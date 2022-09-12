Україна хоче експортувати вугілля до Польщі. Зеленський: у нас достатньо запасів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду розробити можливість термінової поставки до Польщі 100 тис. тонн вугілля. "У нас достатньо запасів, щоб допомогти нашим братам підготуватися до цієї зими", - сказав він. Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що експорт мав би відбутися у вересні.

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"Ми підтримуємо наших польських друзів. Від імені Президента України ми готові відкрити квоти на експорт вугілля до Польщі. Це 100 тисяч тонн у вересні, які дуже потрібні нашому партнеру. З ррем’єр-міністром Матеушем Моравецьким ми обговорили спільний план дій", - написав у суботу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

Зеленський: ми можемо допомогти нашим братам

Президент України Володимир Зеленський також торкнувся вугільної теми в записі, опублікованому в Telegram у суботу ввечері. - Після вчорашніх домовленостей з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким я провів нараду, присвячену підтримці наших братів поляків у сфері енергетичного співробітництва восени і взимку, - повідомив він.

Він поінформував, що доручив уряду розробити можливість термінової поставки 100 тис. тонн сировини.

- У нас достатньо запасів і ми можемо допомогти нашим братам підготуватися до цієї зими, - запевнив керівник української держави.

Раніше речник польського уряду Пьотр Мюллер підтвердив, що "Україна запропонувала підтримку" щодо поставок вугілля.

- Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький обговорив у Києві питання енергетики. На даний момент завершуються переговори на робочому рівні, - сказав він.

Два мільйони тонн запасу

Також прем'єр Шмигаль опублікував запис у комунікаторі Telegram, у якому наголосив, що «зараз ми разом з Євросоюзом готуємося пережити найважчу зиму за багато років». Він зазначив, що запаси вугілля на українських складах становлять майже 2 мільйони тонн, що в 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Прем’єр-міністр України також поінформував про перебіг робіт на лінії електропередач Хмельницька АЕС - Жешув. "Ми планували завершити до 14 грудня, але завдяки прискоренню робіт ми можемо завершити (їх - ред.) на тиждень раніше. Це дозволить експортувати до Польщі додатково 1000 МВт", - додав він.

Про прискорення оновлення ЛЕП між Хмельницькою АЕС і Жешувом у вечірньому відеозверненні також розповів Президент Зеленський. Він наголосив, що ремонтні роботи мають завершитися до 8 грудня, і "Польща має отримати необхідну кількість енергії".

- Звичайно, все це буде можливо за умови, що Україна збереже нормальний контроль над Запорізькою АЕС, - сказав він.

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Autor:akr/kab

Źródło: tvn24.pl/PAP