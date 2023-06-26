Українці й надалі масово шукають роботу в Польщі. Експертка про "новий тренд"

Українці назвали головну мотивацію для пошуку роботи в Польщі. Для понад третини респондентів основною причиною є вищі заробітки, ніж у їхній країні. Про це свідчать результати дослідження аналітичного центру Gremi Personal.

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Дослідження проводили за допомогою електронного анкетування у квітні та травні 2023 року і воно охопило 1280 зайнятих українців віком від 18 до 60 років. Як додають автори, через півтора року після початку війни українці й надалі масово шукають роботу в нашій країні.

Опитування показує, що 34 відсотків респондентів усвідомлюють, що без роботи вони не можуть функціонувати в суспільстві.

Робота українців у Польщі

Головною мотивацією пошуку роботи в Польщі є вищі, ніж в Україні, заробітки - на це вказали 39 відсотків українців, а 27 відсотків як мотивацію до пошуку роботи в Польщі називають відсутність роботи в Україні.

- Перед початком російської війни українці приїжджали до Польщі переважно на 4-6 місяців, а потім поверталися на батьківщину, щоб решту року прожити на зароблені гроші. Ця тенденція повністю змінилася, - зазначила Анна Джобольда з Gremi Personal.

Вона пояснила, що наразі українці шукають довгострокову роботу, бо розуміють, що через війну вони перебуватимуть у Польщі довше, ніж зазвичай.

- Тому люди зараз більш уважні при пошуку роботи та більш вимогливі до умов праці та проживання. Перенавчання та працевлаштування на більш кваліфіковану роботу - новий тренд, - додала Джобольда.

Дослідження показує, що значна частина біженців сприймає Польщу як транзитний пункт на шляху до Німеччини, Нідерландів або й далі - до Канади. На запитання, чому вони обрали нашу країну, найбільше людей, 24 відсотки, визнали, що через те, що Польща географічно ближче до України, а найменше (6 відсотків) вказали на легкість отримання документів.

П'ята частина (20 відсотків) респондентів зазначили, що мають тут родичів і друзів. Для 17 відсотків важливо, що в Польщі багато українців, а поляки ментально ближчі до українців, особливо в порівнянні з країнами Західної Європи. Хороший рівень заробітку важливий для 13 відсотків. опитаних, а 11 відсотків респондентів вказали, що жити в Польщі дешевше, ніж в інших країнах Європи. У свою чергу 9 відсотків опитаних вважають, що польську легше вивчити, ніж інші мови.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP