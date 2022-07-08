TVN24 | TVN24 po ukraińsku

У столиці все більше людей хворіють на COVID-19

8 lipca 2022, 22:50

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
momo
Źródło:
tvnwarszawa.pl / tvn24.pl
Adam Niedzielski o sytuacji pandemicznej
Adam Niedzielski o sytuacji pandemicznej
wideo 2/5
Adam Niedzielski o sytuacji pandemicznej

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у Варшаві зростає. За останні чотири дні добовий баланс перевищив сотню підтверджених випадків зараження SARS-CoV-2. Востаннє такі тризначні дані з'являлися наприкінці квітня.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Міністерство здоров'я помітило наближення чергової хвилі коронавірусу в Польщі.

- Два тижні поспіль ми спостерігаємо приблизно 60% тижневе зростання захворюваності на коронавірус, але це не дає настільки ж стрімкого зростання кількості шпиталізованих. Наразі їх 450, у тому числі 16 під апаратами штучного дихання, - повідомив на прес-конференції в п’ятницю міністр здоров’я Адам Нєдзєльский.

Загалом у п’ятницю було зафіксовано 1046 нових заражень SARS-CoV-2, напередодні їх було 1075. Востаннє чотиризначне число заражень ми бачили три місяці тому, у квітні. Найбільше нових заражень за останню добу підтверджено на Мазовії – 220.

За даними Європейського агентства з лікарських засобів, у багатьох країнах Європейського Союзу вже пройшла сьома хвиля пандемії COVID-19. Спричинилися до цього два дуже заразні варіанти штаму омікрон – BA.4 і BA.5.

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у Варшаві зростає

Столичні дані також свідчать про те, що хворих на COVID-19 стає все більше. За останні чотири дні поспіль кількість нових випадків зараження коронавірусом перевалила за сотню. У вівторок їх було 144, у середу - 108, у четвер -109, у п’ятницю - 114 відповідно. Загалом за ці кілька днів захворіло майже півтисячі людей.

Зростання кількості випадків захворювання у Варшаві фіксують з кінця червня, коли двічі було підтверджено понад 90 нових випадків. Раніше за місяць їх кількість лише раз перевищувала 50.

У травні фіксували максимум кілька десятків нових заражень на добу. Їх кількість ніколи не перевищувала сотні. Востаннє більше сотні нових випадків зараження SARS-CoV-2 було підтверджено 26 квітня.

Чи будуть нові «ковідні» обмеження?

У своєму виступі в п'ятницю керівник МЗ нагадав, що зараз в країні на коронавірус перевіряють людей з симптомами захворювання. Відхід від загального тестування пов'язаний з тим, що, за його оцінкою, в країні високий рівень імунізації, тобто стійкості до коронавірусної інфекції.

- Ми встановили, що поки кількість госпіталізацій по країні не перевищить п’яти тисяч, ми не вживатимемо жодних обмежувальних заходів, - заявив міністр здоров’я. Він рекомендував людям старше 70 років і з ослабленим імунітетом носити маски в закритому просторі, але підкреслив, що це «м’яка рекомендація».

Разом з тим Нєдзєльський визнав, що зараз у Польщі спостерігають один із найвищих, з початку пандемії, індексів R, які визначають масштаб розмноження коронавірусу.

- Зараз, на цьому тижні, ми маємо ситуацію, коли у більшості днів кількість зареєстрованих випадків перевищує тисячу на день. Відтак кількість досліджень становить близько 6000, і це зростання, яке ми спостерігаємо щотижня, призвело до підвищення індексу R, або так званого коефіцієнта відтворення, до рівня, близького до 1,5. А це -  один із найвищих рівнів, які ми спостерігали під час пандемії, - сказав міністр.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:momo

Źródło: tvnwarszawa.pl / tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Siły rosyjskie ostrzeliwały w sobotę całą linię frontu w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy, jak również pobliskie miejscowości – podały miejscowe władze. Agencja Reutera dotarła do mieszkańców regionu, którzy w sobotnich atakach stracili bliskich. - Ile jeszcze ludzi zginie? Kiedy to się skończy? - zastanawiała się jedna z ocalałych, okrywając kocem ciało teściowej.

Siedziała na ławce przed domem, gdy zginęła. "Powinienem pojechać i zabić Putina"

Świat

Siedziała na ławce przed domem, gdy zginęła. "Powinienem pojechać i zabić Putina"

9 lipca 2022, 22:04

Świat

Autor:
momo\mtom
Źródło:
Reuters, PAP

Rosyjska rakieta uderzyła w sobotę w osiedle mieszkalne w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy. Rannych zostało co najmniej sześć osób, w tym 12-letnia dziewczynka - donosi agencja Reutera, powołując się na miejscowe władze. Agencja opublikowała nagranie z momentu ataku.

Rosyjski atak rakietowy na osiedle w Charkowie. Nagranie

Świat

Rosyjski atak rakietowy na osiedle w Charkowie. Nagranie

9 lipca 2022, 18:07

Świat

Autor:
momo
Źródło:
Reuters

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 136 dni. Siły rosyjskie ostrzeliwały w sobotę całą linię frontu w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy, jak również miejscowości na tyłach. Zginęły trzy osoby, a 23 zostały ranne – podał szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie. Wcześniej dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Najew w wideo opublikowanym na Facebooku przekazał, że armia minuje niebezpieczne odcinki granicy z Białorusią. Dodał, że instalowane są tam również zapory inżynieryjne. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Władze: ostrzały na całej linii frontu w obwodzie donieckim

Świat

Władze: ostrzały na całej linii frontu w obwodzie donieckim

9 lipca 2022, 5:20
Aktualizacja: 9 lipca 2022, 22:11

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty,
ft
//now
Źródło:
tvn24.pl

Protestujący na Sri Lance wdarli się w sobotę do siedziby prezydenta Gotabayi Rajapaksy w stołecznym Kolombo. Ze względu na nasilające się antyrządowe protesty, premier kraju Ranil Wickremesinghe oświadczył, że jest gotów do dymisji. Niedługo później przewodniczący parlamentu poinformował, że Rajapaksa przekazał mu, iż ustąpi z urzędu 13 lipca.

Protestujący na Sri Lance wdarli się do pałacu prezydenckiego. Głowa państwa zapowiada dymisję

Świat

Protestujący na Sri Lance wdarli się do pałacu prezydenckiego. Głowa państwa zapowiada dymisję

9 lipca 2022, 10:20
Aktualizacja: 9 lipca 2022, 21:03

Świat

Aktualizacja:
Autor:
ft,
akr//now
Źródło:
PAP, Reuters

Były premier Japonii Shinzo Abe zginął od strzału z prowizorycznego pistoletu domowej roboty, który zabójca własnoręcznie wykonał z metalowych rur, drewna i taśmy - podaje agencja Reutera. Według ekspertów od broni, skonstruowanie narzędzia zbrodni mogło zająć sprawcy jedynie kilka dni.

"Prosta, ale zabójcza". Z takiej broni zginął Shinzo Abe

Świat

"Prosta, ale zabójcza". Z takiej broni zginął Shinzo Abe

9 lipca 2022, 19:07

Świat

Autor:
momo
Źródło:
Reuters

Armii rosyjskiej brakuje ludzi w Ukrainie - ocenił były dowódca armii USA w Europie generał Ben Hodges. Jego zdaniem agresorzy "wyczekują możliwości zrobienia przerwy i odbudowania się, by kontynuować działania ofensywne w następnym roku". Zdaniem wojskowego, siły rosyjskie "trzeba unieszkodliwiać tu i teraz".

Były dowódca armii USA w Europie: Rosjanie chcą zrobić przerwę, by kontynuować ofensywę w następnym roku

Świat

Były dowódca armii USA w Europie: Rosjanie chcą zrobić przerwę, by kontynuować ofensywę w następnym roku

9 lipca 2022, 18:29

Świat

Autor:
akr\mtom
Źródło:
PAP

W wieku 100 lat zmarł w sobotę były prezydent Meksyku Luis Echeverria. Urząd głowy państwa objął w 1970 roku obiecując demokratyzację kraju, jednak cieniem na jego rządach rzuciło się brutalne tłumienie protestów studenckich. Jego rządy upłynęły pod znakiem politycznych represji.

Luis Echeverria, były prezydent Meksyku, nie żyje. Miał 100 lat

Świat

Luis Echeverria, były prezydent Meksyku, nie żyje. Miał 100 lat

9 lipca 2022, 20:38

Świat

Autor:
momo\mtom
Źródło:
Reuters

Zabójca Shinzo Abego wierzył, że były premier Japonii był powiązany z grupą religijną, którą obwiniał o wyłudzanie pieniędzy od jego matki – poinformowała japońska policja. Jak dodano, mężczyzna planował zamach od miesięcy, a narzędziem zbrodni była broń domowej roboty. 

Tajemnicza "grupa religijna" i oskarżenia o wyłudzenie pieniędzy. Dlaczego zabójca Abego pociągnął za spust

Świat

Tajemnicza "grupa religijna" i oskarżenia o wyłudzenie pieniędzy. Dlaczego zabójca Abego pociągnął za spust

9 lipca 2022, 17:01

Świat

Autor:
momo\mtom
Źródło:
Reuters

Mieszkańcy Chile mogli zauważyć na nocnym czwartkowym niebie spektakularny rozbłysk. Na nagraniach ze stolicy widać jak niebo przecina meteor.

Ogromny rozbłysk na niebie na nagraniu

Świat

Ogromny rozbłysk na niebie na nagraniu

9 lipca 2022, 21:36

Świat

Autor:
ps
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Około 14-letni chłopiec został w miejscowości Mijanowo (Wielkopolskie) przejechany przez ciągnik. Do wypadku doszło podczas prac polowych. Nastolatek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Ratownicy, którzy pomagali mu na miejscu, podejrzewali, że ma uszkodzoną miednicę.

14-latek w szpitalu. Podczas prac polowych przejechał po nim ciągnik 

Poznań

14-latek w szpitalu. Podczas prac polowych przejechał po nim ciągnik 

9 lipca 2022, 22:21

Poznań

Autor:
tm
Źródło:
PAP

Posłanka Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór złośliwy piersi. Przyznała przy tym, że "nie jest w stanie zrozumieć postępowania Ministerstwa Zdrowia", które wstrzymało program darmowych badań profilaktycznych przeciwko nowotworom dla kobiet. "Nic was nie obchodzi życie kobiet? Wycofajcie się z tego i to szybko" - napisała posłanka.

Piekarska: mam nowotwór. Posłanka KO krytykuje politykę resortu zdrowia: Nic was nie obchodzi życie kobiet?

Polska

Piekarska: mam nowotwór. Posłanka KO krytykuje politykę resortu zdrowia: Nic was nie obchodzi życie kobiet?

9 lipca 2022, 16:37

Polska

Autor:
akr\mtom
Źródło:
tvn24.pl

Obywatelka Ukrainy została pobita i okradziona, gdy szła odebrać córkę z bemowskiego przedszkola. Jej historię nagłośnił Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, którego przedstawiciele twierdzą, że doszło do ataku na tle narodowościowym. Sprawą zajęła się prokuratura.

Szła po córkę do przedszkola, została dotkliwie pobita. Od napastniczki usłyszała, że ma "spie... na Ukrainę"

Najnowsze

Szła po córkę do przedszkola, została dotkliwie pobita. Od napastniczki usłyszała, że ma "spie... na Ukrainę"

9 lipca 2022, 13:38

Najnowsze

Autor:
kk/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Posłanka PO Izabela Leszczyna i sekretarz stanu w KPRM Norbert Maliszewski rozmawiali w "Faktach po Faktach" o tym, czy Adam Glapiński jest niezależnym prezesem Narodowego Banku Polskiego. Maliszewski ocenił, że tak i dodał, że "źle ocenia atakowanie prezesa NBP". Leszczyna natomiast wyraziła przeciwne zdanie i wskazywała, że szef banku centralnego "wielokrotnie chwalił rząd" i "krytykował opozycję".

Czy Adam Glapiński jest niezależnym prezesem NBP? Izabela Leszczyna i Norbert Maliszewski komentują

Polska

Czy Adam Glapiński jest niezależnym prezesem NBP? Izabela Leszczyna i Norbert Maliszewski komentują

9 lipca 2022, 20:25

Polska

Autor:
akr\mtom
Źródło:
TVN24

Kapryśna i chłodna pogoda jak na lipiec, przynajmniej w niektórych częściach kraju, utrzyma się do wtorku. Najchłodniej zapowiada się niedziela. Bardzo ciepłe, a nawet gorące powietrze wróci jednak w połowie następnego tygodnia. Wtedy też możemy się spodziewać większej porcji słońca.

Pogoda na pięć dni. Na razie chłód i pogoda w kratkę, ale na horyzoncie powrót gorąca znad Afryki

Prognoza

Pogoda na pięć dni. Na razie chłód i pogoda w kratkę, ale na horyzoncie powrót gorąca znad Afryki

9 lipca 2022, 17:22

Prognoza

Autor:
ps//rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl

 Co najmniej 16 osób zginęło w Indiach w wyniku oberwania się chmury oraz wywołanych przez ulewny deszcz powodzi błyskawicznych. Stało się to podczas dorocznej hinduistycznej pielgrzymki do sanktuarium w jaskini Amarnath w indyjskim Kaszmirze. Kilkadziesiąt osób uważa się za zaginione. Trwa akcja ratownicza.

Powodzie błyskawiczne w Indiach. Kilkanaście ofiar śmiertelnych

Świat

Powodzie błyskawiczne w Indiach. Kilkanaście ofiar śmiertelnych

9 lipca 2022, 7:14
Aktualizacja: 9 lipca 2022, 16:37

Świat

Aktualizacja:
Autor:
anw,rzw
Źródło:
Reuters, PAP

Już wkrótce NASA pokaże pierwsze wielokolorowe zdjęcia wykonane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. W tym tygodniu zaprezentowano testową fotografię, która - jak zapowiada amerykańska agencja kosmiczna - jest przedsmakiem tego, co oferuje obserwatorium.

NASA pokaże wielobarwne zdjęcia wykonane przez Teleskop Jamesa Webba. Pierwsza fotografia daje przedsmak

Nauka

NASA pokaże wielobarwne zdjęcia wykonane przez Teleskop Jamesa Webba. Pierwsza fotografia daje przedsmak

9 lipca 2022, 15:36

Nauka

Autor:
ps//rzw
Źródło:
NASA, ScienceAlert, tvnmeteo.pl

Wołodymyr Zełenski zwolnił pięciu ambasadorów ukraińskich, w tym ambasadora w Niemczech Andrija Melnyka - wynika z opublikowanych w sobotę dekretów prezydenta Ukrainy. Poza dyplomatą z placówki w Berlinie, zwolnieni zostali także ambasadorzy na Węgrzech, w Norwegii, Czechach i Indiach.

Wołodymyr Zełenski zwolnił ambasadora w Berlinie i kilku innych placówkach

Świat

Wołodymyr Zełenski zwolnił ambasadora w Berlinie i kilku innych placówkach

9 lipca 2022, 17:34

Świat

Autor:
akr
Źródło:
PAP