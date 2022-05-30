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Центр здоров’я дитини дав Анастасії надію. "Я б хотіла мати песика"

30 maja 2022, 17:27

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
"Fakty" TVN
Центр здоров’я дитини дав Анастасії надію. "Я б хотіла мати песика"
"Fakty" TVNЦентр здоров’я дитини дав Анастасії надію. "Я б хотіла мати песика"

Насті 12 років. Після початку війни її довелося евакуювати з Києва. У неї ниркова недостатність і без трансплантації вона не змогла б жити. У Польщі для неї тільки хороші новини. У неї буде нирка, вона буде жити, а може ще й матиме омріяного пса.

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Анастасія живе і буде жити. Ще три місяці тому це було не так очевидно - дівчинка прямо з обстрілюваної київської лікарні, коли тривала атака на місто, у важкому стані потрапила до Центру здоров’я дитини у Варшаві. - Стан фактично був важкий, ще й дводенна подорож потягом негативно позначилася на її здоров’ї, тому почувалася вона вкрай погано, – розповідає мама Анастасії Оксана Чернявська.

12-річна Настя страждає на хронічну ниркову недостатність. Чекає на пересадку. Донором має бути матір. Операцію планували в Києві наприкінці лютого. За кілька днів до операції почалася війна. У цій ситуації українські медики не могли провести трансплантацію. Польща виявилася останнім рятівним колом.

- Дівчинка приїхала в останню хвилину. Їй вдалося перетнути кордон, дістатися до нас. За кілька годин їй вже знадобилося замісне ниркове лікування, – розповідає професор Сільвестер Прокурат з Клініки нефрології, трансплантації нирки та гіпертонії Інституту Центр здоров’я дитини у Варшаві.

"Вони наші брати"

Зараз мамі та доньці знову доводиться проходити в Центрі здоров’я дитини всю процедуру підготовки до пересадки. Якщо все піде добре, вона відбудеться за кілька тижнів, найпізніше - в липні. Поки що дівчинка проходить діаліз тричі на тиждень. Як зізнається, сумує за татом, бабусею та трішки за котом.

Нині у польських лікарнях у Вроцлаві, Гданську, Познані, Кракові та Варшаві ниркозамісне лікування отримують 25 дітей з України. Багато з них готуються до пересадки. Їхні матері мають схожі мрії.

- Перш за все, аби були здорові і щоб війна закінчилася, – каже мама Анастасії. Сама Настя мріє про схоже, але не те саме. - Я б хотіла мати песика і хотіла би одужати, – ділиться вона. А песик її мрії має бути породи Джек Рассел-тер'єр. Саме до цієї породи належить знаменитий на увесь світ Патрон, який допомагає українським воїнам виявляти міни та нерозірвані бомби. З початком війни багато людей, у тому числі політиків, наголошували, що наші східні сусіди в Польщі – не іммігранти, а гості. Професор Сільвестер Прокурат вважає, що це неточний термін.

- Вони наші брати. Це все, що можу сказати, - каже він.

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Autor:red.

Źródło: "Fakty" TVN

Źródło zdjęcia głównego: fakty

Tagi:
Pomoc dla Ukrainy
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Źródło:
Reuters

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tvnwarszawa.pl

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Aktualizacja: 30 maja 2022, 16:08

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Aktualizacja:
Autor:
anw,kw
Źródło:
tvnmeteo.pl

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30 maja 2022, 10:15

Świat

Autor:
ads//now
Źródło:
TVN24

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 96. dzień. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przekazało, że Rosjanie ostrzelali samochód, który miał ewakuować cywilów ze strefy działań wojennych w pobliżu Siewierodoniecka. Zginął francuski dziennikarz. Relacja na żywo w tvn24.pl.

MSZ Ukrainy: Rosjanie ostrzelali samochód, który miał ewakuować cywilów. Zginął francuski dziennikarz

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MSZ Ukrainy: Rosjanie ostrzelali samochód, który miał ewakuować cywilów. Zginął francuski dziennikarz

30 maja 2022, 5:45
Aktualizacja: 30 maja 2022, 16:20

Świat

Aktualizacja:
Autor:
ft,js
Źródło:
PAP, Reuters

Czterolatek z Niemiec, który wraz z rodziną spędzał wakacje w gospodarstwie turystycznym w Toskanii, zginął w tragicznym wypadku. Chłopiec potknął się na schodach i upadł na naczynie do wina. Kawałki szkła śmiertelnie raniły go w szyję.

Tragedia w gospodarstwie agroturystycznym w Toskanii. Nie żyje czterolatek, był z rodzicami na wakacjach

Świat

Tragedia w gospodarstwie agroturystycznym w Toskanii. Nie żyje czterolatek, był z rodzicami na wakacjach

30 maja 2022, 14:00

Świat

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kgo//az
Źródło:
"La Stampa'

Potomkowie zamkowej służby poszukiwani - ogłosił Zamek Książ w Wałbrzychu. A szukać jest kogo, bo na przykład na początku XX wieku dla pięcioosobowej rodziny pracowało ponad 500 osób służby domowej i dworskiej. "Jeżeli na którejś z fotografii rozpoznajecie swoich krewnych, prosimy o kontakt" - apelują przedstawiciele Zamku Książ.

Dbali o ogrody, rozpieszczali książęce podniebienia. Zamek Książ szuka potomków dawnej służby

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Dbali o ogrody, rozpieszczali książęce podniebienia. Zamek Książ szuka potomków dawnej służby

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tam//rzw
Źródło:
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Prezydent Andrzej Duda w czasie przemówienia na Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność" nawiązał do wieku pielęgniarek, mówiąc między innymi o sznurowaniu butów i zakładaniu cewnika. - Nasze kompetencje znacznie przewyższają nawlekanie sznurówek, a 30 procent pielęgniarek pracujących przy chorych osiągnęło wiek emerytalny - mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Prezydent Andrzej Duda na zjeździe "Solidarności" mówi o wieku pielęgniarek i nawlekaniu sznurówek. Pielęgniarki komentują

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Prezydent Andrzej Duda na zjeździe "Solidarności" mówi o wieku pielęgniarek i nawlekaniu sznurówek. Pielęgniarki komentują

29 maja 2022, 12:54

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Autor:
Karolina
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kkow//mro
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30 maja 2022, 13:34

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Autor:
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Źródło:
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Michał Przedlacki, którego reportaże z ogarniętej wojną Ukrainy pokazuje "Superwizjer" TVN, został uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego. Nagrodę przyznano mu za "dziennikarską misję świadczenia prawdy o zbrodniczej inwazji Rosji na Ukrainę". Jak czytamy w komunikacie, Michał Przedlacki "jest nie tylko dokumentalistą tego, co się dzieje, ale także współuczestnikiem tej wojny", "jest z Ukraińcami w ich heroicznej obronie ojczyzny, a nam nie pozwala na zobojętnienie".

Reporter "Superwizjera" TVN Michał Przedlacki uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego

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30 maja 2022, 14:13

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mp/ams
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