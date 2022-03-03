Українсько-польський словничок - основні українські слова та словосполучення польською мовою
Після нападу Росії на Україну тисячі людей, які втікали від війни, прибули до Польщі. Незважаючи на певну схожість української та польської мов, у частини біженців можуть виникнути проблеми зі спілкуванням. Ми публікуємо українсько-польський словник, який містить основні слова, а також фрази, корисні на кордоні чи, наприклад, під час пошуку квартири в оренду
У середу, під час брифінгу для преси на прикордонному переході Медика на Підкарпатті єврокомісари заявили, що вже півмільйона людей перетнули польсько-український кордон. - Із сотень тисяч людей, які хотіли знайти притулок в Європейському Союзі, дві третини приїхали до Польщі, - сказав комісар Янез Ленарчіч.
Українсько-польський розмовник
На кордоні допомогу біженцям надають як представники служб, так і люди, які відчувають потребу подарувати чистий теплий одяг тим, хто втікає з України, або принести їжу та гарячі напої. У деяких випадках проблемою може виявитися мовний бар’єр. Обом сторонам може стати у нагоді українсько-польський розмовник.
на кордоні:
Українсько-польський словничок: на кордоні
Персональні дані:
Українсько-польський словничок: персональні дані
Інформаційні написи:
Українсько-польський словничок: інформаційні написи
Згода і відмова:
Українсько-польський словничок: згода і відмова
числа:
Українсько-польський словничок: числа
Оренда квартири:
Українсько-польський словничок: оренда квартири
Щоденні вислови:
Українсько-польський словничок: щоденні вислови
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP