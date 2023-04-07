Укриття в Польщі. Заступник глави МВСіА: пожежна охорона підготувала додаток з адресами

7 kwietnia 2023, 20:48
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Komendant główny PSP o schronach w Polsce
Komendant główny PSP o schronach w PolsceTVN24
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TVN24Komendant główny PSP o schronach w Polsce

Державна пожежна служба підготувала мобільний додаток, який допоможе знайти сховище, укриття або місце тимчасового притулку, - повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацєй Вонсік. У Польщі понад 300 тисяч людей можуть сховатися в сховищах, понад 1,1 мільйона людей - в укриттях  і майже 47 мільйонів людей у ​​тимчасових притулках, - заявив головний командувач Державної пожежної служби, бригадний генерал Анджей Бартковяк.

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На прес-конференції, під час якої були представлені результати інвентаризації сховищ, заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Мацєй Вонсік зазначив, що з боку громадськості неодноразово лунало питання, як громадяни дізнаються, де знайти сховище?

- Пожежна охорона відповіла на це запитання, підготувавши цифровий додаток. З сьогоднішнього дня ця програма буде загальнодоступною на веб-сайті Державної пожежної служби. Додаток, у якому кожен може перевірити відповідну адресу та знайти найближче розташоване сховище, укриття чи місце тимчасового притулку, - сказав Вонсік.

На його думку, додаток є хорошим, універсальним інструментом.  

- Ви можете використовувати його від сьогодні. Сподіваюся, такої потреби, звичайно, не буде, - додав він.

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Вонсік про інвентаризацію сховищ

Мацєй Вонсік повідомив, що інвентаризація тривала з жовтня 2022 року до лютого 2023 року.  

- Це був величезний захід, який проводила Державна пожежна служба. У інвентаризації взяли участь понад 13 тисяч співробітників пожежної служби.  40 відсотків формувань були задіяні в тій чи іншій мірі в усіх підрозділах ДПС, - сказав він.

Він пояснив, що всі будівлі розділені на три категорії: сховища, укриття (тобто негерметичні сховища) і місця тимчасового сховку.

Вонсік застеріг, що інвентаризації підлягали усі приміщення, які належать установам державної влади та місцевого самоврядування, житлово-комунальним громадам і кооперативам, а також суб’єктам господарювання, які здійснюють комунальну діяльність. Не підлягали інвентаризації об'єкти, розташовані в приватній забудові.

Керівник Державної пожежної служби: у місцях тимчасового прихистку можуть сховатися 47 мільйонів людей

Головний командувач ДПС бригадний генерал Анджей Бартковяк заявив, що пожежники були готові до такого завдання.

- Звичайно, це був новий виклик. Він тривав 85 днів, понад 171 тисячу робочих годин, - додав він.

Бартковчк також зазначив, що в Польщі за останні шість-сім десятиліть ніхто не підіймав цю тему.  

- Це перший крок акції, яку ми повинні здійснити в Польщі, - зазначив він.

Бартковяк повідомив, що коли йдеться про так звані  професійні сховища, в них можуть сховатися понад 300 000 людей у ​​нашій країні. Є також 9000 укриттів, де можуть знайти притулок понад 1,1 мільйона людей. - Якщо говорити про місця екстреного сховку, то тут є 224 тисячі місць для майже 47 мільйонів людей, - сказав він.

Він також зазначив, що пожежна служба перевіряла укриття не лише на предмет можливого збройного конфлікту, але й у контексті різних погодних аномалій.  

- Наша статистика показує, що кожного року у нас відбувається багато погодних явищ, які призводять до різних небезпечних ситуацій, - сказав він.

Він зазначив, що на кожного громадянина передбачено 1,5 квадратних метри, і багато з цих місць дійсно в дуже хорошому стані.

Головний командувач Державної пожежної служби сказав, що "найбільше місць для укриття в Сілезії, найменше у Вармії та Мазурах".

Притулок під будівлею Huta WarszawaLeszek Szymański/PAP

Чим відрізняються види укриттів

Він також пояснив різницю між різними типами укриттів.  Місцями тимчасового сховку є підвали, підземні гаражі, школи, церкви - місця, де на думку пожежників, конструкція дозволяє сховатися, наприклад, від погодних катаклізмів. Укриття є негерметичними сховищами, тобто не відповідають характеристикам повноцінного сховища.  Сховища, яких налічується близько двох тисяч, - це повнофункціональні, герметичні укриття, де можна сховатися від більш серйозних загроз.

Бартковяк також розповів про новий, запущений у четвер, додаток, який інформує про укриття.

Він зазначив, що незабаром його можна буде завантажити на телефони Android та iOS.  

- Він перенаправить вас на сторінку, де ви зможете перевірити, де можна сховатися.  Там ви отримаєте інформацію не лише про те, на якій відстані знаходиться місце укриття, а й про те, як швидко туди може дістатися підрозділ Державної пожежної служби чи добровільної пожежної дружини.  Там буде вказано час прибуття та зона діяльності, - пояснив він.

- Ми виходимо з того, що навіть якщо сьогодні багато звернень в цьому додатку, він не буде заблокованим і спокійно працюватиме, - додав він.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

MSWiA
Straż pożarna
Maciej Wąsik
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