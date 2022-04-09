TVN24 | TVN24 po ukraińsku

У річницю Смоленської катастрофи завиють сирени. Українці отримають тривогу RCB

9 kwietnia 2022, 14:23

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Ćwiczenia systemu alarmowego (nagranie archiwalne)
Ćwiczenia systemu alarmowego (nagranie archiwalne)Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
wideo 2/7
Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Ćwiczenia systemu alarmowego (nagranie archiwalne)

У рамах вшанування пам’яті жертв Смоленської катастрофи 10 квітня у всіх воєводствах зазвучать тривожні сирени, повідомили у МВС. Інформація про ввімкнення сирен вшанування пам’яті жертв катастрофи буде надіслана у вигляді сповіщення RCB на українські номери, які підключені до польських мобільних мереж.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Звук сирен ми почуємо у неділю, 10 квітня о 8.41. «Ми пам’ятаємо тих, хто 12 років тому, щоб вшанувати пам’ять загиблих у Катині, сам заплатив найвищу ціну», – написав у Twitter голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський.

«Мешканці не повинні нічого робити»

Як повідомили у Мазовецькому обласному управлінні, як сигнал про оголошення тривоги буде ввімкнено безперервний звук сирен. «У зв’язку з тим, що це навчання, мешканцям не слід нічого робити. Завдання попередження та оповіщення населення виконує кожен начальник цивільної оборони на території, якою він керує», – додається у прес-релізі.

«На рівні області – це обласний голова, у повіті – староста, у місті – президент чи міський голова, а в ґміні – голова ґміни. Сирени запускатимуть обласні, повітові та міські Центри антикризового управління», – було в поясненні.

У деяких областях сирени також спрацьовували під час попередніх річниць катастрофи.

Буде тривога RCB українською

У МВС також повідомили, що українці, які перебувають у Польщі, завчасу отримають попередження від  Центральної Служби Безпеки. "Люди з українськими SIM-картками, які підключаються до польських мобільних мереж, отримають сповіщення RCB з інформацією про ввімкнення сирен , завтра в пам'ять про жертви Смоленської катастрофи", - повідомили у МВС у Twitter. "СМС буде надіслано українською", - додали також.

Мери Варшави, Катовіце та Познані зазначають, що звук сирен може бути травматичним досвідом для українських біженців. Посадовці місцевого самоврядування в містах Катовіце, Сосновець, Лодзь і Сопот оголосили, що сирени у цих містах не вмикатимуть.

тривога RCB українськоюTwitter/@Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ukraina
Smoleńsk
Pozostałe wiadomości

Brytyjski dziennik "The Guardian" donosi, że rosyjski oligarcha Roman Abramowicz przekazał w dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czyli 24 lutego jeden ze swoich jachtów, by uniknąć jego przejęcia. 50-metrowy jacht Aquamarine należy teraz do bliskiego współpracownika, Dawida Dawidowicza.

"The Guardian": jeden z jachtów Abramowicza zmienił właściciela w dniu ataku Rosji na Ukrainę

Ze świata

"The Guardian": jeden z jachtów Abramowicza zmienił właściciela w dniu ataku Rosji na Ukrainę

9 kwietnia 2022, 14:41

Ze świata

Autor:
/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Na Lotnisku Chopina w Warszawie w sobotę opóźnionych było wiele lotów. Jak dowiedział się portal tvn24.pl, w nocy z 9 na 10 kwietnia przez 3,5 godziny port lotniczy ma być zamknięty. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) podał, że "w najbliższych dniach może dojść do nieregularności w ruchu lotniczym nad Polską, w tym do opóźnień i odwołań rejsów". Wcześniej informowaliśmy o konflikcie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i wypowiedzeniach składanych przez kontrolerów.

Opóźnienia na Lotnisku Chopina. W nocy port ma zostać zamknięty na ponad trzy godziny

Z kraju

Opóźnienia na Lotnisku Chopina. W nocy port ma zostać zamknięty na ponad trzy godziny

9 kwietnia 2022, 10:29
Aktualizacja: 9 kwietnia 2022, 15:24

Z kraju

Aktualizacja:
Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

W Belwederze po godzinie 13 rozpoczęło się spotkanie robocze prezydenta Andrzeja Dudy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, która składa wizytę w Polsce. Wcześniej na lotnisku Chopina powitał ją prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Szefowa KE weźmie także udział w konferencji darczyńców "Stand Up For Ukraine".

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen

Polska

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen

9 kwietnia 2022, 12:45
Aktualizacja: 9 kwietnia 2022, 13:23

Polska

Autor:
js/kab
Źródło:
PAP

W ramach upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej w niedzielę 10 kwietnia we wszystkich województwach mają zawyć syreny alarmowe - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pomysł krytykują liczni samorządowcy, podkreślając, że taki sygnał byłby traumatyczny dla Ukraińców, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną. Prezydenci i burmistrzowie kolejnych miast apelują o "ciszę" lub wręcz deklarują, że nie wykonają rządowej decyzji. Wielu z nich podkreśla jednak, że "dostęp do systemu" mają także służby wojewodów i wyraża obawę, że jego uruchomienie może nastąpić bez udziału władz miejskich.

Prezydenci miast nie chcą syren w rocznicę katastrofy smoleńskiej. "Sygnał byłby traumą dla tysięcy Ukraińców"

Polska

Prezydenci miast nie chcą syren w rocznicę katastrofy smoleńskiej. "Sygnał byłby traumą dla tysięcy Ukraińców"

9 kwietnia 2022, 11:08
Aktualizacja: 9 kwietnia 2022, 15:17

Polska

Aktualizacja:
Autor:
MAK//rzw
Źródło:
TVN24/PAP

Discovery, Inc. oraz AT&T Inc. ogłosiły finalizację transakcji, w wyniku której doszło do połączenia WarnerMedia i Discovery. Efektem fuzji jest powstanie wiodącego podmiotu na globalnym rynku mediów i rozrywki. Warner Bros. Discovery, Inc. będzie notowane na giełdzie Nasdaq pod symbolem "WBD" od momentu jej otwarcia w poniedziałek, 11 kwietnia.

Discovery i AT&T sfinalizowały transakcję dotyczącą WarnerMedia

Ze świata

Discovery i AT&T sfinalizowały transakcję dotyczącą WarnerMedia

9 kwietnia 2022, 5:24

Ze świata

Źródło:
TVN Grupa Discovery

Agencja S&P obniżyła rating Rosji w walucie obcej do "częściowej niewypłacalności". Decyzję uzasadniła zwiększonym ryzykiem, że Moskwa nie będzie w stanie i nie zechce wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec zagranicznych dłużników - podał Reuters.

"Częściowa niewypłacalność". Agencja obniżyła rating Rosji

Ze świata

"Częściowa niewypłacalność". Agencja obniżyła rating Rosji

9 kwietnia 2022, 11:57

Ze świata

Autor:
kris/ams
Źródło:
Reuters

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 1414 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Podano, że w tej liczbie odnotowano 101 ponownych zakażeń. Zmarło 41 osób chorujących na COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Polska

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

9 kwietnia 2022, 10:34

Polska

Autor:
momo,
pp/kab
Źródło:
tvn24.pl

W 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej w całym kraju mają zawyć syreny alarmowe, o czym poinformowało MSWiA. - Wydaje się, że to nie jest najstosowniejsza idea - powiedział szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Podkreślił, że w Polsce przebywa 2,5 miliona uchodźców ukraińskich, którzy "uciekali przed tym dźwiękiem, bombami". "Czy ktokolwiek z towarzystwa pomyślał o uchodźcach wojennych, szczególnie tych najmłodszych, którzy mogą wpaść w panikę? Ameby emocjonalne" - napisał na Twitterze poseł Porozumienia Michał Wypij. Z kolei Joachim Brudziński, europoseł PiS i były szef MSWiA, pisze o "faryzejskim oburzeniu", które "nie ma nic wspólnego z troską".

Syreny w całej Polsce w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Komentarze polityków

Polska

Syreny w całej Polsce w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Komentarze polityków

9 kwietnia 2022, 12:22

Polska

Autor:
js/kab,
tam
Źródło:
TVN24, PAP

W ramach upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej, 10 kwietnia we wszystkich województwach zawyją syreny alarmowe - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Informacja o uruchomieniu syren w hołdzie ofiarom katastrofy zostanie wysłana w formie alertu RCB na ukraińskie numery, logujące się w polskich sieciach komórkowych.

W rocznicę katastrofy smoleńskiej zawyją syreny. Ukraińcy dostaną alert RCB

Najnowsze

W rocznicę katastrofy smoleńskiej zawyją syreny. Ukraińcy dostaną alert RCB

9 kwietnia 2022, 9:42
Aktualizacja: 9 kwietnia 2022, 11:36

Najnowsze

Autor:
dg
Źródło:
PAP

O reportażu "Ukraina kontratakuje. Bitwa o Łukjaniwkę" mówił w sobotę w TVN24 dziennikarz "Superwizjera" TVN Bertold Kittel. - Materiał pokazuje wielokomponentowy obraz pola walki, która się toczy, a my obserwujemy artylerię, moździerze, komendy dla załogi czołgu. To jak pracują drony, moment ostrzału, kiedy rosyjskie czołgi są niszczone - powiedział. Przekazał, że operator kamery, który realizował zdjęcia, został ciężko ranny. - Materiał prawdopodobnie nie mógłby powstać, gdyby on nie podszedł tak blisko tego, co się tam działo. To jest niestety cena, jaką się za to płaci - dodał.

Bertold Kittel o reportażu "Superwizjera" TVN "Ukraina kontratakuje. Bitwa o Łukjaniwkę"

Świat

Bertold Kittel o reportażu "Superwizjera" TVN "Ukraina kontratakuje. Bitwa o Łukjaniwkę"

9 kwietnia 2022, 10:55

Świat

Autor:
js/kab
Źródło:
TVN24

Rosyjska agresja na Ukrainę trwa już ponad sześć tygodni. W ciągu doby Rosjanie 50-krotnie ostrzelali dzielnice Charkowa i jego przedmieścia - poinformował szef władz obwodu Ołeh Syniehubow. Na południu obwodu trwają walki, Rosjanie próbują obejść Izium, by przebić się w kierunku obwodów ługańskiego i donieckiego. Sztab ukraińskich sił zbrojnych podał, że przeciwnik kontynuuje przygotowania do ofensywy na wschodzie kraju w celu przejęcia pełnej kontroli nad obwodami donieckim i ługańskim. Spodziewamy się, że wkrótce dojdzie do rosyjskiej ofensywy, o Donbas będzie się toczyć potężny bój - powiedział Ukraińskiej Prawdzie Serhij Hajdaj, szef władz obwodu ługańskiego. Do Kijowa przybył kanclerz Austrii, który ma spotkać się z prezydentem Zełenskim. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.

Rosja-Ukraina. Rosjanie ostrzeliwują Charków, próbują obejść Izium

Świat

Rosja-Ukraina. Rosjanie ostrzeliwują Charków, próbują obejść Izium

9 kwietnia 2022, 5:45
Aktualizacja: 9 kwietnia 2022, 12:50

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty/kab
Źródło:
TVN24, Reuters, PAP

Dla ośmiu województw IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami. W części kraju obowiązują również ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który w porywach może rozpędzać się do 75 kilometrów na godzinę.

Silny wiatr, przymrozki. Ostrzeżenia IMGW na dużym obszarze kraju

Prognoza

Silny wiatr, przymrozki. Ostrzeżenia IMGW na dużym obszarze kraju

9 kwietnia 2022, 6:34
Aktualizacja: 9 kwietnia 2022, 12:51

Prognoza

Aktualizacja:
Autor:
kw,
ps//rzw
Źródło:
IMGW

Rosji nie udało się zrealizować jej strategii zajęcia znacznej części Ukrainy, obalenia rządu w Kijowie i całego szeregu rzeczy, które Władimir Putin zapowiadał 24 lutego - zwrócił uwagę w "Tak jest" w TVN24 dyplomata i były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych profesor Roman Kuźniar. Ocenił, że po porażce Rosji w Ukrainie zmieni się pozycja Moskwy na arenie międzynarodowej.

Profesor Roman Kuźniar: Rosja już poniosła porażkę na poziomie strategicznym

Polska

Profesor Roman Kuźniar: Rosja już poniosła porażkę na poziomie strategicznym

9 kwietnia 2022, 6:59

Polska

Autor:
asty/kab
Źródło:
TVN24

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił w piątek, że punktem oporu ukraińskich sił w Mariupolu jest port znajdujący się w południowo-zachodniej części miasta. Na terenach w pobliżu miasta toczą się walki. Ukraiński pułk Azow zamieścił w interencie nagrania z ataku na kolumnę rosyjskich pojazdów wojskowych i zniszczenia rosyjskiego wozu opancerzonego.

Pułk Azow walczy pod Mariupolem. Nagrania z ataków na rosyjskie czołgi i transporter opancerzony

Świat

Pułk Azow walczy pod Mariupolem. Nagrania z ataków na rosyjskie czołgi i transporter opancerzony

9 kwietnia 2022, 7:50

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
TVN24 PAP

Will Smith dostał zakaz udziału przez 10 lat w jakichkolwiek wydarzeniach organizowanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, w tym gali rozdania Oscarów - przekazano po posiedzeniu jej rady gubernatorskiej. To konsekwencje spoliczkowania przez Smitha komika Chrisa Rocka na scenie podczas ostatniej ceremonii rozdania Oscarów. Smith wydał oświadczenie, w którym przekazał, że "akceptuje i szanuje decyzję Akademii".

10 lat zakazu dla Willa Smitha. Oświadczenie aktora

Świat

10 lat zakazu dla Willa Smitha. Oświadczenie aktora

8 kwietnia 2022, 21:12
Aktualizacja: 8 kwietnia 2022, 21:41

Świat

Autor:
akr/adso
Źródło:
Reuters

"Stand up for Ukraine" - Razem dla Ukrainy - to akcja zainicjowana przez Komisję Europejską i rząd Kanady we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen. W jej ramach znani artyści i postaci mediów publikują specjalne teledyski i występy, przygotowane z myślą o wsparciu Ukraińców. Akcja to odpowiedź na apel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o udzielenie wsparcia Ukrainie.

"Stand up for Ukraine". Artyści apelują do światowych przywódców o wsparcie dla Ukrainy

Świat

"Stand up for Ukraine". Artyści apelują do światowych przywódców o wsparcie dla Ukrainy

9 kwietnia 2022, 6:16

Świat

Autor:
asty,
momo/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Dworzec kolejowy w Kramatorsku został ostrzelany przez Rosjan. Reporter "Tygodnika Powszechnego" Paweł Pieniążek pojawił się na miejscu niedługo po ataku. - Było mnóstwo ludzi, byli w szoku. Niektórzy płakali, niektórzy próbowali pomóc, chociaż nie do końca wiedzieli, gdzie się znajdują - relacjonował.

Paweł Pieniążek o ataku Rosjan na dworzec w Kramatorsku: widok był makabryczny

Świat

Paweł Pieniążek o ataku Rosjan na dworzec w Kramatorsku: widok był makabryczny

8 kwietnia 2022, 20:55

Świat

Autor:
akr/kab,
adso
Źródło:
TVN24

Wideo przedstawiające czekających na ewakuację cywilów na dworcu kolejowym w Kramatorsku i sam moment ataku Rosjan opublikowała w piątek ukraińska sekcja Głosu Ameryki. Widać na nim między innymi płonące auto, ciała oraz słychać głośny huk.

Atak na dworzec w Kramatorsku. Moment rosyjskiego ostrzału na nagraniu

Świat

Atak na dworzec w Kramatorsku. Moment rosyjskiego ostrzału na nagraniu

8 kwietnia 2022, 21:03

Świat

Autor:
akr/adso
Źródło:
TVN24, Reuters

Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa oświadczyła w czasie piątkowej konferencji prasowej, że "uciskanie Rosjan w Ukrainie sięgnęło nawet branży kucharskiej". - Książki o gotowaniu były również zakazane. Dlaczego? Ponieważ nie można było dzielić się barszczem - dodała Zacharowa, przekonując, że "jest to przejaw ksenofobii i nazizmu". Redaktor naczelny wydawanej poza granicami Rosji "Nowej Gazety. Europa" stwierdził, że Zacharowa była na konferencji prasowej "najwyraźniej całkowicie pijana". Portal ukraińskiej telewizji 1+1 tsn napisał, że "twarz Rosji" potwierdziła swoją opinię o ciągłym "wpadaniu w skandale związane z kłamstwami, chamstwem, niestosownymi wypowiedziami wobec innych krajów".

"Wina ukraińskiego barszczu" i dziwne zachowanie rzeczniczki rosyjskiego MSZ

Świat

"Wina ukraińskiego barszczu" i dziwne zachowanie rzeczniczki rosyjskiego MSZ

8 kwietnia 2022, 19:29

Świat

Autor:
tas/akb,
adso
Źródło:
tvn24.pl, apostrophe.ua, tsn.ua, UNIAN

Z sondażu ośrodka Harris Interactive-Toluna wynika, że urzędujący prezydent Emmanuel Macron i kandydatka skrajnej prawicy Marine Le Pen mogą liczyć na największe poparcie w wyborach prezydenckich we Francji. Z sondażu ośrodka Elabe wynika, że maleje przewaga Macrona nad Le Pen.

Sondaże: Macron i Le Pen w drugiej turze wyborów. Maleje przewaga prezydenta nad kandydatką skrajnej prawicy

Świat

Sondaże: Macron i Le Pen w drugiej turze wyborów. Maleje przewaga prezydenta nad kandydatką skrajnej prawicy

9 kwietnia 2022, 6:34

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Wybory prezydenckie we Francji w niedzielę. O najwyższy urząd w państwie ubiega się w tym roku troje kandydatów, którzy nie ukrywają swej prorosyjskości. Mimo agresji Rosji na Ukrainę ich stosunek do Moskwy nie odbiera im głosów. Francuzi mają bowiem do Rosji słabość, a "część klasy politycznej nie może się rozstać" z ukutym u początków V Republiki przekonaniem, że możliwy jest strategiczny sojusz Moskwy i Paryża - tłumaczył Piotr Muszyński, korespondent "Gazety Wyborczej" we Francji.

Historia relacji Francji i Rosji. Czy prorosyjskość kandydatów zaszkodzi im w walce o prezydencki fotel

Świat

Historia relacji Francji i Rosji. Czy prorosyjskość kandydatów zaszkodzi im w walce o prezydencki fotel

8 kwietnia 2022, 18:50

Świat

Autor:
Joanna
Stempień
Źródło:
TVN24 BiS, PAP

Cztery wyjące wilki udało się zarejestrować dzięki fotopułapce ustawionej w Nadleśnictwie Kolbudy (Pomorskie). "Lepiej się nie mogły ustawić" - pisze nadleśnictwo w mediach społecznościowych.

Wyjąca wataha wilków w oku fotopułapki. "Lepiej nie mogły się ustawić"

Pomorze

Wyjąca wataha wilków w oku fotopułapki. "Lepiej nie mogły się ustawić"

9 kwietnia 2022, 13:46

Pomorze

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, polskiwilk.org.pl

Plaże w południowej Kalifornii w ciągu ostatnich dni były oblegane. Nad ten region Stanów Zjednoczonych napłynęło gorące powietrze. W kilku miejscach temperatura osiągnęła rekordowe wartości.

Fala upałów w amerykańskim stanie. Padły rekordy

Świat

Fala upałów w amerykańskim stanie. Padły rekordy

9 kwietnia 2022, 9:28

Świat

Autor:
ps
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl