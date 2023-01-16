Українська влада: за допомогою Польщі до країни надійшло ще вісім тисяч терміналів Starlink
Польща допомогла Україні придбати вісім тисяч терміналів Starlink, написав у п'ятницю в Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Термінали допомагають українським військовим керувати безпілотниками, отримувати життєво важливу розвідувальну інформацію та спілкуватися один з одним у районах, де немає інших захищених мереж.
- В Україні вже є 30 тисяч Starlink, які стали частиною критичної інфраструктури. Завдяки цим терміналам українці під час відключень електроенергії залишаються на зв’язку в місцях, де не працює звичайна мережа, - повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
- Польща допомогла нам придбати останню партію, яка налічує вісім тисяч терміналів. Сотні з них уже діють в "пунктах незламності" по всій країні. Ще частина пішла до енергетичного сектора та до лікарів, - додав він.
Польща передає Україні термінали Starlink
На початку грудня Януш Цєшинський (держсекретар в Канцелярії прем'єр-міністра) оголосив, що Польща «наразі надала Україні понад 10 000 терміналів Starlink, що дозволяє доставляти Інтернет туди, де він не міг би працювати за нормальних умов, навіть туди, де кілька днів тому були дислоковані російські війська".
Термінали, створені компанією SpaceX Ілона Маска, допомагають українським військовим керувати безпілотниками, отримувати життєво важливу розвідувальну інформацію та спілкуватися між собою в районах, де немає інших захищених мереж.
Компактні системи, які поєднують невелику антену з 35-сантиметровим терміналом, забезпечують доступ до Інтернету також українським неурядовим та цивільним особам та підтримують інфраструктуру по всій країні.
Źródło: PAP
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