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Учні з України в польських школах: 20 повітів, які прийняли їх найбільше

7 kwietnia 2022, 12:04

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Навчання українських дітей у польських школах
Навчання українських дітей у польських школахTVN24
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TVN24Навчання українських дітей у польських школах

Понад 160 тисяч учнів з України, які втекли від війни, вже ходять до шкіл у Польщі. Понад три чверті з них навчаються в початковій школі. Серед повітів, де навчається найбільше українських дітей, переважають великі міста.

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З початку російської агресії проти України до Польщі приїхало близько 700-800 тисяч дітей шкільного віку, - повідомив 5 квітня міністр освіти і науки Пшемислав Чарнек у ефірі телеканалу wPolsce.pl.

Говорили про те, як польська школа допомагає дітям з України. «З-поміж цих дітей шкільного віку з 24 лютого до польської системи освіти потрапило 166 тисяч дітей», – сказав він, перерахувавши скільки українських дітей і до якого типу шкіл прийнято. «Поки що це відбувається як, звичайно, великий виклик, що постав перед директорами та керівництвом закладів, але поки що без  серйозних проблем», – додав він.

Ми перевірили як виглядає  чисельний розподіл українських учнів у Польщі за типами шкіл, воєводствами та повітами. Статистика, доступна на урядовому порталі dane.gov.pl , демонструє стан на 4 квітня.

Найбільше учнів у великих містах

Отже, за офіційними даними, 4 квітня в польських школах навчалося 160 686 учнів з України (міністр назвав дещо більшу цифру). Нижче на мапі показано, скільки українських учнів ходить до школи в кожному з воєводств. Більшість навчається у найбільших. По черзі від найбільшого: Мазовецьке – 30 965, Нижньо-Сілезьське – 17 443 та Сілезьське – 17 266. Усі вони входять до п’ятірки лідерів за кількістю населення (за даними Головного управління статистики).

Понад 10 тисяч українських учнів є також: у Великопольському воєводстві – 15 763, Малопольському – 14 747, Поморському – 11 733, Лодзькому – 10 392.

Менше 3,5 тисяч українських учнів навчаються у школах у таких воєводствах: Свєнтокшиському (2484), Підляському (2589) та Варміньсько-Мазурському (3487).

Що ж до повітів, то ми вирізнили 20 з найбільшою кількістю українських учнів на 4 квітня. У топі лідерів лише великі міста, які мають статус повіту: Варшава – 14 743 учні, Вроцлав – 5 743, Краків – 5 643, Лодзь – 4 736, Познань – 4 200.

У першій десятці домінують також міста в статусі повіту. Єдиним винятком є Познанський повіт (2518)

У першій двадцятці міст з повітовим статусом 13.

Майже 75 відсотків українських учні навчаються в початкових школах

Найбільше учнів з України, які втекли до війни, відвідують польські початкові школи - 120 419. Це 74,9% від загальної кількості.

До дитячих садків прийняли 27 151 українську дитину (16,9% від усіх дітей), а до загальноосвітніх шкіл – 13116 українців (8,2%). Більшість учнів середнього та старшого шкільного віку відвідують загальноосвітні ліцеї – 10 086. До технічних середніх навчальних закладів записалися 2 368, а до інших – 662 (йдеться про галузеві початкові та пост-ліцеальні заклади освіти).

Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Polska
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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