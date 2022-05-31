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Президент Анджей Дуда розповів CNN про "основну умову" порозуміння між Україною та Росією

31 maja 2022, 21:37

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP
Анджей Дуда в Давосі про Україну
Анджей Дуда в Давосі про Україну
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Анджей Дуда в Давосі про Україну

Про питання відбудови України після війни, можливу мирну угоду з Росією та настрої в Польщі у зв'язку зі збройною агресією проти сусіда в інтерв'ю CNN розповів президент Анджей Дуда. - Якщо Україна попросить нас бути гарантом її безпеки, а заодно - гарантом миру наприкінці цієї війни (...) - так, Польща братиме в цьому участь, - заявив Дуда.

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Президент Польської республіки Анджей Дуда в інтерв'ю телеканалу CNN, оприлюдненому в понеділок, торкнувся, зокрема, питання відбудови України, яка вже понад три місяці бореться з російським вторгненням. Він зазначив, що понад 300 мільярдів доларів, що належать Росії, були заморожені глобальними фінансовими установами по всьому світу. На його думку, ці кошти потрібно забрати в Росії і спрямувати на відбудову України.

Анджей Дуда про відбудову України: по перше - репарації, по друге - спеціальні фонди

- Росія порушила всі норми міжнародного права і вчиняє військові злочини в Україні. За ці злочини, звісно, мають бути безумовна відповідальність і (винні – ред.) повинні бути засуджені за ці злочини, – продовжив президент Дуда. Він також відзначив, що Росія "є державою, яка фактично порушує всі правила, що є безпрецедентним з часів Другої світової війни".

– У зв’язку з вищевикладеним, по перше, репарації. По друге, на мою думку, мають бути створені спеціальні фонди для відбудови України. І це питання рішень міжнародної спільноти, як Європейського Союзу, так і інших форм міжнародного співробітництва, - продовжив він.

Пошкоджені будівлі та танки на вулицях міста Лиман в Україні. Фото зроблено 25 травня 2022 рокуPAP/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT, SATELLITE IMAGE 2022 MAXAR TECHNOLOGIES

Президент Дуда: це основна умова, щоб можна було говорити про мир

Президент сказав також, що будь-яка угода з Росією про припинення війни в Україні "не може відбуватися через голову української влади і нічого не може відбуватися понад головами українців", а Польща може бути гарантом цього.

- Це має відбутися з їхньою участю, і повинні бути ухвалені такі умови,т на які вони погодяться. Для мене це основна умова того, аби можна було заводити розмову про мир, який чесно пропрацьований і має шанс стати стабільним миром. (...) Отже, якщо Україна попросить нас бути гарантом її безпеки, а заодно й гарантом миру наприкінці цієї війни (...) - так, Польща братиме в цьому участь, - заявив він.

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Дуда: це війна проти демократії

На запитання, чи існує реальна загроза з боку Росії в Польщі, президент відповів, що "немає (з цього приводу - прим. ред.) жодних сумнівів - польське суспільство остерігається Росії".

– Наша історія – це тисяча років різного роду воєн з Німеччиною і 400 років різного роду воєн з Росією, (...) і ця трагічна історія добре відома всім полякам, і поляки бояться, вони не хочуть опинитися в російській сфері впливу, вони, звісно ж, бояться, російського нападу, - додав Дуда.

Руйнування після російських обстрілів у Бородянці Київської області (29.05.2022)PAP/Maksim Poliszczuk

За словами польського лідера, вторгнення Росії в Україну "це напад на вільну, суверенну, незалежну державу, на вільну, суверенну, незалежну націю, яка намагалася досягти добробуту, дуже важко працюючи". - Це війна проти демократії, це війна Росії проти свободи, це російська війна за відтворення старої радянської, а може, навіть царської імперії, - сказав він.

- Ми (поляки - прим. ред.) це дуже виразно відчуваємо. Спочатку в 2008 році була Грузія. В 2014 році фактично Росія напала на Україну. (...) Відсутність реакції світової громадської думки – такої справжньої, сильної реакції і потужного режиму санкцій проти Росії – лише спонукали Росію знову, прямо зараз, у 2022 році цього разу вже прямо атакувати Україну, щоб підпорядкувати її собі, щоб її зламати, - переконував президент Польщі.

Анджей Дуда про присутність американських військ у Польщі

При цьому Дуда зазначив, що "сьогодні поляки готові пожертвувати значною частиною свого добробуту заради зміцнення армії". - Ми прийняли новий закон, ми не тільки збільшуємо витрати на оборону понад два відсотки, як це визначено в НАТО, але наступного року матимемо їх вже на рівні трьох відсотків ВВП, а в майбутні роки - ще вищі. Тому що ми хочемо збільшити чисельність нашої армії до 250 тисяч солдатів професійної армії та 50 тисяч солдатів територіальної оборони, тобто добровольців, - сказав Анджей Дуда.

- Звичайно, ми дуже раді і завдяки цьому люди в Польщі сплять спокійно, що сьогодні 10 тисяч американських солдатів перебувають у Польщі і охороняють нашу землю, також гарантуючи статтю 5 Північноатлантичного договору. Це дуже добре, але ми хочемо зміцнити нашу армію, щоб армія США мала лише допоміжну та гарантуючу роль. Але так насправді: щоб ми могли самі захищатися, – продовжив він.

Наслідки блокади українських портів. Президент Дуда: міграційний тиск почнеться негайно

На думку президента "у короткостроковій перспективі, мабуть, найсерйознішою з усіх проблем", пов’язаних з війною в Україні, є заблоковані чорноморські порти, з яких українську сільськогосподарську продукцію, а особливо зерно, не можна вивезти до - як він сказав - "таких країн світу, яким справді загрожує катастрофа голоду".

– Величезну частину світового попиту на пшеницю та інше зерно досі завжди задовольняла Україна. Наприклад: у Єгипті це досі, мабуть, близько 80 відсотків, - сказав Дуда. Він також вказав, що "порт у Маріуполі практично знищений", а "порт в Одесі заблокований Росією".

- Неважко здогадатися, що почнеться, якщо в Північній Африці буде голод. Одразу буде міграційний тиск, будуть соціальні заворушення і все, що з цим пов’язано,- відзначив він. На думку президента, "ніхто не може передбачити, якою буде ця ситуація, за винятком одного: наперед можна сказати, що без сумніву наступні хвилі міграції неодмінно будуть атакувати Європу, Європейський Союз, чого дуже бояться середземноморські країни".

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Maksim Poliszczuk

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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mjz
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ToL,
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mb/ams
Źródło:
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akr/dap
Źródło:
PAP, tvn24.pl

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Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 97. dzień. Siły rosyjskie starają się przejąć pełną kontrolę nad Siewierodonieckiem w obwodzie ługańskim i otoczyć walczące tam wojska ukraińskie - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wcześniej szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj przekazał, że Rosjanie przeprowadzili nalot na to miasto, uderzyli w cysternę z kwasem azotowym w zakładach chemicznych. Na tvn24.pl relacjonujemy sytuację z i wokół Ukrainy.

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Autor:
asty,
pp,
akw/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl, BBC, Reuters

Niemieckie firmy energetyczne Uniper i RWE zapłaciły za rosyjski gaz ziemny według nowego schematu zaproponowanego przez Moskwę. Dzięki temu zostanie zachowana ciągłość dostaw surowca do Niemiec - poinformowała Agencja Reutera.

Dekret Putina. Niemieckie spółki zapłaciły za gaz według nowego schematu

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Dekret Putina. Niemieckie spółki zapłaciły za gaz według nowego schematu

31 maja 2022, 19:03

Ze świata

Autor:
mb/ams
Źródło:
Reuters

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa - głosami Rady Najwyższej - została odwołana ze stanowiska. Funkcję pełniła od 2018 roku. Według mediów powodem decyzji polityków była zbyt drastyczna retoryka rzeczniczki, która bardzo dosłownie i nie oszczędzając szczegółów, informowała o zbrodniach dokonywanych przez Rosjan.

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka traci stanowisko

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Ukraińska rzeczniczka praw człowieka traci stanowisko

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Autor:
akw/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl

W schronisku na Hali Kondratowej w Tatrach doszło do pożaru. Spłonęło 20 metrów kwadratowych dachu. Nikt nie został ranny, ewakuowano ponad 20 osób. Na miejscu trwa zabezpieczanie schroniska i sprzątanie. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

Pożar w schronisku na Hali Kondratowej. Ewakuowano ponad 20 osób

Polska

Pożar w schronisku na Hali Kondratowej. Ewakuowano ponad 20 osób

31 maja 2022, 17:50

Polska

Autor:
mjz/dap
Źródło:
TVN24, PAP

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) 8 czerwca podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści Goldman Sachs prognozują, że Rada podwyższy główną stopę referencyjną o 75 punktów bazowych - do poziomu 6,00 procent. Byłby to najwyższy poziom od czerwca 2008 roku.

O ile wzrosną stopy procentowe w Polsce? Najnowsza prognoza amerykańskiego banku

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Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

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"Proces dekady" podzielił celebrytów. Kto poparł Johnny'ego Deppa, a kto Amber Heard?

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"Proces dekady" podzielił celebrytów. Kto poparł Johnny'ego Deppa, a kto Amber Heard?

31 maja 2022, 14:42

Kultura i styl

Autor:
kgo//az
Źródło:
Insider, The Independent

W Warszawie trwa budowa nowoczesnego Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. Ma odpowiedzieć na apele lekarzy, którzy od lat alarmują o fatalnej sytuacji dziecięcej psychiatrii. Pierwszy tego typu ośrodek w naszym kraju powstaje dzięki darczyńcom Fundacji TVN.

Powstaje Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. Dzięki darczyńcom Fundacji TVN

Polska

Powstaje Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. Dzięki darczyńcom Fundacji TVN

31 maja 2022, 20:08

Polska

Autor:
akw/dap
Źródło:
tvn24.pl
To jeszcze sąd czy tylko show? "Jatka i pobojowisko", "porażka ruchu MeToo"

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To jeszcze sąd czy tylko show? "Jatka i pobojowisko", "porażka ruchu MeToo"

31 maja 2022, 11:09
Ada
Wiśniewska

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Autor:
Ada
Wiśniewska
Źródło:
tvn24.pl
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Prezydencka minister Bogna Janke odchodzi z Kancelarii Prezydenta. "To mój ostatni dzień pracy. Odchodzę do innych zadań" - napisała.

Bogna Janke odchodzi z Kancelarii Prezydenta

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Autor:
ads/dap
Źródło:
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Przedstawiciele europejskich organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów wydali wspólne oświadczenie, w którym odnoszą się między innymi do proponowanych zmian w Sądzie Najwyższym. Stwierdzają, że zastąpienie Izby Dyscyplinarnej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej "nie spełnia kryteriów ustanowionych przez sądy europejskie w celu przywrócenia praworządności w Polsce". Dodają, że "praworządność nie może być przedmiotem negocjacji lub handlu".

Oświadczenie europejskich organizacji sędziów i prokuratorów w sprawie praworządności w Polsce

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Oświadczenie europejskich organizacji sędziów i prokuratorów w sprawie praworządności w Polsce

31 maja 2022, 17:59

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Autor:
mjz/dap
Źródło:
tvn24.pl

Kierownictwo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych zarejestrowało "polski lek na koronawirusa" w zaledwie jeden dzień, bez solidnych badań medycznych - wynika z najnowszej kontroli NIK, do której wyników dostęp ma redakcja tvn24.pl. Kontrolerzy napisali, że według kierownictwa szpitali zgon dwóch pacjentów mógł mieć związek z leczeniem tym specyfikiem. Efektem kontroli są również dwa zawiadomienia do prokuratury dotyczące prezesa urzędu, Grzegorza Cessaka.

Ekspresowo rejestrowany "polski lek na koronawirusa". Dwa zawiadomienia do prokuratury po kontroli NIK

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Ekspresowo rejestrowany "polski lek na koronawirusa". Dwa zawiadomienia do prokuratury po kontroli NIK

31 maja 2022, 18:59

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Autor:
Robert
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Grzegorz
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Źródło:
tvn24.pl

Niemcy złagodzą przepisy wjazdowe od 1 czerwca 2022 roku. Podróżni nie będą musieli przedstawiać negatywnego wyniku testu, zaświadczenia o zaszczepieniu lub zaświadczenia o statusie ozdrowieńca.

Niemcy zmieniają zasady wjazdu. Od jutra

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Autor:
/ToL
Źródło:
Reuters, TVN24 Biznes
Iga Świątek kończy 21 lat. "Prędzej czy później i tak dotarłaby na szczyt"

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Czerwcowe nowości w HBO Max. Jakie hitowe premiery pojawią się na platformie?

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MFF w Karlowych Warach 2022. "Fucking Bornholm" wśród filmów konkursowych

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