Українська влада: за допомогою Польщі до країни надійшло ще вісім тисяч терміналів Starlink

16 stycznia 2023, 10:17
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP

Польща допомогла Україні придбати вісім тисяч терміналів Starlink, написав у п'ятницю в Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Термінали допомагають українським військовим керувати безпілотниками, отримувати життєво важливу розвідувальну інформацію та спілкуватися один з одним у районах, де немає інших захищених мереж.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

- В Україні вже є 30 тисяч Starlink, які стали частиною критичної інфраструктури. Завдяки цим терміналам українці під час відключень електроенергії залишаються на зв’язку в місцях, де не працює звичайна мережа, - повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

- Польща допомогла нам придбати останню партію, яка налічує вісім тисяч терміналів. Сотні з них уже діють в "пунктах незламності" по всій країні. Ще частина пішла до енергетичного сектора та до лікарів, - додав він.

Україна отримала третю партію терміналів Starlink від ПольщіTwitter/Denys_Shmyhal

Польща передає Україні термінали Starlink

На початку грудня Януш Цєшинський (держсекретар в Канцелярії прем'єр-міністра) оголосив, що Польща «наразі надала Україні понад 10 000 терміналів Starlink, що дозволяє доставляти Інтернет туди, де він не міг би працювати за нормальних умов, навіть туди, де кілька днів тому були дислоковані російські війська".

Термінали, створені компанією SpaceX Ілона Маска, допомагають українським військовим керувати безпілотниками, отримувати життєво важливу розвідувальну інформацію та спілкуватися між собою в районах, де немає інших захищених мереж.

Компактні системи, які поєднують невелику антену з 35-сантиметровим терміналом, забезпечують доступ до Інтернету також українським неурядовим та цивільним особам та підтримують інфраструктуру по всій країні.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Twitter/Denys_Shmyhal

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Zderzenie 40 pojazdów i osiem osób poszkodowanych - to najnowszy bilans karambolu, do jakiego doszło na drodze ekspresowej S74 pomiędzy Cedzyną a Kielcami (Świętokrzyskie). Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują wszystkie służby.

Karambol na drodze ekspresowej S74. Zderzyło się 40 samochodów, są ranni

Karambol na drodze ekspresowej S74. Zderzyło się 40 samochodów, są ranni

16 stycznia 2023, 7:53
Aktualizacja: 16 stycznia 2023, 10:50
Aktualizacja:
Autor:
pk/tam
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Bliscy martwią się o stan zdrowia Jacka Nicholsona. Aktor od ponad roku nie pokazał się publicznie. - Wygląda na to, że nie chce się już mierzyć z rzeczywistością i jest to po prostu smutne - powiedział jeden z przyjaciół Nicholsona w rozmowie z serwisem Radar Online.

Bliscy zaniepokojeni stanem zdrowia Jacka Nicholsona. "Nie chce się już mierzyć z rzeczywistością"

Bliscy zaniepokojeni stanem zdrowia Jacka Nicholsona. "Nie chce się już mierzyć z rzeczywistością"

16 stycznia 2023, 10:28
Autor:
pb//az
Źródło:
Radar Online

Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht podała się do dymisji. Poinformowała o tym w krótkim oświadczeniu, dodając, że prośbę o odejście z resortu przekazała w poniedziałek kanclerzowi Olafowi Scholzowi. Lambrecht na stanowisku wytrwała tylko nieco ponad rok. W tym czasie na jaw wyszło między innymi to, że nie zna stopni wojskowych, zabierała syna w służbowe podróże, na misji wojskowej w Afryce pojawiła się w szpilkach, a walczącej z Rosją Ukrainie wysłała początkowo tylko hełmy. Równocześnie niemiecka armia znajduje się w dużym kryzysie, mierzy z niedofinansowaniem i problemami sprzętowymi.

Niemiecka minister obrony podała się do dymisji

Niemiecka minister obrony podała się do dymisji

16 stycznia 2023, 10:18
Autor:
adso
Źródło:
PAP

Wniosek w sprawie Krajowego Planu Odbudowy złożymy, kiedy będzie procedowana ustawa wiatrakowa. Znalazła się ona w porządku obrad Sejmu - powiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Wyraził jednocześnie nadzieję, że "wkrótce potem, być może na przestrzeni kolejnych dwóch tygodni" zostanie złożony wniosek o pieniądze z Brukseli.

"Jedne z najbardziej restrykcyjnych" przepisów w Europie. Uchwalił je PiS, premier zapowiada zmiany

"Jedne z najbardziej restrykcyjnych" przepisów w Europie. Uchwalił je PiS, premier zapowiada zmiany

16 stycznia 2023, 9:59
Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

Shakira świętuje sukces swojego nowego przeboju, dziękując fanom za wyrazy wsparcia. Jak podkreśla, utwór, w którym odnosi się do rozstania z piłkarzem Gerardem Piqué, przyniósł jej "katharsis i ulgę". "Chcę przytulić miliony kobiet, które powstają przeciwko tym, przez które czujemy się nic nieznaczące" - pisze gwiazda w mediach społecznościowych.

Piosenka o Piqué bije rekordy, a Shakira dalej nie odpuszcza

Piosenka o Piqué bije rekordy, a Shakira dalej nie odpuszcza

16 stycznia 2023, 8:58
Autor:
wac//am
Źródło:
tvn24.pl

W Bramę Brandenburską w Berlinie wjechał w nocy z niedzieli na poniedziałek samochód. Wewnątrz auta znaleziono martwego mężczyznę. Nie było w nim innych osób. Według dziennika "Bild", samochód miał polskie tablice rejestracyjne. 

Samochód uderzył w Bramę Brandenburską w Berlinie. "Bild": auto miało polskie tablice rejestracyjne

Samochód uderzył w Bramę Brandenburską w Berlinie. "Bild": auto miało polskie tablice rejestracyjne

16 stycznia 2023, 8:27
Autor:
ft/adso
Źródło:
PAP, "Bild"

Andriej Miedwiediew, były dowódca oddziału w związanej z Kremlem prywatnej firmie wojskowej, znanej jako Grupa Wagnera, podejrzewanej między innymi o zbrodnie wojenne w Ukrainie, wystąpił o azyl polityczny w Norwegii - poinformowało w niedzielę Radio Swoboda na podstawie doniesień rosyjskiego niezależnego portalu Gulagu.net.

"Uciekł z Federacji Rosyjskiej do Europy i zgodził się zeznawać". Wagnerowiec chce azylu w Norwegii

"Uciekł z Federacji Rosyjskiej do Europy i zgodził się zeznawać". Wagnerowiec chce azylu w Norwegii

16 stycznia 2023, 7:15
Autor:
kz/adso
Źródło:
PAP

Już sześć minut intensywnej aktywności fizycznej może podnosić poziom białka BGNF w mózgu, które odgrywa ważną rolę w pracy układu nerwowego, a co za tym idzie, zmniejsza ryzyko rozwoju choroby Alzheimera czy Parkinsona - twierdzą naukowcy. Jak ćwiczyć?

Sześć minut takich ćwiczeń zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera i Parkinsona. Jak trenować?

Sześć minut takich ćwiczeń zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera i Parkinsona. Jak trenować?

16 stycznia 2023, 8:26
Autor:
pb//az
Źródło:
PAP

Dziś, 16 stycznia, przypada Blue Monday, ogłoszony najbardziej depresyjnym dniem w roku. Choć termin ten został wprowadzony przez psychologa, nie ma żadnego naukowego uzasadnienia. Eksperci podkreślają jednak, że nigdy nie należy ignorować oznak pogarszającego się psychicznego samopoczucia.

Dziś Blue Monday. Dlaczego został ogłoszony "najbardziej depresyjnym dniem w roku"?

Dziś Blue Monday. Dlaczego został ogłoszony "najbardziej depresyjnym dniem w roku"?

16 stycznia 2023, 9:48
Autor:
pb//az
Źródło:
tvn24

Na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zdecydowało się już 2,52 miliona osób - poinformował prezes spółki PFR Portal PPK Robert Zapotoczny. Przypomniał również, że już niedługo odbędzie się ponowny autozapis do PPK.

Nawet jeśli zrezygnowałeś, mogą zapisać cię ponownie. Ważny termin dla pracowników

Nawet jeśli zrezygnowałeś, mogą zapisać cię ponownie. Ważny termin dla pracowników

16 stycznia 2023, 6:52
Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

Górzysty Nepal, gdzie w niedzielnej katastrofie samolotu zginęło co najmniej 68 osób, ma za sobą całą serię tragicznych wypadków lotniczych. Wyzwaniem nawet dla najbardziej doświadczonych pilotów są jedne z najtrudniejszych do startu i lądowania pasów na świecie, z podejściami otoczonymi górami. Między innymi to sprawia, że Nepal otwiera listę najbardziej ryzykownych do latania miejsc na Ziemi.

Czarna seria katastrof trwa od lat. Dlaczego latanie tam jest tak ryzykowne?

Czarna seria katastrof trwa od lat. Dlaczego latanie tam jest tak ryzykowne?

16 stycznia 2023, 5:56
Autor:
akw/kg,
adso
Źródło:
CNN, The Independent, tvn24.pl, Reuters

Co najmniej 68 osób zginęło w katastrofie piętnastoletniego samolotu pasażerskiego Yeti Airlines w środkowym Nepalu. Los czterech osób nie jest znany. Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych pokazuje lecący nisko nad budynkami samolot, chwilę przed uderzeniem w ziemię.

Katastrofa samolotu w Nepalu. Nagranie pokazuje chwile przed rozbiciem się maszyny

Katastrofa samolotu w Nepalu. Nagranie pokazuje chwile przed rozbiciem się maszyny

15 stycznia 2023, 14:21
Autor:
akw/tr
Źródło:
Reuters, tvn24.pl, PAP

IMGW wydał prognozę zagrożeń. Synoptycy mogą ostrzegać przed zimowymi niebezpieczeństwami w postaci oblodzenia oraz intensywnych opadów śniegu. Sprawdź, gdzie pogoda może dawać nam się we znaki.

Oblodzenia i intensywne opady śniegu. Możliwe alerty IMGW przed zimowymi niebezpieczeństwami

Oblodzenia i intensywne opady śniegu. Możliwe alerty IMGW przed zimowymi niebezpieczeństwami

16 stycznia 2023, 6:35
Autor:
kw/dd
Źródło:
IMGW

W tym tygodniu w Jakucku temperatury spadły do -50 stopni Celsjusza. Miasto to, mające sławę najzimniejszego na świecie, doświadcza w tym sezonie wyjątkowo długiego ataku ekstremalnego mrozu. - Nie da się z tym walczyć. Albo się dostosujesz i ubierzesz odpowiednio, albo będziesz cierpieć - powiedziała mieszkanka Jakucka.

Tęgi mróz opanował Jakuck. "Jest bardzo zimno, wręcz zamarzamy"

Tęgi mróz opanował Jakuck. "Jest bardzo zimno, wręcz zamarzamy"

15 stycznia 2023, 20:43
Autor:
anw
Źródło:
Reuters

Na Białorusi ruszył proces Andrzeja Poczobuta. Na salę nie wpuszczono polskiego charge d’affaires w Mińsku Marcina Wojciechowskiego - poinformował rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Władze Białorusi traktują sprawę Andrzeja Poczobuta jako pokazową i niestety grozi mu wysoki wyrok – ocenił wiceszef niezależnego Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ) Barys Harecki.

Proces Andrzeja Poczobuta za zamkniętymi drzwiami. Rzecznik MSZ: nie wpuszczono polskiego dyplomaty

Proces Andrzeja Poczobuta za zamkniętymi drzwiami. Rzecznik MSZ: nie wpuszczono polskiego dyplomaty

16 stycznia 2023, 8:21
Aktualizacja: 16 stycznia 2023, 9:45
Aktualizacja:
Autor:
tas/adso
Źródło:
PAP

Chaotyczne i spóźnione działania wojewody dolnośląskiego, brak analiz, zawyżone koszty budowy, a sam szpital był samowolą budowlaną - to najważniejsze ustalenia Najwyższej Izby Kontroli, do których dotarł Artur Warcholiński, reporter "Czarno na białym". Kontrolerzy zbadali działania wojewody dolnośląskiego związane z utworzeniem, a później funkcjonowaniem szpitala covidowego przy ulicy Rakietowej we Wrocławiu.

Raport NIK o szpitalu tymczasowym we Wrocławiu

Raport NIK o szpitalu tymczasowym we Wrocławiu

16 stycznia 2023, 7:33
Autor:
Artur
Warcholiński,
"Czarno
na Białym" TVN24
Źródło:
tvn24.pl

Podyktowana przez Komisję Europejską ustawa o Sądzie Najwyższym podważa konstytucyjne uprawnienia prezydenta do powoływania sędziów i trwałość dokonanych przez pana powołań - ocenił w liście otwartym do Andrzeja Dudy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zaapelował do głowy państwa o "zainicjowanie narodowej debaty" na temat Krajowego Planu Odbudowy, określając ten program jako "wielki unijny kredyt". 

List otwarty Zbigniewa Ziobry do prezydenta Andrzeja Dudy. Minister chce "narodowej debaty" o KPO

List otwarty Zbigniewa Ziobry do prezydenta Andrzeja Dudy. Minister chce "narodowej debaty" o KPO

16 stycznia 2023, 7:52
Autor:
ft/adso
Źródło:
"Do Rzeczy"

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki chce obniżek cen gazu w taryfach - pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna". Z drugiej strony - według gazety - rząd planuje działania osłonowe dla biznesowych odbiorców. Wprowadzone mogą zostać tak zwane wakacje rachunkowe.

"Wakacje" od rachunków za gaz. To ma być nowy pomysł rządu

"Wakacje" od rachunków za gaz. To ma być nowy pomysł rządu

16 stycznia 2023, 8:04
Autor:
mb/dap
Źródło:
"Dziennik Gazeta Prawna", TVN24 Biznes

Z rządowego programu Mieszkanie bez wkładu własnego w 2022 roku skorzystało 329 kredytobiorców - poinformował wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński w odpowiedzi na pytania Krzysztofa Brejzy. Zapowiedział jednocześnie zmiany, które mają pozwolić na skorzystanie z programu większej liczbie osób. "Klapa" - ocenił senator Koalicji Obywatelskiej.

"Klapa rządowego programu"

"Klapa rządowego programu"

16 stycznia 2023, 7:32
Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Poniedziałek jest 327. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Liczba osób, które zginęły w przeprowadzonym w sobotę rosyjskim ataku rakietowym na miasto Dniepr wzrosła do 35 - poinformował szef władz obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko. Rannych zostało 75 osób, w tym 14 dzieci. Akcja ratunkowa trwa już blisko 40 godzin i jest kontynuowana. Pod gruzami poszukiwanych jest kolejnych 35 osób. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Dniepr 

Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Dniepr 

16 stycznia 2023, 5:11
Aktualizacja: 16 stycznia 2023, 8:29
Aktualizacja:
Autor:
mjz,
kz,
tas/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Reuters

Redaktor naczelny "Czarno na białym" TVN24 nie musi publikować oświadczenia Zbigniewa Ziobry, które ten nazwał sprostowaniem. Potwierdził to prawomocny wyrok, ostatecznie podtrzymany przez Sąd Najwyższy, zgodnie z którym w stosunku do wypowiedzi ocennej nie mają zastosowania przepisy prawa prasowego. Chodzi o wypowiedź posłanki Joanny Scheuring-Wielgus w reportażu o tzw. rejestrze pedofilów.

Ziobro przegrywa z "Czarno na białym". Chciał "sprostować" krytyczną opinię

Ziobro przegrywa z "Czarno na białym". Chciał "sprostować" krytyczną opinię

13 stycznia 2023, 22:37
Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Zmiany w urlopach i zasiłkach rodzicielskich, nowy urlop opiekuńczy, wolne z powodu działania siły wyższej oraz dodatkowe przerwy, jeśli dobowy wymiar czasu pracy przekroczy 9 lub 16 godzin - przewiduje rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który trafił do Sejmu. Najważniejsze zmiany w przepisach przeanalizowała firma doradcza Grant Thornton.

Rewolucja dla pracowników. Co trzeba wiedzieć

Rewolucja dla pracowników. Co trzeba wiedzieć

15 stycznia 2023, 12:46
Autor:
jr/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

W połowie tygodnia spodziewajmy się raptownej zmiany pogody. Sprawdź długoterminową autorską prognozę temperatury Tomasza Wasilewskiego na 16 dni.

Pogoda na 16 dni: koniec wiosny w środku zimy

Pogoda na 16 dni: koniec wiosny w środku zimy

15 stycznia 2023, 11:49
Autor:
Tomasz
Wasilewski
Źródło:
tvnmeteo.pl

Volkswagen Polo Harlekin to auto wyjątkowe. Niektórzy nazwą je koszmarem lakiernika, inni ikoną motoryzacji lat 90. Pomysł połączenia elementów nadwozia w kontrastujących ze sobą kolorach miał służyć jedynie promocji, ale okazało się, że klientów na takie malowanie nie brakuje. Ostatecznie wyprodukowano blisko cztery tysiące sztuk tego auta. Jedna z nich - odnowiona przez mechaników - wkrótce zostanie zlicytowana na rzecz 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jest kolorowy jak WOŚP, wyprodukowano niecałe 4 tysiące egzemplarzy. Unikatowy volkswagen trafi na licytację

Jest kolorowy jak WOŚP, wyprodukowano niecałe 4 tysiące egzemplarzy. Unikatowy volkswagen trafi na licytację

15 stycznia 2023, 16:41
Autor:
ib/
tam
Źródło:
tvn24.pl