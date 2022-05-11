Яцек Сутрик про допомогу біженцям з України. "Час шукати та розробляти системні рішення"

Мер Вроцлава Яцек Сутрик у "Крапці над і" заявив, що "перший етап надання допомоги" біженцям з України "позаду". - Він був найважливішим, але, беручи до уваги виклики, які нас чекають, він був і найлегшим, - відзначив Сутрик. На його думку, "зараз у нас попереду набагато більші виклики".

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Мер Вроцлава та член правління Союзу польських міст Яцек Сутрик розповів у "Крапці над і" на TVN24 про допомогу Польщі біженцям з України.

Сутрик: Перший етап надання допомоги позаду. Він був найважливішим, але найлегшим

На його думку, "саме зараз настав час шукати та розробляти системні рішення".

- Той перший етап надання допомоги позаду. Він був найважливішим, але він також був - якщо поглянути на виклики, які нас чекають – найлегшим, - відзначив мер. Нагадавши, що "ми повинні були забезпечити їжу, ми повинні були швидко дати притулок".

– Зараз перед нами набагато більші виклики. Тим більше, що ми, мабуть усі згідні з тим, що конфлікт в Україні закінчиться нескоро. А навіть якщо закінчиться, багатьом із українців, яких ми прийняли під своїм дахом, повертатися буде нікуди, - додав Сутрик.

Мер Вроцлава сказав, що "сьогодні ми повинні реорганізувати Польщу, ми наново реорганізувати наші місцеві громади". Тому під час засідання Круглого столу місцевого самоврядування, - зазначив Сутрик у понеділок, йшлося про "необхідність пошуку нових та корисних правил, які дозволять нам подолати ці виклики".

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24