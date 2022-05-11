Запорізький єпископ Ян Собіло: злість росіян на Маріуполь та його захисників величезна

Захисники Маріуполя не збираються здаватися. Якби не Маріуполь, то сьогодні й Запоріжжя, мабуть, було б окуповане, – сказав у "Крапці над і" єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло.

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Останнім пунктом українського опору в Маріуполі є металургійний комбінат Азовсталь, який захищають полк Нацгвардії Азов та 36. Окрема бригада морської піхоти.

Єпископ Ян Собіло сказав у "Крапці над і", що захисники Маріуполя "налаштовані боротися до кінця". - Вони не збираються здаватися. Ми їх розуміємо, бо якби вони здалися, то сумніваюся, що окупанти до них ставилися б добре, – додав він.

- Злість росіян на Маріуполь і його захисників величезна, тому що вони зупинили весь наступ на південь, - сказав єпископ.

Він додав, що "якби не Маріуполь, то сьогодні, мабуть, і Запоріжжя, було б захоплене окупантами, а так наше місто змогло добре захищатися, бо більша частина російського війська була спрямована на взяття Маріуполя".

На переконання владики Яна, захисники Маріуполя "це герої, які борються до кінця". - Якщо все піде добре, то не виключаю такого сценарію, що й Маріуполь буде відвойований Україною, - зазначив він.

Російські ракети вразили Азовсталь t.me/andriyshTime

Єпископ Собіло про слова Папи Франциска

Священнослужитель також відреагував на слова Папи Франциска, який в інтерв'ю італійському щоденнику "Corriere della Sera" сказав, що, можливо, "гавкіт НАТО під дверми Росії" спонукав російського лідера так відреагувати і розпалити конфлікт в Україні.

– Можливо, Святіший Отець знає щось таке, чого ми не знаємо. Можливо, він бачить якусь небезпеку для всього світу, наприклад, ядерну війну, і, можливо, він хоче пом’якшити конфлікт. Можливо, він сподівається, що Путін, коли почує, що з ним трохи м’якше обходяться, що не вся провина на ньому, то, може, якось вдасться з ним поговорити, – сказав єпископ Собіло.

– Мені здається, що у Святішого Отця є прагнення допомогти Україні, – додав він.

– Святіший Отець, напевно, думав і, можливо, досі думає, що таким м’яким, делікатним підходом він відрадить Путіна від певних справ. Він завжди оптиміст. Він погано знає Путіна, що з ним треба розмовляти трохи інакше, конкретно, і тому є певне непорозуміння, – відзначив єпископ Собло.

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Autor:Ред.