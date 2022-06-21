TVN24 | TVN24 po ukraińsku

У Варшаві пройде виставка знищеної російської бронетехніки

21 czerwca 2022, 17:42

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAPt
Dworczyk o wystawie spalonych i zniszczonych czołgów rosyjskich w Warszawie
TVN24Dworczyk o wystawie spalonych i zniszczonych czołgów rosyjskich w Warszawie

Виставку «Непереможна армія» анонсував у понеділок голова Канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик. Вона має з’явитися наприкінці червня на Замковій площі у Варшаві.

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Про деталі виставки на прес-конференції на прикордонному переході Корчова-Краковець поцікавилася кореспондент TVN24 Александра Кураль.

«Показуємо героїчну оборону Збройних Сил України»

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- У рамках домовленості між Канцелярією прем’єр-міністра та Міністерством оборони України ми підготували виставку «Непереможна армія», тобто показуємо звірства російської армії в Україні, з одного боку. З іншого боку, ми показуємо героїчну оборону ЗСУ та наслідки цих боїв, тобто пошкоджену техніку, - розповів Дворчик. І оголосив: «Ця виставка буде відкрита на Замковій площі у Варшаві наприкінці цього місяця, а потім, сподіваюся, також поїде в інші міста».

Раніше, в неділю міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що у Варшаві відкриють виставку знищеної, спаленої російської бронетехніки. Потім її презентуватимуть в Мадриді чи Лісабоні, - запевнив міністр.

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Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAPt

Źródło zdjęcia głównego: getty images

Tagi:
Wojna w Ukrainie
Ukraina
Rosja
Warszawa
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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PAP

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Autor:
mp
Źródło:
PAP

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Wygłodniałe małpy atakują dzieci szukając jedzenia. Etiopia zmaga się z katastrofalną suszą i głodem

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wac//az
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Daria Nawalna, córka rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, mówi, że boi się o ojca po jego przeniesieniu do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. O sławetnej IK-6 w Mieliechowie rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz mówiła w maju, że to więzienie jest "jednym z najbardziej przerażających w Rosji" i utrzymywała, że "więźniowie są tam torturowani i zabijani".

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az
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CNN, tvn24.pl

Brytyjski producent silników lotniczych Rolls-Royce Holdings poinformował, że zaoferuje pracownikom zryczałtowane świadczenie w wysokości 2000 funtów, czyli równowartość około 10,8 tysiąca złotych. Ma ono trafić do 70 procent zatrudnionych w Wielkiej Brytanii, aby pomóc w radzeniu sobie z wysokimi kosztami życia.

Duży producent wypłaci pracownikom dwa tysiące funtów. Z powodu rosnących kosztów życia

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Autor:
mb/dap
Źródło:
Reuters

Ukraińcy odpierają rosyjski atak od 118 dni. Siły ukraińskie przeprowadziły uderzenie na garnizon rosyjski na okupowanej Wyspie Węży na Morzu Czarnym - poinformowało Dowództwo Operacyjne Południe sił zbrojnych Ukrainy. Zapewniło, że atak spowodował "znaczne straty" Rosjan. Wyspa stała się symbolem ukraińskiego oporu w pierwszej fazie wojny, zanim została zdobyta przez Rosjan. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

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Aktualizacja:
Autor:
asty,
pp//now
Źródło:
PAP

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie z zeznaniami pojmanego przez Ukraińców pilota Andrieja Fiedorczukowa, który walczył po stronie Rosjan. - Wiem, że giną tutaj cywile, kobiety i dzieci. Uważam, że brałem udział w niepotrzebnej wojnie, której nie można usprawiedliwić - powiedział.

Pojmany przez Ukraińców pilot: brałem udział w niepotrzebnej wojnie, której nie można usprawiedliwić

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Autor:
ads/kab
Źródło:
PAP

Kamery miejskiego monitoringu w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) nagrały zachowanie kierowcy, który driftował na płycie miejscowego rynku. Policja namierzyła mężczyznę. Dostał 11 punktów karnych i dwa mandaty.

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Driftował w nocy na płycie rynku. Wszystko pod okiem kamery monitoringu

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Pomorze

Autor:
mm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Cywile w Donbasie żyją w piekle. Ostrzał jest silny i częsty, zwłaszcza w Siewierodoniecku i Lisiczańsku - relacjonował w TVN24 dziennikarz i dokumentalista Mateusz Lachowski, który obecnie przebywa w Mikołajowie na południu Ukrainy.

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js/kab
Źródło:
TVN24

Gdy kolejni koledzy w Sejmie pytali Henrykę Krzywonos-Strycharską, czy noszone przez nią turbany to modny dodatek w stylu retro, posłanka nie wytrzymała i wyjaśniła w mediach społecznościowych, że cierpi na chorobę nowotworową. W sierpniu polityczka dowie się, jakie są jej rokowania. O swojej chorobie opowiedziała w "Dzień Dobry" TVN.

"To nie moda, tylko rak". Walka Henryki Krzywonos-Strycharskiej z chorobą

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"To nie moda, tylko rak". Walka Henryki Krzywonos-Strycharskiej z chorobą

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wini/
tam
Źródło:
Dzień Dobry TVN, tvn24.pl

Policjanci proszą o zgłaszanie się świadków śmiertelnego wypadku, do którego doszło w poniedziałek na autostradzie A1. Na jezdni w kierunku Gliwic, na wysokości Piekar Śląskich, samochód osobowy został zmiażdżony przez dwie ciężarówki. W wyniku zdarzenia zginęła 22-latka, która kierowała fordem, a 52-letni kierowca tira trafił do szpitala.

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bp/
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PAP, TVN24, KMP w Piekarach Śląskich

Władimir Putin chciałby szerokiej strategicznej obecności Rosji na Morzu Bałtyckim, ale to mało prawdopodobny rozwój wypadków - oceniła dr Domitilla Sagramoso, ekspertka ds. Rosji z King's College w Londynie. Ekspertka podkreśla, że myślenie o Rosji jako imperium jest komunikatem wysyłanym z Kremla do rodaków bardziej niż do Zachodu.

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adso
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Władze w Indiach odwołały ponad 500 kursów pociągów z powodu protestów prowadzonych przez młodych mężczyzn sprzeciwiających się planom zmian w armii. Jak twierdzą manifestanci, pozbawią ich możliwości rozwijania kariery w siłach zbrojnych.

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Reuters, tvn24.pl

We wtorek ma rozpocząć się największy od 30 lat strajk brytyjskich kolei. Prowadzone w poniedziałek po południu rozmowy ostatniej szansy zakończyły się fiaskiem. Protest pracowników ma potrwać trzy dni. Poważne zakłócenia spodziewane są jednak do niedzieli.

Największy strajk na kolei od 30 lat. Apel o unikanie podróży

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Największy strajk na kolei od 30 lat. Apel o unikanie podróży

21 czerwca 2022, 7:10

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mp/ToL
Źródło:
PAP

Prokuratura postawiła zarzuty 23-latce, która opiekowała się niespełna dwuletnią dziewczynką w jednym z warszawskich hoteli. Kobieta wyszła do łazienki i zostawiła otwarte okno. Dziecko wypadło z dziewiątego piętra, nie przeżyło. Młodej kobiecie, ciotce dziewczynki, grozi pięć lat więzienia.

Poszła do łazienki, zostawiła otwarte okno. Dwulatka wypadła z dziewiątego piętra. Zarzuty dla ciotki

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Poszła do łazienki, zostawiła otwarte okno. Dwulatka wypadła z dziewiątego piętra. Zarzuty dla ciotki

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Dziecko Elona Muska składa wniosek o zmianę nazwiska. "Nie chcę być z nim związana w żaden sposób"

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pp//now
Źródło:
Reuters

Ukraińskie wojska zdobędą przewagę i "znokautują" rosyjskie siły zbrojne - tak sytuację w Ukrainie ocenia Mark Hertling, były dowódca wojsk lądowych USA w Europie. Trwającą bitwę o Donbas na wschodzie Ukrainy porównał do pojedynku bokserskiego wagi ciężkiej.

Były dowódca wojsk lądowych USA: siły ukraińskie znokautują rosyjskie

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Były dowódca wojsk lądowych USA: siły ukraińskie znokautują rosyjskie

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Autor:
aa
Źródło:
PAP

Zarzuty i areszt dla kierowcy auta przewozu osób na aplikację. Mężczyzna miał wykorzystać seksualnie młodą kobietę. Poszkodowana ocknęła się w samochodzie, częściowo bez ubrań. Obok siedział kierowca. Też półnagi.

Obudziła się w aucie przewozu osób, była półnaga. Kierowca też był rozebrany. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

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Obudziła się w aucie przewozu osób, była półnaga. Kierowca też był rozebrany. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

21 czerwca 2022, 14:21

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kz/gp
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tvnwarszawa.pl

Po chłodnym wtorku na dużym obszarze kraju w ciągu kolejnych dni do Polski wróci gorąca, a nawet upalna pogoda. Będzie dużo słońca. Przelotne opady deszczu i burze możliwe są w niektórych regionach w weekend.

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Pogoda na kolejne dni. Upał wróci szybko. Synoptyk: wyż będzie zaciągać coraz więcej ciepłego powietrza

21 czerwca 2022, 16:22

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Autor:
ps/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

Wielki charytatywny koncert na rzecz Ukrainy odbędzie się we wtorek w Amsterdamie. Ambasada Ukrainy w Holandii poinformowała, że w koncercie, którego formuła ma przypominać wiec, wezmą udział gwiazdy światowej i ukraińskiej muzyki, politycy oraz liderzy opinii. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20 i będzie transmitowane na antenie TVN24 BiS. 

"Embrace Ukraine - #StrivingTogether". Charytatywny koncert dla Ukrainy na antenie TVN24 BiS

Kultura i styl

"Embrace Ukraine - #StrivingTogether". Charytatywny koncert dla Ukrainy na antenie TVN24 BiS

21 czerwca 2022, 13:45

Kultura i styl

Autor:
tmw/kab
Źródło:
tvn24.pl

Daniel Auteuil, francuski aktor i reżyser, został okradziony w Neapolu w czasie, gdy jechał taksówką. Dwaj młodzi mężczyźni na skuterach zdołali ściągnąć zegarek z jego ręki przez otwarte okno samochodu. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Ściągnęli mu zegarek przez otwartą szybę w taksówce, uciekli na skuterach. Znany aktor okradziony w Neapolu

Kultura i styl

Ściągnęli mu zegarek przez otwartą szybę w taksówce, uciekli na skuterach. Znany aktor okradziony w Neapolu

21 czerwca 2022, 13:23

Kultura i styl

Autor:
mbl//az
Źródło:
ansa.it

Osoba wypożyczająca motorówkę, której prowadzenie wymaga uprawnień, nie ma upoważnienia do tego, aby sprawdzić, czy prowadzący łódź rzeczywiście ma patent. Takie upoważnienie ma jedynie policja - tłumaczy adwokat Bartosz Wojda. Właściciel wypożyczalni może jednak się zabezpieczyć zaznaczając taki obowiązek w umowie lub regulaminie. Jak wygląda kwestia upoważnienia na prowadzenie łodzi, a jej wypożyczenie?

Prawnik: prowadzić większą łódź może osoba posiadająca patent, ale wypożyczyć taką motorówkę może każdy

Polska

Prawnik: prowadzić większą łódź może osoba posiadająca patent, ale wypożyczyć taką motorówkę może każdy

21 czerwca 2022, 13:49

Polska

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24

Dorota Pomykała została uhonorowana nagrodą dla najlepszej aktorki na prestiżowym Festiwalu Filmowym na nowojorskiej Tribece. Znakomitą polską aktorkę nagrodzono za rolę w filmie Anny Jadowskiej "Kobieta na dachu".

Dorota Pomykała najlepszą aktorką prestiżowego Festiwalu Filmowego Tribeca w Nowym Jorku

Kultura i styl

Dorota Pomykała najlepszą aktorką prestiżowego Festiwalu Filmowego Tribeca w Nowym Jorku

21 czerwca 2022, 17:37

Kultura i styl

Autor:
kob
Źródło:
Tribeca Film Festival, tvn24.pl

TVN, w tym TVN24, znalazł się na szczycie rankingu pod względem źródła pozyskiwania informacji w Polsce, jeśli chodzi o media tradycyjne. Portal tvn24.pl znalazł się na trzecim miejscu wśród źródeł internetowych - wynika z najnowszych danych z raportu przygotowanego przez Reuters Institute.

Raport Reuters Institute o zaufaniu do mediów w Polsce. TVN, TVN24 i tvn24.pl w czołówce

Polska

Raport Reuters Institute o zaufaniu do mediów w Polsce. TVN, TVN24 i tvn24.pl w czołówce

20 czerwca 2022, 11:43

Polska

Autor:
akw
Źródło:
tvn24.pl