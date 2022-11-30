Українки "прикидатимуться жертвами росіян"? Це не акторки - фото довоєнні

30 listopada 2022, 16:17
Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24
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Українки "зараз візьмуть участь у шоу", вони "прикидатимуться жертвами росіян, які лежать на вулицях", - пишуть інтернет-користувачі, коментуючи фотографії жінок, які наносять макіяж, що їх поширюють в мережі. Це добре відомий прокремлівський наратив про те, що українці наймають акторів, щоб донести до світу повідомлення про жертв війни. Цього разу використано старі світлини, які не мають нічого спільного з війною в Україні.

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Набір з чотирьох фотографій, розісланих у Twitter, на думку інтернет-користувачів, має бути доказом того, що жертви війни в Україні, зображені в репортажах та соцмережах, насправді є загримованими акторами; що нібито на основі таких містифікацій створюється неправдиве повідомлення про війну.

На перших двох фотографіях жінка з рудим волоссям у камуфляжному костюмі наносить червону фарбу на жінку в білій футболці та джинсах. Такою фарбою вже намальовані частина її обличчя, шия і живіт. Третя фотографія - селфі обох жінок після завершення макіяжу. Жінка в джинсах позує, вдаючи зомбі, має "подерту" і "закривавлену" футболку. На четвертому фото троє людей у ​​камуфляжі присідають біля закривавленої фігури в білій блузці, що лежить на землі - можливо, це та сама гримована жінка з попередніх фото.

"Українки викладають у соцмережі фото, як збираються взяти участь у шоу, і прикидаються російськими жертвами, які лежать на вулицях. Брехня та пропаганда бандерівського нацизму викликають сором", - написав 20 листопада один із користувачів Twitter, опублікувавши комплект фотографій (поавопис всіх дописів - як оригіналі). Пост вподобали понад 600 користувачів, майже 290 поділилися ним. "Українська армія готується до фотосесії журналістів з-за кордону", - повідомив 21 листопада інший інтернет-користувач, поділившись тими ж фото. Твіт вподобали понад 150 користувачів, 65 поділилися ним.

Це не акторки - фото довоєнніtwitter.com

"Актриси погорілого театру"; "може це тренування медиків?"

Чимало інтернет-користувачів повірили цитованим твітам і обурено прокоментували: "Соромно, але добре продається"; "Наводоч!!!"; "Брехливі маніпулятори стають сміливішими"; "Україна - одна велика афера"; "Останні удари по глобалістам: правда повільна, як черепаха, але виходить назовні…"; "Дивовижно, досі вони були відомі своїм розгульним способом життя, тусувалися на трасах, тепер перетворилися на "актрис" згорілого театру".

Деякі, однак, сумнівалися в правдивості опису, яким супроводжено світлини. "Як завжди, немає перевірених джерел"; "Може, це медики навчаються? Може, кіно знімають? Може, це зовсім не Україна?"; "На наших тренінгах теж так роблять. Перевір добре чи з тебе не зробили д..!"; "це фото літає тільки на російських сторінках"; "Я шукаю джерело цих фотографій, і все, що я знайшов, — це кілька людей у ​​Twitter і на кількох російських сайтах без посилань. Шанси перевірити, чи це правда, близькі до нуля», - написали вони.

Раніше в зарубіжних соцмережах поширювалося набір тих самих фотографій зі схожим текстом, що й у польському Twitter. Ми знайшли твіти іспанською, російською та англійською мовами, опубліковані 18, 20 і 23 листопада. Також ми знайшли фото в двох російських Telegram-каналах.

Чи доводять вони, що українські жінки інсценізують жертв війни? Ні.

Навчання з надання першої допомоги. Старе фото з Instagram

До фотографій придивилися редактори двох фактчекінгових порталів: грузинського Mythdetector.ge та Hoax Eye, який відстежує підроблені фотографії та відео в мережі. Вони встановили, що фотографії, які використовувалися для дезінформації, були отримані з навчання тактичної бойової допомоги пораненим (TCCC) у 2016 році. Селфі було опубліковано в Instagram 12 червня 2016 року. За хештегом, використаним у селфі, можна зробити висновок, що організатором тренінгу виступив київський "44 Центр".

Жінка з рудим волоссям - Людмила Білека. Він проводить навчання з допомоги пораненим для української організації TacCat, повідомляє редакція mythdetector.ge. Вона зв’язалася з Білекою і підтвердила, що фотографії показують навчання під час навчань у 2016 році і не мають жодного відношення до війни, яка триває в Україні.

У соцмережах не вперше з’являються неправдиві повідомлення про те, що українці використовують "кризових акторів" для підробки матеріалів із зображенням жертв війни, яка триває. Від початку війни це популяризували, використовуючи різні фото, проросійські джерела фейкових новин. Ця дезінформація спрямована на дискредитацію цивільних жертв в Україні. У Konkret24 ми розповідали, наприклад, про російську пропаганду про нібито акторів-жертв масового вбивства в Бучі.

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Autor:Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: twitter.com

Ukraina
Fake News
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