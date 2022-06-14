Україна хоче до Європейського Союзу. Йоурова: я не прихильник концепції Макрона

Через величезні руйнування, завдані російським вторгненням, процедура інтеграції України до Європейського Союзу може тривати роками, - відзначила віце-президент Єврокомісії Віра Йоурова. Своє занепокоєння вона висловила в інтерв'ю іспанському виданню "El Pais". Підкреслила, що не є прихильницею запропонованої президентом Франції процедури надання Україні тимчасового статусу в рамках кандидування в ЄС. "Той процес незрозумілий", - сказала вона.

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Заступниця глави Єврокомісії Віра Йоурова очікує, що Україна стане кандидатом на членство в Євросоюзі «так швидко, як це можливо». Однак в інтерв'ю іспанському щоденному виданню "El Pais" у понеділок вона сказала, що через величезні збитки, завдані російським вторгненням, процедура інтеграції цієї країни до ЄС може зайняти роки.

"Серце мені підказує: давайте дамо шанс стати кандидатом якомога швидше. Це дуже сильний, символічний меседж і заохочення для українського народу. Здоровий глузд підказує, що ми повинні зрозуміти ситуацію в цій країні щодо різних питань, пов’язаних з інституціями", – сказала Йоурова.

Віце-президентка Єврокомісії повідомила, що до п'ятниці керівіництво ЄС проаналізує анкету, яку "Україна заповнила з рекордною швидкістю", а також заявки Грузії та Молдови.

Органи влади ЄС проаналізують анкету, заповнену Україною OLEG PETRASYUK/PAP/EPA

Йоурова: над кандидатством та оздоровленням працювати паралельно

На думку Йоурової, Україну слід розглядати як країну, охоплену війною, сильно постраждалу від російського вторгнення. "Тому ми повинні паралельно працювати над можливим кандидатством та якомога швидшим оздоровленням країни", – додала Йоурова.

Віра Йоурова Jan VAN DE VEL/EU

Заступниця глави Єврокомісії заявила, що не є прихильницею процедури надання Україні тимчасового статусу в рамках кандидування в ЄС, запропонованої президентом Франції Еммануелем Макроном. "Цей процес незрозумілий і може зайняти десятиліття. Це не моя точка зору. Я хочу, щоб він зайняв роки", - поточнила заступниця голови Єврокомісії.

За словами Йоурової, у зв'язку з російським вторгненням в Україну Євросоюз зараз бере участь в інформаційно-пропагандистській війні з Росією.

"У нас є докази того, що кремлівська пропаганда використовує ЗМІ як зброю проти громадян Європейського Союзу", - підсумувала Йоурова.

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Autor:red.

Źródło: PAP