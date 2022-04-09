У річницю Смоленської катастрофи завиють сирени. Українці отримають тривогу RCB

У рамах вшанування пам’яті жертв Смоленської катастрофи 10 квітня у всіх воєводствах зазвучать тривожні сирени, повідомили у МВС. Інформація про ввімкнення сирен вшанування пам’яті жертв катастрофи буде надіслана у вигляді сповіщення RCB на українські номери, які підключені до польських мобільних мереж.

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Звук сирен ми почуємо у неділю, 10 квітня о 8.41. «Ми пам’ятаємо тих, хто 12 років тому, щоб вшанувати пам’ять загиблих у Катині, сам заплатив найвищу ціну», – написав у Twitter голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський.

«Мешканці не повинні нічого робити»

Як повідомили у Мазовецькому обласному управлінні, як сигнал про оголошення тривоги буде ввімкнено безперервний звук сирен. «У зв’язку з тим, що це навчання, мешканцям не слід нічого робити. Завдання попередження та оповіщення населення виконує кожен начальник цивільної оборони на території, якою він керує», – додається у прес-релізі.

«На рівні області – це обласний голова, у повіті – староста, у місті – президент чи міський голова, а в ґміні – голова ґміни. Сирени запускатимуть обласні, повітові та міські Центри антикризового управління», – було в поясненні.

У деяких областях сирени також спрацьовували під час попередніх річниць катастрофи.

Буде тривога RCB українською

У МВС також повідомили, що українці, які перебувають у Польщі, завчасу отримають попередження від Центральної Служби Безпеки. "Люди з українськими SIM-картками, які підключаються до польських мобільних мереж, отримають сповіщення RCB з інформацією про ввімкнення сирен , завтра в пам'ять про жертви Смоленської катастрофи", - повідомили у МВС у Twitter. "СМС буде надіслано українською", - додали також.

Мери Варшави, Катовіце та Познані зазначають, що звук сирен може бути травматичним досвідом для українських біженців. Посадовці місцевого самоврядування в містах Катовіце, Сосновець, Лодзь і Сопот оголосили, що сирени у цих містах не вмикатимуть.

тривога RCB українською Twitter/@Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Autor:Ред.

Źródło: PAP