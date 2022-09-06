Україна хоче приєднатися до Механізму цивільного захисту ЄС

Керівники рятувальних служб Польщі, України, Литви, Латвії та Естонії підписали декларацію про підтримку України в її прагненні приєднатися до Механізму цивільного захисту ЄС. - Ми відкриті для всіх ваших важливих справ. Ми хочемо продемонструвати вам солідарність на всіх рівнях, - сказав міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський, звертаючись до представників українських пожежників.

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Заяву підписали в Головному управлінніі Державної пожежної служби у Варшаві, де в понеділок відбулися зустрічі за участю міністра внутрішніх справ та адміністрації Маріуша Камінського, заступника міністра Бартоша Гродецького, заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна, голови ДСНС та керівників рятувальних служб України, Литви та Латвії та Естонії.

Камінський: Ми відкриті для всіх ваших важливих справ

Метою формування спільної позиції є підтримка України в її зусиллях приєднатися до євросоюзівського механізму цивільного захисту.

- Ми відкриті для всіх ваших важливих справ. Ми тут, щоб підтримати та допомогти вам. Ми хочемо продемонструвати вам солідарність на всіх рівнях, - сказав міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський, звертаючись до представників українських пожежників.

- Одразу після початку війни пішла хвиля допомоги від наших служб. Підтримку братським українським службам надали пожежна охорона, поліція та наша Прикордонна служба. Ця допомога буде продовжуватися, - запевнив він.

Як повідомили в МВС, триденна зустріч у Варшаві є продовженням переговорів у Києві та Львові, які відбулися в липні. Тоді було підписано меморандум про співпрацю та підтримку українських рятувальних служб в умовах бойових дій, що тривають.

Командувач Державної пожежної служби: ми хочемо зробити тіснішою нашу співпрацю в цей важкий час

У міністерстві підкреслили, що під час понеділкової зустрічі обговорювалися питання поточної допомоги Україні, яку надають Польща, Литва, Латвія та Естонія. - Ми хочемо зробити тіснішою нашу співпрацю в цей важкий час. Саме тому ми сьогодні підписуємо заяву про підтримку України в її зусиллях приєднатися до Механізму цивільного захисту ЄС, - сказав командувач Державної пожежної служби, бригадний генерал Анджей Бартковяк.

«Ми будемо переконувати кожного в ЄС щоб так сталося, щоб ми могли допомогти і реагувати, коли вам це потрібно, але якщо нам буде потрібна така допомога - щоб ви могли допомогти нам», - сказав генерал Бартковяк, цитований у профілі ДПС у Twitter .

Глава МВС зазначив, що служби та міністерства Польщі, Литви, Латвії та Естонії будуть у цих питаннях послами України.

- Ми чудово розуміємо, що відбувається в Україні. Ми з вами всім серцем і будемо підтримувати вас постійно і послідовно. Щиро дякую за ваш візит і ще раз запевняю вас у нашій підтримці та солідарності, – сказав Камінський.

Механізм цивільного захисту Євросоюзу

Механізм цивільного захисту ЄС - це система, що дозволяє координувати рятувальну та гуманітарну допомогу у випадку лиха, масштаб якого перевищує можливості реагування постраждалої країни. Механізм охоплює 34 країни Європи. Окрім ЄС, це Велика Британія, Ісландія, Норвегія, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія та Туреччина. Держави-учасниці, інші країни, а також відповідні міжнародні організації можуть подати заявку на отримання допомоги в рамках UMOL. Підтримка включає, серед іншого, направлення спеціалізованих аварійно-рятувальних формувань для ліквідації наслідків стихійного лиха.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP