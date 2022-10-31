Депутатка Ірпеня: я намагаюся триматись, але іноді не даю ради

31 października 2022, 16:00
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Radna Irpienia: staram się ogarnąć, ale czasem nie daję sobie rady
Radna Irpienia: staram się ogarnąć, ale czasem nie daję sobie radyTVN24
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TVN24Radna Irpienia: staram się ogarnąć, ale czasem nie daję sobie rady

Ми посміхаємося, живемо далі, навіть намагаємося святкувати дитячі дні народження, але коли знаєш, що ось тут мешкав знайомий, якого вже немає, - то не можна жити так, ніби нічого не сталося, - розповіла в "Один на один" на TVN24 депутатка з українського Ірпеня Наталія Іздебська. І додала: "Важко, але ми витримаємо".

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До агресії Росії проти України розташований на північний захід від Києва Ірпінь налічував понад 60 000 жителів. З перших днів російського вторгнення місто було під обстрілами - росіяни намагалися підійти до столиці України з цього напрямку. Окупанти жорстоко повелися з містом. Наприкінці березня, коли наступ провалився, у звільненому Ірпені, як і в інших містах поблизу, були виявлені сліди російських злочинів проти мирного населення.

Депутатка з Ірпеня: важко, але ми витримаємо

Гостею суботнього випуску "Один на один" була депутатка з Ірпеня Наталія Іздебська, засновниця Фонду TeofiPolskie Serce. Коли її запитали, чи дозволяє вона собі плакати, вона відповіла: "Я намагаюся триматись, але іноді не можу з цим впоратися".

За її словами, "часто таке буває вночі", коли вона прокидається і читає останні новини з війни в Україні.

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- Ми посміхаємося, живемо далі, навіть намагаємося святкувати дитячі дні народження, але коли знаєш, що тут жив знайомий, якого вже немає, або однокласнику потрібні гроші, бо він став на міну, втратив ноги, то ти просто не можеш жити так, ніби нічого не сталося, - відповіла вона на запитання про те, як функціонують люди в Ірпені.

- Важко! Але ми витримаємо, - заявила Наталія Іздебська.

Депутатка з українського Ірпеня Наталія ІздебськаTVN24

"Намагаємося жити, як раніше"

Відповідаючи на запитання про те, як сьогодні виглядає життя в Ірпені, співрозмовниця TVN24 зазначила, що "все ще важко і багато людей, які втратили домівку, живуть у тимчасових" приміщеннях. - Ми намагаємося відбудувати, ми шукаємо гроші по всьому світу, щоб відбудувати школи та дитсадки, - сказала вона.

- Магазини працюють, бізнес пробує стати на ноги, якісь кафешки. Люди повернулися до роботи. Ми намагаємося жити, як і раніше, - зазначила вона. - Я думаю, що 70 відсотків (мешканців – ред.) повернулися. Дивлюсь на вулицю, де живу, майже всі повернулися, - додала Іздебська.

Cmentarz ofiar rosyjskiej agresji w podkijowskim Irpieniu
Кладовище жертв російської агресії в Ірпіні під КиєвомReuters Archive

Ірпінська депутатка зазначила, що жителі враховують те, що росіяни можуть повернутися. - Ми розуміємо, що таке може бути. Ми близько до кордону з Білоруссю і знаємо, що там намагаються згрупувати армію. Може статися, як це сталося 24 лютого (коли Росія зі зброєю вторглася в Україну - ред.). Ми готуємося до того, що це може повернутися, - сказала вона.

"Одна приятелька писала мені дурниці"

Також депутатку ірпінської міськради запитали про росіян, з якими вона дружила до вторгнення в Україну. - Я ні з ким не розмовляю. Одна приятелька писала мені дурниці. Я заблокувала її, не хочу ні з ким спілкуватися, - зізналася Іздебська.

За її словами, одна з її російських приятельок написала їй, що "на дахах будинків сидять українські нацисти і вбивають російськомовних людей".

"Прості люди залишилися самі"

Іздебська також розповіла про діяльність Фонду TeofiPolskie Serce. - Ми намагаємося допомогти мирним жителям. (...) Європа і Польща дуже допомагають українській армії, а прості люди залишаються на самоті. Майже ніхто не пам'ятає, що їм треба якось жити, мусять щось їсти, потрібен одяг. Ми допомагаємо таким людям. Наш фонд відправив в Україну сотні тонн гуманітарної допомоги, - сказала вона.

На запитання, чи поляки так само допомагають як раніше, співрозмовниця TVN24 відповіла заперечно. - Звісно, ​​я розумію, що поляки теж вже не мають сил. Вони нам дуже допомогли на початку війни. Ми дуже вдячні, - зазначила вона.

- У нас труднощі зі струмом. Останніми днями тільки до моєї фундації надійшло майже 1,5 тисячі запитів щодо генераторів, а це майже 5 мільйонів злотих. Я б хотіла допомогти, але в мене немає таких ресурсів, - зазначила Іздебська.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Kijów
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Magazyny:
Jeden na jeden
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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