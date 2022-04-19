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У вівторок спрацюють сирени тривоги з нагоди 79-ї річниці повстання у Варшавському гетто

19 kwietnia 2022, 5:20

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.plУ вівторок о О 12:00 на вшанування пам’яті героїв повстання у Варшавському гетто запрацюють сирени обласної системи оповіщення та сигналізації

У вівторок о О 12:00 на вшанування пам’яті героїв повстання у Варшавському гетто запрацюють сирени обласної системи оповіщення та сигналізації. Цього року йому вже 79 років.

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«За прикладом минулого року, на річницю повстання у Варшавському гетто, у Варшаві запрацюють сирени тривоги – так ми хочемо вшанувати пам’ять Героїв та привернути увагу мешканців до цієї події», – сказав Костянтин Радзивілл , голова Мазовецької області.

Сигнал спрацює у Варшаві і триватиме 1 хвилину; він буде безперервний. Як наголошується у релізі, це також буде перевірка правильної роботи системи оповіщення у столиці Варшаві.

Мешканці не повинні робити жодних дій. Сповіщення з інформацією про включення сирен буде надіслано людям, які мають українські SIM-карти, що входять у польську мережу, - було повідомлено.

Повстання у Варшавському гетто почалося 19 квітня 1943 року. Прямою причиною повстання, викликаного єврейськими підпільними збройними формуваннями, було рішенням німців про ліквідацію Варшавського гетто в рамках плану знищення європейських євреїв. Це було першим міським повстанням в окупованій Європі. У нерівному бою, який тривав майже місяць, слабо озброєні бійці Єврейської бойової організації (ŻOB) та Єврейського військового союзу (ŻZW) протистояли понад 2 тисячам солдатів СС, Вермахту, поліції безпеки та допоміжних формувань. Повстанці боролися до 16 травня 1943 року.

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

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