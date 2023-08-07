Українське командування: генерал Наєв зустрівся з генералом Пьотровським. Серед тем "найманці Групи Вагнера в Білорусі"

7 sierpnia 2023, 17:20
Autor:
tas//now
Źródło:
tvn24.pl
Wagnerowcy w roli "instruktorów". Szkolą białoruskich żołnierzy
Wagnerowcy w roli "instruktorów". Szkolą białoruskich żołnierzy Ministerstwo Obrony Białorusi/Telegram
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Ministerstwo Obrony Białorusi/Telegram Wagnerowcy w roli "instruktorów". Szkolą białoruskich żołnierzy

Командування Об’єднаних збройних сил України - тобто армії та добровольчих підрозділів - у понеділок повідомило, що командувач цього формування генерал Сергій Наєв зустрівся з оперативним командувачем родів Збройних сил Польщі генерал-лейтенантом Томашем Пьотровським. Серед тем розмови двох генералів мало бути й питання "найманців Групи Вагнера в Білорусі".

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"Сторони обговорили перспективні напрямки двостороннього співробітництва, безпекову ситуацію в регіоні, а також шляхи допомоги Україні у відсічі збройній агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні командування Об'єднаних Збройних Сил України. У дописі у Facebook не уточнюють, коли і де відбулася зустріч.

Українська сторона повідомила, що "під час обговорення, після розгляду низки питань щодо можливих викликів і загроз, пов’язаних із розміщенням найманців Групи Вагнера в Білорусі, генерал Сергій Наєв наголосив на важливості продовження обміну інформацією та досвідом щодо організації бойової роботи на командних пунктах".

Generał Serhij NajewDowództwo Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy/Facebook
Generał broni Tomasz PiotrowskiMarcin Obara/PAP

Додаткова підготовка українських військових

Згідно з повідомленням, Наєв поділився інформацією щодо практичного використання різних видів західної зброї, вказавши на необхідність додаткового навчання солдатів використанню та ремонту польської військової техніки.

"Генерал броні Томаш Пьотровський підтримав цю ініціативу, а також висловив свою повагу до хороброї боротьби нашого народу та його збройних сил проти такого підступного ворога, яким є Росія, запевнивши у постійній та всебічній підтримці", - йдеться в повідомленні українського командування.

Наєв: Польща потужно підтримує обороноздатність України

Наєв також подякував Пьотровському за значну допомогу Україні у боротьбі за захист незалежності та свободи та заявив, що "Польща потужно підтримує обороноздатність України, що є вагомим і незаперечним внеском у перемогу над агресором".

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Autor:tas//now

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy/Facebook

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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