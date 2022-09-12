TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Україна хоче експортувати вугілля до Польщі. Зеленський: у нас достатньо запасів

12 września 2022, 19:36

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
akr/kab
Źródło:
tvn24.pl/PAP
Polacy jeżdżą do Czech po węgiel brunatny. Bo jest tańszy i dostępny
Polacy jeżdżą do Czech po węgiel brunatny. Bo jest tańszy i dostępnyTVN24
wideo 2/7
TVN24Polacy jeżdżą do Czech po węgiel brunatny. Bo jest tańszy i dostępny

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду розробити можливість термінової поставки до Польщі 100 тис. тонн вугілля. "У нас достатньо запасів, щоб допомогти нашим братам підготуватися до цієї зими", - сказав він. Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що експорт мав би відбутися у вересні.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

"Ми підтримуємо наших польських друзів. Від імені Президента України ми готові відкрити квоти на експорт вугілля до Польщі. Це 100 тисяч тонн у вересні, які дуже потрібні нашому партнеру. З ррем’єр-міністром Матеушем Моравецьким ми обговорили спільний план дій", - написав у суботу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

Зеленський: ми можемо допомогти нашим братам

Президент України Володимир Зеленський також торкнувся вугільної теми в записі, опублікованому в Telegram у суботу ввечері. - Після вчорашніх домовленостей з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким я провів нараду, присвячену підтримці наших братів поляків у сфері енергетичного співробітництва восени і взимку, - повідомив він.

Він поінформував, що доручив уряду розробити можливість термінової поставки 100 тис. тонн сировини. 

- У нас достатньо запасів і ми можемо допомогти нашим братам підготуватися до цієї зими, - запевнив керівник української держави.

Раніше речник польського уряду Пьотр Мюллер підтвердив, що "Україна запропонувала підтримку" щодо поставок вугілля. 

- Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький обговорив у Києві питання енергетики. На даний момент завершуються переговори на робочому рівні, - сказав він.

Два мільйони тонн запасу

Також прем'єр Шмигаль опублікував запис у комунікаторі Telegram, у якому наголосив, що «зараз ми разом з Євросоюзом готуємося пережити найважчу зиму за багато років». Він зазначив, що запаси вугілля на українських складах становлять майже 2 мільйони тонн, що в 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Прем’єр-міністр України також поінформував про перебіг робіт на лінії електропередач Хмельницька АЕС - Жешув. "Ми планували завершити до 14 грудня, але завдяки прискоренню робіт ми можемо завершити (їх - ред.) на тиждень раніше. Це дозволить експортувати до Польщі додатково 1000 МВт", - додав він.

Про прискорення оновлення ЛЕП між Хмельницькою АЕС і Жешувом у вечірньому відеозверненні також розповів Президент Зеленський. Він наголосив, що ремонтні роботи мають завершитися до 8 грудня, і "Польща має отримати необхідну кількість енергії". 

- Звичайно, все це буде можливо за умови, що Україна збереже нормальний контроль над Запорізькою АЕС, - сказав він.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/kab

Źródło: tvn24.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Ukraina
Wołodymyr Zełenski
Energetyka
Mateusz Morawiecki
Pozostałe wiadomości

W "Czarno na białym" pokażemy w poniedziałek, na czym polega kłamstwo smoleńskie. To hasło chętnie przywoływane przez polityków obozu rządzącego, a przede wszystkim przez Antoniego Macierewicza - twórcę i przewodniczącego podkomisji do zbadania katastrofy smoleńskiej - jest prawdziwe, choć nie tak, jak jest przedstawiane. Piotr Świerczek dotarł do nagrań i zdjęć, które podkomisja ukryła. Pokażemy dokumenty, które w całości nigdy nie zostały opublikowane i rozmowy z ludźmi, którzy kiedyś pracowali dla Macierewicza, ale nie zgadzają się z jego tezą, że w Smoleńsku doszło do zamachu.

Na czym polega kłamstwo smoleńskie? Więcej o tym w "Czarno na białym"

Polska

Na czym polega kłamstwo smoleńskie? Więcej o tym w "Czarno na białym"

12 września 2022, 7:50

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Szybka ofensywa ukraińskich sił zbrojnych w kierunku Charkowa pokazała, że front może załamać się kaskadowo nawet po jednej udanej operacji. To pokazuje, że Federacja Rosyjska nie ma wystarczającego zaplecza do obrony - pisze w analizie zamieszczonej na portalu censor.net znany ukraiński politolog Witalij Kułyk.

Rosja jako "kraj 200". "Nie szturmuje już rzeki Dniepr, ale Styks"

Świat

Rosja jako "kraj 200". "Nie szturmuje już rzeki Dniepr, ale Styks"

12 września 2022, 18:57

Świat

Autor:
tas/kg
Źródło:
censor.net

Szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj poinformował w poniedziałek, że z powodu ukraińskiej kontrofensywy z jego regionu "pospiesznie" wyjeżdżają Rosjanie i miejscowi kolaboranci. Hajdaj określił wyjazdy jako "masowe". W obwodzie charkowskim setki rosyjskich żołnierzy zostało opuszczonych przez swoje jednostki i musiało uciekać przed ukraińskim natarciem kradzionymi rowerami i autami - napisał "Washington Post" w relacji ze wsi Zaliznyczne.

Ukraińska kontrofensywa postępuje. Rosjanie i ich kolaboranci uciekają między innymi kradzionymi rowerami i autami

Świat

Ukraińska kontrofensywa postępuje. Rosjanie i ich kolaboranci uciekają między innymi kradzionymi rowerami i autami

12 września 2022, 19:30

Świat

Autor:
tas/kab
Źródło:
PAP, zn.ua

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 201 dni. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że rosyjskie dowództwo wstrzymuje wysyłanie nowych, już sformowanych, pododdziałów na wojnę w Ukrainie. Szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj przekazał, że z powodu ukraińskiej kontrofensywy z jego regionu "pospiesznie" wyjeżdżają Rosjanie i miejscowi kolaboranci. Hajdaj określił wyjazdy jako "masowe". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraiński sztab: rosyjskie dowództwo wstrzymuje wysyłanie nowych pododdziałów na wojnę 

Świat

Ukraiński sztab: rosyjskie dowództwo wstrzymuje wysyłanie nowych pododdziałów na wojnę 

12 września 2022, 5:18
Aktualizacja: 12 września 2022, 19:35

Świat

Aktualizacja:
Autor:
momo,
tas//now
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Szef okupacyjnej administracji regionalnej w obwodzie charkowskim Witalij Ganczew przyznał w rozmowie z publicznym propagandowym kanałem Rossija 24, że siły ukraińskie ośmiokrotnie przewyższyły liczebnie siły rosyjskie i prorosyjskie w trakcie swojej błyskawicznej kontrofensywy przeprowadzonej w weekend.

Szef okupacyjnej administracji regionalnej przyznaje, że Ukraińcy przewyższyli liczebnie Rosjan

Świat

Szef okupacyjnej administracji regionalnej przyznaje, że Ukraińcy przewyższyli liczebnie Rosjan

12 września 2022, 18:34

Świat

Autor:
akw/kab
Źródło:
Reuters

Coraz więcej rosyjskich radnych domaga się ustąpienia Władimira Putina. W poniedziałek Ksenia Tortstrem z petersburskiej rady miejskiej poinformowała, że deputowani z co najmniej 18 okręgów w Moskwie, Petersburgu i leżącym niedaleko tego miasta Kołpinie podpisali oświadczenie w sprawie dymisji prezydenta Rosji.

Rosyjscy radni z Moskwy i Petersburga chcą dymisji Putina

Świat

Rosyjscy radni z Moskwy i Petersburga chcą dymisji Putina

12 września 2022, 17:15

Świat

Autor:
tas/kg
Źródło:
PAP

Brytyjski następca tronu i głowa państwa nie podróżują razem z powodów, które ekspert prawny Brian Hoey określa jako "konstytucyjne". Jak twierdzi, z tych samych względów książę William i książę Harry już nigdy nie powinni podróżować wspólnie.

Król Karol nie może podróżować z księciem Williamem, a ten z Harrym. "Silny konstytucyjny powód"

Ciekawostki

Król Karol nie może podróżować z księciem Williamem, a ten z Harrym. "Silny konstytucyjny powód"

12 września 2022, 17:56

Ciekawostki

Autor:
wac//am
Źródło:
The Sun, tvn24.pl

Król Karol III i mieszkańcy Szkocji żegnają w Edynburgu królową. Razem z królową małżonką Kamilą wziął udział w uroczystym pochodzie, w trakcie którego trumna z ciałem Elżbiety II została przeniesiona z jej szkockiej rezydencji do Katedry świętego Idziego. Król po nabożeństwie udał się na spotkanie z przedstawicielami szkockiego rządu.

Szkocja żegna Elżbietę II. Trumna z ciałem królowej odprowadzona do katedry, król na spotkaniu z parlamentarzystami

Świat

Szkocja żegna Elżbietę II. Trumna z ciałem królowej odprowadzona do katedry, król na spotkaniu z parlamentarzystami

12 września 2022, 19:21

Świat

Autor:
akw/kab
Źródło:
BBC, PAP

Amerykański ambasador w Polsce oraz prezes Westinghouse Polska przekazali minister klimatu i środowiska Annie Moskwie "Raport koncepcyjno-wykonawczy w zakresie współpracy w obszarze Cywilnej Energetyki Jądrowej" - podał resort klimatu i środowiska. Resort dodał, że raport "jest szczegółową dwustronną mapą drogową mającą prowadzić do budowy sześciu wielkoskalowych reaktorów opartych o amerykańską technologię".

"To coś więcej niż oferta handlowa". USA przekazały raport dotyczący współpracy przy atomie

Z kraju

"To coś więcej niż oferta handlowa". USA przekazały raport dotyczący współpracy przy atomie

12 września 2022, 7:12
Aktualizacja: 12 września 2022, 18:53

Z kraju

Aktualizacja:
Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak została zobowiązania prawomocnym wyrokiem sądu do przeproszenia Związku Nauczycielstwa Polskiego - poinformował związek. Chodzi o jej słowa z maja 2019 roku o "planie destabilizacji państwa polskiego".

Kurator Barbara Nowak ma przeprosić Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jest prawomocny wyrok

Polska

Kurator Barbara Nowak ma przeprosić Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jest prawomocny wyrok

12 września 2022, 18:43

Polska

Autor:
js/kg
Źródło:
tvn24.pl

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Norbert Kaczmarczyk ma być zdymisjonowany w najbliższych dniach - dowiedziała się PAP w kręgach zbliżonych do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Ma to związek z kontrowersjami dotyczącymi prezentu ślubnego sekretarza stanu w postaci ciągnika wartego 1,5 miliona złotych.

Źródło PAP: dymisja wiceministra rolnictwa w najbliższych dniach

Z kraju

Źródło PAP: dymisja wiceministra rolnictwa w najbliższych dniach

12 września 2022, 17:58

Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

Rozmowy między psychiatrami dziecięcymi a dyrekcją Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie nie przyniosły rozstrzygnięcia. Lekarki nie wycofały wypowiedzeń, które upływają z końcem października. Rzecznik placówki zapewnia jednak, że widzi światełko w tunelu. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, dzieci z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego zostaną bez całodobowej pomocy psychiatrycznej. Bez specjalistek psychiatrii dzieci i młodzieży Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży nie może funkcjonować. Dwie lekarki rezydentki będą musiały poszukać sobie nowych miejsc szkoleniowych. Lekarka rezydentka Aleksandra Harań-Połoniewicz apeluje do premiera i ministra zdrowia o pomoc dla swoich pacjentów: - Za znikającymi oddziałami znikać będą także życia dzieci. Pozwólcie nam pracować!

Rozmowy ostatniej szansy na razie bez efektu. Czy uda się ocalić oddział psychiatrii dziecięcej?

Polska

Rozmowy ostatniej szansy na razie bez efektu. Czy uda się ocalić oddział psychiatrii dziecięcej?

12 września 2022, 11:10
Aktualizacja: 12 września 2022, 20:05

Polska

Aktualizacja:
Autor:
Karolina
Kowalska
Źródło:
tvn24.pl

W poniedziałek w czterech Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w Polsce egzaminy na prawo jazdy zostały odwołane. W kolejnych siedmiu ośrodkach egzaminy odbywają się częściowo - poinformował prezes zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD Janusz Stachowicz. Egzaminatorzy chcą podwyżki wynagrodzeń oraz zmianę "archaicznego" systemu.

Odwołane egzaminy na prawo jazdy. Tak wygląda skala protestów

Moto

Odwołane egzaminy na prawo jazdy. Tak wygląda skala protestów

12 września 2022, 11:28
Aktualizacja: 12 września 2022, 17:20

Moto

Aktualizacja:
Autor:
jr,
mp/ToL
Źródło:
TVN24

Rada Ministrów zajmie się we wtorek między innymi projektem rozporządzenia w sprawie płacy minimalnej oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku. Z opublikowanego projektu wynika, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 złote, a minimalna stawka godzinowa 22,10 złotego.

Ile wyniesie płaca minimalna? Jest projekt rządu

Pieniądze

Ile wyniesie płaca minimalna? Jest projekt rządu

12 września 2022, 18:32

Pieniądze

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

29 procent ankietowanych deklaruje, że zagłosowałoby na Zjednoczoną Prawicę, 27 procent na Koalicję Obywatelską a 8 procent na Polskę 2050 Szymona Hołowni - wynika z najnowszego sondażu Kantar Public. Do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań.

Sondaż partyjny. Niewielka różnica między Zjednoczoną Prawicą i Koalicją Obywatelską

Polska

Sondaż partyjny. Niewielka różnica między Zjednoczoną Prawicą i Koalicją Obywatelską

12 września 2022, 16:27

Polska

Autor:
js/kg
Źródło:
PAP, wyborcza.pl

Przewodniczący PO Donald Tusk odniósł się na Twitterze do wzrostu cen żywności. "To nie sondaż, to prawdziwe wyniki" - napisał w mediach społecznościowych, wskazując na ponad 90-procentowy wzrost ceny cukru czy blisko 60-procentowy w przypadku margaryny. "Wybory? Łatwiej będzie wygrać niż dożyć!" - dodał.

Donald Tusk o drożyźnie. "Wybory? Łatwiej będzie wygrać niż dożyć"

Polska

Donald Tusk o drożyźnie. "Wybory? Łatwiej będzie wygrać niż dożyć"

12 września 2022, 14:17

Polska

Autor:
akr/kg
Źródło:
PAP

mBank wprowadza zmiany w swojej bankowości internetowej. Posiadacze telefonów ze starszym oprogramowaniem nie będą już mogli zalogować się na konto w aplikacji mobilnej. Bank zaleca klientom, by zaktualizowali swoje systemy operacyjne.

Duży bank wyłączy aplikację mobilną niektórym klientom

Z kraju

Duży bank wyłączy aplikację mobilną niektórym klientom

12 września 2022, 14:50

Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło w ostatnią niedzielę w miejscowości Michalinowo pod Mławą. Śledczy ustalili, że dwa samochody potrąciły 47-letnią kobietę, gdy ta przechodziła przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Jedno z aut prowadził policjant.

Nie żyje kobieta potrącona przez dwa auta. Jednym z nich kierował policjant

Ulice

Nie żyje kobieta potrącona przez dwa auta. Jednym z nich kierował policjant

12 września 2022, 17:48

Ulice

Autor:
katke/b
Źródło:
PAP

Cztery dni po śmierci Elżbiety II, na stronie fundacji Archewell, ukazało się oświadczenie podpisane przez księcia Harry'ego. Wnuk królowej Elżbiety II oddał w nim hołd monarchini. W poruszających słowach wspomina zmarłą babcię, a także przypomina swoje najważniejsze spotkania z królową.

Książę Harry w osobistym oświadczeniu oddaje hołd babci. Wspomina niezwykły moment, gdy "przytuliła prawnuki"

Świat

Książę Harry w osobistym oświadczeniu oddaje hołd babci. Wspomina niezwykły moment, gdy "przytuliła prawnuki"

12 września 2022, 12:20

Świat

Autor:
am
Źródło:
Archewell

Przynajmniej trzy osoby zginęły w sobotniej katastrofie śmigłowca Black Hawk w Kabulu - poinformowali rządzący krajem talibowie. Do wypadku doszło, gdy pozostawiona przez wojska amerykańskie maszyna odbywała lot szkoleniowy. Przyczyną wypadku miały być "problemy techniczne".

Katastrofa amerykańskiego śmigłowca w Afganistanie. Próbowali nim latać talibowie

Świat

Katastrofa amerykańskiego śmigłowca w Afganistanie. Próbowali nim latać talibowie

12 września 2022, 15:41

Świat

Autor:
kgo//mm
Źródło:
ABC News, tvn24.pl

Olsztyńska prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko łódzkiemu adwokatowi Pawłowi K. Jest on oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku niedaleko Barczewa (województwo warmińsko-mazurskie). Po tragedii mecenas zszokował opinię publiczną komentarzami w mediach społecznościowych, w których twierdził, że "była to konfrontacja bezpiecznego auta z trumną na kółkach".

Adwokat przed sądem odpowie za spowodowanie śmierci dwóch kobiet. Po tragedii mówił o "trumnach na kółkach"

Łódź

Adwokat przed sądem odpowie za spowodowanie śmierci dwóch kobiet. Po tragedii mówił o "trumnach na kółkach"

12 września 2022, 15:58

Łódź

Autor:
bż//rzw
Źródło:
tvn24.pl/PAP

Przed nami pochmurne dni z opadami deszczu. W środku tygodnia w części kraju znów pojawią się ulewy, a to za sprawą wiru niżowego Queenie. Na powrót słonecznej aury jeszcze poczekamy.

Wir niżowy Queenie zmierza nad Polskę. Jak wpłynie na pogodę?

Prognoza

Wir niżowy Queenie zmierza nad Polskę. Jak wpłynie na pogodę?

12 września 2022, 16:53

Prognoza

Autor:
ps
Źródło:
tvnmeteo.pl
Zrzutka na szkołę. Tu 10 zł, tam 15 zł - papier do xero to dopiero początek, drożeje wszystko, zapłaci rodzic

Premium

Zrzutka na szkołę. Tu 10 zł, tam 15 zł - papier do xero to dopiero początek, drożeje wszystko, zapłaci rodzic

12 września 2022, 8:26
Justyna
Suchecka

Premium

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

W poniedziałek blok operacyjny Narodowego Instytutu Onkologii na Ursynowie ruszył pełną parą - zapewnia rzecznik Instytutu Mariusz Gierej. Przyznaje jednak, że część pielęgniarek operacyjnych wciąż przebywa są zwolnieniu lekarskim. - Są to jednak zwolnienia spowodowane złamaniami kończyn czy koniecznością rehabilitacji - zapewnia rzecznik NIO, w którym nieformalny protest 14 instrumentariuszek sparaliżował w ubiegłym tygodniu pracę bloku operacyjnego.

Narodowy Instytut Onkologii: blok operacyjny ruszył na dwie zmiany, część instrumentariuszek nadal na zwolnieniach

Ursynów

Narodowy Instytut Onkologii: blok operacyjny ruszył na dwie zmiany, część instrumentariuszek nadal na zwolnieniach

12 września 2022, 16:14

Ursynów

Autor:
Karolina
Kowalska
Źródło:
tvn24.pl

Mateusz Gniazdowski otrzymał w poniedziałek z rąk prezydenta list uwierzytelniający na stanowisko ambasadora RP w Czechach - przekazała Kancelaria Prezydenta.

Mateusz Gniazdowski nowym ambasadorem RP w Czechach. Otrzymał list uwierzytelniający od prezydenta

Polska

Mateusz Gniazdowski nowym ambasadorem RP w Czechach. Otrzymał list uwierzytelniający od prezydenta

12 września 2022, 18:35

Polska

Autor:
KS/kg
Źródło:
PAP

77-letni mężczyzna w Australii zmarł z powodu obrażeń odniesionych w wyniku ataku kangura - donoszą miejscowe media. Według policji kangur był trzymany jako zwierzę domowe.

Kangur śmiertelnie ranił 77-latka. Mężczyzna trzymał go w domu

Świat

Kangur śmiertelnie ranił 77-latka. Mężczyzna trzymał go w domu

12 września 2022, 19:27

Świat

Autor:
ps
Źródło:
The Canberra Times

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek apeluje do minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej o doprecyzowanie przepisów lub o ujednolicenie wykładni ustawy o podatku od spadków i darowizn. Chodzi o wątpliwości dotyczące zwolnienia podatkowego przy darowiźnie pieniężnej od osób najbliższych.

Zamieszanie w sprawie podatku od spadków i darowizn. Jest interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

Z kraju

Zamieszanie w sprawie podatku od spadków i darowizn. Jest interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

12 września 2022, 13:31

Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes