakują na obszarach, gdzie powstały korytarze humanitarne w celu wywiezienia ludzi i dostarczenia pomocy.

14 korytarzy humanitarnych w celu wywiezienia ludzi z okupowanych miast. "Prawie wszystkie zostały uruchomione"

Świat

14 korytarzy humanitarnych w celu wywiezienia ludzi z okupowanych miast. "Prawie wszystkie zostały uruchomione"

12 marca 2022, 15:14

Świat

Autor:
tas//rzw
Źródło:
PAP, tvn24.pl

W porcie w Trieście włoska Gwardia Finansowa zatrzymała jacht rosyjskiego miliardera Andrieja Melniczenki - poinformowało biuro premiera Włoch. Superżaglowiec wart jest 530 milionów euro. Jego zatrzymanie to krok w ramach zamrażania majątku oligarchów z Rosji, objętych sankcjami Unii Europejskiej.

Superżaglowiec rosyjskiego miliardera zatrzymany w Trieście

Ze świata

Superżaglowiec rosyjskiego miliardera zatrzymany w Trieście

12 marca 2022, 9:48

Ze świata

Autor:
FC,
mb/ams
Źródło:
Reuters, PAP