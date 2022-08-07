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Україна, Жовква. У котеджах для відпочинку проживає 150 чоловік. Сестри-монахині звертаються по допомогу

7 sierpnia 2022, 10:22

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Adrianna
Otręba
Źródło:
TVN24
Uchodźcy w potrzebie
Uchodźcy w potrzebieTVN24
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TVN24Uchodźcy w potrzebie

Вони втекли від війни і знайшли притулок у черниць. Однак група біженців із 150 осіб, які живуть у Жовкві поблизу Львова, все ще потребує допомоги. Втікачі живуть у відпочинкових будиночках, в яких навіть у липні буває холодно. А зима все ближче. Матеріал часопису «Польща й світ».

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Як пояснила настоятелька домініканок в Україні сестра Матеуша Тринда, зараз у літньому таборі «Росинка» проживає близько 150 осіб зі Сходу України.

- Єдина цегляна будівля - корпус адміністрації та їдальня. Решта - дерев'яні будівлі, - розповідає черниця.

Сестра Матеуша документує життя біженців у соціальних мережах. «Сьогодні холодно, тому дуже мерзнуть. Ходять в зимових куртках", - каже вона на одному з відео. Через деякий час називає дату: 11 липня.

Trudna sytuacja uchodźców w ŻółkwiTVN24

Важкі умови в таборі

У маленьких дерев'яних будиночках живе по кілька осіб. Як зазначає Тринда, у будівлях одинарні вікна та тонкі стіни. Також проблемою є санітарні умови та розділені гофрованою бляхою душові кабіни.

На запитання якою буде ситуація з біженцями восени та взимку сестра Матеуша зізнається, що не може цього собі уявити. 

- Мусимо щось зробити разом, - каже монахиня і просить про пожертви всіх, хто дивиться її відео з «Росинки». Допомогу збирають через Фундацію Сестер Св.Домініка та Карітас.

Однією з ідей щодо допомоги є спорудження модульних будинків. - Може від уряду, може Польща, може окремі виробники чи якийсь спонсор, - перераховує монахиня, хто б міг допомогти у забезпеченні майбутнього біженців. Крім того, потрібні паливні картки та медикаменти для війська, в основному - перев’язувальні матеріали та знеболювальні засоби.

В Україні сестри-домініканки мають два будинки: в Жовкві та Чорткові. 

- Як тільки почалася війна, вони вирішили залишитися зі своїми людьми, бо вже кільканадцять років працюють в Україні, – розповідає сестра Тимотеуша Ґіль із Фундації сестер Св.Домініка.

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Autor:Adrianna Otręba

Źródło: TVN24

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Ukraina
Wojna w Ukrainie
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bż//rzw
Źródło:
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