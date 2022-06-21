У Варшаві пройде виставка знищеної російської бронетехніки

- У рамках домовленості між Канцелярією прем’єр-міністра та Міністерством оборони України ми підготували виставку «Непереможна армія», тобто показуємо звірства російської армії в Україні, з одного боку. З іншого боку, ми показуємо героїчну оборону ЗСУ та наслідки цих боїв, тобто пошкоджену техніку, - розповів Дворчик. І оголосив: «Ця виставка буде відкрита на Замковій площі у Варшаві наприкінці цього місяця, а потім, сподіваюся, також поїде в інші міста».