Україна. Засуджено журналіста та активіста Максима Буткевича. Леся Вакулюк: він ніякий не злочинець

13 marca 2023, 18:08
Autor:
momo/kab
Źródło:
TVN24
Wakuliuk: Maksym Butkiewicz to nie jest żaden zbrodniarz
Wakuliuk: Maksym Butkiewicz to nie jest żaden zbrodniarzTVN24
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TVN24Wakuliuk: Maksym Butkiewicz to nie jest żaden zbrodniarz

- Звертаюся до всіх, хто зараз дивиться TVN24. Максим Буткевич не злочинець, це людина, яка захищала свою країну, яка захищала права людей, що втікали від авторитарних режимів, а тепер він сам став жертвою авторитарного режиму в Росії, - заявила українська журналістка Леся Вакулюк в ефірі TVN24.

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25 червня минулого року в російських ЗМІ з'явився відеозапис з українськими полоненими, захопленими у Луганській області. Серед них був відомий український журналіст і правозахисник Максим Буткевич. Він - друг журналістки українського телеканалу "Еспресо ТБ" Лесі Вакулюк, яка була гостем суботнього ефіру TVN24. За її словами, вона працювала з Буткевичем на одному каналі.

- Максим потрапив до в’язниці в Росії, російський суд засудив його на 13 років, - нагадала вона. Вакулюк підкреслила, що коли почалося вторгнення Росії в Україну, Буткевич став на захист своєї Батьківщини.

- Він потрапив у полон у Росії, а зараз засуджений. Людина, яка захищала права людини, була засуджена за порушення прав людини! Так росіяни сказали, - наголосила Вакулюк.

Вакалюк: Максим Буткевич не злочинець

Вона зазначила, що це не перший подібний випадок. Згадала справу українського режисера Олега Сенцова, засудженого до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі за боротьбу з режимом Путіна та протест проти анексії Криму. Завдяки мистецькій спільноті його справа набула розголосу в усьому світі. Сенцов вийшов на волю після п'яти років відбуття покарання.

Вакалюк закликала не забувати і про Буткевича.

- Я звертаюся до всіх людей, які зараз дивляться TVN24. Максим Буткевич - не злочинець! Це людина, яка захищала свою країну, яка захищала права інших людей, іноземців, які їхали в Україну, тікаючи від авторитарних режимів, а тепер він сам є жертвою авторитарного режиму в Росії, – сказав журналіст.

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Autor:momo/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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