Українець зруйнував пам'ятник польським партизанам? Це фейкові новини

16 czerwca 2023, 17:49
Autor:
red.
Źródło:
Konkret24
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У соцмережах поширюється неправдива інформація про те, що громадянин України начебто знищив пам’ятник польським воякам у Борах Тухольських. Це повідомлення російською мовою також було розсилали в Telegram. Це фейкові новини. Пам’ятник просто демонтували - описуємо, за яких обставин.

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Понад 50 тисяч переглядів і понад 900 уподобань має у Твіттері допис з неправдивою інформацією: "Українець, який працював лісничим у національному парку "Бори Тухольські", зруйнував пам’ятник із "радянською символікою". Однак радянської символіки на пам’ятнику не було, а встановлений він був на вшанування польських партизанів, які воювали з гітлерівською Німеччиною" (оригінальний правопис всіх дописів збережено). До твіту, опублікованого 10 червня, було прикріплено дві фотографії. На першому можна побачити пам’ятник, який стоїть у лісі з написом: "У цьому лісі 22 грудня 1944 р. підрозділ ВП і партизани групи "Волга" підпоручника Яна Мєнткого "Вірського" вели 6-годинний бій з гітлерівською жандармерією та частинами СС". На другій фотографії там, де стояв пам'ятник, видно порожнє місце.

Інтернет-користувачі залишили під постом понад 100 коментарів, багато з них антиукраїнського характеру, наприклад: "Викинути з роботи дисциплінарно і кримінальне провадження"; "Депортувати на Україну"; "Йому боліло, що той воював з СС, а їм подобається СС. Такий дивний народ". Однак деякі інтернет-користувачі переконували, що інформація в твіті це "нісенітниця" або "фейк".

У Twitter ми знайшли ще один популярний пост (від 11 червня) зі схожим повідомленням. У Facebook ця інформація поширювалася слабше - ми знайшли лише поодинокі записи з невеликою кількістю вподобань і поширень; вони були опубліковані 9 червня.

Попереджаємо: повідомлення про українця, який нібито зруйнував пам'ятник польським партизанам, не відповідає дійсності. У цьому ми переконалися в лісництві, де стояв пам’ятник.

Лісоінспекція: "Питання з українцем не відповідає дійсності"

Ми завантажили фотографії, використані в цитованому твіті, до системи пошуку зображень Google. Так ми натрапили на статтю з місцевого сайту Wizjalokalna.pl - обидві фотографії, використані в пості, взяті з цього матеріалу. У тексті пояснюється, що пам’ятник стояв біля села Островіте, на території Возіводської лісничої інспекції в Поморському воєводстві. "Лісовий інспектор Возіводської лісоінспекції пояснює, що [пам’ятник] видалено на підставі рішення воєводи", - читаємо там. Про українця - ані слова.

"Пам’ятник, згаданий у соціальних мережах, був демонтований інспекцією лісового господарства в листопаді 2022 року, після того, як Возіводська лісова інспекція отримала рішення Поморського воєводи про його знесення", - підтверджує в інформації для Konkret24 Дорота Жонська-Ліс, речниця Возіводської лісонспекції (оригінальний правопис збережено). І додає:

Питання щодо "українця, який працює лісничим в Національному парку "Бори Тухольські…" не відповідає дійсності. Лісоінспекція ніколи не приймала на роботу на посаді лісничого особу української національності.

-

Дорота Жонська-Ліс, прес-секретарка Лісоінспекції Возівода

Директор Національного парку "Бори Тухольські" категорично спростував інформацію, що поширюється. 'Жоден лісник Національного парку "Бори Тухольські" не є українцем. Пам’ятника польським партизанам чи будь-якого

іншого пам’ятника періоду Другої світової війни на території Національного парку "Бори Тухольські" немає і ніколи не було", - написав нам директор Януш Кохановський (оригінальний правопис збережено).

Інформацію про нібито знесення українцем пам'ятника розсилали в Telegram російською мовою, - повідомляє 10 червня українська служба Ukrinform.net. Стаття посилається на запис за змістом подібний до опублікованих у Польщі. "Український поселенець зніс пам’ятник полякам - борцям з нацизмом", - написав користувач Telegram 9 червня. Ми знайшли й інші російськомовні пости, вони датовані 10 і 11 червня.

Інститут національної пам'яті: "Безперечно, пам’ятник символізує комунізм

Возіводська лісова інспекція передала нам рішення поморського воєводи Даріуша Дреліха від 7 листопада 2022 року про знесення пам’ятника. У ньому цитується висновок Інституту національної пам’яті, згідно з яким "пам’ятник не відповідає умовам, зазначеним у статті 5a(1) Закону про заборону пропаганди комунізму". Крім того, за даними Інституту національної пам’яті, [пам’ятник] "очевидно призначений на те, щоб зберегти для нащадків пам’ять про комуністичних партизанів, які були під радянським командуванням і не входили до складу польських збройних сил, підпорядкованих єдиному законному уряду під час окупації Польщі - уряду Польської Республіки в екзилі. З огляду на наведені історичні факти, немає сумніву, що пам’ятник символізує комунізм (...) і має бути усунений"(оригінальний правопис збережено).

Прес-служба поморського воєводи також зазначає, що підставою для рішення воєводи про знесення пам’ятника став згаданий закон про заборону пропаганди комунізму чи іншого тоталітарного ладу.

Експерт: група підпоручника Мєнткого була інструментом репресій проти колишніх партизанів

Чому пам’ятник "символізував комунізм" і чим була група Мєнткого на псевдо "Вірський"? На прохання про коментар, історик, доктор наук Януш

Маршалєц, заступник директора Ґданського музею з розвитку відділів, пояснює, що розвідувально-диверсійні групи, відправлені в тил фронту (також у Гданському Помор’ї), мали забезпечити командування Червоної армії інформацією про німецькі укріплення, пересування вермахту, а також про політичну та соціальну ситуацію серед місцевого населення. "Важливою метою було також виявлення підрозділів польського підпілля, а зрештою - після того, як німці були відкинуті - також їх нейтралізація", - пише доктор Маршалєц у відповідь Konkret24. "Однак раніше ці групи охоче вступали в тактичну співпрацю з польськими партизанами, користуючись їхньою допомогою та знанням місцевості. Були спільні дії проти німців. Група поручника Мєнткого була польською групою, мала польських орликів на шапках, але заступником Мєнткого був радянський офіцер. Група, як і всі інші, що воювали в Помор'ї, передавала інформацію командуванню ГРУ по радіозв'язку. Вона була безпосередньо підпорядкована Управлінню розвідки Генерального штабу Червоної Армії та окремим штабам фронтів, при яких створювалися розвідувальні підрозділи", - пояснює експерт.

Відповідаючи на питання, чи була ця група знаряддям радянських репресій, він пише: "Вона виконувала тактичні і розвідувальні завдання. Останні також полягали в розробці польського підпілля. Тому без тіні сумніву можна припустити, що це було знаряддям репресій проти колишніх партизанів. Незважаючи на інколи злагоджену співпрацю та спільну боротьбу, зрештою виявлені ними партизани змушені були рахуватися з репресіями".

Доктор Маршалєц пояснює, що група лейтенанта Мєнткого налагодила співпрацю з підрозділом Яна Меггера, який діяв поза Армією Крайовою та "Грифом Поморським". Про нього відомо небагато, дослідник Кшиштоф Коморовський включив його до довідника"Поморська конспірація 1939-47" із приміткою, що щодо нього є певні сумніви (одне непевне повідомлення).

За словами доктора Маршальця, меморіальна дошка, яка вшановувала битву групи Мєнткого та Меггера, була елементом комуністичної пропаганди, оскільки формувала міф про боротьбу Народного Війська Польського в Борах Тухольських пліч-о-пліч з місцевим населенням. "Шкода, що нікому не спало

на думку використовувати дошку для регіональної освіти - це був би чудовий приклад для пояснення того, як у комуністичній Польщі народжувався і деформувався міф про національно-визвольну боротьбу, і як влада інструментально використала це у своїх цілях", - каже історик. За його словами, "усунення цієї регіональної цікавинки засвідчить радикальність сучасної історичної політики, яка готова стерти всі сліди ганебного минулого".

"Сподіваюся, що меморіальна дошка опиниться в місцевому музеї і буде прикладом непростої історії", - каже історик.

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Autor:red.

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Twitter

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Źródło:
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/ToL
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Źródło:
TVN24 Biznes

Nowy film DC Studios to przeplatanka czasów i wymiarów, jakiej w uniwersum tej wytwórni jeszcze nie grali. Tytułowy bohater musi zmierzyć się z konsekwencjami jego własnej podróży w czasie. Długo oczekiwany "Flash" kilka dni temu miał światową premierę, a od 16 czerwca można go oglądać w kinach, również w Polsce.

"Flash" od dziś w kinach. Recenzenci chwalą długo oczekiwany film

"Flash" od dziś w kinach. Recenzenci chwalą długo oczekiwany film

16 czerwca 2023, 7:00
Autor:
kgo//az
Źródło:
Warner Bros., TVN24.pl

Reporter TVN24 Arkadiusz Wierzuk zdobył Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż wyemitowany w magazynie "Czarno na białym". Gala odbyła się w środę wieczorem w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze.

Arkadiusz Wierzuk zdobył Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską imienia Tadeusza Mazowieckiego

Arkadiusz Wierzuk zdobył Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską imienia Tadeusza Mazowieckiego

16 czerwca 2023, 6:12
Autor:
asty
Źródło:
TVN24