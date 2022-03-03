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Українсько-польський словничок - основні українські слова та словосполучення польською мовою

3 marca 2022, 20:05

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт
tvn24Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

Після нападу Росії на Україну тисячі людей, які втікали від війни, прибули до Польщі. Незважаючи на певну схожість української та польської мов, у частини біженців можуть виникнути проблеми зі спілкуванням. Ми публікуємо українсько-польський словник, який містить основні слова, а також фрази, корисні на кордоні чи, наприклад, під час пошуку квартири в оренду

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У середу, під час брифінгу для преси на прикордонному переході Медика на Підкарпатті єврокомісари заявили, що вже півмільйона людей перетнули польсько-український кордон. - Із сотень тисяч людей, які хотіли знайти притулок в Європейському Союзі, дві третини приїхали до Польщі, - сказав комісар Янез Ленарчіч.

Українсько-польський розмовник

На кордоні допомогу біженцям надають як представники служб, так і люди, які відчувають потребу подарувати чистий теплий одяг тим, хто втікає з України, або принести їжу та гарячі напої. У деяких випадках проблемою може виявитися мовний бар’єр. Обом сторонам може стати у нагоді українсько-польський розмовник.

на кордоні:

Українсько-польський словничок: на кордоні

Персональні дані:

Українсько-польський словничок: персональні дані

Інформаційні написи:

Українсько-польський словничок: інформаційні написи

Згода і відмова:

Українсько-польський словничок: згода і відмова

числа:

Українсько-польський словничок: числа

Оренда квартири:

Українсько-польський словничок: оренда квартири

Щоденні вислови:

Українсько-польський словничок: щоденні вислови

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

Tagi:
Ukraina
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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mb/dap
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Źródło:
Reuters, PAP

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mjz/kg
Źródło:
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Autor:
ads/tam,kg
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Autor:
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asty,
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mb/dap
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PAP, TVN24 Biznes

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

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Autor:
akw/kg
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Ukraina została zaatakowana przez Rosję 24 lutego. Agresorzy kontrolują coraz większy obszar, ostrzeliwują kolejne cele. Mariupol otoczony jest przez siły rosyjskie, a Chersoń oraz strefa wokół elektrownia atomowej w Czarnobylu zostały przez nie zajęte. Wojska nadal nie przebiły się jednak przez twardy opór Ukraińców między innymi w Kijowie i Charkowie. Ośrodek Studiów Wschodnich śledzi rosyjską inwazję i na mapach pokazuje jej przebieg.

Jak przebiega rosyjska inwazja na Ukrainę? Które miasta i regiony są zajęte przez Rosjan?

Polska

Jak przebiega rosyjska inwazja na Ukrainę? Które miasta i regiony są zajęte przez Rosjan?

3 marca 2022, 15:45

Polska

Autor:
ads,
akr\mtom,
dap
Źródło:
Ośrodek Studiów Wschodnich, PAP

Na Facebooku opublikowano nagranie, na którym widać policjantkę ściągającą niebiesko-żółte wstążeczki, zawieszone na płocie internatu szkoły rosyjskiej. Zachowanie funkcjonariuszki wywołało oburzenie w sieci. Komendant Stołeczny Policji wszczął czynności wyjaśniające.

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3 marca 2022, 15:15
Aktualizacja: 3 marca 2022, 20:41

Najnowsze

Aktualizacja:
Autor:
dg,
kk/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Uchodźca z Ukrainy to gość po ciężkich przejściach. Utracił poczucie bezpieczeństwa, być może przeżył traumę wojenną, może cierpieć na bezsenność, apatię, czasem nawet nie chcieć opiekować się własnymi dziećmi. Co powinien zrobić gospodarz, który zaprosił ukraińską rodzinę do swojego domu? Zapewnić im prywatność, własny pokój, wydzieloną szafę, prywatną półkę w lodówce, ale przede wszystkim mieć pod ręką wsparcie profesjonalistów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

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Polska

Autor:
mag/kg
Źródło:
TVN24

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Ви перейшли межу. Що далі? Перші дні в Польщі - гід

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Ви перейшли межу. Що далі? Перші дні в Польщі - гід

3 marca 2022, 20:05

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

У Польщі діє 27 пунктів прийому біженців з України. До понеділка допомогу в цих пунктах отримали 40 тисяч людей. Реєстрація необов'язкова, але для багатьох прибулих вона може бути корисною. «Ми надамо вам тимчасове житло в Польщі, гарячу їжу, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку», – перераховує деякі форми допомоги Управління у справах іноземців. Реєстрацію можна здійснити в будь-який час після прибуття в нашу країну. Пункти прийому вже працюють у всіх воєводствах.

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TVN24 po ukraińsku

Пункти прийому біженців з України по всій Польщі. Де вони, як працюють, яку допомогу пропонують?

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TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Аби перетнути польсько-український кордон, біженці стоять у черзі до кількох годин. Які кроки вони мають зробити на кордоні та після прибуття до Польщі? Як узаконити перебування? Як отримати державну допомогу? Ми пояснюємо.

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Біженці з України. Що робити після перетину кордону? Документи, транспорт, помешкання, лікар, школа для дитини

2 marca 2022, 16:03

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Maria
Mikołajewska,
red.
Źródło:
TVN24

Кожен, хто шукає притулку, може перетнути україно-польський кордон. Якщо у вас є паспорт або інші документи, наприклад, свідоцтво про народження дитини чи медична документація, то все це варто взяти з собою. Але якщо у вас немає жодних документів, ви також можете легально в’їхати до Польщі або перетнути кордон пішки.

Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

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Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

2 marca 2022, 8:30

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Добровільна пожежна команда з району Домбрівка Мала надала для українських вогнеборців легку пожежну машину. Загалом із Сілезії в Україну виїде 10 автомобілів. Також завершено збір пожежної техніки для наших сусідів, атакованих у четвер  Росією. По всій Польщі збирають пожежну техніку для України.

Допомога польських вогнеборців для пожежників з України

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Допомога польських вогнеборців для пожежників з України

2 marca 2022, 9:19

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Громадяни України, які шукають притулку в Польщі, можуть розраховувати на безкоштовну медичну допомогу. Деякі установи створили «гарячі телефони» за якими можна звертатися українською мовою. Також пропонують психологічну підтримку та роботу. Вища рада адвокатів організовує правову допомогу.

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28 lutego 2022, 9:46

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Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

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Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

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Autor:
red.
Źródło:
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Źródło:
tvn24.pl