Україна, Львів. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибули з візитом задля зустрічі з Володимиром Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після тристоронньої зустрічі у Львові з українським лідером Володимиром Зеленським і генсеком ООН Антоніу Гутеррішем висловив стурбованість ситуацією навколо Запорізької АЕС. "Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль", - сказав Ердоган під час брифінгу в четвер. Зеленський повідомив, що обговорювалася можлива місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на захопленій російськими військами електростанції.

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Президент України подякував генсеку ООН і турецькому лідеру за "непохитну підтримку України". Він також зазначив, що мирні переговори з Росією будуть можливими лише в тому випадку, якщо її війська покинуть незаконно окуповані території України.

Зеленський повідомив, що під час розмови з Ердоганом обговорювалося питання експорту українського зерна. - Україна має гарантувати продовольчу безпеку світу, - наголосив він і нагадав, що українське зерно досі крадуть росіяни, і це відбувається на окупованих ними територіях.

Zełenski, konferencja MYKOLA TYS/PAP/EPA.

Український лідер також заявив, що Україна має справу з "енергетичним шантажем", який може призвести до серйозної загрози на Запорізькій АЕС. - Ядерна безпека є абсолютним пріоритетом для всіх у світі, - підкреслив Зеленський.

Стурбованість ситуацією навколо електростанції в Енергодарі

Президент Ердоган, зі свого боку, висловив стурбованість ситуацією навколо Запорізької АЕС та застеріг від "повторення Чорнобильської катастрофи". - Ми говорили про занепокоєння, ситуацією на електростанції. Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль, - заявив він.

Ердоган також зазначив, що "Туреччина готова надати всю необхідну підтримку для відновлення переговорів про припинення війни". Останні переговори з цього приводу відбулися наприкінці березня в Стамбулі.

- Сподіваюся, війна нарешті закінчиться за столом переговорів. Зеленський і Гутерреш з цим згідні. Проблема в тому, щоб визначити найкоротший і найбільш справедливий шлях до столу переговорів, - сказав Ердоган.

Wołodymyr Zełenski spotkał się z Recepem Tayyipem Erdoganem tccb.gov.tr

Антоніу Гутерреш також висловив серйозну стурбованість ситуацією на Запорізькій АЕС. Генсек ООН заявив, що російські солдати і військова техніка повинні бути виведені з АЕС. "Цей об'єкт не може бути використаний в рамках будь-якої військової операції", - сказав він. За словами Гутерреша, необхідна термінова угода, щоб відновити цивільний статус станції і забезпечити безпеку району.

Зустріч Зеленського з Ердоганом і Гутеррішем у Львові тривала, за даними УНІАН, 40 хвилин.

«Розширення співпраці між Україною та Туреччиною зміцнить обидві сторони»

"Під час зустрічі у Львові ми обговорили з Реджепом Таїпом Ердоганом можливість розвитку ініціативи щодо експорту українського зерна (в умовах військової блокади українських портів російською армією – ред.), ситуацію навколо Запорізької АЕС, ядерний шантаж з боку окупантів, масштабне розкрадання Росією зерна на тимчасово окупованих територіях", - написав Володимир Зеленський у Telegram в четвер. Ще однією темою переговорів стала оборонна співпраця.

«Переконаний, що подальше розширення співпраці між Україною та Туреччиною зміцнить обидві сторони», - додав український президент.

Як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", Зеленський наголосив на провідній ролі Туреччини і, зокрема, Ердогана у започаткуванні ініціативи з експорту українського зерна в умовах військової блокади Росією портів на півдні України. У липні представники України та Росії уклали дві окремі «дзеркальні» угоди з Туреччиною та ООН, які розблокували експорт українського зерна через чорноморські порти, гарантуючи безпечні морські коридори до трьох українських портів: Одеси, Чорноморська та Южного (Південного).

Rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Turcji oraz sekretarzem generalnym ONZ Reuters

Зеленський висловив сподівання, що президент Туреччини візьме участь у засіданні Кримської платформи, яке відбудеться 23 серпня в онлайн-режимі. Це міжнародний форум з деокупації Криму, ініційований минулого року. Росія незаконно анексувала Крим, частину території України, у березні 2014 року.

Зеленський після зустрічі з Гутеррешем про "ядерний шантаж Росії"

Президент Зеленський також повідомив, що під час переговорів з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем увагу приділили «ядерному шантажу Росії» на Запорізькій АЕС. «Цей свідомий терор з боку агресора може мати катастрофічні наслідки для всього світу», - написав український лідер у Telegram.

«Саме тому ООН має забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, демілітаризувати його та повністю звільнити від російських солдатів», - заявив Зеленський і додав, що також говорив з генсеком ООН про експорт українського зерна, примусову депортацію українців і звільнення українських полонених, яких утримують росіяни.

Ердоган в аеропорті "Ясьонка"

Про заплановану зустріч лідерів у вівторок повідомив речник ООН Стефан Дюжаррік. - На запрошення президента Зеленського генсек у четвер вирушить до Львова для участі у тристоронній зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і лідером України, - сказав він. Та додав, що в п'ятницю Гутерреш вирушить до Одеси, а потім до Туреччини.

Ердоган їхав до Львова через Польщу. У четвер вранці його літак вилетів з Анкари в аеропорт Ясьонка біля Жешува. Його вітали посол Туреччини в Польщі Ченгіз Каміль Фірат та другий заступник підкарпатського воєводи Радослав Вятр.

Як зазначила агенція Reuters, тристороння зустріч є першою в Ердогана із Зеленським після вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Агенція підкреслила, за цей час турецький лідер вже двічі зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що темою переговорів стане, зокрема, напружена ситуація навколо Запорізької АЕС, окупованої російською армією. Нещодавно Гутерреш закликав припинити військові дії навколо електростанції.

Zaporoska Elektrownia Atomowa [13.08.2022] Reuters/Planet Labs PBC

В офісі президента Туреччини повідомили, що під час переговорів Ердоган розгляне шляхи збільшення експорту зерна та кроки, які можна зробити для припинення війни між Україною та Росією дипломатичним шляхом. Додано, що лідер також обговорить "всі аспекти" двосторонніх відносин між Анкарою та Києвом.

Одеса є головним портом, на який поширюється дія угоди про відновлення морського експорту українського зерна. Після вторгнення в Україну наприкінці лютого Росія заблокувала українські порти. Нинішнє відновлення експорту контролюється Спільним координаційним центром (СКЦ) у Стамбулі, в якому працюють турецький, український, російський персонал і персонал ООН. Гутерріш відвідає цей центр у суботу.

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Autor:tvn24.pl

Źródło: PAP, Reuters, Ukrinform