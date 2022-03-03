Українсько-польський словничок - основні українські слова та словосполучення польською мовою

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Кожен, хто шукає притулку, може перетнути україно-польський кордон. Якщо у вас є паспорт або інші документи, наприклад, свідоцтво про народження дитини чи медична документація, то все це варто взяти з собою. Але якщо у вас немає жодних документів, ви також можете легально в’їхати до Польщі або перетнути кордон пішки.