Андрій Дещиця про те, що сказав би російському послу

Володимир Путін зараз робить ставку на виснаження світу - відзначив у "Крапці над і" Андрій Дещиця, який нещодавно завершив місію посла України в Польщі. Він також розповів, що сказав би російському послу, якби його зустрів.

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Андрія Дещицю, який нещодавно завершив місію посла України в Польщі, запитали у "Крапці над і" на TVN24 про те, що він сказав би російському послу в Польщі, якби його зустрів? - Я б сказав йому їхати в Україну, їхати в Бучу, - відповів дипломат.

На зауваження, що російський посол стверджує, що інформація про злочини в Україні є фейковими новинами, Дещиця сказав, що "саме тому його й треба брати силою, відвезти і показати". - Якщо ми хочемо достукатися до нього, немає іншого способу, окрім як показати йому ці факти безпосередньо, – сказав він.

Дещиця: Путін зараз робить ставку на виснаження світу

Дещиця також розповів про те, що, на його думку, є метою президента Росії Володимира Путіна.

- Мені здається, він зараз робить ставку на те, щоб виснажити світ, щоб світ згодився: добре, киньмо цю війну, і без того важко, давайте переконаємо українців, аби більше не воювали, як лінія фронту йде, так і залишмо та й закінчимо цю війну, - сказав він.

За його словами, "це тактика, яку зараз обрав Путін". Дещиця наголосив, що "ми не повинні піддатися цьому, ми повинні закінчити цю війну, ми повинні виграти цю війну", і при цьому не віддати "ні сантиметра" української землі.

Україна має претензії до Німеччини? Дещиця: є жаль

На запитання, чи має Україна претензії до Німеччини з приводу їх реакції на вторгнення, він відповів: - Прикро, що декларації, які були зроблені, і спроба пояснити, що ми розуміємо ситуацію, що хочемо допомогти, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше, не реалізуються шляхом передачі безпосередньо зброї та боєприпасів, які Німеччина обіцяла.

- Але я сподіваюся, що візит канцлера (Олафа) Шольца, який анонсується найближчим часом, призведе до зміни його позиції. Бо ми вже пересвідчилися за останні кілька тижнів чи місяців, що коли хтось приїжджав до Києва, мав безпосередню зустріч з президентом (Володимиром) Зеленським, мав зустрічі з прем’єр-міністром, з депутатами і мав можливість, мав нагоду побачити ці російські звірства, вчинені російськими солдатами в околицях Києва, то позиція таких людей змінювалося кардинально, - зазначив дипломат.

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Дещиця: я пов’язаний з Польщею і буду продовжувати з нею співпрацювати

Колишній посол заявив, що залишає Польщу "через кілька тижнів", але сподівається, що його і надалі матиме з нею зв’язок.

- Я не прощаюся з Польщею, я пов'язаний з Польщею і буду продовжувати співпрацю з Польщею, - сказав він. Зізнався, що буде сумувати, серед іншого, за приятелями.

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Autor:red.

Źródło: TVN24