Українська влада: за допомогою Польщі до країни надійшло ще вісім тисяч терміналів Starlink

Górzysty Nepal, gdzie w niedzielnej katastrofie samolotu zginęło co najmniej 68 osób, ma za sobą całą serię tragicznych wypadków lotniczych. Wyzwaniem nawet dla najbardziej doświadczonych pilotów są jedne z najtrudniejszych do startu i lądowania pasów na świecie, z podejściami otoczonymi górami. Między innymi to sprawia, że Nepal otwiera listę najbardziej ryzykownych do latania miejsc na Ziemi.