Україна атакована Росією. Якуб Кумох: підтримуємо Україну, бо віримо в її перемогу

Російська армія, яка атакує Україну, демонструє низькі бойові якості. Розчарування переростає у військові злочини, - заявив президентський міністр Якуб Кумох в ефірі телебачення TVN24. Він додав, що Польща підтримує Україну, бо "вірить у її перемогу". «Ми переконані, що агресору можна дати відсіч», – сказав Кумох.

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Про російську агресію в Україні і її перебіг висловився у "Розмові Пясецького» на TVN24 президентський міністр, керівник управління міжнародних справ Якуб Кумох. – Ситуація на фронті російської агресії виглядає так, що Росія просувається слабо, навіть не просувається зовсім, а місцями закріплюється на своїх позиціях. Коли сухопутна армія демонструє низькі бойові якості, тривають обстріли міст і терор щодо мирного населення – сказав міністр.

Він зазначив, що у цьому немає «нічого нового», оскільки «на війнах розчарування дуже часто перетворювалося на військові злочини». – Ми це бачили у нас під час Другої світової війни. (...) Я пригадую сцени з Варшавського повстання. Коли німцям не вдавалася битва, вони вбивали ще більше. Армія Путіна поводиться дуже схожим чином, - додав Кумох.

Кумох: підтримуємо Україну, бо віримо в її перемогу

Президентський міністр наголосив, що «віра в перемогу України є передумовою, через яку Польща підтримує Україну». – Ми переконані, що агресору можна дати відсіч, що це має сенс, що російська армія перебуває в стані глибокої деморалізації, і сам факт того, що держава, яка сьогодні зайняла Україну, намагається утримати завойовані позиції, свідчить про те, що агресія не вдалася.

Кумох заявив, що «Росія не має за спиною жодної гігантської армії». – У Росії є техніка для вбивства людей, і, на жаль, вона використовується. Розширення бойових дій підштовхнуло б Росію далі донизу. Пригадаймо, що це країна з населенням 140 мільйонів. Це не якась нескінченна, безмежна сила. Її армія також має межі. Їх стало видно досить швидко, - сказав він.

Разом з тим Кумох застеріг від «переконаності, що ситуація хороша. Вона не добра для мирного населення». – Є великі обложені міста, гуманітарна ситуація драматична, – підкреслив.

Кумох: Для Путіна було б божевіллям почати війну з якоюсь країною НАТО

Відповідаючи на запитання про можливе поширення нинішнього конфлікту на інші країни, Кумох відповів, що "звичайно росіяни є в Білорусі, Білорусь окупована російською армією, російська армія там робить, що хоче".

– З іншого боку, Польща – безпечна країна, вона в НАТО і – на нашу думку – не буде об’єктом нападу. Якби була, то це була б повна втрата (Путіним - ред.) зв’язку з реальністю, - оцінив міністр. - Росія, - додав Якуб Кумох, - у цій війні вона може дозволити собі зібрати 200 тисяч солдатів і використовувати їх у бою. Натомість, НАТО має під озброєнням 2 мільйони солдатів. З боку Путіна було б божевіллям розпочинати війну з якоюсь країною НАТО. І будь-яка провокація проти Польщі, Латвії, Литви чи Естонії призведе до активізації статті 5 - запевнив міністр.

Кумох: закриття неба над Україною зменшило б кількість загиблих серед мирного населення

Кумох також зачепив справу з переданням польських МіГ-29 до складу української армії. – Польща дала зрозуміти, що готова передати літаки, якщо це буде спільним рішенням союзників. Ми були готові безкоштовно віддати частину військової авіації, щоб українське небо було захищене. Вважаємо, що це має бути союзницьке рішення. Країни НАТО не діють самостійно, інакше вони втягнуть у свої конфлікти весь альянс - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи варто вводити заборонену для польотів зону над Україною, міністр визнав, що «закриття неба над Україною значно зменшить кількість жертв серед мирного населення». - Але закрити небо означає збивати всі літаки над країною. Збиття російського літака означало б конфлікт між НАТО і Росією. Як я розумію, на Заході немає політичної згоди на такий конфлікт, - підкреслив.

Кумох про добровольців: важко уявити покарання людини, яка захищає беззахисних мирних жителів

Також міністра запитали про польських добровольців, які воюють в Україні без згоди Міністерства національної оборони, за що їм загрожує до 5 років в'язниці, і чи можуть вони розраховувати на помилування від президента?

– Вчора було опубліковано інтерв’ю Президента, в якому він порушив це питання. Сказав, щоб пам’ятали, що він увесь час залишається президентом. Як я розумію, і, напевно, всі зрозуміли однозначно, важко уявити, як покарати людину, яка пішла від щирого серця захищати беззахисних мирних громадян від військових злочинів. Я так зрозумів заяву Президента, і з того, що я бачу, всі так зрозуміли, - сказав міністр.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl