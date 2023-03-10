Україна захищає Бахмут. "Він стратегічно важливий з військової точки зору, це брама до інших міст"

- Для нас Бахмут є стратегічним пунктом, - заявила народний депутат України Кіра Рудик в ефірі TVN24 BiS. Вона зазначила, що це місто в Донецькій області, за яке точаться найзапекліші бої, "є воротами в інші міста". - По-друге, ми маємо справу з величезною концентрацією російських сил в районі Бахмута. Вони воюють тут, а отже не воюють на інших ділянках фронту, - сказала вона.

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Депутатка Верховної Ради України, голова партії "Голос" Кіра Рудик в ефірі TVN24 BiS розповіла про ситуацію на фронті, зокрема в районі Бахмута Донецької області, де точаться найбільш запеклі та кровопролитні бої. Російські війська намагаються взяти місто з серпня 2022 року. Влада у Києві заявляє, що ситуація в місті стає дедалі складнішою. Втрати з обох сторін великі, але, за різними оцінками, російська армія втрачає в 5-7 разів більше солдатів, ніж українська армія, яка обороняється.

Wojskowy dron nad Bachmutem. Pokazuje skalę zniszczeń Reuters

Бахмут у вогні битви. Рудик: для нас це стратегічний пункт

Обраниця підкреслила, що "Бахмут для нас (...) стратегічний пункт".

- По-перше, це стратегічний пункт з військової точки зору, це брама до інших міст, - пояснила вона.

- По-друге, ми маємо справу з величезною концентрацією російських сил в районі Бахмута. Вони воюють тут, а отже не воюють на інших ділянках фронту, - продовжила вона.

- По-третє, (Володимир) Путін і російські війська одержимі Бахмутом. Були дні, коли в боях за Бахмут вони втрачали понад тисячу російських солдатів, - сказала Рудик. За її словами, росіяни "намагалися щось продемонструвати своїй пропаганді".

- Але їм не вдається, - відзначила вона.

Вона назвала "болісним" те, що Україна продовжує безуспішно просити "можливості закрити небо".

- Сьогодні вночі була найдовша повітряна тривога, сирени вили сім годин. Можете собі уявити? Всю ніч люди не спали, люди не могли вкласти дітей спати, бо росіяни атакували. Всі міста України за допомогою різних ракет, - сказала Рудик. Вона додала, що Україна "нездатна збити деякі з цих ракет".

Ukraińscy żołnierze kopią okopy na przedmieściach Bachmuta Reuters

"Понад 50 відсотків енергетичної інфраструктури знищено"

Також депутатку запитали про стан критичної інфраструктури, яка постійно зазнає ударів.

- По-перше, на даний момент зруйновано більше 50 відсотків енергетичної інфраструктури, - сказала Рудик.

- Те, що зараз інфраструктура працює, це завдяки дивовижній, фантастичній роботі працівників, які діють в екстремальній ситуації. Одразу після атак вони усувають ці пошкодження, - додала вона і зазначила, що люди також користуються генераторами електроенергії.

- Ми отримали значну підтримку від різних країн, що дозволяє створити більш децентралізовану систему. ікарні та критична інфраструктура значною мірою живляться від окремих джерел і не залежать від загальної мережі.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 BiS