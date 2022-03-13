Управління захисту прав споживачів запустило гарячу лінію українською мовою

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Державна початкова школа за місцем проживання дитини з України прийняти дитину зобов’язана. Інші державні початкові та середні школи зроблять це, якщо є вільні місця. Якщо у обраному закладі місь немає, потрібно звернутися до органу самоврядування (гміни) – там повинні допомогти. Станом на 11 березня до польських шкіл прийняли приблизно 24 тис. дітей, які втекли від війни в Україні.