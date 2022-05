Запорізький єпископ Ян Собіло: злість росіян на Маріуполь та його захисників величезна

czytaj dalej

Walka Ukraińców z rosyjskimi siłami trwa 77. dobę. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po raz kolejny opublikowała nagranie przechwyconej rozmowy, w której - jak podano - rosyjski żołnierz prosi matkę o pieniądze na hełm i kamizelkę kuloodporną, bo to, co ma, "trudno nazwać ekwipunkiem". Dziś Gwardia Narodowa po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji podała wielkość strat wojennych w swoich szeregach. Z ich danych wynika, że zginęło 501 żołnierzy, a 1697 zostało rannych. W ciągu dnia informowano także, że władze Ukrainy przywróciły kontrolę nad odcinkiem granicy państwowej o długości 1200 kilometrów. Dwie trzecie tego odcinka to granica z Rosją. Relacja na żywo w tvn24.pl.