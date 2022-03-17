Вони були у відпустці, коли почалася війна. Додому повернутися не можуть, у Польщі «залишаються поза системою»

Пан Аркадіуш узяв під свій дах сім'ю з України з семи осіб. Коли почалася війна, вони відпочивали в Єгипті. Повернутись додому не змогли, тож одразу полетіли до Польщі. Інша родина, з Одеси, яку прийняв пан Ігор, втекла по дорозі через Молдову та Румунію, перетнула польський кордон у Словаччині. Вони обрали цей шлях, бо «було легше і не хотіли пробиратися через територію, яку бомбардували». Проте всі ці люди не перетинали польсько-український кордон безпосередньо, тому на них не поширюється дія Закону про допомогу біженцям з України.

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У Законі про допомогу громадянам України зазначено, що пільги можуть надаватися біженцям, які перетнули польсько-український кордон безпосередньо після 24 лютого. Ці люди можуть отримати номер PESEL, а отже – медичну допомогу, вони можуть працювати, а діти - ходити до школи. Вони також матимуть право на матеріальну допомогу – згідно зі спеціальним законом, вони отримають 300 злотих на особу. Крім того, поляки, які прийняли біженців, зможуть претендувати на виплати - 40 злотих на особу за добу, щоб компенсувати витрати.

Проте є люди, які також були змушені покинути свій дім після нападу Росії на Україну. Але напряму польсько-український кордон вони не перетинали. І закон на них не поширюється. Право легально перебувати та працювати в Польщі таким біженцям забезпечують положення ЄС про тимчасовий захист.

«Перед війною полетіли у відпустку, а повернутися не було змоги»

Пан Аркадіуш нещодавно збудував новий будинок, а до старого вирішив прийняти родину з України. Загалом їх семеро – четверо дорослих, двоє підлітків та одна дворічна дитина. Він забрав їх із приймального пункту в Голеньові (Західно-Поморське воєводство). Сім'я щойно повернулася з відпочинку в Єгипті.

– Вони не мали змоги повернутися в Україну. Виїхали у відпустку перед війною. Я запитав тих українців, чи відчувають вони, що почнеться війна. Вони цього не відчували, бо Росія не вперше погрожує подібними діями, і це завжди якось закінчувалося нічим, одними лише страхами. Однак цього разу справді почалася війна, і вони залишилися тут, не маючи можливості повернутися до Києва, - каже пан Аркадіуш.

– Я зможу тримати їх місяць, але якщо це продовжиться на два-три місяці, вони повинні мати гроші для початку, – додає.

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Роберт Крупович, мер Голенів, пояснює, що таких родин, як та, яку прийняв Аркадіуш, у місті більше.

– Кожні кілька днів приземляється літак з людьми, які відпочивали в екзотичних країнах, і деякі з них залишаються в Голеньові, бо ми створили для них умови. З іншого боку, згідно із законом про допомогу українцям, ці люди залишаються поза системою, оскільки не перетинали польсько-український кордон і не мають підтвердження у вигляді штампа в паспорті про перетин кордону після 24 лютого. Також вони не можуть зробити заяву, яку ми можемо врахувати, готуючи чи компенсуючи полякам допомогу цим людям, – пояснює він.

Крупович додав, що в Голеньові зареєстровано понад 1,5 тисячі українців. – Деякі з них виїхали через два-три дні, але переважна більшість залишилася, в тому числі – туристи. Люди, які відпочивали в екзотичних країнах і повернулися додому, - сказав мер. - Ми в серйозній ситуації.

Крупович сподівається, що реакція і дії воєводи чи уряду вирішать цю проблему.

– Це масштабна і серйозна ситуація. Ми не запитуємо про походження тих, хто хоче від нас допомоги. Цю допомогу ми надаємо всім, але несемо витрати, які сьогодні неможливо відшкодувати, – пояснив Крупович.

Вони втекли через Молдову та Словаччину, «обрали безпечніший шлях»

Ця проблема зустрічається по всій Польщі. Пан Ігор забрав родину з Одеси. Проте польсько-український кордон ці люди не перетнули. Від війнивони втекли через Молдову, Румунію та Словаччину.

– Польське законодавство поширюється лише на людей, які перетнули польсько-український кордон безпосередньо, а не через територію інших країн, що є дещо абсурдним, оскільки відомо, що ці люди втекли найближчим, безпечнішим, найкращим шляхом, – каже чоловік.

Додає, що таких людей дуже багато. – Їм було легше, швидше, вони не хотіли прориватися через територію, яку бомбардують, але безпечнішим маршрутом.

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl