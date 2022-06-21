У Варшаві пройде виставка знищеної російської бронетехніки
Виставку «Непереможна армія» анонсував у понеділок голова Канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик. Вона має з’явитися наприкінці червня на Замковій площі у Варшаві.
Про деталі виставки на прес-конференції на прикордонному переході Корчова-Краковець поцікавилася кореспондент TVN24 Александра Кураль.
«Показуємо героїчну оборону Збройних Сил України»
- У рамках домовленості між Канцелярією прем’єр-міністра та Міністерством оборони України ми підготували виставку «Непереможна армія», тобто показуємо звірства російської армії в Україні, з одного боку. З іншого боку, ми показуємо героїчну оборону ЗСУ та наслідки цих боїв, тобто пошкоджену техніку, - розповів Дворчик. І оголосив: «Ця виставка буде відкрита на Замковій площі у Варшаві наприкінці цього місяця, а потім, сподіваюся, також поїде в інші міста».
Раніше, в неділю міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що у Варшаві відкриють виставку знищеної, спаленої російської бронетехніки. Потім її презентуватимуть в Мадриді чи Лісабоні, - запевнив міністр.
Źródło: tvnwarszawa.pl, PAPt
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