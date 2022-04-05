TVN24 | TVN24 po ukraińsku

УВКБ ООН пропонує фінансову допомогу біженцям з України в Польщі. Як отримати підтримку?

5 kwietnia 2022, 21:19

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Ukraińska psycholożka o skutecznej pomocy uchodźcom
Ukraińska psycholożka o skutecznej pomocy uchodźcomTVN24
wideo 2/5
TVN24Ukraińska psycholożka o skutecznej pomocy uchodźcom

Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) пропонує короткострокову матеріальну допомогу біженцям з України в Польщі. Особи, які мають на це право право, можуть отримувати на місяць приблизно 700 злотих і приблизно 600 злотих на іншого члена родини. Дізнайтеся, як отримати допомогу.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Короткострокову матеріальну допомогу УВКБ ООН надає з березня. Програма не пов’язана з іншими проектами підтримки біженців з України в Польщі, в тому числі з реєстрацію номера PESEL. УВКБ ООН не реєструє біженців і не надає статус біженця. Як зазначає агентство, програма призначена лише для надання гуманітарної допомоги.

– Завдяки готівці саме ті люди, яким ми допомагаємо, можуть самостійно вирішити, що найбільше потрібно – пояснив Ендрю Хопкінс, керівник відділу цифрової ідентифікації та реєстрації УВКБ ООН, який перебуває в Польщі, щоб допомогти створити центри обліку готівки, таких як у Варшаві.

Скільки грошей можна отримати за програмою?

УВКБ ООН повідомляє, що ті, хто має право на допомогу, можуть отримувати приблизно 700 злотих на місяць плюс приблизно 600 злотих на кожного іншого члена сім’ї (точна сума залежить від поточного курсу долара). Членів родини, яким призначають допомогу може бути до чотирьох на одну родину. 

Домогосподарство має право на максимум 2540 злотих на місяць.

Фінансова допомога надається один раз на місяць протягом не менше трьох місяців.

Хто може отримати допомогу?

Програма спрямована на підтримку біженців з України, які прибули до Польщі  24 лютого 2022 року або пізніше. Як зазначає УВКБ ООН, вам не потрібно бути громадянином України, щоб отримати допомогу, але ви повинні довести, що ви перебували в Україні легально.

"Для одного члена сім’ї достатньо перетнути кордон 24 лютого або після цієї дати. Діти мають бути в супроводі опікуна/законного опікуна" – читаємо на сайті.

Як отримати допомогу?

Деталі реєстрації в програмі публікують на офіційному веб-сайті УВКБ ООН. Наразі там можна знайти форму, яку потрібно заповнити, ввівши номер телефону. Коли з’являється вільна дата, агентство надсилає SMS із запрошенням відвідати один із центрів.

Пункти реєстрації відкриті у Варшаві, але планується відкриття пунктів і в інших містах. Наразі у Варшаві є один Центр готівкових прийомів: Kamionkowska 11, 03-805 Warszawa. Пункт працює з неділі по п’ятницю з 8:00 до 16:00. Зачинений лише в суботу.

Перед приходом до центру необхідно записатися на прийом. Усі уповноважені члени сім’ї повинні особисто прибути до органу реєстрації.

При собі необхідно мати паспорт, посвідчення особи або інший документ, який підтверджує вашу особу. Також потрібно взяти з собою будь-який документ, що підтверджує дату в’їзду до Польщі. Усі дорослі в родині повинні мати польський номер мобільного телефону. Ви не можете обмінюватися номерами телефону між різними дорослими або різними родинами.

Як відбувається реєстрація?

Реєструючись у Програмі фінансової допомоги УВКБ ООН, ви повинні надати відбитки пальців. «Реєстрація відбитків пальців допоможе захистити ваш унікальний доступ до фінансової допомоги та уникнути шахрайства. Тому що іншій особі дуже важко підробити відбитки і видати себе за вас.  УВКБ ООН не бере відбитки пальців для реєстрації як біженця чи визначення статусу біженця. Використовує їх винятково для надання гуманітарної допомоги. Вся інформація про вас, включно з відбитками пальців, зберігатиметься в захищеній базі даних УВКБ.

Після реєстрації відповідна особа одразу отримує унікальний пароль, який не можна розголошувати. "Принаймні через день після реєстрації: ви отримаєте SMS з унікальним номером BLIK та інформацією про суму допомоги. Якщо ви зареєструєтесь у п’ятницю, то SMS отримаєте не раніше понеділка. Протягом 7 днів потрібно зняти гроші. Це можна зробити через  більшість банкоматів у Польщі (Santander Bank, PKO BP, Millenium, BNP Paribas, mBank, ING, SGB, Euronet, Planet Cash). Ви можете використати код BLIK лише один раз протягом 7 днів після його отримання. Ви повинні зняти всю суму" - читаємо на сайті.

Раз на місяць особа, якій призначена допомога, буде отримуваьти черговий SMS з новим кодом BLIK, який дозволить зняти наступну виплату, і так триватиме мінімум три місяці. 

Детальніше про програму фінансової допомоги УВКБ ООН – на офіційному веб-сайті.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації

Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Tagi:
Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

W Moskwie, w pobliżu Kremla, nieznany aktywista przeprowadził kilka akcji przeciwko zbrodniom popełnianym przez żołnierzy rosyjskich na cywilach w Buczy pod Kijowem. Zdjęcia opublikował na Twitterze i Telegramie niezależny rosyjski portal Chołod.

Samotny aktywista, związane ręce. Akcja "Bucza" w pobliżu Kremla

Świat

Samotny aktywista, związane ręce. Akcja "Bucza" w pobliżu Kremla

5 kwietnia 2022, 20:20

Świat

Autor:
tas/adso
Źródło:
Radio Swoboda, UNIAN, PAP

Julia Tymoszenko, była premier Ukrainy, liderka partii Batkiwszczyna, mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24, iż "Bucza jest tragicznym dowodem, że Federacja Rosyjska to kraj złoczyńca". Dodała, że Rosjanie "podjęli taką decyzję, żeby całkowicie zniszczyć naród ukraiński drogą ludobójstwa". - My jako kraj nie możemy dzisiaj przyjąć żadnego ultimatum w tak zwanych rozmowach pokojowych - podkreśliła.

Julia Tymoszenko: nie możemy przyjąć żadnego ultimatum w tak zwanych rozmowach pokojowych

Świat

Julia Tymoszenko: nie możemy przyjąć żadnego ultimatum w tak zwanych rozmowach pokojowych

5 kwietnia 2022, 20:14

Świat

Autor:
mjz/adso
Źródło:
TVN24

Czołg M1A2 Abrams ma już ponad 40 lat, ale ciągle jest modernizowany. Walnie przyczynił się do zwycięstw Stanów Zjednoczonych w obu wojnach w Zatoce Perskiej. Uchodzi za czołg bardzo dobrze chroniący swoją załogę, ale i paliwożerny. Teraz trafi na uzbrojenie Wojska Polskiego, jako pierwszych sił zbrojnych w Europie. Czym jest ta maszyna? Wyjaśniamy.

Czołgi M1A2 Abrams dla Polski. Służą w US Army, triumfowały w wojnach na pustyni. Czym są?

Polska

Czołgi M1A2 Abrams dla Polski. Służą w US Army, triumfowały w wojnach na pustyni. Czym są?

5 kwietnia 2022, 21:55

Polska

Autor:
Rafał
Lesiecki
Źródło:
tvn24.pl

USA przekażą Ukrainie drony kamikadze Switchblade 600, które są wyposażone w głowice przeciwpancerne - powiedział szef Pentagonu Lloyd Austin. Dodał, że wysłanie tej broni nastąpi jak najszybciej. Najwyższy rangą amerykański wojskowy generał Mark Milley ocenił, że wojna na Ukrainie może potrwać lata.

Szef Pentagonu: wyślemy na Ukrainę drony z głowicami przeciwpancernymi

Świat

Szef Pentagonu: wyślemy na Ukrainę drony z głowicami przeciwpancernymi

5 kwietnia 2022, 21:11

Świat

Autor:
pp/adso
Źródło:
PAP

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do członków rodzin zapisane na ciałach dzieci - tak ukraińscy rodzice próbują zadbać o własne dzieci, gdyby sami zginęli - mówił we wtorek przed parlamentem Hiszpanii prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W mediach społecznościowych jedna z mam opublikowała zdjęcie swojej córki z wypisanymi długopisem na ciele informacjami. Jak powiedziała - zrobiła to pierwszego dnia wojny. Chciała, żeby w razie jej śmierci, kiedyś córka dowiedziała się, kim jest i kim byli jej rodzice.

Imię, nazwisko, numery telefonów na plecach dziecka. Wołodymyr Zełenski: wiecie, dlaczego matki to robią?

Świat

Imię, nazwisko, numery telefonów na plecach dziecka. Wołodymyr Zełenski: wiecie, dlaczego matki to robią?

5 kwietnia 2022, 20:37

Świat

Autor:
akr/adso
Źródło:
tvn24.pl, TVN24, "Evening Standard"

Viktor Orban powinien być pariasem w europejskiej polityce - ocenił w "Kropce nad i" Szymon Hołownia, komentując postawę premiera Węgier wobec wojny w Ukrainie. Lider partii Polska 2050 Szymona Hołowni odniósł się też do zachowania rządzących w Polsce. - Nadal myślą, że mogą kontynuować tę swoją politykę jechania na dwóch koniach naraz. Trochę Bruksela, a trochę Budapeszt - powiedział.

Szymon Hołownia: Nie można dzisiaj patrzeć na to, co robi Orban. On się opowiedział po stronie bandyty

Polska

Szymon Hołownia: Nie można dzisiaj patrzeć na to, co robi Orban. On się opowiedział po stronie bandyty

5 kwietnia 2022, 20:55

Polska

Autor:
akr/tr
Źródło:
TVN24

Unia Europejska dyskutuje na temat nałożenia sankcji na córki Władimira Putina - poinformowała agencja Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. O takiej możliwości pisze również "The Wall Street Journal". Chodzi o dwie "oficjalne" córki z pierwszego małżeństwa prezydenta Rosji z Ludmiłą Szkriebniową.

Bloomberg: unijne sankcje mogą objąć córki Putina

Ze świata

Bloomberg: unijne sankcje mogą objąć córki Putina

5 kwietnia 2022, 20:35

Ze świata

Autor:
mb/ams
Źródło:
Bloomberg

Paweł Reszka z "Polityki" mówił w "Tak jest" w TVN24 o tym, co widział w ostatnich dniach w podkijowskich miejscowościach, z których wycofali się Rosjanie. - W Buczy jest ciągle dużo ciał - podkreślił. - Brodzianka robi również wstrząsające wrażenie, bo miasto jest totalnie zbombardowane - wskazywał.

Paweł Reszka o Buczy i Borodziance. "Widać, że tam dochodziło do morderstw"

Świat

Paweł Reszka o Buczy i Borodziance. "Widać, że tam dochodziło do morderstw"

5 kwietnia 2022, 21:00

Świat

Autor:
akr/adso
Źródło:
TVN24

Trwa 41. doba rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rzeczniczka praw człowieka Ukrainy Ludmyła Denysowa przekazała, że ukraińskie żołnierki, które trafiły do rosyjskiej niewoli, były poddawane torturom i brutalnemu traktowaniu. Kobiety musiały rozbierać się do naga, obcinano im włosy, niektóre zmuszano do udziału w propagandowych materiałach. W czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, łącząc się z dyplomatami, powiedział, że cywile na okupowanych przez Rosjan terenach byli celowo mordowani. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg, przemawiając w kwaterze głównej NATO w Brukseli powiedział, że Rosja szykuje się do ataku na wschodzie Ukrainy i całkowitego zajęcia Donbasu. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka: żołnierki, które trafiły do rosyjskiej niewoli, były torturowane

Świat

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka: żołnierki, które trafiły do rosyjskiej niewoli, były torturowane

5 kwietnia 2022, 5:10
Aktualizacja: 5 kwietnia 2022, 20:15

Świat

Aktualizacja:
Autor:
mjz,
pp
Źródło:
TVN24

"Rosyjskie wojska opuściły obwód kijowski, ale ich sprzęt nie" - ironizują ukraińskie media, pokazując "trofea wojenne". Sprzęt został pozostawiony także w obwodach czernihowskim i sumskim, skąd wcześniej wycofali się Rosjanie. Wtorek jest 41. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

Rosjanie się wycofali, sprzęt pozostał 

Świat

Rosjanie się wycofali, sprzęt pozostał 

5 kwietnia 2022, 18:12

Świat

Autor:
tas/kg
Źródło:
tvn24, 5.ua

Szefowa Komisji Europejskiej poinformowała, że zapadła już decyzja o sięgnięciu wobec Węgier po "mechanizm warunkowości". - Teraz wyślemy pismo z formalnym powiadomieniem do Budapesztu – powiedziała von der Leyen. Dodała, że Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu UE, już poinformował o tym władze węgierskie. – To uruchamia procedurę, która ma określone terminy, więc ten proces już się zaczyna – podkreśliła von der Leyen.

KE rozpoczyna postępowanie "pieniądze za praworządność" wobec Węgier

Ze świata

KE rozpoczyna postępowanie "pieniądze za praworządność" wobec Węgier

5 kwietnia 2022, 18:48

Ze świata

Autor:
/ams
Źródło:
Reuters, DW

Wołodymyr Zełenski, przemawiając podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, mówił o rosyjskich zbrodniach w Buczy pod Kijowem i w innych miastach. Relacjonował, że "cywile byli miażdżeni czołgami". Odnosząc się do ataku Rosji, dodał, że "mamy do czynienia z państwem, które zamieniło weto w Radzie Bezpieczeństwa w prawo do zabijania". Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał do przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie zbrodni w Buczy.

Wołodymyr Zełenski na Radzie Bezpieczeństwa ONZ: cywile byli miażdżeni czołgami

Świat

Wołodymyr Zełenski na Radzie Bezpieczeństwa ONZ: cywile byli miażdżeni czołgami

5 kwietnia 2022, 17:47

Świat

Autor:
mjz/adso
Źródło:
Reuters, PAP

Szef obwodu mikołajowskiego Witalij Kim udostępnił we wtorek nagranie z kamer monitoringu. Pokazuje dziedziniec szpitala dziecięcego, gdzie eksplodował rosyjski pocisk. Wtorek jest 41. dniem ataku Rosji na Ukrainie. Położony na południu kraju Mikołajów jest bombardowany od początku inwazji zbrojnej.

Pocisk spada na dziedziniec szpitala dziecięcego, tuż obok karetki. Nagranie z Mikołajowa 

Świat

Pocisk spada na dziedziniec szpitala dziecięcego, tuż obok karetki. Nagranie z Mikołajowa 

5 kwietnia 2022, 16:18

Świat

Autor:
tas/kg
Źródło:
Ukraińska Prawda, 5.ua, tvn24.pl

Generał Grzegorz Grodzki nie jest już dowódcą 6. Brygady Powietrznodesantowej. "Pomimo pasji, wyrzeczeń i pracy ponad miarę, zmuszony dziś jestem przekazać sztandar, bo polityka wmieszała się w nasze spadochroniarskie życie. Mam nadzieję i wierzę, że prawdziwi winni dopuszczenia do obecnej sytuacji poniosą za to odpowiedzialność" - takie słowa napisał w księdze pamiątkowej brygady.

6. Brygada Powietrznodesantowa bez gen. Grodzkiego. "Wierzę, że prawda obroni się sama"

Polska

6. Brygada Powietrznodesantowa bez gen. Grodzkiego. "Wierzę, że prawda obroni się sama"

5 kwietnia 2022, 16:48

Polska

Autor:
Robert
Zieliński,
Rafał
Lesiecki
Źródło:
tvn24.pl

W środę Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści spodziewają się siódmej z rzędu podwyżki - o 50 lub 75 punktów bazowych. Już teraz stawki WIBOR 3M i 6M, od których zależy oprocentowanie kredytów, są jednak dużo wyższe niż obecny poziom stóp procentowych.

Raty kredytów mieszkaniowych w górę. W ciągu kilku miesięcy nawet o 60 procent

Pieniądze

Raty kredytów mieszkaniowych w górę. W ciągu kilku miesięcy nawet o 60 procent

5 kwietnia 2022, 17:41

Pieniądze

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Polska kupiła w 2021 roku 9,924 miliarda metrów sześciennych gazu z kierunku wschodniego - wynika z informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To o 863 miliony metrów sześciennych więcej niż rok wcześniej i jednocześnie najwyższy poziom od 2016 roku.

Ile gazu kupiła Polska z Rosji? Dane ministerstwa

Z kraju

Ile gazu kupiła Polska z Rosji? Dane ministerstwa

5 kwietnia 2022, 19:33

Z kraju

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Irlandzki dziennik "The Irish Mirror" poinformował we wtorek, że ambasada Rosji w Dublinie skarży się na brak paliwa i ciepłej wody. W tej sprawie placówka wysłała list do szefa irlandzkiej dyplomacji Simona Coveneya. Narzeka w nim na firmy, które odmawiają realizacji dostaw.

Świat

Media: w rosyjskiej ambasadzie w Dublinie zaczyna brakować paliwa do ogrzewania i ciepłej wody

5 kwietnia 2022, 13:42

Świat

Autor:
tas/kg
Źródło:
PAP, irishmirror.ie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało poradnik zatytułowany "Bądź gotowy!", w którym zebrano zestaw wskazówek dotyczących tego, jak zachować się w razie kryzysu lub wojny i jak przygotować się na taką sytuację.

Jak zachować się w czasie kryzysu i wojny. Poradnik RCB

Polska

Jak zachować się w czasie kryzysu i wojny. Poradnik RCB

5 kwietnia 2022, 12:05

Polska

Autor:
ads\mtom
Źródło:
tvn24.pl, RCB

Ukraińcy odbili Irpień, miasto niedaleko Kijowa. Jak poinformowała rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa, znaleziono tam ciała dzieci młodszych niż 10 lat ze śladami gwałtu i tortur. Według przekazanych przez nią danych od początku rosyjskiej agresji na Ukrainie zginęło co najmniej 165 dzieci.

Rzeczniczka praw człowieka: w Irpieniu znaleziono ciała małych dzieci ze śladami tortur

Świat

Rzeczniczka praw człowieka: w Irpieniu znaleziono ciała małych dzieci ze śladami tortur

5 kwietnia 2022, 14:46

Świat

Autor:
ads/kg
Źródło:
PAP

Franciszek regularnie odnosi się do brutalności wojny. Nawołuje do wstrzymania bombardowania i pracy na rzecz pokoju. Jego ostatni wpis na ten temat - a właściwie jego ostatnie zdanie - wywołał kontrowersje. Papież napisał, że "wszyscy jesteśmy winni". - Nie ma wątpliwości, po której stronie bije jego serce. Niejednokrotnie mówił o cierpieniu narodu ukraińskiego - komentował ten wpis Tomasz Krzyżak z "Rzeczpospolitej". Publicysta Tomasz Terlikowski mówił, że "teologicznie do pewnego stopnia grzech każdego przyczynia się do wojny".

Papież napisał, że "wszyscy jesteśmy winni". "Bardzo nieszczęśliwy komunikacyjnie skrót"

Świat

Papież napisał, że "wszyscy jesteśmy winni". "Bardzo nieszczęśliwy komunikacyjnie skrót"

5 kwietnia 2022, 16:52

Świat

Autor:
akw,
akr/kg
Źródło:
tvn24.pl, "Więź"

Minister spraw zagranicznych Izraela Jair Lapid potępił działania Rosjan w Ukrainie. "Siły rosyjskie popełniły zbrodnie wojenne na bezbronnej ludności cywilnej" - napisał we wtorek. Wcześniej tego dnia premier Izraela Naftali Bennett opowiadał o "cierpieniu obywateli Ukrainy", ale zbrodni z Buczy nie powiązał bezpośrednio z Rosjanami - zauważa Reuters.

Szef izraelskiej dyplomacji potępił zbrodnie Rosjan w Buczy. Premier o Rosjanach nie wspomniał

Świat

Szef izraelskiej dyplomacji potępił zbrodnie Rosjan w Buczy. Premier o Rosjanach nie wspomniał

5 kwietnia 2022, 18:54

Świat

Autor:
mjz/adso
Źródło:
Reuters, PAP

Z jednej strony Rosja, z drugiej wróg, który jej zagraża. Kiedyś były to hitlerowskie Niemcy, dzisiaj - szeroko pojęty Zachód, z którym trzeba walczyć i za wszelką cenę wygrać. - Reżim na Kremlu gra kartą Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i przygotowuje społeczeństwo do wielkiej konfrontacji - wskazują komentatorzy "The New York Timesa". Największą uwagę Moskwa zwraca na najmłodszych, bo to w nich widzi w przyszłości najbardziej żarliwych zwolenników.

"Za Putinem choćby w ogień". Mają naście lat i wierzą, że o Rosję trzeba się bić. Tego ich nauczyła Junarmia

Świat

"Za Putinem choćby w ogień". Mają naście lat i wierzą, że o Rosję trzeba się bić. Tego ich nauczyła Junarmia

5 kwietnia 2022, 15:18

Świat

Autor:
Bartosz
Żurawicz // az
Źródło:
tvn24.pl, The New York Times

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, oferuje krótkoterminową pomoc materialną dla uchodźców z Ukrainy w Polsce. Uprawnione osoby miesięcznie mogą otrzymać około 700 złotych i około 600 złotych na kolejnego członka rodziny. Sprawdź, jak otrzymać pomoc.

UNHCR oferuje pomoc finansową dla uchodźców z Ukrainy w Polsce. Jak otrzymać wsparcie?

Polska

UNHCR oferuje pomoc finansową dla uchodźców z Ukrainy w Polsce. Jak otrzymać wsparcie?

5 kwietnia 2022, 12:48

Polska

Autor:
MAK/gp
Źródło:
TVN24/ unhcr.org

Wydawnictwo Literackie uruchomiło licytacje, z których cały dochód trafi na pomoc Ukrainie oraz uchodźcom. Kupić można zarówno książki z autografami, jak i przedmioty sentymentalne – kotwę, którą potężna nawałnica strąciła z Giewontu, notatki Szczepana Twardocha i obraz namalowany przez Romę Ligocką.  

Licytacje na pomoc Ukrainie. Kotwa z Giewontu, notatki Twardocha i książki

Kraków

Licytacje na pomoc Ukrainie. Kotwa z Giewontu, notatki Twardocha i książki

5 kwietnia 2022, 17:15

Kraków

Autor:
wini//rzw
Źródło:
TVN24 Kraków

Atak Rosji na Ukrainę, chiński kryzys technologiczny i spadające ceny akcji zepchnęły 329 osób z listy światowych miliarderów "Forbesa" na rok 2022 - podaje magazyn. Mimo światowych perturbacji to najbogatsi ludzie na świecie mają majątek o łącznej wartości 12,7 biliona dolarów. Na liście "Forbesa" jest 2668 osób, w tym ponad 80 Rosjan.

Lista najbogatszych "Forbesa". Z zestawienia zniknęło ponad 30 Rosjan

Ze świata

Lista najbogatszych "Forbesa". Z zestawienia zniknęło ponad 30 Rosjan

5 kwietnia 2022, 17:09

Ze świata

Autor:
/ams
Źródło:
Forbes

Yma Sumac to: octowe drzewo, antropofit, przyprawa kuchni arabskiej czy Słowik Andów? Na to pytanie odpowiadała w "Milionerach" pani Marta Korczak-Ziołkowska.

Pytanie w "Milionerach" o to, czym jest Yma Sumac

Ciekawostki

Pytanie w "Milionerach" o to, czym jest Yma Sumac

5 kwietnia 2022, 21:03

Ciekawostki

Autor:
mkm/adso
Źródło:
Milionerzy TVN