У столиці все більше людей хворіють на COVID-19

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у Варшаві зростає. За останні чотири дні добовий баланс перевищив сотню підтверджених випадків зараження SARS-CoV-2. Востаннє такі тризначні дані з'являлися наприкінці квітня.

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Міністерство здоров'я помітило наближення чергової хвилі коронавірусу в Польщі.

- Два тижні поспіль ми спостерігаємо приблизно 60% тижневе зростання захворюваності на коронавірус, але це не дає настільки ж стрімкого зростання кількості шпиталізованих. Наразі їх 450, у тому числі 16 під апаратами штучного дихання, - повідомив на прес-конференції в п’ятницю міністр здоров’я Адам Нєдзєльский.

Загалом у п’ятницю було зафіксовано 1046 нових заражень SARS-CoV-2, напередодні їх було 1075. Востаннє чотиризначне число заражень ми бачили три місяці тому, у квітні. Найбільше нових заражень за останню добу підтверджено на Мазовії – 220.

За даними Європейського агентства з лікарських засобів, у багатьох країнах Європейського Союзу вже пройшла сьома хвиля пандемії COVID-19. Спричинилися до цього два дуже заразні варіанти штаму омікрон – BA.4 і BA.5.

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у Варшаві зростає

Столичні дані також свідчать про те, що хворих на COVID-19 стає все більше. За останні чотири дні поспіль кількість нових випадків зараження коронавірусом перевалила за сотню. У вівторок їх було 144, у середу - 108, у четвер -109, у п’ятницю - 114 відповідно. Загалом за ці кілька днів захворіло майже півтисячі людей.

Зростання кількості випадків захворювання у Варшаві фіксують з кінця червня, коли двічі було підтверджено понад 90 нових випадків. Раніше за місяць їх кількість лише раз перевищувала 50.

У травні фіксували максимум кілька десятків нових заражень на добу. Їх кількість ніколи не перевищувала сотні. Востаннє більше сотні нових випадків зараження SARS-CoV-2 було підтверджено 26 квітня.

Чи будуть нові «ковідні» обмеження?

У своєму виступі в п'ятницю керівник МЗ нагадав, що зараз в країні на коронавірус перевіряють людей з симптомами захворювання. Відхід від загального тестування пов'язаний з тим, що, за його оцінкою, в країні високий рівень імунізації, тобто стійкості до коронавірусної інфекції.

- Ми встановили, що поки кількість госпіталізацій по країні не перевищить п’яти тисяч, ми не вживатимемо жодних обмежувальних заходів, - заявив міністр здоров’я. Він рекомендував людям старше 70 років і з ослабленим імунітетом носити маски в закритому просторі, але підкреслив, що це «м’яка рекомендація».

Разом з тим Нєдзєльський визнав, що зараз у Польщі спостерігають один із найвищих, з початку пандемії, індексів R, які визначають масштаб розмноження коронавірусу.

- Зараз, на цьому тижні, ми маємо ситуацію, коли у більшості днів кількість зареєстрованих випадків перевищує тисячу на день. Відтак кількість досліджень становить близько 6000, і це зростання, яке ми спостерігаємо щотижня, призвело до підвищення індексу R, або так званого коефіцієнта відтворення, до рівня, близького до 1,5. А це - один із найвищих рівнів, які ми спостерігали під час пандемії, - сказав міністр.

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Autor:momo

Źródło: tvnwarszawa.pl / tvn24.pl