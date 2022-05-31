Президент Анджей Дуда розповів CNN про "основну умову" порозуміння між Україною та Росією

Про питання відбудови України після війни, можливу мирну угоду з Росією та настрої в Польщі у зв'язку зі збройною агресією проти сусіда в інтерв'ю CNN розповів президент Анджей Дуда. - Якщо Україна попросить нас бути гарантом її безпеки, а заодно - гарантом миру наприкінці цієї війни (...) - так, Польща братиме в цьому участь, - заявив Дуда.

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Президент Польської республіки Анджей Дуда в інтерв'ю телеканалу CNN, оприлюдненому в понеділок, торкнувся, зокрема, питання відбудови України, яка вже понад три місяці бореться з російським вторгненням. Він зазначив, що понад 300 мільярдів доларів, що належать Росії, були заморожені глобальними фінансовими установами по всьому світу. На його думку, ці кошти потрібно забрати в Росії і спрямувати на відбудову України.

Анджей Дуда про відбудову України: по перше - репарації, по друге - спеціальні фонди

- Росія порушила всі норми міжнародного права і вчиняє військові злочини в Україні. За ці злочини, звісно, мають бути безумовна відповідальність і (винні – ред.) повинні бути засуджені за ці злочини, – продовжив президент Дуда. Він також відзначив, що Росія "є державою, яка фактично порушує всі правила, що є безпрецедентним з часів Другої світової війни".

– У зв’язку з вищевикладеним, по перше, репарації. По друге, на мою думку, мають бути створені спеціальні фонди для відбудови України. І це питання рішень міжнародної спільноти, як Європейського Союзу, так і інших форм міжнародного співробітництва, - продовжив він.

Пошкоджені будівлі та танки на вулицях міста Лиман в Україні. Фото зроблено 25 травня 2022 року PAP/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT, SATELLITE IMAGE 2022 MAXAR TECHNOLOGIES

Президент Дуда: це основна умова, щоб можна було говорити про мир

Президент сказав також, що будь-яка угода з Росією про припинення війни в Україні "не може відбуватися через голову української влади і нічого не може відбуватися понад головами українців", а Польща може бути гарантом цього.

- Це має відбутися з їхньою участю, і повинні бути ухвалені такі умови,т на які вони погодяться. Для мене це основна умова того, аби можна було заводити розмову про мир, який чесно пропрацьований і має шанс стати стабільним миром. (...) Отже, якщо Україна попросить нас бути гарантом її безпеки, а заодно й гарантом миру наприкінці цієї війни (...) - так, Польща братиме в цьому участь, - заявив він.

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Дуда: це війна проти демократії

На запитання, чи існує реальна загроза з боку Росії в Польщі, президент відповів, що "немає (з цього приводу - прим. ред.) жодних сумнівів - польське суспільство остерігається Росії".

– Наша історія – це тисяча років різного роду воєн з Німеччиною і 400 років різного роду воєн з Росією, (...) і ця трагічна історія добре відома всім полякам, і поляки бояться, вони не хочуть опинитися в російській сфері впливу, вони, звісно ж, бояться, російського нападу, - додав Дуда.

Руйнування після російських обстрілів у Бородянці Київської області (29.05.2022) PAP/Maksim Poliszczuk

За словами польського лідера, вторгнення Росії в Україну "це напад на вільну, суверенну, незалежну державу, на вільну, суверенну, незалежну націю, яка намагалася досягти добробуту, дуже важко працюючи". - Це війна проти демократії, це війна Росії проти свободи, це російська війна за відтворення старої радянської, а може, навіть царської імперії, - сказав він.

- Ми (поляки - прим. ред.) це дуже виразно відчуваємо. Спочатку в 2008 році була Грузія. В 2014 році фактично Росія напала на Україну. (...) Відсутність реакції світової громадської думки – такої справжньої, сильної реакції і потужного режиму санкцій проти Росії – лише спонукали Росію знову, прямо зараз, у 2022 році цього разу вже прямо атакувати Україну, щоб підпорядкувати її собі, щоб її зламати, - переконував президент Польщі.

Анджей Дуда про присутність американських військ у Польщі

При цьому Дуда зазначив, що "сьогодні поляки готові пожертвувати значною частиною свого добробуту заради зміцнення армії". - Ми прийняли новий закон, ми не тільки збільшуємо витрати на оборону понад два відсотки, як це визначено в НАТО, але наступного року матимемо їх вже на рівні трьох відсотків ВВП, а в майбутні роки - ще вищі. Тому що ми хочемо збільшити чисельність нашої армії до 250 тисяч солдатів професійної армії та 50 тисяч солдатів територіальної оборони, тобто добровольців, - сказав Анджей Дуда.

- Звичайно, ми дуже раді і завдяки цьому люди в Польщі сплять спокійно, що сьогодні 10 тисяч американських солдатів перебувають у Польщі і охороняють нашу землю, також гарантуючи статтю 5 Північноатлантичного договору. Це дуже добре, але ми хочемо зміцнити нашу армію, щоб армія США мала лише допоміжну та гарантуючу роль. Але так насправді: щоб ми могли самі захищатися, – продовжив він.

Наслідки блокади українських портів. Президент Дуда: міграційний тиск почнеться негайно

На думку президента "у короткостроковій перспективі, мабуть, найсерйознішою з усіх проблем", пов’язаних з війною в Україні, є заблоковані чорноморські порти, з яких українську сільськогосподарську продукцію, а особливо зерно, не можна вивезти до - як він сказав - "таких країн світу, яким справді загрожує катастрофа голоду".

– Величезну частину світового попиту на пшеницю та інше зерно досі завжди задовольняла Україна. Наприклад: у Єгипті це досі, мабуть, близько 80 відсотків, - сказав Дуда. Він також вказав, що "порт у Маріуполі практично знищений", а "порт в Одесі заблокований Росією".

- Неважко здогадатися, що почнеться, якщо в Північній Африці буде голод. Одразу буде міграційний тиск, будуть соціальні заворушення і все, що з цим пов’язано,- відзначив він. На думку президента, "ніхто не може передбачити, якою буде ця ситуація, за винятком одного: наперед можна сказати, що без сумніву наступні хвилі міграції неодмінно будуть атакувати Європу, Європейський Союз, чого дуже бояться середземноморські країни".

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Autor:red.

Źródło: PAP