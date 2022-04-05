УВКБ ООН пропонує фінансову допомогу біженцям з України в Польщі. Як отримати підтримку?

Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) пропонує короткострокову матеріальну допомогу біженцям з України в Польщі. Особи, які мають на це право право, можуть отримувати на місяць приблизно 700 злотих і приблизно 600 злотих на іншого члена родини. Дізнайтеся, як отримати допомогу.

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Короткострокову матеріальну допомогу УВКБ ООН надає з березня. Програма не пов’язана з іншими проектами підтримки біженців з України в Польщі, в тому числі з реєстрацію номера PESEL. УВКБ ООН не реєструє біженців і не надає статус біженця. Як зазначає агентство, програма призначена лише для надання гуманітарної допомоги.

– Завдяки готівці саме ті люди, яким ми допомагаємо, можуть самостійно вирішити, що найбільше потрібно – пояснив Ендрю Хопкінс, керівник відділу цифрової ідентифікації та реєстрації УВКБ ООН, який перебуває в Польщі, щоб допомогти створити центри обліку готівки, таких як у Варшаві.

Скільки грошей можна отримати за програмою?

УВКБ ООН повідомляє, що ті, хто має право на допомогу, можуть отримувати приблизно 700 злотих на місяць плюс приблизно 600 злотих на кожного іншого члена сім’ї (точна сума залежить від поточного курсу долара). Членів родини, яким призначають допомогу може бути до чотирьох на одну родину.

Домогосподарство має право на максимум 2540 злотих на місяць.

Фінансова допомога надається один раз на місяць протягом не менше трьох місяців.

Хто може отримати допомогу?

Програма спрямована на підтримку біженців з України, які прибули до Польщі 24 лютого 2022 року або пізніше. Як зазначає УВКБ ООН, вам не потрібно бути громадянином України, щоб отримати допомогу, але ви повинні довести, що ви перебували в Україні легально.

"Для одного члена сім’ї достатньо перетнути кордон 24 лютого або після цієї дати. Діти мають бути в супроводі опікуна/законного опікуна" – читаємо на сайті.

Як отримати допомогу?

Деталі реєстрації в програмі публікують на офіційному веб-сайті УВКБ ООН. Наразі там можна знайти форму, яку потрібно заповнити, ввівши номер телефону. Коли з’являється вільна дата, агентство надсилає SMS із запрошенням відвідати один із центрів.

Пункти реєстрації відкриті у Варшаві, але планується відкриття пунктів і в інших містах. Наразі у Варшаві є один Центр готівкових прийомів: Kamionkowska 11, 03-805 Warszawa. Пункт працює з неділі по п’ятницю з 8:00 до 16:00. Зачинений лише в суботу.

Перед приходом до центру необхідно записатися на прийом. Усі уповноважені члени сім’ї повинні особисто прибути до органу реєстрації.

При собі необхідно мати паспорт, посвідчення особи або інший документ, який підтверджує вашу особу. Також потрібно взяти з собою будь-який документ, що підтверджує дату в’їзду до Польщі. Усі дорослі в родині повинні мати польський номер мобільного телефону. Ви не можете обмінюватися номерами телефону між різними дорослими або різними родинами.

Як відбувається реєстрація?

Реєструючись у Програмі фінансової допомоги УВКБ ООН, ви повинні надати відбитки пальців. «Реєстрація відбитків пальців допоможе захистити ваш унікальний доступ до фінансової допомоги та уникнути шахрайства. Тому що іншій особі дуже важко підробити відбитки і видати себе за вас. УВКБ ООН не бере відбитки пальців для реєстрації як біженця чи визначення статусу біженця. Використовує їх винятково для надання гуманітарної допомоги. Вся інформація про вас, включно з відбитками пальців, зберігатиметься в захищеній базі даних УВКБ.

Після реєстрації відповідна особа одразу отримує унікальний пароль, який не можна розголошувати. "Принаймні через день після реєстрації: ви отримаєте SMS з унікальним номером BLIK та інформацією про суму допомоги. Якщо ви зареєструєтесь у п’ятницю, то SMS отримаєте не раніше понеділка. Протягом 7 днів потрібно зняти гроші. Це можна зробити через більшість банкоматів у Польщі (Santander Bank, PKO BP, Millenium, BNP Paribas, mBank, ING, SGB, Euronet, Planet Cash). Ви можете використати код BLIK лише один раз протягом 7 днів після його отримання. Ви повинні зняти всю суму" - читаємо на сайті.

Раз на місяць особа, якій призначена допомога, буде отримуваьти черговий SMS з новим кодом BLIK, який дозволить зняти наступну виплату, і так триватиме мінімум три місяці.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl